Над 6,1 млн. евро за компенсации на родители на деца, неприети в ясли и градини

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на над 6,1 млн. евро за общини, които ще компенсират родителите на деца, неприети в детски ясли или яслени групи в детски градини заради липса на свободни места.

Средствата са разпределени с две постановления на Министерския съвет и покриват различни периоди през 2026 г.

Първият трансфер е в размер на 4 577 089 евро и е за компенсации за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г.

Вторият е на стойност 1 587 368 евро и обхваща периода от 1 юли до 31 август 2026 г.

Средствата се осигуряват от предвидените разходи в централния бюджет за 2026 г. и са предназначени за компенсиране на разходите на родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети поради липса на свободни места.

Трансферите са разпределени по бюджетите на Столичната община, общините Пловдив и Варна, Божурище, Родопи и Аврен.