Български Ф-16 патрулират над родното Черноморие.

Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България.

Българската авиация ще засили полетите над Черноморието, като военните самолети ще действат в границите на българските териториални води. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

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„Това не трябва да притеснява българските граждани – водим усилено наблюдение над териториалните води на България“, заяви Стоянов. Той не посочи конкретен брой самолети или график на полетите.

Мярка за засилено наблюдение

Увеличаването на полетите е част от мерките за наблюдение на морската зона на фона на усложнената среда за сигурност и поредицата инциденти с търговски кораби в Черно море. На 19 октомври Министерството на отбраната съобщи и за засилване на наблюдението по крайбрежието с безпилотни летателни апарати.

Паралелно с българските полети над Черно море вече изпълнява мисии и съюзнически самолет Boeing P-8A Poseidon. По информация на Българската телеграфна агенция машината е патрулирала в района във връзка с повишената бдителност. Самолетът е предназначен за разузнаване и наблюдение, а не за поразяване на цели.

Министърът на отбраната заяви, че информацията, събрана от Poseidon, се предава на НАТО. По-рано България е поискала от съюзниците си патрулна авиация, ракетни комплекси и системи за противодействие на дронове.

Военните полети се увеличават след атаки срещу кораби

В началото на октомври два търговски кораба бяха атакувани в изключителната икономическа зона на България. По-късно Министерството на отбраната съобщи за допълнителни инциденти в Черно море, а властите започнаха да разширяват въздушното и морското наблюдение.

Към момента е потвърдено, че България увеличава собственото си въздушно присъствие, но не са обявени подробности за конкретните самолети, продължителността на мисиите и точните маршрути. Потвърдено е и участието на съюзническа разузнавателна авиация в наблюдението на региона.

Източници: bntnews.bg, bta.bg, eranova.bg