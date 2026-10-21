Български Ф-16 патрулират над родното Черноморие.

Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България.
Българската авиация ще засили полетите над Черноморието, като военните самолети ще действат в границите на българските териториални води. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.
„Това не трябва да притеснява българските граждани – водим усилено наблюдение над териториалните води на България“, заяви Стоянов. Той не посочи конкретен брой самолети или график на полетите.
Мярка за засилено наблюдение
Увеличаването на полетите е част от мерките за наблюдение на морската зона на фона на усложнената среда за сигурност и поредицата инциденти с търговски кораби в Черно море. На 19 октомври Министерството на отбраната съобщи и за засилване на наблюдението по крайбрежието с безпилотни летателни апарати.
Паралелно с българските полети над Черно море вече изпълнява мисии и съюзнически самолет Boeing P-8A Poseidon. По информация на Българската телеграфна агенция машината е патрулирала в района във връзка с повишената бдителност. Самолетът е предназначен за разузнаване и наблюдение, а не за поразяване на цели.
Министърът на отбраната заяви, че информацията, събрана от Poseidon, се предава на НАТО. По-рано България е поискала от съюзниците си патрулна авиация, ракетни комплекси и системи за противодействие на дронове.
Военните полети се увеличават след атаки срещу кораби
В началото на октомври два търговски кораба бяха атакувани в изключителната икономическа зона на България. По-късно Министерството на отбраната съобщи за допълнителни инциденти в Черно море, а властите започнаха да разширяват въздушното и морското наблюдение.
Към момента е потвърдено, че България увеличава собственото си въздушно присъствие, но не са обявени подробности за конкретните самолети, продължителността на мисиите и точните маршрути. Потвърдено е и участието на съюзническа разузнавателна авиация в наблюдението на региона.
Източници: bntnews.bg, bta.bg, eranova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урааа
16:36 21.10.2026
2 Хаххааххаха
Коментиран от #18
16:36 21.10.2026
3 Я гле...
16:36 21.10.2026
4 честен ционист
Да бре, няма нищо по-приятно от това в 3 сутринта да ти профучи над панелката някой МиГ
Коментиран от #6
16:36 21.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Варненец
До коментар #4 от "честен ционист":Преди 89-та по цял ден летяха мигове над цяла България, кеф ли ни беше?
Коментиран от #9, #20
16:39 21.10.2026
7 ......-
Най-краткият виц.
16:41 21.10.2026
8 милиарди далари
16:41 21.10.2026
9 На мен лично
До коментар #6 от "Варненец":да. По цял ден ги гледах и се радвах, че има толкова много самолети
Коментиран от #17
16:41 21.10.2026
10 Трол
Коментиран от #14
16:44 21.10.2026
11 Сатана Z
. ..Ще...ще....ще..
Коментиран от #22
16:44 21.10.2026
12 Сатана Z
16:46 21.10.2026
13 Сусу Манарата
16:48 21.10.2026
14 лукса е пълен
До коментар #10 от "Трол":Абе той лети само един.
16:49 21.10.2026
15 Дали
16:49 21.10.2026
16 Бойко
16:50 21.10.2026
17 6135
До коментар #9 от "На мен лично":Абсолютно !
Супер яко беше.
По онова време, доста преди 89а, край селото на баба ми и дядо ми имаше военно стрелбище и МиГ 19, 21, 23 стреляха с неуправляеми ракети.
Цялото село се тресеше от експлозиите;имаше и счупени прозорци от време на време.
Ние децата, естествено искахме да гледаме по-отблизо, но военните не ни пускаха и ни "омилостивяваха", като ни даваха значки на самолети, червени звезди и гилзи от калашник.
16:54 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пенчо
16:55 21.10.2026
20 честен ционист
До коментар #6 от "Варненец":Само, че тога не ти се е налагало да правиш предположение тоя НАШ МиГ ли е, или чужд?
16:56 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 в на ма маша ти
До коментар #11 от "Сатана Z":дере 🤡
16:59 21.10.2026