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Български Ф-16 патрулират над родното Черноморие
  Тема: Украйна

Български Ф-16 патрулират над родното Черноморие

21 Октомври, 2026 16:34 632 22

  • българска авиация-
  • черноморие-
  • министерство на отбраната-
  • нато-
  • военно наблюдение

Военните самолети ще патрулират в границите на българските териториални води. Министерството на отбраната уверява, че мерките са превантивни

Български Ф-16 патрулират над родното Черноморие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България.

Българската авиация ще засили полетите над Черноморието, като военните самолети ще действат в границите на българските териториални води. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

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„Това не трябва да притеснява българските граждани – водим усилено наблюдение над териториалните води на България“, заяви Стоянов. Той не посочи конкретен брой самолети или график на полетите.

Мярка за засилено наблюдение

Увеличаването на полетите е част от мерките за наблюдение на морската зона на фона на усложнената среда за сигурност и поредицата инциденти с търговски кораби в Черно море. На 19 октомври Министерството на отбраната съобщи и за засилване на наблюдението по крайбрежието с безпилотни летателни апарати.

Паралелно с българските полети над Черно море вече изпълнява мисии и съюзнически самолет Boeing P-8A Poseidon. По информация на Българската телеграфна агенция машината е патрулирала в района във връзка с повишената бдителност. Самолетът е предназначен за разузнаване и наблюдение, а не за поразяване на цели.

Министърът на отбраната заяви, че информацията, събрана от Poseidon, се предава на НАТО. По-рано България е поискала от съюзниците си патрулна авиация, ракетни комплекси и системи за противодействие на дронове.

Военните полети се увеличават след атаки срещу кораби

В началото на октомври два търговски кораба бяха атакувани в изключителната икономическа зона на България. По-късно Министерството на отбраната съобщи за допълнителни инциденти в Черно море, а властите започнаха да разширяват въздушното и морското наблюдение.

Към момента е потвърдено, че България увеличава собственото си въздушно присъствие, но не са обявени подробности за конкретните самолети, продължителността на мисиите и точните маршрути. Потвърдено е и участието на съюзническа разузнавателна авиация в наблюдението на региона.

Източници: bntnews.bg, bta.bg, eranova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урааа

    12 4 Отговор
    Смях

    16:36 21.10.2026

  • 2 Хаххааххаха

    13 3 Отговор
    Ще патрулират с Л 39 дето е учебен.?!!!! Майко мила

    Коментиран от #18

    16:36 21.10.2026

  • 3 Я гле...

    7 3 Отговор
    Ама Тоа варел пишете ли бе...?!

    16:36 21.10.2026

  • 4 честен ционист

    11 3 Отговор
    "Това не трябва да притеснява българските граждани"

    Да бре, няма нищо по-приятно от това в 3 сутринта да ти профучи над панелката някой МиГ

    Коментиран от #6

    16:36 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Варненец

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Преди 89-та по цял ден летяха мигове над цяла България, кеф ли ни беше?

    Коментиран от #9, #20

    16:39 21.10.2026

  • 7 ......-

    14 4 Отговор
    Български Ф-16 патрулират над родното Черноморие.

    Най-краткият виц.

    16:41 21.10.2026

  • 8 милиарди далари

    7 4 Отговор
    Най-накрая.Добре,че руснаците незнаят,че сме ги взели без въоръжение и боеприпаси.

    16:41 21.10.2026

  • 9 На мен лично

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Варненец":

    да. По цял ден ги гледах и се радвах, че има толкова много самолети

    Коментиран от #17

    16:41 21.10.2026

  • 10 Трол

    2 0 Отговор
    Слава на нашите смели Ф-16!

    Коментиран от #14

    16:44 21.10.2026

  • 11 Сатана Z

    3 2 Отговор
    "Български Ф-16 патрулират"

    . ..Ще...ще....ще..

    Коментиран от #22

    16:44 21.10.2026

  • 12 Сатана Z

    1 1 Отговор
    А щъркели ще летят ли над родното Черноморие?

    16:46 21.10.2026

  • 13 Сусу Манарата

    3 0 Отговор
    Аха! Дядо Йоцо гледа иде ли баба Илийца от един кът на Стара планина.

    16:48 21.10.2026

  • 14 лукса е пълен

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    Абе той лети само един.

    16:49 21.10.2026

  • 15 Дали

    2 2 Отговор
    ще има "15мин. разходка с кеф-16" ,нова атракция ,за сезон 2027?

    16:49 21.10.2026

  • 16 Бойко

    2 1 Отговор
    И сега ако не сте доволни.Обещах ни самолет ей ви самолет....

    16:50 21.10.2026

  • 17 6135

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "На мен лично":

    Абсолютно !
    Супер яко беше.
    По онова време, доста преди 89а, край селото на баба ми и дядо ми имаше военно стрелбище и МиГ 19, 21, 23 стреляха с неуправляеми ракети.
    Цялото село се тресеше от експлозиите;имаше и счупени прозорци от време на време.
    Ние децата, естествено искахме да гледаме по-отблизо, но военните не ни пускаха и ни "омилостивяваха", като ни даваха значки на самолети, червени звезди и гилзи от калашник.

    16:54 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пенчо

    1 0 Отговор
    Те имат и един чехски "Zlin 242L Zeus", защо и той не патрулира?

    16:55 21.10.2026

  • 20 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Варненец":

    Само, че тога не ти се е налагало да правиш предположение тоя НАШ МиГ ли е, или чужд?

    16:56 21.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 в на ма маша ти

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    дере 🤡

    16:59 21.10.2026

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