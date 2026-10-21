Шишков: Ако не бяхме затворили тунел „Топли дол“, щяхме да говорим не за тапи, а за линейки

Ремонтът на тунел „Топли дол“ беше изключително неотложен, нямаше как да не го затворим и да не започне ремонтът, въздържахме се това да стане лятото заради по-натовареното движение. Това каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

Ако не бяхме затворили тунела в момента най-вероятно нямаше да говорим за тапи, а за линейки, отбеляза той.

На две смени ще се работи в тунела, за да не прекъсва процесът и да се забърза, посочи той. Около Коледа и Нова година строителят пое ангажимент тунелът да бъде отворен, посочи Шишков.

Имаме и споразумение в дните в петък вечер в посока Варна и в неделя вечер в посока София да бъде отбито товарното движение, което да облекчи преминаването през тунела.

Ние сме в инфраструктурна бедност, нямаме магистрали, нямаме обходни пътища, това е състоянието. Сега сме длъжни да реставрираме част от тези пътища и да достроим всички автомагистрали в България. Когато липсва инфраструктура, която е трябвало да бъде изградена в последните 10 години, това е изключителен проблем, когато тръгнем да ремонтираме всеки път, заяви Шишков.

Всички инфраструктурни обекти започват да се оскъпяват във времето, когато не са довършени, отбеляза той.

Шишков проведе спешна работна среща с кметовете на общините Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ заради движението по АМ „Хемус“ заради ремонта на тунел „Топли дол“.

Шишков не коментира задържането на кмета на Белица Радослав Ревански. "Аз знам за много сигнали, които съм подал в прокуратурата и очаквам сигнали от тях - четвърти лот на АМ "Хемус", Северната скоростна тангента, възлаганията на АМ "Хемус". Нека прокуратурата си свърши работата".

Попитан за антиправителствения протест, Шишков отговори: „Колкото повече прокуратурата, правителството и МВР работят за разкриването на всички нередности, които се случват в държавата, толкова по-яростни стават антиправителствените протести. Това означава, че не ни притеснява, а показва, че си вършим работата. Тези протести са странни, защото инициаторите на протеста са тези политически сили, които декларираха пред избирателите си и казваха, че искат да се борят срещу мафията и корупцията, срещу тези, които ние в момента правим обвиняеми, и срещу тези, които сегашното управление на МВР задържа. Би трябвало да ги притесняват избирателите на тези политици, които в момента организират протести. Ако „Прогресивна България“ не се беше появила, всичко това, което ме питате днес, най-вероятно нямаше да се случи. Беше ли се случило нещо последните години? Тези протести обслужват тези хора, които най-вероятно ги е безкрайно страх“.