Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Шишков: Ако не бяхме затворили тунел „Топли дол“, щяхме да говорим не за тапи, а за линейки

Шишков: Ако не бяхме затворили тунел „Топли дол“, щяхме да говорим не за тапи, а за линейки

21 Октомври, 2026 17:51 797 18

  • иван шишков-
  • ремонт-
  • тунел-
  • топли дол

На две смени ще се работи в тунела, за да не прекъсва процесът и да се забърза, посочи той.  Около Коледа и Нова година строителят пое ангажимент тунелът да бъде отворен

Шишков: Ако не бяхме затворили тунел „Топли дол“, щяхме да говорим не за тапи, а за линейки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ремонтът на тунел „Топли дол“ беше изключително неотложен, нямаше как да не го затворим и да не започне ремонтът, въздържахме се това да стане лятото заради по-натовареното движение. Това каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

Ако не бяхме затворили тунела в момента най-вероятно нямаше да говорим за тапи, а за линейки, отбеляза той.

На две смени ще се работи в тунела, за да не прекъсва процесът и да се забърза, посочи той. Около Коледа и Нова година строителят пое ангажимент тунелът да бъде отворен, посочи Шишков.

Имаме и споразумение в дните в петък вечер в посока Варна и в неделя вечер в посока София да бъде отбито товарното движение, което да облекчи преминаването през тунела.

Ние сме в инфраструктурна бедност, нямаме магистрали, нямаме обходни пътища, това е състоянието. Сега сме длъжни да реставрираме част от тези пътища и да достроим всички автомагистрали в България. Когато липсва инфраструктура, която е трябвало да бъде изградена в последните 10 години, това е изключителен проблем, когато тръгнем да ремонтираме всеки път, заяви Шишков.

Всички инфраструктурни обекти започват да се оскъпяват във времето, когато не са довършени, отбеляза той.

Шишков проведе спешна работна среща с кметовете на общините Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ заради движението по АМ „Хемус“ заради ремонта на тунел „Топли дол“.

Шишков не коментира задържането на кмета на Белица Радослав Ревански. "Аз знам за много сигнали, които съм подал в прокуратурата и очаквам сигнали от тях - четвърти лот на АМ "Хемус", Северната скоростна тангента, възлаганията на АМ "Хемус". Нека прокуратурата си свърши работата".

Попитан за антиправителствения протест, Шишков отговори: „Колкото повече прокуратурата, правителството и МВР работят за разкриването на всички нередности, които се случват в държавата, толкова по-яростни стават антиправителствените протести. Това означава, че не ни притеснява, а показва, че си вършим работата. Тези протести са странни, защото инициаторите на протеста са тези политически сили, които декларираха пред избирателите си и казваха, че искат да се борят срещу мафията и корупцията, срещу тези, които ние в момента правим обвиняеми, и срещу тези, които сегашното управление на МВР задържа. Би трябвало да ги притесняват избирателите на тези политици, които в момента организират протести. Ако „Прогресивна България“ не се беше появила, всичко това, което ме питате днес, най-вероятно нямаше да се случи. Беше ли се случило нещо последните години? Тези протести обслужват тези хора, които най-вероятно ги е безкрайно страх“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    18 2 Отговор
    Върнете парите от винетки на хората и не ги грабете повече че ще стане както във Франция..!

    Коментиран от #9

    17:55 21.10.2026

  • 2 Ембака

    15 1 Отговор
    Тези тунели сигурно от 15 години все ги ремонтират. В други страни за толкова години щяха да довършат цялата мъдистрала.

    17:57 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ШЕФА

    14 2 Отговор
    Двадесет години тунела се ремонтира 5 пъти се откраднаха пари с които да се построят два нови,но на никой не му пука,а крадците се знаят поименно и стоят в ОПГ Народно събрание на първият ред.За да се оправи държавата Народното събрание,Столичен общински съвет и Областните оправи трябва да се закрият.Да остане по един Кмет с трима заместници и нищо друго,а държавата да се управлява от Държавен глава който да е отговорен за всичко,но българоубииците които са на власт последните тридесет години и сегашните от Пагубни за България няма да го позволят.

    18:01 21.10.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Шишко пак подпийнал

    А защо не на 3 смени вместо на 2 и до края на ноември щеше да се пусне
    Не е въпросът в неудобството - ясно е, че трябват ремонти - въпросът в това как го организирате!!!

    18:02 21.10.2026

  • 6 Безумно

    11 0 Отговор
    нагъл с ефтини фрази за стръв , и неинформирани и обикновени хорица кълват ! Не е жалко , а буквално страшно !

    18:11 21.10.2026

  • 7 тоя крадец

    8 0 Отговор
    кой плаши бе?

    18:14 21.10.2026

  • 8 Колеги, с конкурс ли ги

    8 2 Отговор
    избираха тези умници в Радевата партия?

    18:18 21.10.2026

  • 9 Овчар

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    Като във Франция може да стане само ако сложат наморник- противогаз с измерване и плащане на въздуха който дишаме..Иначе овцата е научена да търпи още много..!

    18:18 21.10.2026

  • 10 А можеше

    9 1 Отговор
    Първо резервния път да се помисли, но кой да се сети. Прогресивно е, не може

    18:18 21.10.2026

  • 11 Няма такъв смях

    9 2 Отговор
    Прогресивните се надпреварват кой е с най-ниско IQ.

    18:21 21.10.2026

  • 12 Иван

    6 0 Отговор
    Най-дългия тунел в Норвегия - Лердал, 24,5км. е построен за 5г. Това прави по малко над 2 месеца за 1 км. А тука 800м. ще го ремонтират за 6 месеца.

    18:23 21.10.2026

  • 13 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Лаладжия

    18:24 21.10.2026

  • 14 Транспортер

    5 0 Отговор
    Този тунел беше затворен лятото, ама миналата година!!!!!
    Бях дете, когато висяхме на Витиня.
    Днес 50 години по- късно вися с внучетата на същия баир. За сина ми няма смисъл дори да пиша!
    Аман!!!

    18:29 21.10.2026

  • 15 Абсурдистан

    6 0 Отговор
    Некадърникът сега се сетил, че са започнали ремонта без да осигурят алтернативен маршрут.

    18:31 21.10.2026

  • 16 Кирчо Добрев

    1 0 Отговор
    Шишков е пълен откачалник.
    Но това всички го знаят

    18:36 21.10.2026

  • 17 Ром от Левски

    1 0 Отговор
    Заради Радев и Шишков, накрая ще изгори Йотова.
    Това не го ли разбирате .
    Гласувайте всички за да изпратим Йотова при Цецка Цачева

    18:39 21.10.2026

  • 18 Дзак

    0 0 Отговор
    Двете магистрали на критичните места при Витиня-Ботевград и Ихтиман-Вакарел имат паралелни дуб.иращи пътища, които могат да се използват при затваряне заради ремонт или катастрофа. Но тези пътища са разбити. Защо са оставени в такова състояние.

    18:44 21.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове