Новини
България »
Георги Кузманов: Ако Прокурорската колегия е без интегритет, защо кандидатите за ВСС – ръководители, избрани от нея, не подадоха оставки

Георги Кузманов: Ако Прокурорската колегия е без интегритет, защо кандидатите за ВСС – ръководители, избрани от нея, не подадоха оставки

21 Октомври, 2026 21:31 361 3

  • всс-
  • прокурори-
  • кандидати-
  • георги кузманов

ПК спира всички процедури за преназначаване по чл. 194 от ЗСВ

Георги Кузманов: Ако Прокурорската колегия е без интегритет, защо кандидатите за ВСС – ръководители, избрани от нея, не подадоха оставки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В началото на днешното заседание на Прокурорската колегия членът ѝ Георги Кузманов изненадващо поиска думата, за да коментира изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от общото събрание на прокурорите в събота.

Кузманов припомни, че според кандидатите настоящият състав на ПК на ВСС е без интегритет и работи непрозрачно. В тази връзка отбеляза, че част от изказванията идват от административни ръководители, избрани от този състав на колегията, пише news.lex.bg.

„Ако членовете на настоящата Прокурорската колегия са без интегритет и работят непрозрачно, защо кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, които са административни ръководители, избрани от нас, не подадоха оставки и не се освободиха от това бреме?“, попита Кузманов.

В тази връзка той заяви, че сред кандидатите има такива, които от районно ниво са станали ръководители на окръжно ниво и пътували по света толкова, че не можели да се справят с работата. И след като са били освободени заради това, са станали дисиденти и рязко са станали несъгласни с досега „любимия“ ВСС.

„Началници, които се възползват от правомощията си като такива не само в службата и за колегите, но и в личен план, да дават оценки на ВСС, моите уважения…“, каза Кузманов.

И допълни: „Пожелавам на следващия състав на ВСС да е достатъчно мъдър и да успее да направи това, което ние направихме – да задържи възнагражденията спрямо инфлацията в страната. Ако ние не бъдем ветнати, ще се върнем в тази система и ще искаме възнагражденията да се увеличават спрямо инфлацията на колегите и на нас“.

Георги Кузманов напомни и че този състав на ВСС е отпускал и необходимите материални стимули. „Някои административни ръководители са получавали материални награди, не една или две заплати допълнително на година и от бившия главен прокурор, сега оплют от тях“, каза още той.

Членът на Прокурорската колегия коментира и изказване на кандидат за член на ВСС, че кадровиците не присъстват на общото събрание на прокурорите. „Не че нямаме очи да погледнем колегите. Ние винаги сме били сред тях през този тежък 9-годишен мандат и изпълняваме задълженията си въпреки и понеже е необходимо да работим за магистратите. За нас беше много лесно при нефелната конституционна реформа да спрем да го правим, да спрем да даваме заплати, защото Пленумът на ВСС беше изключен. Имаше коментари да затворим съдилищата, докато не се оправят законите, но ние не го направихме, защото ние работим за магистратите, които гледат деца и изплащат кредити“, каза Кузманов. И заяви, че ако някой не е срещал членовете на ВСС при техните обиколки, това означавало, че не е бил на работното си място.

„Ако бяхме отишли на общото събрание, щяхме да бъдем обвинени, че оказваме някакво влияние и въздействие за бъдещия състав на ВСС. Не е така. Искаме да бъдат избрани най-мъдрите, които да работят за прокурорите, защото системата има нужда от оздравяване. А тези от кандидатите, които обещават законодателни промени, не знаят къде отиват“, заяви Георги Кузманов и напомни, че Народното събрание многократно не се е съобразявало с мнението на магистратите и на ВСС.

„Избирайте мъдро, защото хората, които ще отидат във ВСС, ще защитават вас и нас, ако не бъдем отстранени от длъжност, когато се върнем“, каза отой.

След коментара му, заседанието започна, а когато се стигна до разглеждането на предложения на Комисията за атестирането и конкурсите, нейният председател Огнян Дамянов също реши да направи изказване, повлиян от станалото на общото събрание и най-вече във връзка с коментарите по повод преместването на сина на Йордан Стоев – Павел като младши следовател от следствения отдел в СГП в отдела във Военно-окръжната прокуратура в София.

Той обяви, че всички протоколи на КАК винаги се публикуват на сайта на ВСС. Там може да се видят диспозитивите на всички решения. Освен това заседанията на Прокурорската колегия са публични, дневният ред се обявява предварително и също е публичен, пълните стенографски протоколи също се публикуват.

„Никога КАК не е действала на тъмно, дейността ѝ е най-прозрачна, всякакви други твърдения са неверни“, заяви Дамянов.

А после каза, че Прокурорската колегия спира всички процедури за преназначаване по чл. 194 от Закона за съдебната власт, от която се възползва и младшият следовател Павел Стоев.

„В продължение на девет години КАК и Прокурорската колегия проведоха десетки процедури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. За тези девет години до последната седмица не съм чул някой да е изразил съмнения в законността на тази процедура.

С оглед обстоятелствата, че една процедура по чл. 194, ал. 2 от ЗСВ ще подлежи на съдебен контрол и за една по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ също беше дадена заявка, че ще бъде обжалвана пред съда от министъра на правосъдието, заявявам, че КАК няма да разглежда молби, предложения и искания по чл. 194 ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, а висящите процедури ще бъдат разгледани от следващия състав на ВСС, за да прецени съобразно съдебните решения, законността на тази процедура. Няма да се откриват нови процедури, а висящите няма да се внасят за разглеждане от Прокурорската колегия“, обяви Огнян Дамянов.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ченалова

    1 1 Отговор
    Като ми даваха кинти бях с тях , сега като не дават съм против тях... Действията през годините на тази доказват написаното..!

    21:34 21.10.2026

  • 2 Не Знам !

    1 1 Отговор
    Кой Къде Си Го Мести !

    Но Вашата Работа !

    Не Струва !

    Къде останаха !

    Закона !

    И Конституцията !

    На Република България ?

    21:39 21.10.2026

  • 3 Ъ ъ ъ ъ Х !

    1 0 Отговор
    Че Мирише !

    21:50 21.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове