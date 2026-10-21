Георги Кузманов: Ако Прокурорската колегия е без интегритет, защо кандидатите за ВСС – ръководители, избрани от нея, не подадоха оставки

В началото на днешното заседание на Прокурорската колегия членът ѝ Георги Кузманов изненадващо поиска думата, за да коментира изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от общото събрание на прокурорите в събота.

Кузманов припомни, че според кандидатите настоящият състав на ПК на ВСС е без интегритет и работи непрозрачно. В тази връзка отбеляза, че част от изказванията идват от административни ръководители, избрани от този състав на колегията, пише news.lex.bg.

„Ако членовете на настоящата Прокурорската колегия са без интегритет и работят непрозрачно, защо кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, които са административни ръководители, избрани от нас, не подадоха оставки и не се освободиха от това бреме?“, попита Кузманов.

В тази връзка той заяви, че сред кандидатите има такива, които от районно ниво са станали ръководители на окръжно ниво и пътували по света толкова, че не можели да се справят с работата. И след като са били освободени заради това, са станали дисиденти и рязко са станали несъгласни с досега „любимия“ ВСС.

„Началници, които се възползват от правомощията си като такива не само в службата и за колегите, но и в личен план, да дават оценки на ВСС, моите уважения…“, каза Кузманов.

И допълни: „Пожелавам на следващия състав на ВСС да е достатъчно мъдър и да успее да направи това, което ние направихме – да задържи възнагражденията спрямо инфлацията в страната. Ако ние не бъдем ветнати, ще се върнем в тази система и ще искаме възнагражденията да се увеличават спрямо инфлацията на колегите и на нас“.

Георги Кузманов напомни и че този състав на ВСС е отпускал и необходимите материални стимули. „Някои административни ръководители са получавали материални награди, не една или две заплати допълнително на година и от бившия главен прокурор, сега оплют от тях“, каза още той.

Членът на Прокурорската колегия коментира и изказване на кандидат за член на ВСС, че кадровиците не присъстват на общото събрание на прокурорите. „Не че нямаме очи да погледнем колегите. Ние винаги сме били сред тях през този тежък 9-годишен мандат и изпълняваме задълженията си въпреки и понеже е необходимо да работим за магистратите. За нас беше много лесно при нефелната конституционна реформа да спрем да го правим, да спрем да даваме заплати, защото Пленумът на ВСС беше изключен. Имаше коментари да затворим съдилищата, докато не се оправят законите, но ние не го направихме, защото ние работим за магистратите, които гледат деца и изплащат кредити“, каза Кузманов. И заяви, че ако някой не е срещал членовете на ВСС при техните обиколки, това означавало, че не е бил на работното си място.

„Ако бяхме отишли на общото събрание, щяхме да бъдем обвинени, че оказваме някакво влияние и въздействие за бъдещия състав на ВСС. Не е така. Искаме да бъдат избрани най-мъдрите, които да работят за прокурорите, защото системата има нужда от оздравяване. А тези от кандидатите, които обещават законодателни промени, не знаят къде отиват“, заяви Георги Кузманов и напомни, че Народното събрание многократно не се е съобразявало с мнението на магистратите и на ВСС.

„Избирайте мъдро, защото хората, които ще отидат във ВСС, ще защитават вас и нас, ако не бъдем отстранени от длъжност, когато се върнем“, каза отой.

След коментара му, заседанието започна, а когато се стигна до разглеждането на предложения на Комисията за атестирането и конкурсите, нейният председател Огнян Дамянов също реши да направи изказване, повлиян от станалото на общото събрание и най-вече във връзка с коментарите по повод преместването на сина на Йордан Стоев – Павел като младши следовател от следствения отдел в СГП в отдела във Военно-окръжната прокуратура в София.

Той обяви, че всички протоколи на КАК винаги се публикуват на сайта на ВСС. Там може да се видят диспозитивите на всички решения. Освен това заседанията на Прокурорската колегия са публични, дневният ред се обявява предварително и също е публичен, пълните стенографски протоколи също се публикуват.

„Никога КАК не е действала на тъмно, дейността ѝ е най-прозрачна, всякакви други твърдения са неверни“, заяви Дамянов.

А после каза, че Прокурорската колегия спира всички процедури за преназначаване по чл. 194 от Закона за съдебната власт, от която се възползва и младшият следовател Павел Стоев.

„В продължение на девет години КАК и Прокурорската колегия проведоха десетки процедури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. За тези девет години до последната седмица не съм чул някой да е изразил съмнения в законността на тази процедура.

С оглед обстоятелствата, че една процедура по чл. 194, ал. 2 от ЗСВ ще подлежи на съдебен контрол и за една по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ също беше дадена заявка, че ще бъде обжалвана пред съда от министъра на правосъдието, заявявам, че КАК няма да разглежда молби, предложения и искания по чл. 194 ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, а висящите процедури ще бъдат разгледани от следващия състав на ВСС, за да прецени съобразно съдебните решения, законността на тази процедура. Няма да се откриват нови процедури, а висящите няма да се внасят за разглеждане от Прокурорската колегия“, обяви Огнян Дамянов.