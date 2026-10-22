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Тома Биков: Има дизел до декември, а след това?
  Тема: Икономика

Тома Биков: Има дизел до декември, а след това?

22 Октомври, 2026 09:05 1 172 38

  • тома биков-
  • горива-
  • цени-
  • правителство-
  • черно море

Депутатът от ГЕРБ предупреди за последици за икономиката и обвини управляващите, че губят време за реформи

Тома Биков: Има дизел до декември, а след това? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България разполага с дизел до декември, но не е ясно какви мерки ще бъдат предприети след това. За това предупреди депутатът от ГЕРБ Тома Биков в предаването „Тази сутрин“. „Ние имаме дизел до декември. А след декември? Идва януари, идва февруари. Не се предприемат никакви мерки“, заяви той.

Биков свърза въпроса с горивата със ситуацията в Черно море, която определи като „директен удар срещу българската икономика“. По думите му правителството не предприема необходимите икономически действия за ограничаване на последиците. Той припомни и изслушване на министър-председателя в Народното събрание, по време на което е обсъждана наличността на горива.

Депутатът определи кабинета като неработещ и предупреди, че този подход може да доведе до нова политическа криза. Според него през последните пет месеца управляващите не са предприели съществени реформи, въпреки че разполагат с парламентарно мнозинство.

„Когато имаш пълно мнозинство, ти си длъжен и си натоварен с много тежък мандат за дълбоки реформи. Вие за последните пет месеца да сте видели някаква реформа да се е случила? Аз не съм видял“, каза Биков.

По думите му Народното събрание не е приело нито един съществен закон за този период. Той посочи още, че парламентът няма да заседава две седмици заради президентските избори на 25 октомври.

„Когато един мандат не се осъществява, няма вакуум в политиката. Този вакуум ще бъде запълнен и правителството ще се окаже не толкова с алтернатива в лицето на опозицията, колкото с алтернатива в лицето на българските граждани“, предупреди депутатът.

Биков заяви, че поскъпването на стоките и услугите ще продължи да бъде политическа тема и след края на кампанията. Той разкритикува инициативата „Кошница с грижа“, при която представители на големите търговски вериги бяха поканени в Министерския съвет.

Според депутата мярката не е постигнала очаквания ефект. Той посочи, че сметките за електроенергия на бизнеса през месеца ще бъдат с 30% по-високи, а цената на природния газ е обявено да се увеличи с 30%. По думите му тези фактори ще окажат влияние върху цените.

„За пет месеца виждаме единствено пушилки. Като започнете от „Кошница с грижа“ и стигнете до пърформансите, които се случват“, коментира Биков.

Той уточни, че не е присъствал на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и не познава в детайли проведените разговори. Според него част от набелязаните мерки вече са предприети, но други все още не са изпълнени. „КСНС не е оперативен орган. Аз говоря за правителството и за пълното мнозинство“, подчерта депутатът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мии

    38 6 Отговор
    След тва сопите и пускане на кранчето от Русия...

    09:07 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 след това

    33 0 Отговор
    отивате при Ставри

    09:09 22.10.2026

  • 4 След това

    24 0 Отговор
    Ще пуснат новата колекция на Дизел и ще има до лятото поне.

    09:11 22.10.2026

  • 5 Истината е

    37 3 Отговор
    Това е едно от най гнусните същества от ГРАБ.

    Коментиран от #9

    09:13 22.10.2026

  • 6 ту-туу

    29 3 Отговор
    И карикатурчо излезе да се прави на загрижен след георга б-к--ка

    09:13 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Радев

    5 25 Отговор
    Доколкото си спомням правителството отмени износа на дизел преди няколко седмици за да може приближени търговци на горива до Радев да правят свръх печалби в тази криза

    09:15 22.10.2026

  • 9 Са къдравото

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината е":

    Сюююююююю

    09:16 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оги

    11 0 Отговор
    Бързо си поръчайте елвктрички за парламента, за да има на какво да се возите пак безплатно.

    09:19 22.10.2026

  • 12 Окооо

    35 3 Отговор
    Ейййй, спрете се , вие отчаяни фенове на Пеевски- Борисов! Стига фалш, лъжа и измами ! Не разбрахте ли, че 90 процента от българите не искат и да чуят повече за управление на ГЕРБ- ДПС и патерици....

    09:19 22.10.2026

  • 13 0407

    11 0 Отговор
    разбра се .че имало" дълбоки" реформи.....а за плитките нито дума.....

    09:20 22.10.2026

  • 14 маке

    20 2 Отговор
    Тоя тип е един от най противните ,,политици", Шиши е китка в сравнение с тоя

    09:21 22.10.2026

  • 15 Ще ходиш

    12 2 Отговор
    Ходиш да целуваш ръката на Путин

    09:22 22.10.2026

  • 16 Някои

    8 0 Отговор
    След това на газ

    Коментиран от #24

    09:22 22.10.2026

  • 17 социология

    21 3 Отговор
    Биков, вчера излезе социология и показа , че сте под 10 %

    09:22 22.10.2026

  • 18 След това

    16 0 Отговор
    Кой каквото е гепил. Ще дава.

    09:24 22.10.2026

  • 19 ....

    15 0 Отговор
    Кравова, вие бяхте 20г. на власт, що не сте направили дълбоките реформи, а след вас трябвало да се правят реформи, странно.

    09:27 22.10.2026

  • 20 Ццц

    17 0 Отговор
    Свърши ли дизела си купувам бик и ще го кръстя Тома! За сега ще го яздя, но един ден може и депутат да стане като гледам!

    09:27 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СЛЕД ТОВА

    8 0 Отговор
    БДЖ ЩЕ ВЪСКРЪСНЕ,И ЧАСТНИТЕ ВЛАКОВЕ НА ДПС ЮНИОН ИВКОНИ

    09:29 22.10.2026

  • 23 Они

    12 0 Отговор
    Ти кажи след това нали щяхте да победите Русия!

    09:31 22.10.2026

  • 24 Зорко

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някои":

    От къдя ве?

    09:32 22.10.2026

  • 25 Тома Биков :

    14 0 Отговор
    ,,Борисов е не само Диктатор!
    Той е и...- Карикатура на Диктатор!"

    09:33 22.10.2026

  • 26 Аьвд

    6 0 Отговор
    Изкъпи се!

    09:35 22.10.2026

  • 27 ЕС фалира

    10 2 Отговор
    След това руснаците ни освобождават.

    09:36 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 въпросителна

    6 0 Отговор
    Какво казваш Биков , ако сложите културист , за управител на Лукойл , ще има дизел така ли ?

    09:45 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Баба Руса

    6 0 Отговор
    Бичев ами много просто бе.Национализираме краденото от ГРОБ, НН,ИТН,ПП-ДБ и си купуваме дизел.

    09:50 22.10.2026

  • 33 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    5 0 Отговор
    Г-Н БИКОВ, ДИЗЕЛА ЩЕ СВЪРШИ НА ХЕЛУИН.
    Изчистете топката за гледане. Стига глупости и плашене на хората. Забравяте че и при вашето управление беше същото но тогава не ревахте.
    Защо всички политици в опозиция ги обзема параноята за тежки моменти. може би причината е в липсата на ДМС.

    Коментиран от #34

    09:54 22.10.2026

  • 34 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Тоя пак ще получи катарзис.Този път ще е дизелов.

    09:58 22.10.2026

  • 35 ГуцАнка

    1 0 Отговор
    Тоя не беше ли оня дето щеше да вкарва Тиквата в затвора?Само питам щото в това ОПГ са само такива.

    10:02 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Я у лево

    0 0 Отговор
    Питай акушерката и кайчето,защо задаваш въпрос към днешните управници.Ако бяхте толкова загрижени и мъдри ,за енергийната сигурност на държавата,защо не изкупихте обратно Лукойл? Колкото и да ни е струвало това-2-3-5 милиарда долара.Но щеше да бъде наша,българска ,държавна собственост.Кво ми лееш крокодилски сълзи,много били загрижени? Я у лево бе,върлият пропагандатор за еврото.Хората помнят кои ги набутаха в капана.

    10:17 22.10.2026

  • 38 след това

    0 0 Отговор
    имам пред вид м. декември, ще купуваме от Русия! Директно! Без да питаме менторите ти!

    10:18 22.10.2026

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