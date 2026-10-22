Тома Биков: Има дизел до декември, а след това?

България разполага с дизел до декември, но не е ясно какви мерки ще бъдат предприети след това. За това предупреди депутатът от ГЕРБ Тома Биков в предаването „Тази сутрин“. „Ние имаме дизел до декември. А след декември? Идва януари, идва февруари. Не се предприемат никакви мерки“, заяви той.
Биков свърза въпроса с горивата със ситуацията в Черно море, която определи като „директен удар срещу българската икономика“. По думите му правителството не предприема необходимите икономически действия за ограничаване на последиците. Той припомни и изслушване на министър-председателя в Народното събрание, по време на което е обсъждана наличността на горива.
Депутатът определи кабинета като неработещ и предупреди, че този подход може да доведе до нова политическа криза. Според него през последните пет месеца управляващите не са предприели съществени реформи, въпреки че разполагат с парламентарно мнозинство.
По думите му Народното събрание не е приело нито един съществен закон за този период. Той посочи още, че парламентът няма да заседава две седмици заради президентските избори на 25 октомври.
„Когато един мандат не се осъществява, няма вакуум в политиката. Този вакуум ще бъде запълнен и правителството ще се окаже не толкова с алтернатива в лицето на опозицията, колкото с алтернатива в лицето на българските граждани“, предупреди депутатът.
Биков заяви, че поскъпването на стоките и услугите ще продължи да бъде политическа тема и след края на кампанията. Той разкритикува инициативата „Кошница с грижа“, при която представители на големите търговски вериги бяха поканени в Министерския съвет.
Според депутата мярката не е постигнала очаквания ефект. Той посочи, че сметките за електроенергия на бизнеса през месеца ще бъдат с 30% по-високи, а цената на природния газ е обявено да се увеличи с 30%. По думите му тези фактори ще окажат влияние върху цените.„За пет месеца виждаме единствено пушилки. Като започнете от „Кошница с грижа“ и стигнете до пърформансите, които се случват“, коментира Биков.
Той уточни, че не е присъствал на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и не познава в детайли проведените разговори. Според него част от набелязаните мерки вече са предприети, но други все още не са изпълнени. „КСНС не е оперативен орган. Аз говоря за правителството и за пълното мнозинство“, подчерта депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мии
09:07 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 след това
09:09 22.10.2026
4 След това
09:11 22.10.2026
5 Истината е
Коментиран от #9
09:13 22.10.2026
6 ту-туу
09:13 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Радев
09:15 22.10.2026
9 Са къдравото
До коментар #5 от "Истината е":Сюююююююю
09:16 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Оги
09:19 22.10.2026
12 Окооо
09:19 22.10.2026
13 0407
09:20 22.10.2026
14 маке
09:21 22.10.2026
15 Ще ходиш
09:22 22.10.2026
16 Някои
Коментиран от #24
09:22 22.10.2026
17 социология
09:22 22.10.2026
18 След това
09:24 22.10.2026
19 ....
09:27 22.10.2026
20 Ццц
09:27 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 СЛЕД ТОВА
09:29 22.10.2026
23 Они
09:31 22.10.2026
24 Зорко
До коментар #16 от "Някои":От къдя ве?
09:32 22.10.2026
25 Тома Биков :
Той е и...- Карикатура на Диктатор!"
09:33 22.10.2026
26 Аьвд
09:35 22.10.2026
27 ЕС фалира
09:36 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 въпросителна
09:45 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Баба Руса
09:50 22.10.2026
33 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Изчистете топката за гледане. Стига глупости и плашене на хората. Забравяте че и при вашето управление беше същото но тогава не ревахте.
Защо всички политици в опозиция ги обзема параноята за тежки моменти. може би причината е в липсата на ДМС.
Коментиран от #34
09:54 22.10.2026
34 оня с коня
До коментар #33 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Тоя пак ще получи катарзис.Този път ще е дизелов.
09:58 22.10.2026
35 ГуцАнка
10:02 22.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Я у лево
10:17 22.10.2026
38 след това
10:18 22.10.2026