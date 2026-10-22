Тома Биков: Има дизел до декември, а след това?

България разполага с дизел до декември, но не е ясно какви мерки ще бъдат предприети след това. За това предупреди депутатът от ГЕРБ Тома Биков в предаването „Тази сутрин“. „Ние имаме дизел до декември. А след декември? Идва януари, идва февруари. Не се предприемат никакви мерки“, заяви той.

Биков свърза въпроса с горивата със ситуацията в Черно море, която определи като „директен удар срещу българската икономика“. По думите му правителството не предприема необходимите икономически действия за ограничаване на последиците. Той припомни и изслушване на министър-председателя в Народното събрание, по време на което е обсъждана наличността на горива.

Депутатът определи кабинета като неработещ и предупреди, че този подход може да доведе до нова политическа криза. Според него през последните пет месеца управляващите не са предприели съществени реформи, въпреки че разполагат с парламентарно мнозинство.

„Когато имаш пълно мнозинство, ти си длъжен и си натоварен с много тежък мандат за дълбоки реформи. Вие за последните пет месеца да сте видели някаква реформа да се е случила? Аз не съм видял“, каза Биков.

По думите му Народното събрание не е приело нито един съществен закон за този период. Той посочи още, че парламентът няма да заседава две седмици заради президентските избори на 25 октомври.

„Когато един мандат не се осъществява, няма вакуум в политиката. Този вакуум ще бъде запълнен и правителството ще се окаже не толкова с алтернатива в лицето на опозицията, колкото с алтернатива в лицето на българските граждани“, предупреди депутатът.

Биков заяви, че поскъпването на стоките и услугите ще продължи да бъде политическа тема и след края на кампанията. Той разкритикува инициативата „Кошница с грижа“, при която представители на големите търговски вериги бяха поканени в Министерския съвет.

Според депутата мярката не е постигнала очаквания ефект. Той посочи, че сметките за електроенергия на бизнеса през месеца ще бъдат с 30% по-високи, а цената на природния газ е обявено да се увеличи с 30%. По думите му тези фактори ще окажат влияние върху цените.

„За пет месеца виждаме единствено пушилки. Като започнете от „Кошница с грижа“ и стигнете до пърформансите, които се случват“, коментира Биков.

Той уточни, че не е присъствал на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и не познава в детайли проведените разговори. Според него част от набелязаните мерки вече са предприети, но други все още не са изпълнени. „КСНС не е оперативен орган. Аз говоря за правителството и за пълното мнозинство“, подчерта депутатът.