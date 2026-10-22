Цветлин Йовчев: Нужна е нова отбранителна доктрина

България има нужда от нова отбранителна доктрина и спешни мерки за укрепване на отбранителните си способности. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването „Праймтайм“ на Euronews България.

Той коментира темата на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му все още няма достатъчно категорични доказателства за извършителите и целите на нападенията, но той изрази убеждение, че зад тях стои Русия. Йовчев подчерта, че са необходими убедителни доказателства, а междувременно страната трябва да предприеме конкретни действия за защита на националната сигурност.

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Противовъздушната отбрана остава ограничена

Според Йовчев подкрепата от НАТО може да подобри възможностите за откриване и неутрализиране на дронове. Сред възможните мерки той посочи разполагането на разузнавателни самолети и евентуалното изпращане на съюзнически изтребители.

Бившият председател на ДАНС определи като важни инвестициите в системи за противовъздушна и противодронова отбрана. Той предупреди обаче, че през следващите години България ще разполага с ограничени способности за противодействие.

Йовчев настоя и за модернизиране на фрегатите и ускоряване на усвояването на изтребителите F-16. „Трябва да започнем от това. Необходима е в момента отбранителна доктрина на България. Нова отбранителна доктрина“, заяви той.

Промени в армията и отбранителната индустрия

По думите му модернизацията не трябва да се свежда само до закупуване на въоръжение. Необходими са промени в подготовката и организацията на Българската армия, включително обучение на специалисти за управление на дронове и развитие на съвременни технологии.

Йовчев посочи, че промяната трябва да обхване и отбранителната индустрия. Според него тя има потенциал да участва в производството на безпилотни апарати и системи за противодействие.

Той призова за по-тясна координация между България, Румъния и Турция в Черно море. Членството в НАТО, подчерта Йовчев, не отменя отговорността на страната да развива собствени способности.

Хибридните атаки също са заплаха

„Ние трябва да работим за изграждане на собствените ни способности. А разбира се, че ще разчитаме на нашите партньори, но ние също трябва да имаме и нашия собствен принос“, посочи Йовчев.

Като друга сериозна опасност бившият ръководител на ДАНС открои хибридните атаки и разпространението на дезинформация. Според него противодействието не трябва да се ограничава до разследване на саботажи и евентуални терористични действия.

Той настоя за системно проследяване на информационните кампании, техните организатори, каналите за разпространение и източниците на финансиране. По думите му България е уязвима към руската пропаганда и трябва да изгради институционални и технологични способности за реакция.

„В съвременния свят, свят на информационните войни, битката е за представите на хората“, обобщи Цветлин Йовчев.

Източници: euronews.bg