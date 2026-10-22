Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Цветлин Йовчев: Нужна е нова отбранителна доктрина
  Тема: Украйна

Цветлин Йовчев: Нужна е нова отбранителна доктрина

22 Октомври, 2026 09:23 536 19

  • цветлин йовчев-
  • отбранителна доктрина-
  • нато-
  • дронове-
  • черно море

Бившият председател на ДАНС призова за модернизация на армията, по-силна противодронова защита и по-тясна координация в Черно море

Цветлин Йовчев: Нужна е нова отбранителна доктрина - 1
Снимка: bTV
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България има нужда от нова отбранителна доктрина и спешни мерки за укрепване на отбранителните си способности. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването „Праймтайм“ на Euronews България.

Той коментира темата на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му все още няма достатъчно категорични доказателства за извършителите и целите на нападенията, но той изрази убеждение, че зад тях стои Русия. Йовчев подчерта, че са необходими убедителни доказателства, а междувременно страната трябва да предприеме конкретни действия за защита на националната сигурност.

Още новини от Украйна

Противовъздушната отбрана остава ограничена

Според Йовчев подкрепата от НАТО може да подобри възможностите за откриване и неутрализиране на дронове. Сред възможните мерки той посочи разполагането на разузнавателни самолети и евентуалното изпращане на съюзнически изтребители.

Бившият председател на ДАНС определи като важни инвестициите в системи за противовъздушна и противодронова отбрана. Той предупреди обаче, че през следващите години България ще разполага с ограничени способности за противодействие.

Йовчев настоя и за модернизиране на фрегатите и ускоряване на усвояването на изтребителите F-16. „Трябва да започнем от това. Необходима е в момента отбранителна доктрина на България. Нова отбранителна доктрина“, заяви той.

Промени в армията и отбранителната индустрия

По думите му модернизацията не трябва да се свежда само до закупуване на въоръжение. Необходими са промени в подготовката и организацията на Българската армия, включително обучение на специалисти за управление на дронове и развитие на съвременни технологии.

Йовчев посочи, че промяната трябва да обхване и отбранителната индустрия. Според него тя има потенциал да участва в производството на безпилотни апарати и системи за противодействие.

Той призова за по-тясна координация между България, Румъния и Турция в Черно море. Членството в НАТО, подчерта Йовчев, не отменя отговорността на страната да развива собствени способности.

„Ние трябва да работим за изграждане на собствените ни способности. А разбира се, че ще разчитаме на нашите партньори, но ние също трябва да имаме и нашия собствен принос“, посочи Йовчев.

Хибридните атаки също са заплаха

Като друга сериозна опасност бившият ръководител на ДАНС открои хибридните атаки и разпространението на дезинформация. Според него противодействието не трябва да се ограничава до разследване на саботажи и евентуални терористични действия.

Той настоя за системно проследяване на информационните кампании, техните организатори, каналите за разпространение и източниците на финансиране. По думите му България е уязвима към руската пропаганда и трябва да изгради институционални и технологични способности за реакция.

„В съвременния свят, свят на информационните войни, битката е за представите на хората“, обобщи Цветлин Йовчев.

Източници: euronews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само нова доктрина

    11 1 Отговор
    липсва и всичко тръгва по мед и масло.🤣

    09:31 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 провициалист

    6 4 Отговор
    Отбранителната доктрина на НАТО е, че Русия им пречи.

    09:32 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Добре де

    4 2 Отговор
    Сега е момента с толкова зелени чорапи , но как да стане ? Тия не смеят да назоват Русия , но са за мир ! Няма да помагаме на Украйна с 3 милиона евро , но заводите ни правят оборот от порядъка на 2,3 милиарда евро . Луда работа !

    09:37 22.10.2026

  • 7 дьяав

    7 2 Отговор
    И тоя некадърник, и той дава интервюта??? Тази некадърна маймуна, 1 разбойник не можа да хване като директор на ДАНС, докато ограбваха България. Не можа да хване нито 1 бандит??? Сега дава интервюта този доказан некадърник??? И тоя плюеше по Русия и Владимир Путин,а сега се обръща палачинката и тоя негодник се оказа че пак е бил в грешка. Слава на Господ Иисус Христос, вече не е в службите тоя. Некадърник с некадърника ти, и срама нямаш да си показваш провалената муцуна. Кой ограби България бре некадърник??? Неизвестен разбойник от ГЕРБ банкя ли е с другата свиня или не знаеш???

    09:38 22.10.2026

  • 8 От кого

    4 2 Отговор
    ще се браниш ?

    09:43 22.10.2026

  • 9 Трол

    3 3 Отговор
    България има нужда от армия, която да се противопостави на руската без участието на НАТО.

    Коментиран от #12

    09:44 22.10.2026

  • 10 Дън Бай

    2 1 Отговор
    Готов е за началник на отбраната!

    09:44 22.10.2026

  • 11 Търновец

    4 0 Отговор
    Поредно духане на въздух - това което горния гражданин казва много хора можем да го кажем, а ДАНС трябваше да разкрие примерно как Нефтохим Бургас стана собственост на Лукойл като сделката ощетява държавата с около 2 милиарда долара.

    09:45 22.10.2026

  • 12 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Не е смешно.

    09:45 22.10.2026

  • 13 да бе

    1 0 Отговор
    по добре да не пипаме старата като гледам какви хора са се заели да управляват държавата чак страх ме хваща

    09:49 22.10.2026

  • 14 Абе

    1 0 Отговор
    Язе акъл от човек с правописна грешка в името не щем.

    09:55 22.10.2026

  • 15 Жоро

    3 0 Отговор
    А бе каква отбранителна доктрина. Бойко Борисов искаше в морето да плават яхти и платноходки, а страната да е градина с цветя, зеленина и дървета. Моментално се промени доктрината - парите за военен флот се откраднаха и с тях си купиха яхти, платноходки и имоти покрай морето. Парите за превъоръжаване на пехотата се откраднаха и с тях си построиха къщи за гости и хотели. Тези от ПБ превърнаха България в поделение на ВВС, но без самолетите и отбранителните съоръжения. Сега с голи задници ще се отбраняваме

    09:59 22.10.2026

  • 16 Специалист

    4 0 Отговор
    И тоя излезе от нафталина. Той не е свършил работата за която е бил назначен а само е вземал заплата а сега дава акъл на другите. Ние дори не можем само да храним армията си от 30-40 хил. жени и мъже. Знаете лафа за армията

    10:00 22.10.2026

  • 17 моряк

    2 0 Отговор
    Този на каква синекурна длъжност се подвизава днес?За отбелязване е ,че от скоро му натиснаха копчето и се появява често,често.А това е знак,че го готвят за поредна позиция.Обикновено такава е практиката.

    10:12 22.10.2026

  • 18 Се свежда до

    2 0 Отговор
    Военната компетентност на тоя мушингИеЦ се свежда до завършено търговско мореплаване във Варна.

    10:17 22.10.2026

  • 19 Иван Иванчев

    1 0 Отговор
    Абе Йовчо срам и позор са твойте препоръки за модернизация на армията, по-силна противодронова защита и по-тясна координация в Черно море Н времето времето когато ляжахме по окопите срещу измислените врагове Гърция и Та България е нужен мир и дружба със всички народи на белия свят а не въоражаване срещу измислени от нато врагове. Помня времето когато лежахме по окопите срещу измислени врагове Гърция и Турция сега и внуците ли това безумие да правят. Скрисе не говори глупости !!!

    10:25 22.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове