Цветлин Йовчев: Нужна е нова отбранителна доктрина

България има нужда от нова отбранителна доктрина и спешни мерки за укрепване на отбранителните си способности. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването „Праймтайм“ на Euronews България.
Той коментира темата на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му все още няма достатъчно категорични доказателства за извършителите и целите на нападенията, но той изрази убеждение, че зад тях стои Русия. Йовчев подчерта, че са необходими убедителни доказателства, а междувременно страната трябва да предприеме конкретни действия за защита на националната сигурност.
Противовъздушната отбрана остава ограничена
Според Йовчев подкрепата от НАТО може да подобри възможностите за откриване и неутрализиране на дронове. Сред възможните мерки той посочи разполагането на разузнавателни самолети и евентуалното изпращане на съюзнически изтребители.
Бившият председател на ДАНС определи като важни инвестициите в системи за противовъздушна и противодронова отбрана. Той предупреди обаче, че през следващите години България ще разполага с ограничени способности за противодействие.
Йовчев настоя и за модернизиране на фрегатите и ускоряване на усвояването на изтребителите F-16. „Трябва да започнем от това. Необходима е в момента отбранителна доктрина на България. Нова отбранителна доктрина“, заяви той.
Промени в армията и отбранителната индустрия
По думите му модернизацията не трябва да се свежда само до закупуване на въоръжение. Необходими са промени в подготовката и организацията на Българската армия, включително обучение на специалисти за управление на дронове и развитие на съвременни технологии.
Йовчев посочи, че промяната трябва да обхване и отбранителната индустрия. Според него тя има потенциал да участва в производството на безпилотни апарати и системи за противодействие.
Той призова за по-тясна координация между България, Румъния и Турция в Черно море. Членството в НАТО, подчерта Йовчев, не отменя отговорността на страната да развива собствени способности.„Ние трябва да работим за изграждане на собствените ни способности. А разбира се, че ще разчитаме на нашите партньори, но ние също трябва да имаме и нашия собствен принос“, посочи Йовчев.
Хибридните атаки също са заплаха
Като друга сериозна опасност бившият ръководител на ДАНС открои хибридните атаки и разпространението на дезинформация. Според него противодействието не трябва да се ограничава до разследване на саботажи и евентуални терористични действия.
Той настоя за системно проследяване на информационните кампании, техните организатори, каналите за разпространение и източниците на финансиране. По думите му България е уязвима към руската пропаганда и трябва да изгради институционални и технологични способности за реакция.
„В съвременния свят, свят на информационните войни, битката е за представите на хората“, обобщи Цветлин Йовчев.
Източници: euronews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само нова доктрина
09:31 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 провициалист
09:32 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Добре де
09:37 22.10.2026
7 дьяав
09:38 22.10.2026
8 От кого
09:43 22.10.2026
9 Трол
Коментиран от #12
09:44 22.10.2026
10 Дън Бай
09:44 22.10.2026
11 Търновец
09:45 22.10.2026
12 провинциалист
До коментар #9 от "Трол":Не е смешно.
09:45 22.10.2026
13 да бе
09:49 22.10.2026
14 Абе
09:55 22.10.2026
15 Жоро
09:59 22.10.2026
16 Специалист
10:00 22.10.2026
17 моряк
10:12 22.10.2026
18 Се свежда до
10:17 22.10.2026
19 Иван Иванчев
10:25 22.10.2026