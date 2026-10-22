Шишков: Код „червено“ за инфраструктурата в Северна България

Инфраструктурата в цяла Северна България е в състояние на „код червено“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. По думите му за голяма част от пътната инфраструктура в страната са възлагани ремонти без осигурен финансов ресурс.

„Възлагания без осигурен финансов ресурс за голяма част от пътната инфраструктура в България – това е цялата истина. А пък, на всичкото отгоре, там, където е трябвало първо да бъде направено възлагането и да бъде решен проблемът точно с обходния път, не е направено нищо. Затова кодът е червен“, каза Шишков.

Обещание за пътя Храброво–Провадия

Като пример министърът посочи пътя между Храброво и Провадия, заради който жители на района протестираха. Те настояват ремонтът на републиканското трасе да приключи заради лошото му състояние и затрудненото пътуване до Провадия.

Шишков заяви, че средствата за ремонта са частично осигурени, а строителят е поел ангажимент да завърши обекта до края на годината или в началото на следващата. „Строителят е поел ангажимента да ги завърши и ние ще ги платим, когато имаме възможност“, каза регионалният министър.

Жители на Храброво и съседни села по-рано разказаха пред БНТ, че ремонтът е започнал, но работата е вървяла бавно, с дълги прекъсвания и малко техника. По думите им състоянието на пътя създава предпоставки за пътни произшествия и води до повреди по автомобилите.

Ремонтът край тунел „Топли дол“

Другият голям инфраструктурен проблем е свързан с алтернативните трасета при затворения за ремонт тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Шишков обясни, че старият път е затворен от около година заради подпорна стена, която е под риск да падне.

От 2024 г. се води кореспонденция и се подготвят възлагания за възстановяването на стената. Очаква се ремонтът да започне в началото на следващата година и да продължи около една година.

Междувременно министърът е поискал ускоряване на ремонта на тунела и работа на две смени. Той заяви, че е поставил пред строителя въпроса за повторно отваряне на тунела по време на коледните и новогодишните празници, когато движението обичайно се увеличава.

„Ако чакахме тази една година, вместо тапи щяхме да имаме линейки в тунела. Така че нямаше как да изчакаме повече“, каза Шишков.

Съмнения около АПИ и „Хемус“

В разговора регионалният министър коментира и работата на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Към този момент АПИ не е черна каса, но всички имаме съмнения дали е била черна каса“, заяви той.

Шишков каза, че очаква истинско разследване на случилото се през годините около автомагистрала „Хемус“ и раздадените аванси. Той посочи, че според него в случая трябва да бъдат изяснени действията на управители и служители на АПИ, бивши служители на „Автомагистрали“ и бивши политици.