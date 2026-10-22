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Шишков: Код „червено“ за инфраструктурата в Северна България
  Тема: Трафик

Шишков: Код „червено“ за инфраструктурата в Северна България

22 Октомври, 2026 09:33 818 17

  • иван шишков-
  • пътна инфраструктура-
  • северна българия-
  • тунел топли дол-
  • апи

Регионалният министър заяви, че са възлагани ремонти без осигурено финансиране. Той обеща завършване на пътя Храброво–Провадия и ускоряване на ремонта на тунел „Топли дол“

Шишков: Код „червено“ за инфраструктурата в Северна България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инфраструктурата в цяла Северна България е в състояние на „код червено“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. По думите му за голяма част от пътната инфраструктура в страната са възлагани ремонти без осигурен финансов ресурс.

„Възлагания без осигурен финансов ресурс за голяма част от пътната инфраструктура в България – това е цялата истина. А пък, на всичкото отгоре, там, където е трябвало първо да бъде направено възлагането и да бъде решен проблемът точно с обходния път, не е направено нищо. Затова кодът е червен“, каза Шишков.

Обещание за пътя Храброво–Провадия

Като пример министърът посочи пътя между Храброво и Провадия, заради който жители на района протестираха. Те настояват ремонтът на републиканското трасе да приключи заради лошото му състояние и затрудненото пътуване до Провадия.

Шишков заяви, че средствата за ремонта са частично осигурени, а строителят е поел ангажимент да завърши обекта до края на годината или в началото на следващата. „Строителят е поел ангажимента да ги завърши и ние ще ги платим, когато имаме възможност“, каза регионалният министър.

Жители на Храброво и съседни села по-рано разказаха пред БНТ, че ремонтът е започнал, но работата е вървяла бавно, с дълги прекъсвания и малко техника. По думите им състоянието на пътя създава предпоставки за пътни произшествия и води до повреди по автомобилите.

Ремонтът край тунел „Топли дол“

Другият голям инфраструктурен проблем е свързан с алтернативните трасета при затворения за ремонт тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Шишков обясни, че старият път е затворен от около година заради подпорна стена, която е под риск да падне.

От 2024 г. се води кореспонденция и се подготвят възлагания за възстановяването на стената. Очаква се ремонтът да започне в началото на следващата година и да продължи около една година.

Междувременно министърът е поискал ускоряване на ремонта на тунела и работа на две смени. Той заяви, че е поставил пред строителя въпроса за повторно отваряне на тунела по време на коледните и новогодишните празници, когато движението обичайно се увеличава.

„Ако чакахме тази една година, вместо тапи щяхме да имаме линейки в тунела. Така че нямаше как да изчакаме повече“, каза Шишков.

Съмнения около АПИ и „Хемус“

В разговора регионалният министър коментира и работата на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Към този момент АПИ не е черна каса, но всички имаме съмнения дали е била черна каса“, заяви той.

Шишков каза, че очаква истинско разследване на случилото се през годините около автомагистрала „Хемус“ и раздадените аванси. Той посочи, че според него в случая трябва да бъдат изяснени действията на управители и служители на АПИ, бивши служители на „Автомагистрали“ и бивши политици.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо юмручето министър

    12 4 Отговор
    ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ ЗА НЕЩО КОЕТО УЖ Е СТАНАЛО МА НЯМА ДОКАЗАТЕЛСТВА И НЯКОЙ НЯКОГА ДА ПРАВИ РАЗСЛЕДВАНЕ ПОНЕ ПРЕДИ НЕЩО СЕ СТРОЕШЕ СЕГА ОТКАКТО Е МУНЧО ДА КОМАНДВА САМО СЕ КРАДЕ И РАЗВИВАТ НЯКАКВИ ТЕОРИ

    Коментиран от #2

    09:42 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 каунь

    14 0 Отговор
    код червено е от преди 35 години га доди демокрацията! Пътищата в северна България не се ремонтират от веремето на Тато.

    Коментиран от #16

    09:47 22.10.2026

  • 4 Хаха

    6 1 Отговор
    От 2024 г. се води "кореспонденция", пътя е затворен от близо година, очаквало се ремонта да започне "скоро", което е много разтегливо понятие, абе назландисвате се, като междувременно се затваря тунела на единствения магистрален път свързващ София със Северна България и връзката напрактика по шосе е блокирана незнайно до кога!
    Това не е ОК, Шишков! И стига с тези "съмнения" за откраднати пари и черни каси, стига си размахвал папки! На хората им писна и искат в най-скоро време арести, като вчерашните, последвани от осъдителни присъди и най-малкото - разтрогнати договори с фирмите, допуснали тези източвания, а не същите да продължават "строежите" и "ремонтите"...

    09:55 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БМБ 2018 г

    3 2 Отговор
    Приоритет на правителството винаги е било отношението към Северна България.

    Това каза премиерът Бойко Борисов по време на седмичното правителствено заседание във връзка с отпуснатите средства за изграждане на магистрала „Хемус“.

    09:57 22.10.2026

  • 7 пффф

    5 1 Отговор
    Тоз да отиде се наспи че изглежда всякаш е на литър ракия и канче вино

    10:05 22.10.2026

  • 8 Цвете

    8 1 Отговор
    5 МЕСЕЦА ИНТЕРВЮТА И ДО СЕГА, КАКВО СЕ ПРОМЕНИ ? 🤔

    10:08 22.10.2026

  • 9 язе

    6 1 Отговор
    Стига дрънкай празни приказки и оправдания - накарай плужеците да работят на три смени и да се приключи тая мъка !!!!
    Кой малоумник затваря и двете трасета едновременно ???
    Управи едното и тогава затваряй,даже дете ще се сети,ти - не....

    10:11 22.10.2026

  • 10 Само

    2 1 Отговор
    Лакардии

    10:12 22.10.2026

  • 11 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 1 Отговор
    Шишков, ти си поредния ревльо!
    От, сутрин до вечер, чета, гледам как обясняваш колко е зле.... Ние, си го знаем, но края на годината очакваме да видим какво направи
    Защото, за сега изглеждаш като "куче което лае не хапе"

    10:12 22.10.2026

  • 12 Троян

    5 1 Отговор
    По цяла България трябва да се обяви код кафяво за инфраструктурата, яма до яма мила моя майнольо.

    10:17 22.10.2026

  • 13 Старецът и шосето

    2 0 Отговор
    Толкова съм стар, че помня даже от времето когато всички тунели по Хемус работеха!

    10:20 22.10.2026

  • 14 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор
    Шишков изглежда като алкохолик. 🍼

    10:24 22.10.2026

  • 15 Охотник

    2 0 Отговор
    Шишков код червен картон, за вашето правителство. Като виждаш, че не можете си подай оставка.

    Коментиран от #17

    10:27 22.10.2026

  • 16 Они

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "каунь":

    Ела и в южна села до големи областни градове като Пловдив до селата на родопската яка да видиш за какъв погром става въпрос. Да не говорим за канализация и други подобни които хората са имали преди 3000 години.

    10:30 22.10.2026

  • 17 Зарко

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Охотник":

    Ония преди тях в кауша на тия гратис една година и ако не се променят нещата шут!

    10:32 22.10.2026

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