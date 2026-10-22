Шишков: Код „червено“ за инфраструктурата в Северна България

Инфраструктурата в цяла Северна България е в състояние на „код червено“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. По думите му за голяма част от пътната инфраструктура в страната са възлагани ремонти без осигурен финансов ресурс.
„Възлагания без осигурен финансов ресурс за голяма част от пътната инфраструктура в България – това е цялата истина. А пък, на всичкото отгоре, там, където е трябвало първо да бъде направено възлагането и да бъде решен проблемът точно с обходния път, не е направено нищо. Затова кодът е червен“, каза Шишков.
Обещание за пътя Храброво–Провадия
Като пример министърът посочи пътя между Храброво и Провадия, заради който жители на района протестираха. Те настояват ремонтът на републиканското трасе да приключи заради лошото му състояние и затрудненото пътуване до Провадия.
Шишков заяви, че средствата за ремонта са частично осигурени, а строителят е поел ангажимент да завърши обекта до края на годината или в началото на следващата. „Строителят е поел ангажимента да ги завърши и ние ще ги платим, когато имаме възможност“, каза регионалният министър.
Жители на Храброво и съседни села по-рано разказаха пред БНТ, че ремонтът е започнал, но работата е вървяла бавно, с дълги прекъсвания и малко техника. По думите им състоянието на пътя създава предпоставки за пътни произшествия и води до повреди по автомобилите.
Ремонтът край тунел „Топли дол“
Другият голям инфраструктурен проблем е свързан с алтернативните трасета при затворения за ремонт тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Шишков обясни, че старият път е затворен от около година заради подпорна стена, която е под риск да падне.
От 2024 г. се води кореспонденция и се подготвят възлагания за възстановяването на стената. Очаква се ремонтът да започне в началото на следващата година и да продължи около една година.
Междувременно министърът е поискал ускоряване на ремонта на тунела и работа на две смени. Той заяви, че е поставил пред строителя въпроса за повторно отваряне на тунела по време на коледните и новогодишните празници, когато движението обичайно се увеличава.
„Ако чакахме тази една година, вместо тапи щяхме да имаме линейки в тунела. Така че нямаше как да изчакаме повече“, каза Шишков.
Съмнения около АПИ и „Хемус“
В разговора регионалният министър коментира и работата на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Към този момент АПИ не е черна каса, но всички имаме съмнения дали е била черна каса“, заяви той.
Шишков каза, че очаква истинско разследване на случилото се през годините около автомагистрала „Хемус“ и раздадените аванси. Той посочи, че според него в случая трябва да бъдат изяснени действията на управители и служители на АПИ, бивши служители на „Автомагистрали“ и бивши политици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо юмручето министър
Коментиран от #2
09:42 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 каунь
Коментиран от #16
09:47 22.10.2026
4 Хаха
Това не е ОК, Шишков! И стига с тези "съмнения" за откраднати пари и черни каси, стига си размахвал папки! На хората им писна и искат в най-скоро време арести, като вчерашните, последвани от осъдителни присъди и най-малкото - разтрогнати договори с фирмите, допуснали тези източвания, а не същите да продължават "строежите" и "ремонтите"...
09:55 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БМБ 2018 г
Това каза премиерът Бойко Борисов по време на седмичното правителствено заседание във връзка с отпуснатите средства за изграждане на магистрала „Хемус“.
09:57 22.10.2026
7 пффф
10:05 22.10.2026
8 Цвете
10:08 22.10.2026
9 язе
Кой малоумник затваря и двете трасета едновременно ???
Управи едното и тогава затваряй,даже дете ще се сети,ти - не....
10:11 22.10.2026
10 Само
10:12 22.10.2026
11 ⚒️⚒️⚒️⚒️
От, сутрин до вечер, чета, гледам как обясняваш колко е зле.... Ние, си го знаем, но края на годината очакваме да видим какво направи
Защото, за сега изглеждаш като "куче което лае не хапе"
10:12 22.10.2026
12 Троян
10:17 22.10.2026
13 Старецът и шосето
10:20 22.10.2026
14 МакедонецЪТ
10:24 22.10.2026
15 Охотник
Коментиран от #17
10:27 22.10.2026
16 Они
До коментар #3 от "каунь":Ела и в южна села до големи областни градове като Пловдив до селата на родопската яка да видиш за какъв погром става въпрос. Да не говорим за канализация и други подобни които хората са имали преди 3000 години.
10:30 22.10.2026
17 Зарко
До коментар #15 от "Охотник":Ония преди тях в кауша на тия гратис една година и ако не се променят нещата шут!
10:32 22.10.2026