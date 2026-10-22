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Забраняват алкохола в Пловдив в изборния ден
  Тема: Избори

Забраняват алкохола в Пловдив в изборния ден

22 Октомври, 2026 10:13 367 8

  • пловдив-
  • избори-
  • алкохол-
  • костадин димитров-
  • обществен ред

Продажбата, сервирането и употребата на алкохол ще бъдат забранени от 06:00 до 20:00 часа на 25 октомври. Изключение е предвидено за предварително планирани семейни тържества

Забраняват алкохола в Пловдив в изборния ден - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и на други обществени места в Пловдив ще бъдат забранени от 06:00 до 20:00 часа на 25 октомври. Тогава ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Забраната е въведена със заповед на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Тя е част от мерките за осигуряване на обществения ред и нормалното протичане на изборния ден.

„Изключение се допуска за местата, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества“, посочва Община Пловдив.

Мярката ще важи и при втори тур

Кметовете на шестте района в Пловдив трябва да въведат ограничението със свои актове и да го оповестят по подходящ начин. Забраната ще се прилага във всички райони на града и ще важи и при евентуален втори тур на президентските избори.

Районните администрации ще работят съвместно с Областната дирекция на МВР и съответните районни управления. Предвиден е непрекъснат контрол за спазването на правилата по време на предизборната кампания и в изборния ден.

Спират и разрешенията за масови мероприятия

В изборния ден се преустановява издаването на разрешения и уведомления за провеждане на масови мероприятия на територията на общината.

В организацията за нормалното протичане на вота са включени общинските и районните администрации, службите за охрана, полицията, пожарната и електроснабдителното дружество.

Източници: plovdiv24.bg, seeninplovdiv.com


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    3 0 Отговор
    Майнерите ше останат на сухо.

    10:16 22.10.2026

  • 2 Петко

    5 0 Отговор
    Не да забранят ,Ами трябва те да дават на всеки гласуваш по бутилка малцово уиски. Защото иначе никой няма да отиде,той резулатата още сега е ясен!

    10:21 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Троян

    3 0 Отговор
    Хайде сега. Имам тон и половина домашна ракия и не смятам да гласувам. Майните са по хитри от банда лисици. Щял да им спре алкохола. Тоя да не е паднал от Марс?

    10:30 22.10.2026

  • 6 Абе

    0 1 Отговор
    Да им спрът и мезето.

    10:35 22.10.2026

  • 7 Ще Добре !

    1 0 Отговор
    Да Спрат !

    И тока !

    10:42 22.10.2026

  • 8 ела

    1 0 Отговор
    Третират ни като руснаци или като от банановите републики. ДО КОГА?

    10:42 22.10.2026

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