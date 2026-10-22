Забраняват алкохола в Пловдив в изборния ден

Продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и на други обществени места в Пловдив ще бъдат забранени от 06:00 до 20:00 часа на 25 октомври. Тогава ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Забраната е въведена със заповед на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Тя е част от мерките за осигуряване на обществения ред и нормалното протичане на изборния ден.

Мярката ще важи и при втори тур

„Изключение се допуска за местата, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества“, посочва Община Пловдив.

Кметовете на шестте района в Пловдив трябва да въведат ограничението със свои актове и да го оповестят по подходящ начин. Забраната ще се прилага във всички райони на града и ще важи и при евентуален втори тур на президентските избори.

Районните администрации ще работят съвместно с Областната дирекция на МВР и съответните районни управления. Предвиден е непрекъснат контрол за спазването на правилата по време на предизборната кампания и в изборния ден.

Спират и разрешенията за масови мероприятия

В изборния ден се преустановява издаването на разрешения и уведомления за провеждане на масови мероприятия на територията на общината.

В организацията за нормалното протичане на вота са включени общинските и районните администрации, службите за охрана, полицията, пожарната и електроснабдителното дружество.

Източници: plovdiv24.bg, seeninplovdiv.com