Забраняват алкохола в Пловдив в изборния ден

Продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и на други обществени места в Пловдив ще бъдат забранени от 06:00 до 20:00 часа на 25 октомври. Тогава ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България.
Забраната е въведена със заповед на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Тя е част от мерките за осигуряване на обществения ред и нормалното протичане на изборния ден.„Изключение се допуска за местата, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества“, посочва Община Пловдив.
Мярката ще важи и при втори тур
Кметовете на шестте района в Пловдив трябва да въведат ограничението със свои актове и да го оповестят по подходящ начин. Забраната ще се прилага във всички райони на града и ще важи и при евентуален втори тур на президентските избори.
Районните администрации ще работят съвместно с Областната дирекция на МВР и съответните районни управления. Предвиден е непрекъснат контрол за спазването на правилата по време на предизборната кампания и в изборния ден.
Спират и разрешенията за масови мероприятия
В изборния ден се преустановява издаването на разрешения и уведомления за провеждане на масови мероприятия на територията на общината.
В организацията за нормалното протичане на вота са включени общинските и районните администрации, службите за охрана, полицията, пожарната и електроснабдителното дружество.
Източници: plovdiv24.bg, seeninplovdiv.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
10:16 22.10.2026
2 Петко
10:21 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Троян
10:30 22.10.2026
6 Абе
10:35 22.10.2026
7 Ще Добре !
И тока !
10:42 22.10.2026
8 ела
10:42 22.10.2026