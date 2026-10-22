Мая Манолова за търговските вериги: Надробиха попарата и оставиха народа да я сърба

Комисията за защита на потребителите е започнала 11 производства за необосновано повишаване на цените в търговските вериги. Това съобщи председателят на КЗП Мая Манолова в предаването „Тази сутрин“ по бТВ, където показа млечни продукти и фактури от проверки на институциите.

Като пример Манолова посочи краве масло с доставна цена 1,34 евро и продажна цена 3,79 евро. По представените от нея изчисления надценката без ДДС достига 135%. Тя заяви, че документите са предоставени от самите търговски вериги.

„Показвам ги за търговските вериги, защото след проверките вчера те заявиха, че такива надценки, такива разлики между доставната и продажната цена при тях няма. Има“, каза Манолова.

По думите ѝ става дума за основни хранителни продукти, а не за стоки от висок ценови клас. „Тук няма авокадо, няма манго, няма луксозни продукти. Това са основни хранителни продукти“, подчерта председателят на КЗП.

Проверките продължават по цялата верига

Проверките са започнали от складовете на търговските вериги и ще продължат от производителите и преработвателите до магазините. В тях участват още Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите.

Манолова посочи, че изкупната цена на суровото мляко е около 50 евроцента за литър. Според нея стандартните надценки при преработвателите са между 5 и 15%, докато при някои продукти в търговските вериги надхвърлят 100%.

Тя даде и пример с разликата между сходни стоки — 25% надценка при гауда и 125% при български кашкавал. По думите ѝ това поставя местните производители в неравностойно положение.

КЗП е предала документи на КЗК

При установени нарушения санкциите по започнатите производства могат да бъдат между 10 000 и 100 000 евро, съобщи Манолова. Тя уточни, че самият размер на надценката не е достатъчен за санкция от КЗП, ако не е установено необосновано увеличение спрямо предходен период.

Председателят на комисията заяви, че КЗП е предала на Комисията за защита на конкуренцията документи от проверките, включително фактури за доставните и продажните цени.

„Ето ви доставната, ето ви продажната. На единия, на другия продукт. Има ли повече от 10% разлика? Има повече. КЗК е на ход“, заяви Манолова.

По думите ѝ КЗК трябва да провери и дали търговските вериги са в съвместно господстващо положение. Манолова посочи, че при определени хипотези санкцията може да достигне до 10% от оборота на съответната компания.