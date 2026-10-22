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Мая Манолова за търговските вериги: Надробиха попарата и оставиха народа да я сърба
  Тема: Икономика

Мая Манолова за търговските вериги: Надробиха попарата и оставиха народа да я сърба

22 Октомври, 2026 10:14 595 20

  • мая манолова-
  • кзп-
  • търговски вериги-
  • цени на храните-
  • надценки

Мая Манолова показа фактури за продукти с големи разлики между доставната и продажната цена. По думите ѝ проверките обхващат цялата верига на доставки

Мая Манолова за търговските вериги: Надробиха попарата и оставиха народа да я сърба - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите е започнала 11 производства за необосновано повишаване на цените в търговските вериги. Това съобщи председателят на КЗП Мая Манолова в предаването „Тази сутрин“ по бТВ, където показа млечни продукти и фактури от проверки на институциите.

Като пример Манолова посочи краве масло с доставна цена 1,34 евро и продажна цена 3,79 евро. По представените от нея изчисления надценката без ДДС достига 135%. Тя заяви, че документите са предоставени от самите търговски вериги.

„Показвам ги за търговските вериги, защото след проверките вчера те заявиха, че такива надценки, такива разлики между доставната и продажната цена при тях няма. Има“, каза Манолова.

По думите ѝ става дума за основни хранителни продукти, а не за стоки от висок ценови клас. „Тук няма авокадо, няма манго, няма луксозни продукти. Това са основни хранителни продукти“, подчерта председателят на КЗП.

Проверките продължават по цялата верига

Проверките са започнали от складовете на търговските вериги и ще продължат от производителите и преработвателите до магазините. В тях участват още Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите.

Манолова посочи, че изкупната цена на суровото мляко е около 50 евроцента за литър. Според нея стандартните надценки при преработвателите са между 5 и 15%, докато при някои продукти в търговските вериги надхвърлят 100%.

Тя даде и пример с разликата между сходни стоки — 25% надценка при гауда и 125% при български кашкавал. По думите ѝ това поставя местните производители в неравностойно положение.

КЗП е предала документи на КЗК

При установени нарушения санкциите по започнатите производства могат да бъдат между 10 000 и 100 000 евро, съобщи Манолова. Тя уточни, че самият размер на надценката не е достатъчен за санкция от КЗП, ако не е установено необосновано увеличение спрямо предходен период.

Председателят на комисията заяви, че КЗП е предала на Комисията за защита на конкуренцията документи от проверките, включително фактури за доставните и продажните цени.

„Ето ви доставната, ето ви продажната. На единия, на другия продукт. Има ли повече от 10% разлика? Има повече. КЗК е на ход“, заяви Манолова.

По думите ѝ КЗК трябва да провери и дали търговските вериги са в съвместно господстващо положение. Манолова посочи, че при определени хипотези санкцията може да достигне до 10% от оборота на съответната компания.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    4 2 Отговор
    1.128 концесии дадени много под пазарната им цена..! Истината ще излезе с клизма ако се наложи. Боко и шиши ще трябва да обяснят защо има толкова много анклави в България..?

    10:19 22.10.2026

  • 2 СЯ РАЗБРАХТЕ ЛИ ЩО ПРАЯТ

    10 1 Отговор
    50 ПРОЦЕНТНИ,,,НАМАЛЕНИЯ,,,, ШОТО ИМАТ ДВЕСТА ПРОЦЕНТНИ НАДЦЕНККИ.....

    10:20 22.10.2026

  • 3 Реалист

    4 5 Отговор
    Ами оправи я, стига бля по медиите. Кажи колко дела си завела, колко си спечелила после. Където си лапала, ефект за народа йок.

    10:20 22.10.2026

  • 4 Гладните шефчета

    2 2 Отговор
    лакоми за пари, изравниха 2 лева с 2 евро, че дори 2 лева станаха 2.50 евро върху старите цени. Ето така се краде от народа! Не купувайте и да фалират, тъй като няма държава и санкции, какво да речем за таван на стоките! После, защо се изнасяли българите от България ли?

    10:24 22.10.2026

  • 5 Хахаха

    4 6 Отговор
    Ако има пример за недорозумение в чист вид това е Мая

    10:24 22.10.2026

  • 6 Абсърд

    4 7 Отговор
    Какво разбира тая от пазарна икономика? Лаладжийка.

    10:24 22.10.2026

  • 7 Анонимен

    4 6 Отговор
    ТАЯ РАДЕВА СЛУГИНЯ ХАХАХА ЗА ПАРИ Е ГОТОВА НА ВСИЧКО РАДЕВ ОСТАВКА ВЗЕМАЙ СИ СЛУГИТЕ

    10:25 22.10.2026

  • 8 НИЯ

    4 1 Отговор
    Опитва се Мая Манолова да направи нещо,но малко се съмнявам.Тези големи вериги ще си платят където трябва и няма да стигнат до санкции,и всичко ще отшуми.Нарушенията няма да бъдат потвърдени.Така се случват нещата в България.

    10:26 22.10.2026

  • 9 Добри

    3 0 Отговор
    Не веригите, всички правителства през последните 35 години надробиха това, което народа сега сърба! Но народа си е виновен с това робско поведение и с гласуването без да се мисли!

    10:29 22.10.2026

  • 10 руски възпитаник

    2 4 Отговор
    мая е смешно Нагла рублофилка. Ще вкарва руско управление на цените у нас! Кауфланд пълен с хора, тя ще го оправя!

    10:30 22.10.2026

  • 11 ?????

    2 0 Отговор
    Майчето мълчи за еврото.
    Иначе е много говорлива.

    10:30 22.10.2026

  • 12 Ама

    1 0 Отговор
    що тогава и в махленските, и в селските бакалии, цените същите, че и по-високи. Ми да продават на половина, там да ходят хората. То и без това, като има един магазин на село, щеш не щеш, все от него купуваш.

    10:30 22.10.2026

  • 13 Протест

    0 0 Отговор
    Да се арестуват и да връщат заграбеното....

    10:31 22.10.2026

  • 14 така, де

    2 2 Отговор
    Попарата я надроби банкянската ТИКВА, като ни вкара в прогнилата еврозона с гнусното евро! И сега тая сикаджийска МУТРА се прави на света вода ненапита!!!

    10:32 22.10.2026

  • 15 Браво

    1 1 Отговор
    Почвайте и банките,че вдигнаха таксите,а лихвите не също като мутрата от герб вдигаше възрастта за пенсиониране но не увеличаваше по швейцарското пенсиите

    10:34 22.10.2026

  • 16 Майчето играеше с погача на плаца

    0 0 Отговор
    а в другата ръка държеше евро и го гледаше жадно. А ся ква стана тя, и на нея и идва дебело с €.
    На нас пък ни харесват цените от както си приехте €. Ние обичаме да ни жулите яко.

    10:34 22.10.2026

  • 17 Определено

    0 0 Отговор
    Определено има какво да се желае от търговските вериги,но данъчната политика на западните страни към производителите на храни е много по-добра, освен това имат огромно производство на селскостопанска продукция и съответно много големи субсидии. България е ТЪРЖИЩЕ на чужда продукция,за което вина носим всички,които бяхме слепи за случващото се. МАЯ,както обикновено се движи по тънката линия на популизма...

    10:35 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Никога повече Герб

    0 0 Отговор
    Гледах по Нова на Лидъл мутресата кадър на Боко и Шиши.
    Трябва пълна смяна на можачите назначени от ГЕРБ на веригите, фабрики и производства, управление.И начина е по 1 милиард глоби, за да се сетят в Европа да не назначават ПРЕСТЪПНИЦИ, кадри на Бойко и Шиши във веригите си.Да грабиш от основните храни на бедните, пенсионерите, какво е това.

    10:43 22.10.2026

  • 20 Абе не знам

    0 0 Отговор
    Но що за хора има по форумите.Тя да завеждала дела? Ало има правила и закони в държавата.Прави- криви,но не ги е направила тя.КЗК е онази институция,която единствено може да ги обрули здраво.КЗП може да санкционира,но на мини и средно ниво.При веригите е различно,както при концесията на софийска вода, мобилни оператори.Там държавата,през упълномощена нейна структура - КЗК ,може да действа сериозно.При 10% от годишния оборот това са стотици милиони евро.Веригите може да бъдат стреснати само от нас- хората.Пълен,всеобхватен бойкот в цяла България.Две седмици никой да не стъпва вътре,дори за един хляб или литър мляко.Няма да умрем от глад,или недостиг на продукти.Пазарувай в кварталния магазин.Ще се побъркат,къде да съхранява стотици тонове, бързо оборотни стоки- млеко,месни продукти,масла и сирене.На щандове,но в складовете.А пред тях ще чакат нови Тирове с доставки на същите продукти.Там зареждане се планира и заплаща предварително,поне месец напред.Ще смъкнат цените наполовина.Но не става при наш търбух- Ганьо.Пълни колички и торби като невидял ядене .Те го знаят,имат цели отдели,който следят оборот и продажби всеки ден.

    10:43 22.10.2026

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