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Крум Зарков: Да си ляв означава винаги да заставаш на страната на по-слабия и да гледаш общото пред частното

Крум Зарков: Да си ляв означава винаги да заставаш на страната на по-слабия и да гледаш общото пред частното

22 Октомври, 2026 10:24 350 12

  • крум зарков-
  • бсп-
  • социализъм

Войната между Украйна и Русия трябва да спре. Европа да излезе с рамка за преговори, която отчита интересите и на двете страни

Крум Зарков: Да си ляв означава винаги да заставаш на страната на по-слабия и да гледаш общото пред частното - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Да си ляв означава да заставаш на страната на слабия срещу по-силния и да гледаш общото преди частното.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на дебат в „Извън ефир“.

На въпрос за протестите в Западна Европа, социалистът обясни, че анализите удобно са загърбили стотиците хиляди хора, които са протестирали, без да чупят нищо, и причините за този огромен изблик на недоволство, пореден за Франция, а и не само там – и в Испания, Италия, Белгия.

Зарков заяви своята подкрепа към обективната основа за протестите във Франция, но не и към палежите и разрушаването на чужда собственост, както не ги подкрепят и студентите, гимназистите, синдикатите, които участват в самите протести.

„Дълбокият въпрос зад протестите там е в дълбоката криза, в която се намират и Франция, и Европа – кой ще плати цената за дефицита: тези, които го предизвикаха, или тези, които нямат нищо общо“, каза още той.

Лидерът на БСП наблегна, че за разлика от левите, десните считат, че е радикално млади хора да излизат и да изискват повече средства от бюджета да отиват за класните им стаи, за образование. По думите му според тях е заплаха за частната собственост, когато има противопоставяне на наливането на огромни средства в частни корпорации вместо в публични системи.

„След като неолибералното статукво си отива, се очертават две алтернативи – от крайнодясно, а другата от много отчетливо ляво. Предстои реидеологизация и в този дебат ще победят левите. Капитализмът ще бъде смекчен и това не е нито нещо страшно, нито нещо лошо“, каза още той.

Попитан за качествата, които трябва да притежава един държавен глава, Зарков подчерта, че той трябва да има опит и познания за начина на функциониране на държавните институции в техните нюанси, за да не се допускат грешки. „В тежкия момент, в който се намира България, особено в геополитически аспект, е хубаво да имаме президент, който освен че го познаваме ние, е разпознаваем и навън, има собствен авторитет. От сегашните кандидати това е само Илияна Йотова. Президентството не е място за начало на политическа кариера.“, категоричен бе социалистът.

Зарков подчерта, че БСП има сериозно отношение към президентската институция и в последните 35 години само тя е успявала да издигне президенти, които са преизбирани за втори мандат.

На въпрос за атаките срещу Йотова, Зарков подчерта, че те са започнали от първия ден на кампанията, но по същността си са абсолютно безпочвени и противоречат на здравия разум. Той припомни и позицията на президентството, в която се казва, че е проверена цялата документация по случая с помилването на Огнян Атанасов и няма установени нарушения в работата на Комисията по помилванията.

По темата за войната в Украйна, Зарков призова българските политици да не се заиграват с този конфликт и да не настройват своите привърженици в крайности, които са очевидно невъзможни. „Има война, в която загиват хора, и тя трябва да спре. Основният въпрос е как да стане това. Войните приключват по два начина – или с капитулация на една от страните, или с мирни преговори с медиация на трета страна. Капитулация от страна и на двете държави е невъзможна и единственият път са преговори.“, заяви председателят на БСП.

Според него Европа трябва да излезе със собствена реалистична инициатива за начална рамка на разговора, която отчита както интереса на Украйна за запазване на независимостта ѝ, така и руските интереси – това е реалността и друга не може да има. „Ако не се сложи край на този конфликт, той неминуемо ще се разрасте в близост до нас. В случай че той засегне само една европейска, натовска държава, последиците биха били изключително тежки.“, категоричен бе той.

Помолен за коментар дали Путин е агресор, Зарков наблегна, че слагането на такъв етикет автоматично прекратява възможността да се седне на масата на преговори, и не помага на никого. „Поставянето на такъв етикет на един държавен глава означава, че той трябва да се прикачи и на ръководителите и на други държави като САЩ, Израел и редица други страни. Има разпоредба на ООН, която забранява употребата на сила в международните отношения извън решения на Съвета за сигурност на ООН, каквито няма в нито един от тези случаи.“, заключи Крум Зарков.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да Си Лав !

    3 0 Отговор
    Означава !

    Да Си Неспособен !

    Да Оцениш !

    Ситуацията !

    Коментиран от #6

    10:31 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе да бе

    2 0 Отговор
    Точно така, да гладаш общото и да гребеш от него с шепи.

    10:31 22.10.2026

  • 5 Абе

    1 0 Отговор
    Зарко, я кажи къ души котето на съседката.

    10:32 22.10.2026

  • 6 Защото Живота ! Не Е Само !

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да Си Лав !":

    Общото !

    Но И Частното !

    10:32 22.10.2026

  • 7 Зеления

    0 0 Отговор
    Най интересното е как цялото БСП от комунисти изведнъж стана евролиберали, такъв е и Зарков, Гуцанов, Добрев, Зафиров, Станишев. Въпреки че евролиберал може би е пресилено за тях и по точно е "интереса клати феса". БСП защитаваха лева, докато накрая го предадоха. Единствен Румен Гечев се отрече от БСП.
    БСП докато бяха в правителство с ГЕРБ подкрепяха санкции срещу Русия, даваха оръжие и пари на Украйна.
    БСП като партия вече няма никакво лице, идеология или нещо друго.

    Ако прочете този мой коментар колегата Пич, моля за неговия анализ - как и защо стигне БСП до тук!

    10:32 22.10.2026

  • 8 Всичко е Мафия

    0 0 Отговор
    Крум Зарков: Да си ляв означава винаги да заставаш на страната на по-слабия и да гледаш общото пред частното
    Войната между Украйна и Русия трябва да спре. Европа да излезе с рамка за преговори, която отчита интересите и на двете страни
    -;-

    за какво са ни тези партии, парламентарна република, многопартиина шашма като всичкото е една МАФия
    Оника със/без куфарчетата с прите си награбахи каквото можаха и сега си купуват партии,у лидери и политики
    Всичко е пунта-Мара

    10:34 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    0 0 Отговор
    Да си ляв означава да си модерен и нестандартен.

    10:40 22.10.2026

  • 11 Големи

    1 0 Отговор
    дефиниции извадил Кацамунски , бе ?! Няма що ! А да лежкуните няколко генерации на народен гръб и дядо ти да изтрепе толкова хора , какво е ?

    10:42 22.10.2026

  • 12 безпартиен

    0 0 Отговор
    За ляво мислене е съгласен но за лява резба и дума не обелва.Що ли?

    10:43 22.10.2026

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