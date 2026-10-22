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ДПС: Показни полицейски акции в три последователни дни, кого арестува Радев и кого страхува

ДПС: Показни полицейски акции в три последователни дни, кого арестува Радев и кого страхува

22 Октомври, 2026 12:05 1 229 58

  • дпс-
  • арест-
  • кметове-
  • румен радев

Според тях с "некадърността си „Прогресивна България“ са обявили война на всички" - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили

ДПС: Показни полицейски акции в три последователни дни, кого арестува Радев и кого страхува - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на „Прогресивна България“ и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това", това питат в гневна декларация от партия ДПС.

"Дали защото ДПС обеща да освети корупционните схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков”? Или защото кметовете от ДПС отказват срамните оферти за подкрепа на модела „Радев-Копринков”, срещу спокойствие и протекция? Или заради критиките на ДПС за безгръбначната външнополитическа позиция на правителството на Радев. Употребата на полицейския апарат и службите издават страх и паника от провала на управлението на Радев. Протестите се засилват ден след ден", посочват още от партията на Делян Пеевски.

Според тях с "некадърността си „Прогресивна България“ са обявили война на всички" - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили.

Оттам са категорични: "Радев няма да успее да скрие провала си зад показните полицейски акции. И няма да заглуши гласа на опозицията. И няма да ни изплаши".

От ДПС се заканват, че ще сезират всички европейски институции и всички правораздавателни органи "за полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност."

"И няма да се откажем да осветяваме корупцията на модела „Радев-Копринков”, нито да се откажем от избирателите си, които разчитат на нас, защото сме ДПС и ни е имало преди Радев, ще ни има и след неговия шумен провал", завършват декларацията си от партията на Пеевски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев постоянно прави лицеви опори

    9 30 Отговор
    Защо ли? За да надзърта дискретно под креватите за опозиция, която би му развалила рахата.

    Коментиран от #27

    12:07 22.10.2026

  • 2 Корупцията и Феодализма.

    19 9 Отговор
    Арестува.

    Коментиран от #10

    12:07 22.10.2026

  • 3 Не страхува никого

    14 6 Отговор
    Смеем му се. Смехът е здраве.

    Коментиран от #22

    12:07 22.10.2026

  • 4 ......-

    45 3 Отговор
    ДПС -Коледен безпомощен квич !!

    12:08 22.10.2026

  • 5 Без майтап

    36 2 Отговор
    Народа чака акция в хотел Балкан.

    Коментиран от #14, #19

    12:08 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Милото Руми

    9 27 Отговор
    Колкото повече опозиция се опитва да арестува, толкова повече хора излизат на протести.
    Тук не е Раша, иначе щеше да ги хвърля от високи прозорци.
    Ще си остане само с мечтите.

    12:09 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 историк

    51 5 Отговор
    Цялата депесарска сган на високо ниво са само за затвора !!Съжелявам българските турци и помаци ,защото те са превърнати в роби на тези гавази !!

    12:10 22.10.2026

  • 10 Единствената държава с феодаленн строй

    10 19 Отговор

    До коментар #2 от "Корупцията и Феодализма.":

    през 21 век е Русия.
    Само там има крепостни. Упс, и в Сев. Корея. Можеш да провериш лично. Отивай.

    Коментиран от #26

    12:11 22.10.2026

  • 11 Бай Араб

    10 27 Отговор
    Долу Радев,долу цялата болшевишка хунта !!!!

    12:11 22.10.2026

  • 12 Така е!

    8 15 Отговор
    с "некадърността си „Прогресивна България“ са обявили война на всички" - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили.
    Борба с олигархията ли е да вдигнеш за всички българи цените на цигарите, винетките, да се възползваш напълно неморално от непосилните цени на горивата и още, и още.... десетки стоки от първа необходимост.

    12:12 22.10.2026

  • 13 хахахаа

    32 5 Отговор
    браво Радев. Браво Демерджиев. Време е и прокуратурата да се задейства. Откога чакаме да хванете тези бандити от ДПС!

    Поздрави от Малкия Ради Ролекса.

    12:12 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 дреме ми

    21 0 Отговор
    Е Пеевски нали имаше компромати , да ги вади да гледаме сейр , то друго и без това в таз държава няма.

    12:13 22.10.2026

  • 16 Великият генерал пълни памперса

    6 21 Отговор
    Умира от шубе. Защото не може да арестува всички, които му се пречкат на дупенето.

    12:14 22.10.2026

  • 17 Широков Широката

    18 2 Отговор
    Явно се е разпял - ще става страшно за депесарите - много арести идват.

    Коментиран от #53

    12:15 22.10.2026

  • 18 Добре, че взе дивиденти от Боташ

    4 15 Отговор
    Щях да го мисля с какво ще си плашапретола в Кремъл, когато го натирим от България

    Коментиран от #30

    12:15 22.10.2026

  • 19 германци от ДПС

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без майтап":

    хотел Берлин - бел. ред.

    12:17 22.10.2026

  • 20 Макар и извин Закона,

    23 1 Отговор
    Чудесно е Двете Прасета да видят и другата страна на медала.Последните 15-тина години тези Две Прасета разбиха живота и бъдещето на много невини хора,унишожиха и бъдещето им.Но да не се ограничава с някакви кметове и местни бушони- да влиза в Хотел Берлин и Зайчарника! В противен случай си заминава тий,което също няма да е трагедия;

    12:18 22.10.2026

  • 21 УжасТ

    20 2 Отговор
    "кого страхува" Това "страхува" на кой език и по коя граматика е ?!

    Коментиран от #24, #43, #52

    12:19 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И Киев е Руски

    3 8 Отговор
    Със тиквун на Радев му е лесно но да внимава да не предизвика Ердоган че тогИз става ЗЛЯ

    Коментиран от #45

    12:20 22.10.2026

  • 24 турчилянци

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "УжасТ":

    Какво очакваш ?

    12:21 22.10.2026

  • 25 Ердоган

    6 9 Отговор
    Слава на Украйна

    Коментиран от #28, #33

    12:25 22.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    12 1 Отговор
    ПЪЛНА ЗАБРАНА НА ТАЯ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ!ВЕДНАГА!
    След това на "ГРОБ"!

    12:29 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 цялото дпс заедно с гласоподавателите

    7 0 Отговор
    през Лесово към анадола. Пътя го знаят вече и да не се връщат

    12:30 22.10.2026

  • 32 турчилянци

    5 1 Отговор
    Колониализма в Западна Европа продължава и в двайсти век а то какво е Робство или крепостно право. Само че крепостното право е отменено в Русия в средата на 19 век от същия цар който освобождава България и той е наречен Освободител най напред от руския народ и едва тогава от българския.

    12:30 22.10.2026

  • 33 Мдаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ердоган":

    Слаба Украина-каза Мюмюн Мюмюн на концерт на Дюран Дюран в Баден Баден.

    12:31 22.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ДПС „Ново начало“ са мафия с ГЕРБ

    10 2 Отговор
    полицейска акция сама по себе си не доказва нито политическа репресия, нито вина на задържаните все още.
    ДПС трябва да посочи конкретни доказателства за твърденията си, вместо да представя предположенията за установени вече факти от прокуратурата.

    12:32 22.10.2026

  • 36 ДПС корупционери и крадци!

    9 2 Отговор
    ДПС нарича полицейските акции „репресия“, но удобно пропуска най-важния въпрос: има ли данни за нарушения и какво проверяват разследващите? Самият факт, че се проверяват кметове на ДПС, не доказва политическа саморазправа. А твърденията, че Радев лично разпорежда акциите и предлага „срамни оферти“, изискват доказателства, не гръмки декларации. Ако има злоупотреби — разследване и съд; ако има политически натиск — конкретни доказателства. Никой не бива да е над закона, но и никой не бива да бъде обявяван за виновен без доказателства.

    12:32 22.10.2026

  • 37 оня с коня

    7 2 Отговор
    Страх и ужас тресе Зайчарника и Кочината.

    12:34 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Израз

    8 1 Отговор
    Какъв е този израз в заглавието ?? " Кого страхува ? " ...
    Или това е ДПС разговорен ? Кого плаши е правилното

    Коментиран от #48

    12:35 22.10.2026

  • 40 Пеевски отклонява вниманието

    11 2 Отговор
    Прокуратурата и Съда не трябва да бъдат личен чадър за недосегаеми като Пеевски и крадливата му кохорта — колкото и шумно да се обявяват за жертви, явто има доказателства, че има злоупотреба с власт и финанси.

    12:35 22.10.2026

  • 41 Вакли Бобинов

    4 4 Отговор
    Това са предизборни фишеци, вдигащи електоралната активност на НН и ПБ. Още в понеделник след балотажа всички арестувани ще си отидат вкъщи по живо по здраво.

    12:36 22.10.2026

  • 42 Пеевски е вреден за България

    11 1 Отговор
    В правовата държава политическата принадлежност НЕ е основание за привилегии. Законът трябва да важи еднакво за всички. Дори за ДПС и пионките на олигарха Пеевски.

    12:36 22.10.2026

  • 43 Пеевски е вреден за България

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "УжасТ":

    Глаголът "страхува" звучи неестествено и вероятно е употребен вместо „Кого плаши Радев?“ или „Кого се опитва да сплаши Радев?“. Има Мутренски оттенък в контекста.

    Коментиран от #44

    12:39 22.10.2026

  • 44 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Пеевски е вреден за България":

    Чист БЪЛАРСКИ ЕЗИК.....наали?

    12:42 22.10.2026

  • 45 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "И Киев е Руски":

    Ха Ха Ха......Кой вярва,че Ердоган ще се занимава с нечисти"мюслимани"?Той кюрди си има в повече!

    12:44 22.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Коста

    3 1 Отговор
    Мдааа, кметовете на ДПС са сред най-изнемогващите ... С тези дебели шии от туршии...

    12:48 22.10.2026

  • 48 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Израз":

    Нов булгартюркоетносен диалект.

    12:49 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Практиката показва, че...

    1 1 Отговор
    След такива показни акции следва прекратяване на разследването и осъждане на репресивния орган. Освен в случая с Кирчо и Кокорчо, когато те двамата лично се намесиха в незаконния арест на Борисов.

    Коментиран от #54

    12:51 22.10.2026

  • 51 Радев вече се бои от всички

    2 1 Отговор
    Даже от своите. Кара го на голо лоби от олигарсите си и ТИМ. Ама и те няма да го търпят безкрайно.

    12:52 22.10.2026

  • 52 Това е ирония,

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "УжасТ":

    муцко. Ползва се като стилистична хумореска, подобно на просторечното "Всеки сам си преценя".

    12:56 22.10.2026

  • 53 Тахир

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Широков Широката":

    Не позна съвсем. Един Сокол чурулика та чак пищи защото го окрадоха две прасета. А той това го може от младини.

    12:57 22.10.2026

  • 54 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Практиката показва, че...":

    Практически на практика нищо смислено не каза.

    13:06 22.10.2026

  • 55 Вие го "страхувайте"

    1 1 Отговор
    и "го арестувайте", ако имате доказателства, че е мистър Кеш! Вместо това по стар навик подкрепяте управляващите безусловно. Освен това участвате в управлението, орундихте си!
    Затова тихо, тихо, тихо.

    13:08 22.10.2026

  • 56 Айледин

    2 1 Отговор
    Кой от тия може да изрецитира стихотворението "АЗ съм БЪЛАРЧЕ"???????!!!!!!!!!!

    13:08 22.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Йода

    1 1 Отговор
    Иде Коледа.

    13:38 22.10.2026

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