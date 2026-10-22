ДПС: Показни полицейски акции в три последователни дни, кого арестува Радев и кого страхува

"Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на „Прогресивна България“ и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това", това питат в гневна декларация от партия ДПС.
"Дали защото ДПС обеща да освети корупционните схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков”? Или защото кметовете от ДПС отказват срамните оферти за подкрепа на модела „Радев-Копринков”, срещу спокойствие и протекция? Или заради критиките на ДПС за безгръбначната външнополитическа позиция на правителството на Радев. Употребата на полицейския апарат и службите издават страх и паника от провала на управлението на Радев. Протестите се засилват ден след ден", посочват още от партията на Делян Пеевски.
Според тях с "некадърността си „Прогресивна България“ са обявили война на всички" - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили.
Оттам са категорични: "Радев няма да успее да скрие провала си зад показните полицейски акции. И няма да заглуши гласа на опозицията. И няма да ни изплаши".
От ДПС се заканват, че ще сезират всички европейски институции и всички правораздавателни органи "за полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност."
"И няма да се откажем да осветяваме корупцията на модела „Радев-Копринков”, нито да се откажем от избирателите си, които разчитат на нас, защото сме ДПС и ни е имало преди Радев, ще ни има и след неговия шумен провал", завършват декларацията си от партията на Пеевски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев постоянно прави лицеви опори
Коментиран от #27
12:07 22.10.2026
2 Корупцията и Феодализма.
Коментиран от #10
12:07 22.10.2026
3 Не страхува никого
Коментиран от #22
12:07 22.10.2026
4 ......-
12:08 22.10.2026
5 Без майтап
Коментиран от #14, #19
12:08 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Милото Руми
Тук не е Раша, иначе щеше да ги хвърля от високи прозорци.
Ще си остане само с мечтите.
12:09 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 историк
12:10 22.10.2026
10 Единствената държава с феодаленн строй
До коментар #2 от "Корупцията и Феодализма.":през 21 век е Русия.
Само там има крепостни. Упс, и в Сев. Корея. Можеш да провериш лично. Отивай.
Коментиран от #26
12:11 22.10.2026
11 Бай Араб
12:11 22.10.2026
12 Така е!
Борба с олигархията ли е да вдигнеш за всички българи цените на цигарите, винетките, да се възползваш напълно неморално от непосилните цени на горивата и още, и още.... десетки стоки от първа необходимост.
12:12 22.10.2026
13 хахахаа
Поздрави от Малкия Ради Ролекса.
12:12 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 дреме ми
12:13 22.10.2026
16 Великият генерал пълни памперса
12:14 22.10.2026
17 Широков Широката
Коментиран от #53
12:15 22.10.2026
18 Добре, че взе дивиденти от Боташ
Коментиран от #30
12:15 22.10.2026
19 германци от ДПС
До коментар #5 от "Без майтап":хотел Берлин - бел. ред.
12:17 22.10.2026
20 Макар и извин Закона,
12:18 22.10.2026
21 УжасТ
Коментиран от #24, #43, #52
12:19 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И Киев е Руски
Коментиран от #45
12:20 22.10.2026
24 турчилянци
До коментар #21 от "УжасТ":Какво очакваш ?
12:21 22.10.2026
25 Ердоган
Коментиран от #28, #33
12:25 22.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
След това на "ГРОБ"!
12:29 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 цялото дпс заедно с гласоподавателите
12:30 22.10.2026
32 турчилянци
12:30 22.10.2026
33 Мдаааа
До коментар #25 от "Ердоган":Слаба Украина-каза Мюмюн Мюмюн на концерт на Дюран Дюран в Баден Баден.
12:31 22.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ДПС „Ново начало“ са мафия с ГЕРБ
ДПС трябва да посочи конкретни доказателства за твърденията си, вместо да представя предположенията за установени вече факти от прокуратурата.
12:32 22.10.2026
36 ДПС корупционери и крадци!
12:32 22.10.2026
37 оня с коня
12:34 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Израз
Или това е ДПС разговорен ? Кого плаши е правилното
Коментиран от #48
12:35 22.10.2026
40 Пеевски отклонява вниманието
12:35 22.10.2026
41 Вакли Бобинов
12:36 22.10.2026
42 Пеевски е вреден за България
12:36 22.10.2026
43 Пеевски е вреден за България
До коментар #21 от "УжасТ":Глаголът "страхува" звучи неестествено и вероятно е употребен вместо „Кого плаши Радев?“ или „Кого се опитва да сплаши Радев?“. Има Мутренски оттенък в контекста.
Коментиран от #44
12:39 22.10.2026
44 оня с коня
До коментар #43 от "Пеевски е вреден за България":Чист БЪЛАРСКИ ЕЗИК.....наали?
12:42 22.10.2026
45 Град Козлодуй
До коментар #23 от "И Киев е Руски":Ха Ха Ха......Кой вярва,че Ердоган ще се занимава с нечисти"мюслимани"?Той кюрди си има в повече!
12:44 22.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Коста
12:48 22.10.2026
48 Коста
До коментар #39 от "Израз":Нов булгартюркоетносен диалект.
12:49 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Практиката показва, че...
Коментиран от #54
12:51 22.10.2026
51 Радев вече се бои от всички
12:52 22.10.2026
52 Това е ирония,
До коментар #21 от "УжасТ":муцко. Ползва се като стилистична хумореска, подобно на просторечното "Всеки сам си преценя".
12:56 22.10.2026
53 Тахир
До коментар #17 от "Широков Широката":Не позна съвсем. Един Сокол чурулика та чак пищи защото го окрадоха две прасета. А той това го може от младини.
12:57 22.10.2026
54 Последния Софиянец
До коментар #50 от "Практиката показва, че...":Практически на практика нищо смислено не каза.
13:06 22.10.2026
55 Вие го "страхувайте"
Затова тихо, тихо, тихо.
13:08 22.10.2026
56 Айледин
13:08 22.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Йода
13:38 22.10.2026