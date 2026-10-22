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КНСБ: Няма яснота за преминаването на железничари към „Ивкони“
  Тема: Икономика

КНСБ: Няма яснота за преминаването на железничари към „Ивкони“

22 Октомври, 2026 12:13 687 11

  • железничари-
  • бдж-
  • ивкони експрес-
  • петър бунев-
  • железопътен транспорт

Председателят на синдиката Петър Бунев настоява служителите да бъдат информирани и да преминават доброволно към частния оператор

КНСБ: Няма яснота за преминаването на железничари към „Ивкони“ - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма достатъчно яснота как ще преминат железничарите към частния превозвач „Ивкони Експрес“, заяви председателят на Синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев. Договорите с „БДЖ – Пътнически превози“ и частния оператор трябва да започнат да се изпълняват от 13 декември 2026 г.

„Ние нямаме яснота как ще прехвърлим хората, как ще преминат тези хора. Защото те говорят за прехвърляне, ние говорим за преминаване и тук се разминаваме“, каза Бунев пред БНТ. Според него сред служителите има напрежение заради неофициална информация, че хора могат да бъдат насочени към новия оператор без предварително съгласие и без достатъчно разяснения.

Синдикатът настоява за доброволно преминаване

По думите на Бунев синдикатът е изпратил официални писма до министъра на транспорта, БДЖ и „Ивкони Експрес“. Предложението е служителите да бъдат подробно информирани за условията и сами да вземат решение дали да преминат към частната компания.

Като пример той посочи локомотивното депо в Горна Оряховица, където по думите му 79 машинисти трябва да преминат към „Ивкони Експрес“, а 60 да останат в БДЖ. Бунев заяви, че засега не може да прогнозира дали ще има масово напускане на държавния превозвач.

„Предлагаме това да стане доброволно, да отиде при хората да разясни как стоят нещата. Засега това не се случва“, каза синдикалният лидер.

Какво предвиждат договорите

Договорите за трите железопътни лота са със срок от 12 години. „Ивкони Експрес“ трябва да поеме 25% от пътническите железопътни превози, а по данни на Министерството на транспорта 813 служители на БДЖ са предвидени да преминат към частния оператор при запазване на досегашните условия на труд.

Бунев посочи, че колективният трудов договор трябва да продължи да действа една година след преминаването, а през този период не би трябвало да има разлика във възнагражденията. „Но след една година какво ще стане, никой не казва“, заяви той.

Министърът на транспорта Георги Пеев също настоя за гаранции за социалните права на служителите през целия 12-годишен период. На 16 октомври Министерството на транспорта съобщи, че са създадени пет работни групи, които да работят по преместването на персонала, подвижния състав, базите и поддръжката, графика на движение и продажбата на билети. На участниците е даден двуседмичен срок за финализиране на подготовката.

Предупреждение за недостиг на персонал

Председателят на синдиката смята, че липсата на информация може да затрудни организацията на работата. Той предупреди, че при сегашната подготовка е възможно първоначално да се стигне до влошаване на услугата и недостиг на служители.

„На този етап аз в първия момент очаквам дори влошаване на услугата при тази подготовка, която се прави в момента от прекалено малък кръг от хора“, каза Петър Бунев.

Договорите с „Ивкони Експрес“ са част от отварянето на пътническия железопътен пазар за частен оператор. Преди началото на превозите остава да бъдат уточнени конкретните служители, които ще преминат, условията за тях и начинът, по който ще бъде осигурен персоналът за двата превозвача.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Кой е луд да става роб на Тиквата и Шиши?

    12:14 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Като помним "славата" на Ивкони в автобусните превози.....🫪🫪🫪
    Направо си е ясно❗

    12:30 22.10.2026

  • 4 Коста

    5 0 Отговор
    Ужас, кой продаде БДЖ, продажници мръсни!

    Коментиран от #6, #7, #11

    12:42 22.10.2026

  • 5 бачкаторите мислят за портмонето

    2 1 Отговор
    Председателят на синдиката Петър Бунев настоява служителите да бъдат информирани и да преминават доброволно към частния оператор
    -;-
    Бачкатора ще отиде при по-голмата заплата- ТОЧКА

    12:45 22.10.2026

  • 6 всико върви по плана на разбивяането

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коста":

    4 Коста
    10ОТГОВОР
    Ужас, кой продаде БДЖ, продажници мръсни!
    -;-
    всичко върви по плана на мутрите( тряабва да се разбие- разруши - разпалчетоса и да си направим цената

    12:47 22.10.2026

  • 7 бай Кольо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коста":

    Оня човек на славуца-Караджов подписа договора.

    12:59 22.10.2026

  • 8 мая шъ ви оправи

    1 1 Отговор
    Ни бойти съ! Мая шъ оправи веригите и после и влаковете....

    13:03 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кака

    0 0 Отговор
    ивкони не е ли на б сарафв

    13:29 22.10.2026

  • 11 За ком 4

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коста":

    Удариха ми гумата,защото написах,че онзи- Грозданчо караджов от ИТН, подписа в последният месец преди да ги изритаме от властта,тези убииствени договори за концесия.Цели 12 години им подари цялата жп.мрежа ,за превоз на пътници.Със все гари,релсов път,персонал.За капак сключи договор и плати с пари от бюджета и Ес,цели 28 бр , чистак нови влакови композиции.Да не се харчат концесионерите.Ще дерат от народа милиони всеки месец.Наготово! А цените,както прави от години Софиийска вода,ще растат през 6 месеца.И никой не може да им каже копче.Затворен кръг.Или на автобуса на ивкончо,или на влака на ивкончо.Сам решавай,парите ти пак са при мен

    13:32 22.10.2026

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