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Евростат отчете дефицит от 4% от БВП на България

Евростат отчете дефицит от 4% от БВП на България

22 Октомври, 2026 12:29 745 13

  • бюджетен дефицит-
  • евростат-
  • държавен дълг-
  • апи-
  • тemenужка петкова

Показателят е ревизиран нагоре с 0,5 процентни пункта спрямо предварителните данни. Теменужка Петкова постави въпроси за одита в АПИ и подадената към Евростат информация

Евростат отчете дефицит от 4% от БВП на България - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт, показват данните на Евростат и Националния статистически институт. Това се равнява на 9,122 млрд. лева, или 4,664 млрд. евро. Резултатът е с 0,5 процентни пункта над предварителната оценка, публикувана през април, и е над референтната стойност от 3% от БВП по европейските фискални правила.

Държавният дълг в края на 2025 г. е 68,057 млрд. лева, което представлява 29,9% от БВП. Година по-рано дългът е бил 48,851 млрд. лева, или 23,8% от икономиката. В подсектор „Централно управление“ е отчетен дефицит от 8,891 млрд. лева, докато местното управление е с отрицателен резултат от 223 млн. лева. Социалноосигурителните фондове отчитат дефицит от 8 млн. лева.

Евростат изрази резерви към данните

Евростат заявява резерви към качеството на отчетените от България данни за 2025 г. Европейската статистическа служба посочва, че обсъжда с българските статистически власти начина, по който в националните сметки трябва да бъдат отразени определени операции на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Според Евростат България отчита тези операции като влияние върху дефицита в размер на 0,6% от БВП. В отделен анализ на промените между априлската и октомврийската нотификация се посочва, че увеличението на дефицита с 0,5 процентни пункта се дължи основно на ревизии, свързани с АПИ, както и на актуализирани данни за болниците, средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост и местното управление.

„Евростат изразява резерви към качеството на данните, отчетени от България за 2025 г.“

Петкова поиска обяснения за одита в АПИ

Ден след публикуването на данните Теменужка Петкова заяви, че ГЕРБ-СДС е предупреждавала за размера на дефицита. „Всичко, за което алармирахме, се потвърди с пълна сила“, написа тя във Facebook.

Петкова свърза ревизията с информация от извънреден одит на Сметната палата в АПИ, възложен по искане на Народното събрание. По думите ѝ в одита е посочено, че откритите сертификати не са били утвърдени от Управителния съвет на АПИ до 31 декември 2025 г., дейностите не са били приети от възложителя и за тях не са били издадени фактури.

Тя постави въпроса на какво законово основание към Евростат са изпратени данни, основани на проект на одитен доклад, при положение че процедурата по предоставяне на становища и възражения все още не е приключила. Това е позиция на Петкова, а не самостоятелно потвърден факт в публикуваните статистически данни.

Окончателният размер на дефицита и дълга за 2025 г. е отчетен в нотификационните таблици на НСИ, изготвени по хармонизираната методология на Европейския съюз. Данните над 3% от БВП поставят България над референтния праг на европейските фискални правила.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Имам чувството че освен мен никой не плаща вече данъци.

    Коментиран от #4, #7

    12:32 22.10.2026

  • 2 Хаха

    5 1 Отговор
    То, ако е само толкова с мед да ги намажеш, дефицита е поне 20%.

    12:36 22.10.2026

  • 3 Питам

    6 1 Отговор
    ТемИнужке, Асанчо, Боко, Мирчоолу, КЪДЕ СТЕ?????????????

    Коментиран от #5

    12:38 22.10.2026

  • 4 Плащаме

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И още как. Обаче не им стигна краденото, трябва още и още.

    12:39 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 не вярвам на нито една власт

    4 0 Отговор
    Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт, показват данните на Евростат и Националния статистически институт. (
    -;-
    Кой ли пък вярва на статистика, социолози и партии!

    12:44 22.10.2026

  • 7 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами така е и затова Ние сме в Клуба на Богатите ,а ти не си.

    12:45 22.10.2026

  • 8 Откак се измерва бюджетният баланс 1990г

    3 0 Отговор
    Откак се измерва бюджетният баланс 1990г., до последното вкарано 2024г., Полша е само в дефицит, както и Китай. Харчене на пари които нямаш е класическа схема за растеж. Всеки нов лев в обращение, всеки нов лев за потребление е вдигане с толкова и повече на БВП, и дори само с ДДС се връща отново в държавата.

    12:54 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пламен

    3 2 Отговор
    4-5 поредни такива дефицити и валутния борд щеше да падне. Тогава 2000 лева заплата нямаше да са 1000 евро, а 500 или по малко
    Тия, които жалят по лева, въобще не си представят какво ги чакаше

    13:02 22.10.2026

  • 11 Начев

    0 0 Отговор
    това 4 % е над 150 % обедняване или поскъпване на живота. И как ще съберете данъци за да намалите "дефицита " ? Май изобщо нямате и намерение . Който се излъже да го оскубете -добре дошло , а останалото с още 40 Милиарда за джоб парасъ. Господин +30 % да не пропусне и другата година още от януари да обяви още по толкова увеличения на всичко което Никога няма да получите . Все пак и локомотивни водачи и ватмани трябва да обучавате за благото на "частни " партийни фирми на които сте длъжни всичко да подарявате и отново да им плащате . Някой да Ви е питал някога за нещо което си присвояват ?

    13:03 22.10.2026

  • 12 Даката

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бгг":

    Еврото е най доброто което ни се е случило. То е като ес и Шенген.
    Да си за лева означава да вярваш на бг политиците, на бг партии, на бг банки и бг институции. Доста съм живял и им нямам никакво доверие

    13:04 22.10.2026

  • 13 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Някои трябва да бъдат осъдени ефективно за измама и грабеж. Ококореното, Ките тапо то, тиквата, прасето....ИЗманиха с дефицит, че е 3 процента и ни натикаха в еврозоната. Оказа се 4 или още по-реално 4.5% дефицит и фалирали държавни предприятия.

    13:43 22.10.2026

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