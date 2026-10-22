Евростат отчете дефицит от 4% от БВП на България

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт, показват данните на Евростат и Националния статистически институт. Това се равнява на 9,122 млрд. лева, или 4,664 млрд. евро. Резултатът е с 0,5 процентни пункта над предварителната оценка, публикувана през април, и е над референтната стойност от 3% от БВП по европейските фискални правила.

Държавният дълг в края на 2025 г. е 68,057 млрд. лева, което представлява 29,9% от БВП. Година по-рано дългът е бил 48,851 млрд. лева, или 23,8% от икономиката. В подсектор „Централно управление“ е отчетен дефицит от 8,891 млрд. лева, докато местното управление е с отрицателен резултат от 223 млн. лева. Социалноосигурителните фондове отчитат дефицит от 8 млн. лева.

Евростат изрази резерви към данните

Евростат заявява резерви към качеството на отчетените от България данни за 2025 г. Европейската статистическа служба посочва, че обсъжда с българските статистически власти начина, по който в националните сметки трябва да бъдат отразени определени операции на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Според Евростат България отчита тези операции като влияние върху дефицита в размер на 0,6% от БВП. В отделен анализ на промените между априлската и октомврийската нотификация се посочва, че увеличението на дефицита с 0,5 процентни пункта се дължи основно на ревизии, свързани с АПИ, както и на актуализирани данни за болниците, средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост и местното управление.

Петкова поиска обяснения за одита в АПИ

„Евростат изразява резерви към качеството на данните, отчетени от България за 2025 г.“

Ден след публикуването на данните Теменужка Петкова заяви, че ГЕРБ-СДС е предупреждавала за размера на дефицита. „Всичко, за което алармирахме, се потвърди с пълна сила“, написа тя във Facebook.

Петкова свърза ревизията с информация от извънреден одит на Сметната палата в АПИ, възложен по искане на Народното събрание. По думите ѝ в одита е посочено, че откритите сертификати не са били утвърдени от Управителния съвет на АПИ до 31 декември 2025 г., дейностите не са били приети от възложителя и за тях не са били издадени фактури.

Тя постави въпроса на какво законово основание към Евростат са изпратени данни, основани на проект на одитен доклад, при положение че процедурата по предоставяне на становища и възражения все още не е приключила. Това е позиция на Петкова, а не самостоятелно потвърден факт в публикуваните статистически данни.

Окончателният размер на дефицита и дълга за 2025 г. е отчетен в нотификационните таблици на НСИ, изготвени по хармонизираната методология на Европейския съюз. Данните над 3% от БВП поставят България над референтния праг на европейските фискални правила.