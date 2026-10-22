Полицията: Дълго неявяване довело до отвеждането на Мюмюн

Дълго неявяване за снемане на обяснения по образувана преписка е причината за отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн в Областната дирекция на МВР. Това съобщиха от полицията, след като по-рано около случая бяха отправени обвинения за демонстративни и политически мотивирани действия.

Отвеждането не е било задържане. Мюмюн е дал обяснения в рамките на проверка, свързана с обществени поръчки. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че се събират доказателства за възможно длъжностно престъпление, включително за влияние при избора на изпълнител и за това дали всички дейности по поръчката са били извършени.

Проверката е свързана с обществени поръчки

В деня на отвеждането в сградата на община Кърджали бяха извършени претърсвания и изземвания. По-късно Демерджиев уточни, че основната цел е била събирането на документи, а даването на обяснения от кмета е последвало тези действия. По думите му проверката е за обществена поръчка със значителна стойност, свързана с обект на общината.

Първоначално от общинската администрация съобщиха, че Мюмюн е бил отведен в полицията за разпит по образувана преписка. След излизането си от дирекцията кметът каза, че е бил разпитван за две обществени поръчки.

„Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого. Не е нужно да ме гонят и да ме търсят като престъпник, защото никога не съм се крил“, заяви Ерол Мюмюн.

Той посочи още, че призовката му е била връчена в 10:10 часа за явяване в полицията в 10:00 часа същия ден. Мюмюн заяви, че ще съдейства на разследващите органи, но определи начина на отвеждането си като показен.

Прокуратурата поиска дистанция от местното разследване

Окръжната прокуратура в Кърджали заяви, че не е била уведомена за извършените действия в общината и че нейни следователи не са участвали в тях. От прокуратурата посочиха, че за да се гарантират обективността и безпристрастността, евентуалните последващи действия могат да бъдат възложени на друга прокуратура от същото ниво и на разследващ орган извън района на Кърджали.

Към този етап няма данни на Ерол Мюмюн да е повдигнато обвинение. Проверката продължава, а окончателната оценка за наличието на престъпление и за отговорността на конкретни лица може да бъде дадена единствено от компетентните органи.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg