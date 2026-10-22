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Полицията: Дълго неявяване довело до отвеждането на Мюмюн

Полицията: Дълго неявяване довело до отвеждането на Мюмюн

22 Октомври, 2026 12:52 1 062 25

  • ерол мюмюн-
  • кърджали-
  • мвр-
  • обществена поръчка-
  • полицейска преписка

Кметът на Кърджали е бил отведен за снемане на обяснения по преписка. Проверяват се обществени поръчки и данни за възможно длъжностно нарушение

Полицията: Дълго неявяване довело до отвеждането на Мюмюн - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дълго неявяване за снемане на обяснения по образувана преписка е причината за отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн в Областната дирекция на МВР. Това съобщиха от полицията, след като по-рано около случая бяха отправени обвинения за демонстративни и политически мотивирани действия.

Отвеждането не е било задържане. Мюмюн е дал обяснения в рамките на проверка, свързана с обществени поръчки. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че се събират доказателства за възможно длъжностно престъпление, включително за влияние при избора на изпълнител и за това дали всички дейности по поръчката са били извършени.

Проверката е свързана с обществени поръчки

В деня на отвеждането в сградата на община Кърджали бяха извършени претърсвания и изземвания. По-късно Демерджиев уточни, че основната цел е била събирането на документи, а даването на обяснения от кмета е последвало тези действия. По думите му проверката е за обществена поръчка със значителна стойност, свързана с обект на общината.

Първоначално от общинската администрация съобщиха, че Мюмюн е бил отведен в полицията за разпит по образувана преписка. След излизането си от дирекцията кметът каза, че е бил разпитван за две обществени поръчки.

„Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого. Не е нужно да ме гонят и да ме търсят като престъпник, защото никога не съм се крил“, заяви Ерол Мюмюн.

Той посочи още, че призовката му е била връчена в 10:10 часа за явяване в полицията в 10:00 часа същия ден. Мюмюн заяви, че ще съдейства на разследващите органи, но определи начина на отвеждането си като показен.

Прокуратурата поиска дистанция от местното разследване

Окръжната прокуратура в Кърджали заяви, че не е била уведомена за извършените действия в общината и че нейни следователи не са участвали в тях. От прокуратурата посочиха, че за да се гарантират обективността и безпристрастността, евентуалните последващи действия могат да бъдат възложени на друга прокуратура от същото ниво и на разследващ орган извън района на Кърджали.

Към този етап няма данни на Ерол Мюмюн да е повдигнато обвинение. Проверката продължава, а окончателната оценка за наличието на престъпление и за отговорността на конкретни лица може да бъде дадена единствено от компетентните органи.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    13 2 Отговор
    На тоя само като му видиш мутрата,и му липсват няколко звена от еволюцията на човека

    Коментиран от #7

    12:56 22.10.2026

  • 2 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    7 7 Отговор
    Е, поне Радев пребори олигархията. Oh, wait… Той назначи сума ти хора на Борисов и Пеевски на важни позиции. Здраве да е!

    Коментиран от #25

    12:58 22.10.2026

  • 3 Кина

    6 1 Отговор
    Полицията не разследва олигарси защото правителството е счетоводител на измамниците..! Този процес е труден но неизбежен....! Причината е че олигархичния тумор стана прекалено голям и изрязването му е наложителен .!76

    12:59 22.10.2026

  • 4 Хайде

    10 1 Отговор
    Сега и гербаджийските кметове защото те си вървят в комплект,отидете и в Карлово и околностите, в подземлените комисии,подкарайте ги всички,ще видите за какво става въпрос в цяла Пловдивска област.

    Коментиран от #8

    12:59 22.10.2026

  • 5 На кого му пука

    5 1 Отговор
    Единственото, което ме притеснява, е защо Коцето не иска коментари под изцепките си. Мирише ми на корупция.

    13:01 22.10.2026

  • 6 Гост

    7 1 Отговор
    Бате Румене, само да не пропущиш некой, оти списъка е дълъг, Белене не мое ги фане!!!

    Коментиран от #19

    13:02 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ахааа

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хайде":

    Ами да, точно така през годините винаги комплект ГЕРБ- ДПС! Уж ГЕРБ печелеше избори, а всъщност ДПС реално управляващи бяха и разпределяха всички финанси... Разбира се, винаги си намираха и патерици- Реформаторски блок, ИТН, БСП, ПП, ДБ, Воля, Вмро, НФСБ и прочие патерици...

    13:08 22.10.2026

  • 9 Тахир

    6 0 Отговор
    Не е обществени поръчки , а кражби от такива . тия над 10 години само това правят и изобщо не трябвяа да ги пускате след като сте ги прибрали. Натискат хора да ги оправдават и прикриват защото община равно на мафиотска банда от роднини ,любовници и правилно гласували. Чантажии ,номенклатура кметска и родовете им. Всичките са за Пандиз Палас като е достатъчна една сериозна проверка на имотите им на която ще увиснат тотално за недоказуемост на доходите и неплатени данъци.

    13:10 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Аналогичен случай в наше село

    1 0 Отговор
    И в нашия вход така връчват призовките: идват, когато хората са на работа, пускат ги в някоя поща, без да гледат коя. Пощите и без това бе се заключват. Периодично чистачката обира хартийките от пощенските кутии и ги изхвърля, без да ги чете.
    Призовките са най-често май са били
    до двамата възрожденци и един седесар във входа, хазартаджии. За неплатени борчове. Не че ще си ги платят, но беше редно да знаят, че са имали призовки. Не е честно.

    13:44 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари, поръчани от принца на максуда, вАгенин и в0лгин, партия пyврьщане обезателно загубиха президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    14:04 22.10.2026

  • 23 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари, поръчани от принца на максуда, вАгенин и в0лгин, партия пyврьщане обезателно загубиха президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    14:04 22.10.2026

  • 24 Вуте

    1 0 Отговор
    Абе Мюмунчо, абе Маймунчо, тия ги разправяй на бабите по къра, ама на майчиния им език, а на намагнитения ти Гуру мисли какъв отчет ще даваш!

    14:05 22.10.2026

  • 25 Баба Пена

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Прогресивни шарлатани ПеБоРа":

    Много ги разбираш или само замазваш положението. Зеленото чорапче ще стигне и то теб.

    14:10 22.10.2026

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