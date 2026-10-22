Полицията: Дълго неявяване довело до отвеждането на Мюмюн

Дълго неявяване за снемане на обяснения по образувана преписка е причината за отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн в Областната дирекция на МВР. Това съобщиха от полицията, след като по-рано около случая бяха отправени обвинения за демонстративни и политически мотивирани действия.
Отвеждането не е било задържане. Мюмюн е дал обяснения в рамките на проверка, свързана с обществени поръчки. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че се събират доказателства за възможно длъжностно престъпление, включително за влияние при избора на изпълнител и за това дали всички дейности по поръчката са били извършени.
Проверката е свързана с обществени поръчки
В деня на отвеждането в сградата на община Кърджали бяха извършени претърсвания и изземвания. По-късно Демерджиев уточни, че основната цел е била събирането на документи, а даването на обяснения от кмета е последвало тези действия. По думите му проверката е за обществена поръчка със значителна стойност, свързана с обект на общината.
Първоначално от общинската администрация съобщиха, че Мюмюн е бил отведен в полицията за разпит по образувана преписка. След излизането си от дирекцията кметът каза, че е бил разпитван за две обществени поръчки.„Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого. Не е нужно да ме гонят и да ме търсят като престъпник, защото никога не съм се крил“, заяви Ерол Мюмюн.
Той посочи още, че призовката му е била връчена в 10:10 часа за явяване в полицията в 10:00 часа същия ден. Мюмюн заяви, че ще съдейства на разследващите органи, но определи начина на отвеждането си като показен.
Прокуратурата поиска дистанция от местното разследване
Окръжната прокуратура в Кърджали заяви, че не е била уведомена за извършените действия в общината и че нейни следователи не са участвали в тях. От прокуратурата посочиха, че за да се гарантират обективността и безпристрастността, евентуалните последващи действия могат да бъдат възложени на друга прокуратура от същото ниво и на разследващ орган извън района на Кърджали.
Към този етап няма данни на Ерол Мюмюн да е повдигнато обвинение. Проверката продължава, а окончателната оценка за наличието на престъпление и за отговорността на конкретни лица може да бъде дадена единствено от компетентните органи.
Източници: bta.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #7
12:56 22.10.2026
2 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
Коментиран от #25
12:58 22.10.2026
3 Кина
12:59 22.10.2026
4 Хайде
Коментиран от #8
12:59 22.10.2026
5 На кого му пука
13:01 22.10.2026
6 Гост
Коментиран от #19
13:02 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ахааа
До коментар #4 от "Хайде":Ами да, точно така през годините винаги комплект ГЕРБ- ДПС! Уж ГЕРБ печелеше избори, а всъщност ДПС реално управляващи бяха и разпределяха всички финанси... Разбира се, винаги си намираха и патерици- Реформаторски блок, ИТН, БСП, ПП, ДБ, Воля, Вмро, НФСБ и прочие патерици...
13:08 22.10.2026
9 Тахир
13:10 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Аналогичен случай в наше село
Призовките са най-често май са били
до двамата възрожденци и един седесар във входа, хазартаджии. За неплатени борчове. Не че ще си ги платят, но беше редно да знаят, че са имали призовки. Не е честно.
13:44 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
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20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 1488
съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)
14:04 22.10.2026
23 1488
съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)
14:04 22.10.2026
24 Вуте
14:05 22.10.2026
25 Баба Пена
До коментар #2 от "Прогресивни шарлатани ПеБоРа":Много ги разбираш или само замазваш положението. Зеленото чорапче ще стигне и то теб.
14:10 22.10.2026