Костадинов от Благоевград: “Възраждане” е различният избор на 25 октомври

Костадин Костадинов посети град Благоевград и се срещна с хората на площада, усмихнат, приветлив и близо до тях, готов да отговори на всички въпроси, не само на симпатизанти, но и на критици.

Костадинов определи участието на „Възраждане“ във вота като „различният избор“. Той свърза политическото послание на партията с критика към досегашния курс на страната и заяви, че ориентацията към евроатлантическата политика е довела България до тежки икономически и социални последици. Посочи, че около половината от българските граждани живеят с доходи под или около прага на бедността, и призова за избор в полза на суверенитета.

„Ние призоваваме да бъде направен най-накрая различен избор – в полза на суверенитета, който носи богатство и достойнство на българите, а не в полза на васалитета, който носи единствено бедност, нищета и мизерия“, каза той.

В отговор на журналистически въпрос дали вторият тур на президентските избори вече е предрешен, Костадинов заяви, че решението е в ръцете на избирателите и очаква резултатите да поднесат изненади.

„Не е предрешен, тъй като не кандидатите, а българските граждани решават“, коментира той. Като аргумент за очакванията си посочи разговорите си с хора по улиците и настроенията, които среща по време на кампанията.

Костадинов пристигна в Благоевград без охрана и кортеж, застана на площада до хората като сподели, че според него такъв трябва да е държавният глава - близо до хората.

Той представи и идеята си за нова колективна цел, която е нужна на българските граждани и която трябва да се формулира тук, на площада, от хората, а не от самозвани политици. На срещата сред присъстващите беше и Цвета Рангелова.

В обръщението си към събралите се в Благоевград Костадинов благодари, че са отделили време за срещата в работен ден и в края на предизборната кампания. Подчерта, че градът е избран за една от последните спирки на обиколката му заради добрите спомени от предишна кампания, която е била сред най-успешните за партията.

Кандидатът припомни, че „Възраждане“ е открила предизборната си кампания в Благоевград преди две кампании, когато, според оценката му, партията е получила силна подкрепа от местните жители. Този път и поради тази сантиментална причина, той е решил да завърши обиколката си в града.

Костадинов призова гражданите да гласуват с бюлетина № 11 за кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане“ – Костадин Костадинов и Петър Волгин.

Днес “Възраждане” ще закрие предизборната си кампания в 17:00 ч. в град София.

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!