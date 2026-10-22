Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония. Решението е взето от Основния съд в Кочани по предложение на прокуратурата, тъй като обвиняемата не е достъпна за държавните органи. Следващото заседание по делото е насрочено за 9 ноември от 9:00 часа.
„По предложение на Основното публично обвинителство в Кочани е взето решение на И. М. да се съди в нейно отсъствие, тъй като тя не е достъпна за държавните органи“, съобщи прокуратурата.
Делото е за катастрофа с един загинал
Срещу Михайлова се води дело за тежки престъпления срещу безопасността на хората и имуществото в движението. Обвинението е свързано с катастрофа от 7 октомври 2025 г. на експресния път Щип–Кочани край Горни Подлог. При произшествието е загинал един човек, а няколко души са били ранени.
Михайлова отхвърля вината. Защитата ѝ оспорва твърденията по обвинението и посочва, че тя се нуждае от специализирано лечение извън Северна Македония.
Михайлова е в България
Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. След катастрофата съдът е наложил ограничения, сред които забрана да напуска Северна Македония и Кочани, задължение да се явява пред компетентните органи и отнемане на двата ѝ паспорта.
На 12 октомври тя се е появила в България и е била приета в болница „Пирогов“. Пред bTV Михайлова заяви, че е преминала границата заедно с адвоката си и се е легитимирала с личната си карта. Северномакедонското Министерство на вътрешните работи обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за нейно излизане от страната или за влизането ѝ в България.
На 13 октомври съдът в Кочани е определил 30-дневен арест, който трябва да започне да се изпълнява при задържането ѝ. По случая е издадена национална и международна заповед за издирване. Българското Министерство на вътрешните работи съобщи, че към момента няма издаден червен бюлетин от Интерпол и че българските власти не са предприемали действия за установяване на местонахождението ѝ.
Задочното производство означава, че насроченото за 9 ноември заседание може да се проведе без физическото присъствие на Михайлова. Тя може да бъде представлявана от защитник, докато съдът продължава разглеждането на обвинението и доказателствата по катастрофата.
Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само тая липсваше!
Коментиран от #9, #10, #12, #13, #15
13:29 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Боруна Лом
13:32 22.10.2026
5 Факултативно правосъдие
13:33 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кочо
13:33 22.10.2026
8 Какъвто бащата
Ще им я върнат, близките на починалия!
Както е влязла в България, така й ще излезе.
13:35 22.10.2026
9 Лама Кифла
До коментар #1 от "Само тая липсваше!":в България би получила условна....чисто минало, няма наркотици и алкохол
13:35 22.10.2026
10 Шопо
До коментар #1 от "Само тая липсваше!":Полицаите с неадекватните си действия са предизвикали ПТП и сега се опитват да лепнат вината на Ива, не защото е Българка а защото няма на кой друг.
13:47 22.10.2026
11 От чужбина
13:54 22.10.2026
12 От чужбина
До коментар #1 от "Само тая липсваше!":Какво точно е нарушила? Карала си е колата в нейното платно и някакъв се изцепва срещу нея. Тя какъв шанс има да избегне катастрофата? Каква е точно вината и???
Май полицаите и власт имащите се опитват да прехвърлят вината върху нея.
13:56 22.10.2026
13 Oня с коня
До коментар #1 от "Само тая липсваше!":Абсолютно прав- щом е нарушила Закона- да я съдят,ако не го е нарушила- пак да я съдят защо не го е нарушила!
14:04 22.10.2026
14 Много ясно, че ще е задочно
14:07 22.10.2026
15 Че кой е против да я съдят?
До коментар #1 от "Само тая липсваше!":Спорът е за съвсем друго.
14:09 22.10.2026