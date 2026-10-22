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Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония
  Тема: Войната на пътя

Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония

22 Октомври, 2026 13:27 575 15

  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • кочани-
  • катастрофа-
  • съдебно дело

Основният съд в Кочани е насрочил следващото заседание за 9 ноември. Срещу обвиняемата има национална и международна заповед за издирване

Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония - 1
Снимка: НОВА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония. Решението е взето от Основния съд в Кочани по предложение на прокуратурата, тъй като обвиняемата не е достъпна за държавните органи. Следващото заседание по делото е насрочено за 9 ноември от 9:00 часа.

„По предложение на Основното публично обвинителство в Кочани е взето решение на И. М. да се съди в нейно отсъствие, тъй като тя не е достъпна за държавните органи“, съобщи прокуратурата.

Делото е за катастрофа с един загинал

Срещу Михайлова се води дело за тежки престъпления срещу безопасността на хората и имуществото в движението. Обвинението е свързано с катастрофа от 7 октомври 2025 г. на експресния път Щип–Кочани край Горни Подлог. При произшествието е загинал един човек, а няколко души са били ранени.

Михайлова отхвърля вината. Защитата ѝ оспорва твърденията по обвинението и посочва, че тя се нуждае от специализирано лечение извън Северна Македония.

Михайлова е в България

Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. След катастрофата съдът е наложил ограничения, сред които забрана да напуска Северна Македония и Кочани, задължение да се явява пред компетентните органи и отнемане на двата ѝ паспорта.

На 12 октомври тя се е появила в България и е била приета в болница „Пирогов“. Пред bTV Михайлова заяви, че е преминала границата заедно с адвоката си и се е легитимирала с личната си карта. Северномакедонското Министерство на вътрешните работи обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за нейно излизане от страната или за влизането ѝ в България.

На 13 октомври съдът в Кочани е определил 30-дневен арест, който трябва да започне да се изпълнява при задържането ѝ. По случая е издадена национална и международна заповед за издирване. Българското Министерство на вътрешните работи съобщи, че към момента няма издаден червен бюлетин от Интерпол и че българските власти не са предприемали действия за установяване на местонахождението ѝ.

Задочното производство означава, че насроченото за 9 ноември заседание може да се проведе без физическото присъствие на Михайлова. Тя може да бъде представлявана от защитник, докато съдът продължава разглеждането на обвинението и доказателствата по катастрофата.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само тая липсваше!

    10 6 Отговор
    Щом е нарушила закон да я съдят!

    Коментиран от #9, #10, #12, #13, #15

    13:29 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    5 3 Отговор
    И ТАЗИ Е ,,МАМИНА,, КАТО ОНЗИ НАРКОМАН!

    13:32 22.10.2026

  • 5 Факултативно правосъдие

    4 1 Отговор
    Задочно, добре. Тя пък няма да посещава "очните" занятия в РСМ.

    13:33 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кочо

    4 0 Отговор
    Е, и!? Йота ще я помилва! Тя помилва всички от Петрич наттък! Но, като гледам как налитате срещу Радев, ми идва в неделя да оставя стадото на кучето, да хвърля гегата и да ходя да гласувам с машината на генерал Радев!

    13:33 22.10.2026

  • 8 Какъвто бащата

    4 3 Отговор
    Такъва и дъщерята!
    Ще им я върнат, близките на починалия!
    Както е влязла в България, така й ще излезе.

    13:35 22.10.2026

  • 9 Лама Кифла

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само тая липсваше!":

    в България би получила условна....чисто минало, няма наркотици и алкохол

    13:35 22.10.2026

  • 10 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само тая липсваше!":

    Полицаите с неадекватните си действия са предизвикали ПТП и сега се опитват да лепнат вината на Ива, не защото е Българка а защото няма на кой друг.

    13:47 22.10.2026

  • 11 От чужбина

    1 0 Отговор
    Задайте си въпроса дали наистина е виновна за катастрофата? Според експертизите тя НЕ е навлизала в насрещното платно, карала е в нейсното си платно за движение. Другата кола или бус е навлязъл в нейното платно. Ако това е фактическата обстановка, тогава каква вина има тя за катастрофата? Виновен е водача на другата кола или бус, защото е навлязъл в нейното платно.

    13:54 22.10.2026

  • 12 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само тая липсваше!":

    Какво точно е нарушила? Карала си е колата в нейното платно и някакъв се изцепва срещу нея. Тя какъв шанс има да избегне катастрофата? Каква е точно вината и???
    Май полицаите и власт имащите се опитват да прехвърлят вината върху нея.

    13:56 22.10.2026

  • 13 Oня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само тая липсваше!":

    Абсолютно прав- щом е нарушила Закона- да я съдят,ако не го е нарушила- пак да я съдят защо не го е нарушила!

    14:04 22.10.2026

  • 14 Много ясно, че ще е задочно

    1 1 Отговор
    Можеха да я изпратят да се лекува и пак да си я съдят. На тези хора акъла им идва по трудния начин.

    14:07 22.10.2026

  • 15 Че кой е против да я съдят?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само тая липсваше!":

    Спорът е за съвсем друго.

    14:09 22.10.2026

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