Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония. Решението е взето от Основния съд в Кочани по предложение на прокуратурата, тъй като обвиняемата не е достъпна за държавните органи. Следващото заседание по делото е насрочено за 9 ноември от 9:00 часа.

„По предложение на Основното публично обвинителство в Кочани е взето решение на И. М. да се съди в нейно отсъствие, тъй като тя не е достъпна за държавните органи“, съобщи прокуратурата.

Делото е за катастрофа с един загинал

Срещу Михайлова се води дело за тежки престъпления срещу безопасността на хората и имуществото в движението. Обвинението е свързано с катастрофа от 7 октомври 2025 г. на експресния път Щип–Кочани край Горни Подлог. При произшествието е загинал един човек, а няколко души са били ранени.

Михайлова отхвърля вината. Защитата ѝ оспорва твърденията по обвинението и посочва, че тя се нуждае от специализирано лечение извън Северна Македония.

Михайлова е в България

Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. След катастрофата съдът е наложил ограничения, сред които забрана да напуска Северна Македония и Кочани, задължение да се явява пред компетентните органи и отнемане на двата ѝ паспорта.

На 12 октомври тя се е появила в България и е била приета в болница „Пирогов“. Пред bTV Михайлова заяви, че е преминала границата заедно с адвоката си и се е легитимирала с личната си карта. Северномакедонското Министерство на вътрешните работи обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за нейно излизане от страната или за влизането ѝ в България.

На 13 октомври съдът в Кочани е определил 30-дневен арест, който трябва да започне да се изпълнява при задържането ѝ. По случая е издадена национална и международна заповед за издирване. Българското Министерство на вътрешните работи съобщи, че към момента няма издаден червен бюлетин от Интерпол и че българските власти не са предприемали действия за установяване на местонахождението ѝ.

Задочното производство означава, че насроченото за 9 ноември заседание може да се проведе без физическото присъствие на Михайлова. Тя може да бъде представлявана от защитник, докато съдът продължава разглеждането на обвинението и доказателствата по катастрофата.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg