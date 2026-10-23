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Времето днес, прогноза за петък, 23 октомври: Дъжд, силен вятър и застудяване

Времето днес, прогноза за петък, 23 октомври: Дъжд, силен вятър и застудяване

23 Октомври, 2026 03:00 583 6

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Студен фронт ще премине през страната, а в Югоизточна България се очакват значителни количества валежи

Времето днес, прогноза за петък, 23 октомври: Дъжд, силен вятър и застудяване - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъжд, силен вятър и понижение на температурите се очакват в България в петък, 23 октомври. През страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе облачно време и валежи на много места. Дневните температури ще се понижат с 4–5 градуса спрямо четвъртък, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Още през нощта срещу петък в Западна България се очакват значителни валежи. „Още в нощните часове срещу петък ще има значителни валежи в Западна България от порядъка на 35–45 литра на квадратен метър“, заяви синоптикът Анастасия Стойчева от НИМХ пред NOVA. През деня дъждът ще обхване и Централна, и Източна България. В Югоизточна България прогнозните количества могат да надхвърлят 70–80 литра на квадратен метър.

С преминаването на фронта вятърът ще се усили и ще се ориентира от северозапад, като с него ще нахлуе по-хладен въздух. Валежите ще бъдат най-същественият фактор за времето през деня, а температурите ще останат осезаемо по-ниски от тези в края на работната седмица.

Студеният фронт ще премине бързо. В събота и неделя облачността ще намалее, ще има повече слънчеви часове, а температурите постепенно и слабо ще се повишат.

Източници: nova.bg


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