АПИ съкращава 420 служители от тол управлението

Общо 420 служители на Националното тол управление ще бъдат освободени от Агенция „Пътна инфраструктура“ в рамките на предстояща реформа. Предвижда се част от тях да получат възможност да кандидатстват за работа в Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ или Националната агенция за приходите.

Промените са обсъдени на среща между ръководството на АПИ и представители на КТ „Подкрепа“. Според вицепрезидента на синдиката инж. Йоанис Партениотис ще бъдат съкратени общо 505 щатни бройки, но 85 от тях са незаети.

„В края на февруари ще бъдат съкратени 505 бройки от Националното тол управление, от които 85 са незаети. Реално освободените хора ще бъдат 420“, заяви Йоанис Партениотис.

Реформата ще се осъществи на два етапа. През първите четири месеца трябва да бъде приет новият устройствен правилник на АПИ, а част от функциите на Националното тол управление ще бъдат прехвърлени към други структури. На 11 ноември синдикатите и ръководството на тол управлението ще започнат работа по критериите за подбор. В процеса ще участват и представители на звената за човешки ресурси на МВР и Агенция „Митници“.

Няма да има автоматично прехвърляне

Трудовите договори на 420-те служители с АПИ ще бъдат прекратени, като на тях ще бъдат изплатени дължимите обезщетения. Преминаването към друга администрация няма да става автоматично. Желаещите ще трябва да покрият изискванията за съответната длъжност и да преминат процедура за назначаване.

Предвижда се създаването на нова изпълнителна агенция към Министерството на транспорта. Тя трябва да поеме събирането на пътните такси, поддръжката и администрирането на електронната система, както и обработката на информация за рискови профили. Част от сегашния персонал може да премине към новата структура.

От АПИ увериха, че промените няма да доведат до по-ниска събираемост на пътните такси или до влошаване на контрола. Олег Асенов посочи, че дигиталните инструменти ще оптимизират проверките, а функциите на Националното тол управление постепенно ще бъдат прехвърлени към единен контролен орган.

Съкращения и в областните управления

По информация, представена от синдикатите, се очаква да бъдат прекратени договорите и на около 85–87 служители в областните пътни управления. Засегнат ще бъде предимно административният персонал, а не инженерно-техническите специалисти.

Промяната е свързана с планираното централизиране на обществените поръчки в централното управление на АПИ. Според Партениотис тези съкращения трябва да бъдат реализирани до края на 2026 г., тъй като за съответните позиции не са предвидени средства в бюджета за 2027 г. Работните места в Националното тол управление ще бъдат гарантирани през следващите четири месеца.

По-рано служители на АПИ протестираха под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“. Инспекторът в Националното тол управление Слави Славов заяви, че исканията не са за по-високи заплати, а за запазване на работните места.