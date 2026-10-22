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АПИ съкращава 420 служители от тол управлението
  Тема: Икономика

АПИ съкращава 420 служители от тол управлението

22 Октомври, 2026 14:58 1 601 23

  • апи-
  • национално тол управление-
  • съкращения-
  • кт подкрепа-
  • пътни такси

Общо 505 щатни бройки ще бъдат закрити, като 85 от тях са незаети. Засегнатите ще могат да кандидатстват за работа в МВР, Агенция „Митници“ и НАП

АПИ съкращава 420 служители от тол управлението - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 420 служители на Националното тол управление ще бъдат освободени от Агенция „Пътна инфраструктура“ в рамките на предстояща реформа. Предвижда се част от тях да получат възможност да кандидатстват за работа в Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ или Националната агенция за приходите.

Промените са обсъдени на среща между ръководството на АПИ и представители на КТ „Подкрепа“. Според вицепрезидента на синдиката инж. Йоанис Партениотис ще бъдат съкратени общо 505 щатни бройки, но 85 от тях са незаети.

„В края на февруари ще бъдат съкратени 505 бройки от Националното тол управление, от които 85 са незаети. Реално освободените хора ще бъдат 420“, заяви Йоанис Партениотис.

Реформата ще се осъществи на два етапа. През първите четири месеца трябва да бъде приет новият устройствен правилник на АПИ, а част от функциите на Националното тол управление ще бъдат прехвърлени към други структури. На 11 ноември синдикатите и ръководството на тол управлението ще започнат работа по критериите за подбор. В процеса ще участват и представители на звената за човешки ресурси на МВР и Агенция „Митници“.

Няма да има автоматично прехвърляне

Трудовите договори на 420-те служители с АПИ ще бъдат прекратени, като на тях ще бъдат изплатени дължимите обезщетения. Преминаването към друга администрация няма да става автоматично. Желаещите ще трябва да покрият изискванията за съответната длъжност и да преминат процедура за назначаване.

Предвижда се създаването на нова изпълнителна агенция към Министерството на транспорта. Тя трябва да поеме събирането на пътните такси, поддръжката и администрирането на електронната система, както и обработката на информация за рискови профили. Част от сегашния персонал може да премине към новата структура.

От АПИ увериха, че промените няма да доведат до по-ниска събираемост на пътните такси или до влошаване на контрола. Олег Асенов посочи, че дигиталните инструменти ще оптимизират проверките, а функциите на Националното тол управление постепенно ще бъдат прехвърлени към единен контролен орган.

Съкращения и в областните управления

По информация, представена от синдикатите, се очаква да бъдат прекратени договорите и на около 85–87 служители в областните пътни управления. Засегнат ще бъде предимно административният персонал, а не инженерно-техническите специалисти.

Промяната е свързана с планираното централизиране на обществените поръчки в централното управление на АПИ. Според Партениотис тези съкращения трябва да бъдат реализирани до края на 2026 г., тъй като за съответните позиции не са предвидени средства в бюджета за 2027 г. Работните места в Националното тол управление ще бъдат гарантирани през следващите четири месеца.

По-рано служители на АПИ протестираха под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“. Инспекторът в Националното тол управление Слави Славов заяви, че исканията не са за по-високи заплати, а за запазване на работните места.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    24 1 Отговор
    Ще има вой на гладни хиени ....и "синдикални " протести на тлъсти муцуни !!!

    15:06 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сериозен ей

    26 0 Отговор
    Нанкат си във колите и си взимат заплатките

    15:11 22.10.2026

  • 6 мнение

    30 0 Отговор
    Това са стъпки в правилна посока. В днешни дни административният апарат е силно раздут. В България работната сила трябва да се преструктурира, а чуждестранните работници да са много малко, за да не стане като във Франция.

    15:13 22.10.2026

  • 7 Жалки тъpтеи мpънкачи !

    27 1 Отговор
    От 2400 съкратили 420 ...
    Като гледам пътищата, мантинелите и пътната маркировка, за уволнения са 2000 .

    15:13 22.10.2026

  • 8 Милчо Лаков

    22 0 Отговор
    Добре де,досега какво са работили?

    Коментиран от #9

    15:13 22.10.2026

  • 9 Лапали

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милчо Лаков":

    от държавната хранилка и паразитирали на народен гръб .

    Коментиран от #12

    15:15 22.10.2026

  • 10 ПРАВИЛНО

    21 0 Отговор
    ТАМ СА ЧАНТАДЖИИ И СЛУЖБОГОНЦИ ПАРАЗИТИ.

    15:16 22.10.2026

  • 11 Обективен

    20 0 Отговор
    АПИ само ПАПИ. Цялата агенция трябва да се закрие. Та нали има министерство

    15:18 22.10.2026

  • 12 по системата

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лапали":

    бако како свако и ортако...

    15:18 22.10.2026

  • 13 Не искат по-високи заплати

    4 0 Отговор
    Приходите им са гарантирани от корупцията на заетите от тях места

    15:26 22.10.2026

  • 14 Казуар

    0 0 Отговор
    По време на живковизма персоналът на Главно управление на пътищата заемаше само два етажа от сградата на пл. Македония. Преди десетина години казаха, че сред служителите имало сама 7 пътни инженера което не е за вярване.

    15:32 22.10.2026

  • 15 още трябва

    10 0 Отговор
    Тези трябва да ги съкратят на 100%. Вярвайте ми, с часове съм се чудил да намеря поне една причина, за да съществуват, но не мога. Камерите си снимат за винетки и тол, а те се излегнали в колите и спят по цял ден. Каква е тази работа, това е безобразие. Да останат десетина чиновника, които отговарят за техническо обезпечаване и други дейности, да ги прехвърлят към някое друго министерство, и толкова.

    15:33 22.10.2026

  • 16 Копринко кРадев

    1 1 Отговор
    Като не се отчитат по вертикала - вън !

    15:33 22.10.2026

  • 17 Троян

    4 0 Отговор
    По строежите има достатъчно свободни рааботни места за общи работници ама те и за това не стават лентяи на държавна служба.

    15:35 22.10.2026

  • 18 Просто

    6 0 Отговор
    Позорно е да дебнат по пътищата, за да връчват глоби за това, че някой например забравил, че му изтекла седмичната винетка , или че я подновил малко по-късно на същия ден ! Правото на ползване на пътищата е залегнало в данъка на превозното средство , а допълнително заплащане имат право да искат единствено за високоскоростни автописти, като се задължават да им осигуряват качествена поддръжка !

    15:36 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Много е важно

    1 1 Отговор
    догодина ПБ да вземе местните избори, за да изгони поне 20-30% от Герберските калинки

    15:45 22.10.2026

  • 21 ......-

    0 0 Отговор
    Време беше.
    Всичко може да се АВТОМАТИЗИРА.

    15:49 22.10.2026

  • 22 Кокошката🐔🐔🐔

    1 0 Отговор
    Да почват и другите лапачи от митници, НАП, нои, общините и т.н. по надлежния ред

    15:50 22.10.2026

  • 23 първо едните гонете после другите

    0 0 Отговор
    след ХАПИ гонете и тия от ДАЙ

    аман от търтей бе, кои ще ги храни тия че и на високи заплатки са

    15:52 22.10.2026

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