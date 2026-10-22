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Румен Радев: ЕП се ползва като инструмент от български евродепутати с отпаднала политическа легитимност

Румен Радев: ЕП се ползва като инструмент от български евродепутати с отпаднала политическа легитимност

22 Октомври, 2026 18:10 1 031 78

  • румен радев-
  • европейски парламент-
  • инструмент-
  • български евродепутати-
  • отпаднала легитимност

"И да ви кажа за това недопустимо невежество и манипулации. И същите наши евродепутати подвеждат поради собственото си невежество и манипулативност и своите колеги от Европейския парламент", коментира още премиерът

Румен Радев: ЕП се ползва като инструмент от български евродепутати с отпаднала политическа легитимност - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Така премиерът Румен Радев коментира резолюцията на ЕП, в която се критикува българското правителство за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия заради атаките в Черно море, цитиран от БНТ.
"И да ви кажа за това недопустимо невежество и манипулации. И същите наши евродепутати подвеждат поради собственото си невежество и манипулативност и своите колеги от Европейския парламент. Представете си, Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога какви решения да предприеме. Визирам до каква дата, в какъв срок ние да станем членове на инициативата на НАТО. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем. И най-важното. Тази инициатива е въведена още през февруари 2025 година и обявена. Представяте ли си? И правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо две години. А сега ни казват: „Вие правете в срок“. Разбирате ли цялата несъстоятелност?", коментира още министър-председателят.
Чакаме експертизата и от нашите разследващи, чакаме експертизата от специализирания екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключения от тези експертизи, ние ще ви уведомим, каза премиерът по повод ударите с дронове в Черно море.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С вас сме господин президент

    19 35 Отговор
    Некой да е против

    Коментиран от #61, #64

    18:13 22.10.2026

  • 2 УжасТ

    37 27 Отговор
    Мислех си, че няма как да си по нагъл и жалък от Борисов и Пеевски, но Мунчо Рублюв доказа, че може.

    18:13 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    30 17 Отговор
    Даже Къстадин може да завиди на лъжите и лицемерието на въздухара кРадев

    18:15 22.10.2026

  • 5 на сляпо

    26 8 Отговор
    Разбира се че са показни акциите на Радев. Целта на всички ни е ясна.

    18:15 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    32 11 Отговор
    Зелен чорап,самолета ти как ще се сгромоляса скоро не е истина,изказванията ти са като на селяндур,а не като на министър председател,от километри миришеш на елементарен шапкар!

    18:15 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Човек

    28 11 Отговор
    Все по- смешен и жалък става,реве като вдовица за ласки

    18:16 22.10.2026

  • 10 Даа...

    20 3 Отговор
    Докато говори за „сглобки“ и за това как се бори с олигархията и старите модели на управление, Радев, заедно с министъра на енергетиката Ива Петрова, министъра на иновациите Иван Василев и Делян Добрев, който участва в организирането и развитието на трите проекта, открива първия от трите батерийни парка за съхранение на електроенергия.
    Борим модели всякакви!

    18:17 22.10.2026

  • 11 Прогресивни съветски шарлатани !

    32 6 Отговор
    Когато имаш пълно мнозинство, отговорността е твоя и само твоя. Не можеш да се оправдаваш с друг.

    18:17 22.10.2026

  • 12 Радио Ереван

    28 3 Отговор
    Може смело да се каже, че презервативът е символ на това правителство. Защото, както казваше древният виц, презервативът ограничава производството, унищожава следващото поколение и ви дава усещане за сигурност, докато всъщност ви прекарват.

    18:17 22.10.2026

  • 13 гост

    29 9 Отговор
    Румба, ти си с отпаднала необходимост!

    18:18 22.10.2026

  • 14 ЕК на ЕС

    14 9 Отговор
    са хора на Пеевски!

    18:19 22.10.2026

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    28 7 Отговор
    Има ли нещо от заявките и обещанията, с които дойде на власт, което фатмака да изпълнил ?!
    Румьене, ти излъга нарога и е време да си ходиш !
    Дойде с лъжи и с помощта на ДС-ФСБ, но ще си тръгнеш с камъни !

    18:19 22.10.2026

  • 16 Карикатура

    25 3 Отговор
    на политик. Всички са с "ограничена легитимност", всички са невежи и манипулативни само рундьо е пей сърце.
    Когато не се виждаш отстрани и се пуйчиш ей така на инат ставаш за смях на всякъде!

    18:20 22.10.2026

  • 17 !!!?

    17 6 Отговор
    Този слуша Митрофанова, а не българските депутати...!!!?

    18:20 22.10.2026

  • 18 Мирча Кришан

    20 3 Отговор
    Преди 19 април мълчеше ,като шаран!

    18:20 22.10.2026

  • 19 А Костадинов

    20 1 Отговор
    те топи на Вова!

    18:22 22.10.2026

  • 20 Зеления чорап най после се събуди след

    11 15 Отговор
    няколкото удара от шиши и тиквата! Кадрите на герб и дпс са навсякъде какво очаквате да не ви съботират ли? Некадърници

    18:22 22.10.2026

  • 21 "ЕП се ползва за инструмент..."

    20 5 Отговор
    Рундак, не се чуваш какви дивотии сипеш!

    18:22 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мунчо Копейкин празнодумеца

    25 4 Отговор
    Пак някой му е виновен.
    Ей така затри българската авиация, защото все някой друг му е виновен.

    18:22 22.10.2026

  • 24 Европарламента

    8 13 Отговор
    е зависим от Пеевски!

    18:23 22.10.2026

  • 25 Урсула

    10 10 Отговор
    е човек на Пеевски!

    18:23 22.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Резултата

    12 3 Отговор
    е в полза на ЕК на ЕС!

    18:27 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тошо

    9 2 Отговор
    Минавай на 5 за 4 !

    18:29 22.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 54321

    20 3 Отговор
    Дневна доза класически Радевизъм:
    Плюе по ЕС, не назовава агресора, ударят ни, тури значка на Европа иде в Брюксел да моли за помощ.
    Моли Европа за помощ, подиграва се на другите държави - одобрява сделката на Трьмп и Путин която цяла Европа осъжда...

    18:30 22.10.2026

  • 35 Ботев

    14 2 Отговор
    По стъпките на Орбан....

    18:31 22.10.2026

  • 36 Как

    8 1 Отговор
    Няма да го използват като лапот по 4-50 000 евра

    18:31 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 .....

    16 4 Отговор
    А бе ЕС. Спирайте парите за България. Тези пари не отиват за благото на народа а за връщане парите на олигарсите които финансираха партията на Радев на парламентарните избори.

    18:33 22.10.2026

  • 39 НЕ СМЕ ГОТОВИ

    12 2 Отговор
    НЕ МОЖЕМ
    НЕ УСПЯВАМЕ

    18:33 22.10.2026

  • 40 малко истински факти

    17 2 Отговор
    Жалкия радеВ токова го тресе страх , че вече сънува Борисов и Пеевски ... хи хи .

    18:33 22.10.2026

  • 41 Майора

    16 3 Отговор
    Жалко Радев , да се оправдаваш с политическите си противници и да казваш че са нелегитимни и невежи! Когато караш депутати в ЕП , тогава говори и колкото и да не ти се иска , дроновете са руски , нима ти си по щ от хората от Европа! С твоите лъжи идва и краят ти!

    18:33 22.10.2026

  • 42 Мунчовци

    17 1 Отговор
    Искахте генерал, ето Ви генерал! Една седмица не може да идентифицира три дрона. А действащата президент Йотова се чуди къде да се скрие. Генерал ли? Генерал - шушу/мига. Чии са дроновете и той безмълвно мига... мига...

    18:34 22.10.2026

  • 43 Радев

    14 0 Отговор
    сърдете се на Путин, вместо за 3 дни да превземе Украйна и да спре войната, той се мота 5 години.

    18:35 22.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пак ли му пречат на "прогресивния"?

    16 1 Отговор
    Не ви ли омръзна този клоун?

    18:37 22.10.2026

  • 46 Чук и наковалня

    9 0 Отговор
    От една страна Урсула,от друга Вова....

    18:38 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Демек

    6 4 Отговор
    Пеевски е овладял европарламенра,като емирствата!?

    18:39 22.10.2026

  • 51 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    11 0 Отговор
    Този шофьор се оказа по нагъл и арогантен от Данчо ментата, Байрям байрям, хамид хамид и тошко семето взети заедно.

    18:40 22.10.2026

  • 52 густо

    12 1 Отговор
    МунчоГоркияСе Тресе с цалатаСиШайка

    18:40 22.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 аха

    12 1 Отговор
    Долен фуражкаджия нелеп .

    18:41 22.10.2026

  • 55 Бате Георги

    11 1 Отговор
    Абе пъпеш, кой си ти да казваш кой отпаднал. Много такива льольовци като теб отпаднаха и ти ще си поредния смешник.

    18:41 22.10.2026

  • 56 удоволсвието е мое

    13 1 Отговор
    Голямо вайкаве пада от главния вайкател на регресистите , направо удоволствие ...

    Коментиран от #57

    18:44 22.10.2026

  • 57 така е

    10 1 Отговор

    До коментар #56 от "удоволсвието е мое":

    Вайкането му е първа льотческа специалност.

    18:46 22.10.2026

  • 58 847ГоляРевлю

    8 1 Отговор
    Постоянните оплаквания и критики показват за безсилие и преближаващи сериозни проблеми, вероятно финансови. Партията му прилича на голям пренаселен клон, който всеки момент ще се счупи.

    Коментиран от #62

    18:47 22.10.2026

  • 59 На Руцю и ЕП пречи!

    10 1 Отговор
    Тоя сам се пусна по пързалката. Некадърник!

    18:47 22.10.2026

  • 60 гост

    8 1 Отговор
    За всичко има отговор мискинина ниеден...само не и да спре инфлацията и повишението на горивата...за олигархията да не говорим..

    18:53 22.10.2026

  • 61 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "С вас сме господин президент":

    Стига си писал глупости. 80% не сме с вас.

    18:54 22.10.2026

  • 62 От кафенето

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "847ГоляРевлю":

    Чакаме го да го посрещнем с кафе и една гореща супа. Пазим му и анцуга.

    18:55 22.10.2026

  • 63 лалугер

    7 0 Отговор
    Злобен комуняго,ОСТАВКА!

    18:57 22.10.2026

  • 64 лалугер

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "С вас сме господин президент":

    По-правилно е да кажеш,С вас СЪМ г-н еди кой си,който вече не е президент.

    18:58 22.10.2026

  • 65 Кресна

    4 0 Отговор
    Абе как все такива селски физиономии избирате д ви управляват и да ви представляват.
    И такива неподходящо образовани хора се срещат с онези европейски аристократи па даже и акъл им дава.В София е пълно с образовани и почтени хора уважавани на запад не в Русия ама не все такива па даже постоянно озъбени като вас.

    19:00 22.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Вече не върви да се оправдава с Боко,

    5 1 Отговор
    почва с ЕП!🤓

    19:01 22.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 765Принцира на Питер Гласи

    4 0 Отговор
    Всеки се стреми да постигне своето ниво на некомпетентност. Ти успя Радев, успя!

    19:02 22.10.2026

  • 70 Някой

    1 4 Отговор
    Щом сглобкаджиите вият като вълци( по скоро като мастии) на месечина, значи Радко е на прав път.

    19:02 22.10.2026

  • 71 Никой

    4 1 Отговор
    Преди февруари 2025 г . това слугуващо нищожество не беше ли главнокомандващ на българската армия . Той защо не намери трибуна да обяви , че правителството Желязков на ГЕРБ се прави на умряла лисица, но си затрая . Знаем защо ?

    19:03 22.10.2026

  • 72 Академик

    1 4 Отговор
    ... всички разбирачи са с пяна на устата....НО....както и преди съм казвал , след две години няма да помним имената даже на цялата корупционна пасмина, която беше сътворена в нашата мила Родина за последните 30 години.
    Пак повтарям ....ще бъде трудно, но Радев поставя основата за една нова и независима България , взземаща решения в синхрон с националните интереси на България !!!

    19:05 22.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гражданин

    4 0 Отговор
    Европейският парламент не може да се ползва от никого! Там не пасат трева, като у нас.

    19:08 22.10.2026

  • 75 Оставка

    1 1 Отговор
    Неможач.

    19:09 22.10.2026

  • 76 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Браво Радев! Сипи им на малоумните ппдб-ли! Свърши им играта с грантовете!

    19:15 22.10.2026

  • 77 ССмокар

    0 0 Отговор
    Черноморието отсега да си поиска плащане по 50 евро за легло и 50 за стол и бюджета за 2027,2028,... да да го осигури моментално.

    19:16 22.10.2026

  • 78 Хихихи

    1 0 Отговор
    Троловете на Мирчефф са активизирани преди изборите 😂 само, че народа пак ще им нарита педофилските дзурли

    19:17 22.10.2026

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