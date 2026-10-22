Румен Радев: ЕП се ползва като инструмент от български евродепутати с отпаднала политическа легитимност

Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Така премиерът Румен Радев коментира резолюцията на ЕП, в която се критикува българското правителство за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия заради атаките в Черно море, цитиран от БНТ.

"И да ви кажа за това недопустимо невежество и манипулации. И същите наши евродепутати подвеждат поради собственото си невежество и манипулативност и своите колеги от Европейския парламент. Представете си, Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога какви решения да предприеме. Визирам до каква дата, в какъв срок ние да станем членове на инициативата на НАТО. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем. И най-важното. Тази инициатива е въведена още през февруари 2025 година и обявена. Представяте ли си? И правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо две години. А сега ни казват: „Вие правете в срок“. Разбирате ли цялата несъстоятелност?", коментира още министър-председателят.

Чакаме експертизата и от нашите разследващи, чакаме експертизата от специализирания екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключения от тези експертизи, ние ще ви уведомим, каза премиерът по повод ударите с дронове в Черно море.

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