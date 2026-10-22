Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Така премиерът Румен Радев коментира резолюцията на ЕП, в която се критикува българското правителство за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия заради атаките в Черно море, цитиран от БНТ.
"И да ви кажа за това недопустимо невежество и манипулации. И същите наши евродепутати подвеждат поради собственото си невежество и манипулативност и своите колеги от Европейския парламент. Представете си, Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога какви решения да предприеме. Визирам до каква дата, в какъв срок ние да станем членове на инициативата на НАТО. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем. И най-важното. Тази инициатива е въведена още през февруари 2025 година и обявена. Представяте ли си? И правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо две години. А сега ни казват: „Вие правете в срок“. Разбирате ли цялата несъстоятелност?", коментира още министър-председателят.
Чакаме експертизата и от нашите разследващи, чакаме експертизата от специализирания екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключения от тези експертизи, ние ще ви уведомим, каза премиерът по повод ударите с дронове в Черно море.
Румен Радев: ЕП се ползва като инструмент от български евродепутати с отпаднала политическа легитимност
22 Октомври, 2026 18:10 1 031 78
"И да ви кажа за това недопустимо невежество и манипулации. И същите наши евродепутати подвеждат поради собственото си невежество и манипулативност и своите колеги от Европейския парламент", коментира още премиерът
Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Така премиерът Румен Радев коментира резолюцията на ЕП, в която се критикува българското правителство за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия заради атаките в Черно море, цитиран от БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С вас сме господин президент
Коментиран от #61, #64
18:13 22.10.2026
2 УжасТ
18:13 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
18:15 22.10.2026
5 на сляпо
18:15 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
18:15 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Човек
18:16 22.10.2026
10 Даа...
Борим модели всякакви!
18:17 22.10.2026
11 Прогресивни съветски шарлатани !
18:17 22.10.2026
12 Радио Ереван
18:17 22.10.2026
13 гост
18:18 22.10.2026
14 ЕК на ЕС
18:19 22.10.2026
15 Възpожденец 🇧🇬
Румьене, ти излъга нарога и е време да си ходиш !
Дойде с лъжи и с помощта на ДС-ФСБ, но ще си тръгнеш с камъни !
18:19 22.10.2026
16 Карикатура
Когато не се виждаш отстрани и се пуйчиш ей така на инат ставаш за смях на всякъде!
18:20 22.10.2026
17 !!!?
18:20 22.10.2026
18 Мирча Кришан
18:20 22.10.2026
19 А Костадинов
18:22 22.10.2026
20 Зеления чорап най после се събуди след
18:22 22.10.2026
21 "ЕП се ползва за инструмент..."
18:22 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мунчо Копейкин празнодумеца
Ей така затри българската авиация, защото все някой друг му е виновен.
18:22 22.10.2026
24 Европарламента
18:23 22.10.2026
25 Урсула
18:23 22.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Резултата
18:27 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тошо
18:29 22.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 54321
Плюе по ЕС, не назовава агресора, ударят ни, тури значка на Европа иде в Брюксел да моли за помощ.
Моли Европа за помощ, подиграва се на другите държави - одобрява сделката на Трьмп и Путин която цяла Европа осъжда...
18:30 22.10.2026
35 Ботев
18:31 22.10.2026
36 Как
18:31 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 .....
18:33 22.10.2026
39 НЕ СМЕ ГОТОВИ
НЕ УСПЯВАМЕ
18:33 22.10.2026
40 малко истински факти
18:33 22.10.2026
41 Майора
18:33 22.10.2026
42 Мунчовци
18:34 22.10.2026
43 Радев
18:35 22.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пак ли му пречат на "прогресивния"?
18:37 22.10.2026
46 Чук и наковалня
18:38 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Демек
18:39 22.10.2026
51 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
18:40 22.10.2026
52 густо
18:40 22.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 аха
18:41 22.10.2026
55 Бате Георги
18:41 22.10.2026
56 удоволсвието е мое
Коментиран от #57
18:44 22.10.2026
57 така е
До коментар #56 от "удоволсвието е мое":Вайкането му е първа льотческа специалност.
18:46 22.10.2026
58 847ГоляРевлю
Коментиран от #62
18:47 22.10.2026
59 На Руцю и ЕП пречи!
18:47 22.10.2026
60 гост
18:53 22.10.2026
61 Иван
До коментар #1 от "С вас сме господин президент":Стига си писал глупости. 80% не сме с вас.
18:54 22.10.2026
62 От кафенето
До коментар #58 от "847ГоляРевлю":Чакаме го да го посрещнем с кафе и една гореща супа. Пазим му и анцуга.
18:55 22.10.2026
63 лалугер
18:57 22.10.2026
64 лалугер
До коментар #1 от "С вас сме господин президент":По-правилно е да кажеш,С вас СЪМ г-н еди кой си,който вече не е президент.
18:58 22.10.2026
65 Кресна
И такива неподходящо образовани хора се срещат с онези европейски аристократи па даже и акъл им дава.В София е пълно с образовани и почтени хора уважавани на запад не в Русия ама не все такива па даже постоянно озъбени като вас.
19:00 22.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Вече не върви да се оправдава с Боко,
19:01 22.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 765Принцира на Питер Гласи
19:02 22.10.2026
70 Някой
19:02 22.10.2026
71 Никой
19:03 22.10.2026
72 Академик
Пак повтарям ....ще бъде трудно, но Радев поставя основата за една нова и независима България , взземаща решения в синхрон с националните интереси на България !!!
19:05 22.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гражданин
19:08 22.10.2026
75 Оставка
19:09 22.10.2026
76 стоян георгиев
19:15 22.10.2026
77 ССмокар
19:16 22.10.2026
78 Хихихи
19:17 22.10.2026