Соня Колтуклиева е в болница след съприкосновение със служител на НСО ВИДЕО

Журналистката Соня Колтуклиева е имала физическо съприкосновение със служител на Националната служба за охрана след събитие в София. Инцидентът е станал в района на булевард „Христо Ботев“, след като председателката на Народното събрание Михаела Доцова е влязла в автомобил.
По информация на Lupa BG Колтуклиева е отворила вратата на автомобила, след което служителят на НСО се е намесил и журналистката е паднала на тротоара. На място е пристигнала линейка, а тя е била откарана за преглед във Военномедицинската академия. Първоначалната информация за настаняването ѝ в болницата беше непотвърдена.
По-късно Lupa BG съобщи за извадено рамо и мозъчно сътресение - данни, които остават непотвърдени от ВМА или от друга институция.
Към момента не е изяснено дали отварянето на вратата е било неправомерно действие от страна на журналистката, нито дали реакцията на служителя на НСО е била съобразена с правомощията му. Не са оповестени данни за повдигнати обвинения или за образувано досъдебно производство.
Предстои да бъдат установени последователността на действията, причината за намесата на охранителя и евентуалните последици за двете страни. За официална оценка на случая ще са необходими данни от НСО, Народното събрание и компетентните разследващи органи.
ФАКТИ счита за неприемливо всяко посегателство срещу журналисти, по време на законосъобразното изпълнение на професионалните им задължения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НСО
Коментиран от #6
21:08 22.10.2026
2 Кина
Коментиран от #18
21:09 22.10.2026
3 Квиииииик, квииик
Коментиран от #10, #123
21:09 22.10.2026
4 Гост
Коментиран от #65
21:09 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ще те допълня
До коментар #1 от "НСО":А Колтуклиева е отвратителна. Не е журналист, а жълт драскач.
Коментиран от #33
21:11 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да, да
21:11 22.10.2026
9 Жоро
21:11 22.10.2026
10 Ердоган
До коментар #3 от "Квиииииик, квииик":Виждал ли си нокаутиран дагестанец как стиска юмруци и прегръща въображаема рускиня?
21:12 22.10.2026
11 Копал на село
Кой разбрал...разбрал...
Аз съм копал.
21:12 22.10.2026
12 666666
21:12 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
Коментиран от #128
21:12 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Някой
Коментиран от #91
21:12 22.10.2026
17 Постановка
21:13 22.10.2026
18 Прав си!
До коментар #2 от "Кина":Но Колтуклиева освен че е грозна е и много нагла.
21:13 22.10.2026
19 Питам
Коментиран от #55
21:14 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гробар
Коментиран от #29
21:14 22.10.2026
22 Ердоган
21:15 22.10.2026
23 НАПРАВЕТЕ МОЛЕБЕН
21:15 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Читателка
21:17 22.10.2026
26 Мда
Поредната герб/дпс/пп/дб постановка на намсиква колтуклиева преди избори. За едни евра става дума...
21:17 22.10.2026
27 Хмм
21:17 22.10.2026
28 хмммм
21:17 22.10.2026
29 хмммм
До коментар #21 от "Гробар":... от вашите!
21:18 22.10.2026
30 обективен
21:19 22.10.2026
31 Винкело
21:19 22.10.2026
32 Всички участници
21:19 22.10.2026
33 Чичо Митко
До коментар #6 от "Ще те допълня":Тоест -- заслужава да я бият?
Коментиран от #129
21:20 22.10.2026
34 Верно ли
21:21 22.10.2026
35 Вземи
21:21 22.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Роси от Бургас
Само моля ви не бъркайте жълтоКафявите текстове на Соня К. За журналистика
21:22 22.10.2026
38 Защо не са я изхвърлили
21:22 22.10.2026
39 Нормално
21:22 22.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 А50
21:22 22.10.2026
42 Хмм
21:23 22.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А50
21:26 22.10.2026
46 Паразитен израстък
Коментиран от #49
21:27 22.10.2026
47 свети дух
Коментиран от #73
21:27 22.10.2026
48 Как
21:27 22.10.2026
49 КолтУците
До коментар #46 от "Паразитен израстък":КолтУците
21:28 22.10.2026
50 !!!?
21:28 22.10.2026
51 Обик.читателка
21:28 22.10.2026
52 запознат
Коментиран от #122
21:28 22.10.2026
53 Шиши с поредна загуба
21:29 22.10.2026
54 Хмм
21:29 22.10.2026
55 Пст ;)
До коментар #19 от "Питам":Мазирка
21:30 22.10.2026
56 ттт
21:31 22.10.2026
57 така така
Коментиран от #68
21:32 22.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Началникът на НСО
Коментиран от #86
21:33 22.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 1678677
21:34 22.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ехаа
21:36 22.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Що коли ,
21:36 22.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ТУК ЩЕ ИМА ОСТАВКИ...
Коментиран от #75
21:36 22.10.2026
72 АЗ СЪМ КЪСОГЛЕД И ПЕЯ В ХОРА
НЯКОЙ ВИДЯЛИ
КАК НАРУШИХА ЗАКОНА
ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС В СОФИЯ...
ЧЛ.1 2 3 4 5 ..АЛ.6 7 8 9 ....и т.н. 😀
21:36 22.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Куку
Коментиран от #82, #87, #95
21:37 22.10.2026
75 Хмм
До коментар #71 от "ТУК ЩЕ ИМА ОСТАВКИ...":мислите, че това ще вдигне рейтинга на пеевски или на ДБ, че биячът на разносваши Мирчев пръв се възмути, веднага да свика извънредно заседание на парламента
Коментиран от #92
21:39 22.10.2026
76 Личи си, че е
Затова и другият зад нея през цялото време я снимаше, точно нея, в очакване нещо да се случи...
Коментиран от #110
21:40 22.10.2026
77 идиоти вън
21:40 22.10.2026
78 Сийка
Коментиран от #85
21:40 22.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 хмм
До коментар #66 от "Име":А според мен реагира нарочно така.🤨
21:41 22.10.2026
85 Ако
До коментар #78 от "Сийка":баба беше мъжка , щеше да има дръжка !
21:42 22.10.2026
86 Много точно
До коментар #59 от "Началникът на НСО":Не може НСО да се подаватна провокации,а и да действат не професионално .Като много добре знаят коя е тя .
21:42 22.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 И все пак
До коментар #64 от "Каква е тая,":Това не е причина да я проснат на тротоара!
Коментиран от #100
21:43 22.10.2026
89 Сатана Z
НСО пребиха журналистката Соня Колтуклиева.
Давал съм й изявления на крак. Дори, когато ме е притискала. Но това вече е държавна изрoдщина. Звeрски я блъснаха на паважа. Без сериозна причина или заплаха за живота на примадоната Доцова. Като не искаш да отговаряш на въпроси казваш: не искам да коментирам. И толкова. Не удряш жена и журналистка, за да я вкараш в болница с мозъчно сътресение и извадено рамо. Най-възмутителното е, че Доцова не се трогна. Никаква съпричастност, загриженост, женска солидарност поне. И тази бездушна лиглa е председател на Народното събрание! Затвори вратата на БМВ-то последен модел и си замина с включени лампи в насрещното на Христо Ботев. Пред офиса на прогресистите. Окичен с плакати "България в сигурни ръце".
Тези тотално са се самозабравили. Арогантни, нагли, дoлни прогресисти.
Доцова да си подава незабавно оставката. И целият екип на НСО, който няма професионализъм, психика и умения за подобна работа.
Коментиран от #103, #118, #141
21:43 22.10.2026
90 Случаен минувач
Лоша актриса!
21:44 22.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Не!!!
До коментар #75 от "Хмм":Мисля, че това цели да свали рейтинга на двойката, която води с голяма преднина!
21:45 22.10.2026
93 Сончето
Коментиран от #108
21:45 22.10.2026
94 Сама
Коментиран от #109
21:45 22.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 ххххх
21:47 22.10.2026
97 Васил
21:47 22.10.2026
98 Пишурка
Има и друга "Каквото сам си направиш и Господ не може да направи."!
Мога и да продължа
Във всяка държава нейното поведение недопустимо!
21:47 22.10.2026
99 Поуката
21:47 22.10.2026
100 Видео
До коментар #88 от "И все пак":Тя сама се просна на земята. Симулацията и може да се изучава във футбола.
Коментиран от #111
21:48 22.10.2026
101 телеЗРИТЕЛ
21:48 22.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Драги ми Смехурко
До коментар #89 от "Сатана Z":Подкрепям с две ръце.Много хубав коментар.Тая когато я тумбеха койкъде свари,никой не я пазеше,сега видите ли е голяма дама.Срам и резил.Оставка!
21:48 22.10.2026
104 Имам съмнения
21:49 22.10.2026
105 Гарда на НСО и шефа му
А Колтуклиева - просто безмозъчен провокатор.
21:49 22.10.2026
106 Нексус
21:49 22.10.2026
107 Сатана Z
21:49 22.10.2026
108 Ами то
До коментар #93 от "Сончето":Сончито, няма право да отваря врата на служебен автомобил превозващ депутат.
21:49 22.10.2026
109 лалугер
До коментар #94 от "Сама":Аха,я да те бутне тоя 2-метров м@лоумник че да видим дали сам ще паднеш
21:50 22.10.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Добре
21:50 22.10.2026
113 Петър
21:50 22.10.2026
114 Горски
21:51 22.10.2026
115 Мутата
21:51 22.10.2026
116 Анонимен
21:52 22.10.2026
117 телеЗРИТЕЛ
21:52 22.10.2026
118 КЕВИЙН КОСНАР БОДИГАРД
До коментар #89 от "Сатана Z":ЛЕ ЛЕЕ
ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ
СЪМ НА ТВОЯ СТРАНА!!!!!
ИНТЕРЕСНО ТОЗ СЪС СПЛЕТЕНИТЕ
ПРЪСТИ ДАЛИ ЩЕ СЕ ВЛЮБИ В
ШЕФКАТА.. 💓....
21:53 22.10.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Артист
21:54 22.10.2026
121 Зеления
Охранителя е възможно да е бил в гръб или отстрани на колтуклиева и изобщо да не я е поснал, че е тя, както и да не е видял, че държи телефон в ръка.
Това е секунден рефлекс, защото ако вместо телефон беше пистолет, охраняваното лице щеше да е мъртво
Коментиран от #133
21:55 22.10.2026
122 Абсолтно неправилни действия на НСО
До коментар #52 от "запознат":Умишлено я оставиха да отвори вратата, за да имат основание да я бутнат.
Можеха да спрат преди това, без дори да я докосват.
Гардовете са абсолютни некадърници, но не защото не могат или не знаяът какво да правят, а защото изпълняват неправилни заповеди.
Но - каквато ние държавата - такива избирателитем такъв премиера, такъв президента, такава и жирналистката.
Всички сме виновни
21:55 22.10.2026
123 Европеец
До коментар #3 от "Квиииииик, квииик":Поредната провокация на тая, "журналистка", която се взела много на сериозно..... Не харесвам НСО, но в случая са прави....
21:56 22.10.2026
124 Единство
Коментиран от #145
21:56 22.10.2026
125 Пик
21:56 22.10.2026
126 Обикновено
21:57 22.10.2026
127 Бабатунде Адениджи
21:58 22.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Цани Минчев Анков - малката дамаджанка
До коментар #33 от "Чичо Митко":На Пеевски кога ще отвори вратата????
22:01 22.10.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Говориш небивалици
До коментар #121 от "Зеления":Колтуклиева снима поне няколко секунди преди да тръгне да отваря вратата на колата - ако гардовете не са я видяли - значи са толкова и гардове. Недопустима грешка е да я пуснат в охранявания периметър. И понеже това са професионалисти, то няма никакво съмнение, че не е грешка - нарочно го направиха, и то точно защото я познават. Ако ти отидеш да отваряш вратата - вероятно ще те свалят преди доближиш до колата изобщо.
22:07 22.10.2026
134 Просто човек
22:07 22.10.2026
135 ужас
22:09 22.10.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Кой му пише правилата на НСО-то?
При конкретния случай допуснаха две грешки - не обезопасиха охраняваното лице в автомобила и напуснаха обекта преди да чуят рапорта, че лицето е обезопасено. Последвалата реакция на охранителя си е негова персонална отговорност. Прилага се толкова сила колкото да се отстрани заплахата. НСО не наказва, а охранява.
Коментиран от #147
22:09 22.10.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 мдаа
22:11 22.10.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Тука си прав
До коментар #89 от "Сатана Z":За първи път чета нещо смислено от теб
22:11 22.10.2026
142 ЗАЩО ВИКАШ
До коментар #131 от "ФАКТ":Да във всяка държава ,но тука е само територия
22:13 22.10.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Да бе
22:18 22.10.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Добре си го обяснил - явно знаеш
До коментар #137 от "Кой му пише правилата на НСО-то?":А сега обясни как така професионалисти правят детински грешки когато се касае за най-важната персона в държавата. Аз ще ти кажа , за да не се пънеш - не беше грешка, защото колкото и да са продухани НСО - професионалисти такива грешки не правят.
22:25 22.10.2026
148 ВАР
22:29 22.10.2026
149 Йотова реагира адекватно
Доцова е във Военна прокуратура. Само Светия синод още не ѝ е поискал оставката.
22:31 22.10.2026