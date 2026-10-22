Соня Колтуклиева е в болница след съприкосновение със служител на НСО ВИДЕО

Журналистката Соня Колтуклиева е имала физическо съприкосновение със служител на Националната служба за охрана след събитие в София. Инцидентът е станал в района на булевард „Христо Ботев“, след като председателката на Народното събрание Михаела Доцова е влязла в автомобил.

По информация на Lupa BG Колтуклиева е отворила вратата на автомобила, след което служителят на НСО се е намесил и журналистката е паднала на тротоара. На място е пристигнала линейка, а тя е била откарана за преглед във Военномедицинската академия. Първоначалната информация за настаняването ѝ в болницата беше непотвърдена.

По-късно Lupa BG съобщи за извадено рамо и мозъчно сътресение - данни, които остават непотвърдени от ВМА или от друга институция.

Към момента не е изяснено дали отварянето на вратата е било неправомерно действие от страна на журналистката, нито дали реакцията на служителя на НСО е била съобразена с правомощията му. Не са оповестени данни за повдигнати обвинения или за образувано досъдебно производство.

Предстои да бъдат установени последователността на действията, причината за намесата на охранителя и евентуалните последици за двете страни. За официална оценка на случая ще са необходими данни от НСО, Народното събрание и компетентните разследващи органи.

ФАКТИ счита за неприемливо всяко посегателство срещу журналисти, по време на законосъобразното изпълнение на професионалните им задължения.