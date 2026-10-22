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Соня Колтуклиева е в болница след съприкосновение със служител на НСО ВИДЕО
  Тема: Известни личности

Соня Колтуклиева е в болница след съприкосновение със служител на НСО ВИДЕО

22 Октомври, 2026 20:56, обновена 22 Октомври, 2026 21:14 3 547 149

  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • михаела доцова-
  • софия-
  • инцидент

Журналистката е откарана за преглед след инцидент в София. Все още няма официални данни дали някоя от страните е действала неправомерно

Соня Колтуклиева е в болница след съприкосновение със служител на НСО ВИДЕО - 1
Снимка: БНР
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Журналистката Соня Колтуклиева е имала физическо съприкосновение със служител на Националната служба за охрана след събитие в София. Инцидентът е станал в района на булевард „Христо Ботев“, след като председателката на Народното събрание Михаела Доцова е влязла в автомобил.

По информация на Lupa BG Колтуклиева е отворила вратата на автомобила, след което служителят на НСО се е намесил и журналистката е паднала на тротоара. На място е пристигнала линейка, а тя е била откарана за преглед във Военномедицинската академия. Първоначалната информация за настаняването ѝ в болницата беше непотвърдена.

По-късно Lupa BG съобщи за извадено рамо и мозъчно сътресение - данни, които остават непотвърдени от ВМА или от друга институция.

Към момента не е изяснено дали отварянето на вратата е било неправомерно действие от страна на журналистката, нито дали реакцията на служителя на НСО е била съобразена с правомощията му. Не са оповестени данни за повдигнати обвинения или за образувано досъдебно производство.

Предстои да бъдат установени последователността на действията, причината за намесата на охранителя и евентуалните последици за двете страни. За официална оценка на случая ще са необходими данни от НСО, Народното събрание и компетентните разследващи органи.

ФАКТИ счита за неприемливо всяко посегателство срещу журналисти, по време на законосъобразното изпълнение на професионалните им задължения.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НСО

    58 56 Отговор
    СА ОПГ.

    Коментиран от #6

    21:08 22.10.2026

  • 2 Кина

    43 9 Отговор
    Сашо Диков как бързо ги лекува тези..!

    Коментиран от #18

    21:09 22.10.2026

  • 3 Квиииииик, квииик

    143 31 Отговор
    Мазната свинчуга симулира. Лежи по гръб и си стиска скъпия телефон и чантата.

    Коментиран от #10, #123

    21:09 22.10.2026

  • 4 Гост

    47 91 Отговор
    НСО преторианците на хер Радев.

    Коментиран от #65

    21:09 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще те допълня

    129 27 Отговор

    До коментар #1 от "НСО":

    А Колтуклиева е отвратителна. Не е журналист, а жълт драскач.

    Коментиран от #33

    21:11 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да, да

    117 18 Отговор
    Колтуклиева умишлено се метна по гръб, като на сцената на Народния театър. Служителя от НСО получи стрес.

    21:11 22.10.2026

  • 9 Жоро

    108 18 Отговор
    Може да е артистка, може да е футболиска, но не е журналистка!

    21:11 22.10.2026

  • 10 Ердоган

    31 13 Отговор

    До коментар #3 от "Квиииииик, квииик":

    Виждал ли си нокаутиран дагестанец как стиска юмруци и прегръща въображаема рускиня?

    21:12 22.10.2026

  • 11 Копал на село

    51 8 Отговор
    Култуците на лехата само чапата ги оправя...
    Кой разбрал...разбрал...
    Аз съм копал.

    21:12 22.10.2026

  • 12 666666

    77 14 Отговор
    Тази сценка я учихме в 3 курс на ВИТИЗ

    21:12 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    69 9 Отговор
    О клипа се вижда изключителното и нагло държание, дори отвори вратата на Доцова в опит да я измъкне. Гавазинът допусна груба грешка отговаряща на нивото му като я блъсна и та се спъна в бордюра и падна назад. Трябваше просто да я прегърне и сакатлъка нямаше да стане!

    Коментиран от #128

    21:12 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    81 15 Отговор
    Провокация от страна на продажната журналистка. Кой ѝ дава пправо да ходи и да пробва да отваря вратата на колата? Може да е опитза нападение над политик? Ако такова нещо се бе слу1ило, щяха ли да обвиняват НСО, че не си е свършило работата?

    Коментиран от #91

    21:12 22.10.2026

  • 17 Постановка

    71 13 Отговор
    Жълт картон за симулация! Мухаха... Все е била циркаджийка, ама този път май са ѝ платили доста!!!

    21:13 22.10.2026

  • 18 Прав си!

    65 13 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Но Колтуклиева освен че е грозна е и много нагла.

    21:13 22.10.2026

  • 19 Питам

    58 10 Отговор
    Дали има епитет за много нагла мисирка?

    Коментиран от #55

    21:14 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гробар

    50 8 Отговор
    Ква таз маймуна бе?

    Коментиран от #29

    21:14 22.10.2026

  • 22 Ердоган

    21 7 Отговор
    На местопрестъплението няма останал човек на НСО, може журналистката сама да се бутнала или да е трета страна. Ще се викат експерти от FBI да намерят кой е бутнал журналистката.

    21:15 22.10.2026

  • 23 НАПРАВЕТЕ МОЛЕБЕН

    35 6 Отговор
    ЧОПНАЛА ПАРИ ОТ КТБ,ЛИГУНДРИТЕ ПРЕД БИБИ И ШИШИ ПЛЮЙ СРЕЩУ МЪНИ ЗА МЪНИ И СВИЛКИ ПРАВИ ОБОРОТНА ЖУРНАЛИСКА ПИТАЙТЕ РАДОСТИН ВАСИЛЕВ.

    21:15 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Читателка

    40 11 Отговор
    Тази знае ли,колко хора тържествуват,след като са прочели "случилото" се.Има фльорци,които ги мразя преди да съм ги видял.

    21:17 22.10.2026

  • 26 Мда

    43 8 Отговор
    Цитат: "По информация на Lupa BG Колтуклиева е отворила вратата на автомобила, след което служителят на НСО се е намесил"
    Поредната герб/дпс/пп/дб постановка на намсиква колтуклиева преди избори. За едни евра става дума...

    21:17 22.10.2026

  • 27 Хмм

    58 12 Отговор
    "журналистката" на ПИК атакува охраняемо лице, това е председателят на българския парламент, най-високият ранг в държавата, в САЩ щяха да в застрелят на място

    21:17 22.10.2026

  • 28 хмммм

    46 9 Отговор
    Герберската подлога си го получила за дето тръгва да прави анти реклама на всеки който застрашава властта на ГЕРБ и разБойко!

    21:17 22.10.2026

  • 29 хмммм

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гробар":

    ... от вашите!

    21:18 22.10.2026

  • 30 обективен

    28 5 Отговор
    А това псе и животните в зоопарка няма да го ядат ,защото ще се отвратят !!

    21:19 22.10.2026

  • 31 Винкело

    41 7 Отговор
    Отвратителна чапа. Ами че тя отвори вратата на колата и щеше да нахълта вътре, ако момчето не я беше бутнало. Отделно, дето чапата се надяваше точно на това. Обаче Роналдо пада по-реалистично и не пищи чак толкова. Коблук.

    21:19 22.10.2026

  • 32 Всички участници

    2 8 Отговор
    В случката са за екарисажа!

    21:19 22.10.2026

  • 33 Чичо Митко

    17 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ще те допълня":

    Тоест -- заслужава да я бият?

    Коментиран от #129

    21:20 22.10.2026

  • 34 Верно ли

    36 8 Отговор
    Малеее, какъв цирк - и колко удобно заснето. А кво прави големоустата да нарежда на Председателката на НС да слиза от колата... Все едно сме у махалата :))))

    21:21 22.10.2026

  • 35 Вземи

    6 7 Отговор
    едната , удари другата !

    21:21 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Роси от Бургас

    31 5 Отговор
    Пожелавам оздравяване на Соня К.
    Само моля ви не бъркайте жълтоКафявите текстове на Соня К. За журналистика

    21:22 22.10.2026

  • 38 Защо не са я изхвърлили

    20 9 Отговор
    От болницата този боклук

    21:22 22.10.2026

  • 39 Нормално

    34 8 Отговор
    В САЩ и Русия щяха да я гръмнат ако така отвори вратата там

    21:22 22.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А50

    28 8 Отговор
    Наглите жълтопаветници много взеха да си позволяват. Точно са търсили съприкосновение и са снимали , чист пърформанс и тиктокъри.

    21:22 22.10.2026

  • 42 Хмм

    29 6 Отговор
    имаше преди нея една Ива, дето все я "биеха" по протестите и така крещеше, къде е сега, защо я смениха, иначе "журналистката" много лощо ударена ама стиска телефона с "последни сили"

    21:23 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А50

    23 4 Отговор
    Виждат че губят и тиктокърите на грую търсят провокации

    21:26 22.10.2026

  • 46 Паразитен израстък

    24 3 Отговор
    КолуУк бе ,колтУк. Нали знаете защо се чистят колегите от доматените стъбла? Та и това същество - паразитен обществен израстък.

    Коментиран от #49

    21:27 22.10.2026

  • 47 свети дух

    12 10 Отговор
    бокл---те от прогресисти начело с позора на България Радев ще ви се връща

    Коментиран от #73

    21:27 22.10.2026

  • 48 Как

    10 11 Отговор
    НСО са пияници и пътни хулигани. Колко катастрофи причиниха по пътищата!

    21:27 22.10.2026

  • 49 КолтУците

    13 4 Отговор

    До коментар #46 от "Паразитен израстък":

    КолтУците

    21:28 22.10.2026

  • 50 !!!?

    12 25 Отговор
    Започнаха репресиите на постсъветския режим...нервите на Мистър Кеш са обтегнати до скъсване...!!!?

    21:28 22.10.2026

  • 51 Обик.читателка

    13 3 Отговор
    Има журналя лешояди,които трябва да си знаят тайгата.Дали тая трябва да театър,Господ гледа и наказва псевдо човеците.

    21:28 22.10.2026

  • 52 запознат

    35 6 Отговор
    Отваря вратата на колата където стои Председателя на Парламената . Има инструкция как се дейстава когато се охраняват Премиер ,Президент и Председател на НС , това не е обикновена охрана .Много правилни действия на НСО

    Коментиран от #122

    21:28 22.10.2026

  • 53 Шиши с поредна загуба

    27 6 Отговор
    Само как театрално падна тази

    21:29 22.10.2026

  • 54 Хмм

    16 4 Отговор
    Изроди.

    21:29 22.10.2026

  • 55 Пст ;)

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "Питам":

    Мазирка

    21:30 22.10.2026

  • 56 ттт

    9 16 Отговор
    Колко много боклуци на големия боклук скочиха против журналистката .нищо че и счупи рамото .Желая да ви се върне десетократно

    21:31 22.10.2026

  • 57 така така

    10 15 Отговор
    НСО ще отговори ли защо брутално напада журналисти!!

    Коментиран от #68

    21:32 22.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Началникът на НСО

    17 5 Отговор
    Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Симеонов Тонев е назначен от тогавашния президент Румен Радев и е пряко подчинен на сегашния президент Илияна Йотова. Абсолютно непрофесионално е така да се поддават на провокациите на Соня Колтуклиева. Арогантността и безнаказаността по върховете се спуска на долните етажи. Ще стигне до всеки от нас.

    Коментиран от #86

    21:33 22.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 1678677

    14 2 Отговор
    Охххййййй ,малко и е даже

    21:34 22.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ехаа

    9 14 Отговор
    Големи мъжаги тия от нсо чупят ръце и крака на възрастни жени .Този ще си намери майстора както и неговия ментор

    21:36 22.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Що коли ,

    17 5 Отговор
    що охрана , що сини лампи, що разходи за никому неизвестната доскоро и ненужна Доца ? А Колтуклиевата - също тотално ненужна ! Жалка картинка в Родината .

    21:36 22.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ТУК ЩЕ ИМА ОСТАВКИ...

    12 3 Отговор
    Изглежда ми като активно мероприятие. Все пак изборите са след 3 ДНИ...

    Коментиран от #75

    21:36 22.10.2026

  • 72 АЗ СЪМ КЪСОГЛЕД И ПЕЯ В ХОРА

    9 8 Отговор
    АМА ТЕЗ ОТ УБО
    НЯКОЙ ВИДЯЛИ
    КАК НАРУШИХА ЗАКОНА
    ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС В СОФИЯ...
    ЧЛ.1 2 3 4 5 ..АЛ.6 7 8 9 ....и т.н. 😀

    21:36 22.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Куку

    12 21 Отговор
    В нормалните държави ако пребиеш така журналист с теб е свършено!!!

    Коментиран от #82, #87, #95

    21:37 22.10.2026

  • 75 Хмм

    9 4 Отговор

    До коментар #71 от "ТУК ЩЕ ИМА ОСТАВКИ...":

    мислите, че това ще вдигне рейтинга на пеевски или на ДБ, че биячът на разносваши Мирчев пръв се възмути, веднага да свика извънредно заседание на парламента

    Коментиран от #92

    21:39 22.10.2026

  • 76 Личи си, че е

    16 2 Отговор
    Напълно умишлена провокация от г-жа К.....чуплиева, точно преди изборите.
    Затова и другият зад нея през цялото време я снимаше, точно нея, в очакване нещо да се случи...

    Коментиран от #110

    21:40 22.10.2026

  • 77 идиоти вън

    14 2 Отговор
    А как биха реагирали в такава ситуация охранителите в САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия ЕС?!?!?!?

    21:40 22.10.2026

  • 78 Сийка

    14 3 Отговор
    А ако отваряйки затворената врата на колата е хвърлила нещо вътре?? Сигурно щяха да разкъсат момчето от охраната. Сега той е постъпил правилно избутвайки я навън. А тя като жена на възраст просто се е спънала и паднала. Паднала е като окултучена клонка от доматено стебло.

    Коментиран от #85

    21:40 22.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "Име":

    А според мен реагира нарочно така.🤨

    21:41 22.10.2026

  • 85 Ако

    7 0 Отговор

    До коментар #78 от "Сийка":

    баба беше мъжка , щеше да има дръжка !

    21:42 22.10.2026

  • 86 Много точно

    8 5 Отговор

    До коментар #59 от "Началникът на НСО":

    Не може НСО да се подаватна провокации,а и да действат не професионално .Като много добре знаят коя е тя .

    21:42 22.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 И все пак

    11 9 Отговор

    До коментар #64 от "Каква е тая,":

    Това не е причина да я проснат на тротоара!

    Коментиран от #100

    21:43 22.10.2026

  • 89 Сатана Z

    15 12 Отговор
    За разлика от 2-та мунчови трола тук които злорадстват за побоя над журналистка и са получили няколко служебни плюса ,бившия шеф на кабинета на мунчо в 1-ия му мандат е публикувал това и за 1 час 59 хил.човека са го подкрепили -
    НСО пребиха журналистката Соня Колтуклиева.
    Давал съм й изявления на крак. Дори, когато ме е притискала. Но това вече е държавна изрoдщина. Звeрски я блъснаха на паважа. Без сериозна причина или заплаха за живота на примадоната Доцова. Като не искаш да отговаряш на въпроси казваш: не искам да коментирам. И толкова. Не удряш жена и журналистка, за да я вкараш в болница с мозъчно сътресение и извадено рамо. Най-възмутителното е, че Доцова не се трогна. Никаква съпричастност, загриженост, женска солидарност поне. И тази бездушна лиглa е председател на Народното събрание! Затвори вратата на БМВ-то последен модел и си замина с включени лампи в насрещното на Христо Ботев. Пред офиса на прогресистите. Окичен с плакати "България в сигурни ръце".
    Тези тотално са се самозабравили. Арогантни, нагли, дoлни прогресисти.
    Доцова да си подава незабавно оставката. И целият екип на НСО, който няма професионализъм, психика и умения за подобна работа.

    Коментиран от #103, #118, #141

    21:43 22.10.2026

  • 90 Случаен минувач

    8 4 Отговор
    Тая, ако така се изтръска в пълен ръст, верно нема да стане!
    Лоша актриса!

    21:44 22.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Не!!!

    7 4 Отговор

    До коментар #75 от "Хмм":

    Мисля, че това цели да свали рейтинга на двойката, която води с голяма преднина!

    21:45 22.10.2026

  • 93 Сончето

    7 7 Отговор
    беше загазена от бабаита! Този си е за затвора с това посегателство!

    Коментиран от #108

    21:45 22.10.2026

  • 94 Сама

    8 6 Отговор
    Се метна по гръб тая убавица

    Коментиран от #109

    21:45 22.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 ххххх

    10 5 Отговор
    Защо се навира да отваря вратата? Тази винаги е била много нахална. Каквото е търсила, това е намерила.

    21:47 22.10.2026

  • 97 Васил

    8 3 Отговор
    Здравето и неприкосновеността на председателя на НС са по-важни от здравето на Соня Колтуклиева.

    21:47 22.10.2026

  • 98 Пишурка

    11 3 Отговор
    На нейната възраст трябва да знае поговорката" Да би мирно седяло,не би чудо видяло"!
    Има и друга "Каквото сам си направиш и Господ не може да направи."!
    Мога и да продължа
    Във всяка държава нейното поведение недопустимо!

    21:47 22.10.2026

  • 99 Поуката

    7 2 Отговор
    Друг път да знае. Не пипай, че пляс

    21:47 22.10.2026

  • 100 Видео

    11 3 Отговор

    До коментар #88 от "И все пак":

    Тя сама се просна на земята. Симулацията и може да се изучава във футбола.

    Коментиран от #111

    21:48 22.10.2026

  • 101 телеЗРИТЕЛ

    9 2 Отговор
    много се радвам, че тази нагла държачка на телефон/микрофон/ я отсвириха по този начин, намери си най накрая майстора, много пъти си го е търсила и накрая си го получи, и лежа все едно че си е в къщи в леглото нарочно, абе оставете я да си лежи, деа пу........

    21:48 22.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Драги ми Смехурко

    4 3 Отговор

    До коментар #89 от "Сатана Z":

    Подкрепям с две ръце.Много хубав коментар.Тая когато я тумбеха койкъде свари,никой не я пазеше,сега видите ли е голяма дама.Срам и резил.Оставка!

    21:48 22.10.2026

  • 104 Имам съмнения

    7 5 Отговор
    дали това нещо е жена? Прилича на мъж с перука и надути джуки.

    21:49 22.10.2026

  • 105 Гарда на НСО и шефа му

    6 2 Отговор
    минимнум са за уволнение. Можеха да реагират по-рано и адекватно. Изобщо ялата служба за нищо не стават. Ако не са с протекциите на системата - ще си изядат боя на втория ден на улицата.
    А Колтуклиева - просто безмозъчен провокатор.

    21:49 22.10.2026

  • 106 Нексус

    7 3 Отговор
    Гербаджийската пачава е получила това което е търсила!

    21:49 22.10.2026

  • 107 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Преди месец на 21 септември Явор Дачков който е в инициативния комитет на Йотова публикува в профила си че имала 3 пъти повече подкрепа от Гюров ( 47% - на 16%) . Преди 2 седмици при първото проучване на соц.агенция "Мяра" резултата им беше 48% -Йотова и 24% - Гюров ( 24 % разлика). Днес е следващото проучване на същата агенция и резултата е 43% -Йотова и 29% -Гюров ( 14 % разлика). Значи за 2 седмици са стопени 10%. А и като знаем че сиц.агенциите са близки до ПБ, след 4 дни на изборите няма да е странно резултата да е обратен.

    21:49 22.10.2026

  • 108 Ами то

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Сончето":

    Сончито, няма право да отваря врата на служебен автомобил превозващ депутат.

    21:49 22.10.2026

  • 109 лалугер

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Сама":

    Аха,я да те бутне тоя 2-метров м@лоумник че да видим дали сам ще паднеш

    21:50 22.10.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Добре

    4 2 Отговор
    Че охранителя не продължи с наказателната си акция след първия удар че тогава циркът щеше да е пълен!

    21:50 22.10.2026

  • 113 Петър

    5 3 Отговор
    Отвори вратата на автомобила с охранявани лице, това ако се случи в друга държава, ще е простреляна, а не бутната!

    21:50 22.10.2026

  • 114 Горски

    4 6 Отговор
    Малоумни жалки, наивни, некадърни, нагли и отвратителни негодници! Каквито са пеперастите-деберасти, такъв е и техния създател, бащата на шарлатаните! Шарлатанин, който удря в земята по гнусотия и Боко и Пеевски взети заедно! И тоя напира да управлява България със секретарката си, влюбената в красотата на ятагана соросоидка темлиерка другарката Наркойотова! Тя ще бъде Върховен Главнокомандващ! Потрес! Хора, спите ли?

    21:51 22.10.2026

  • 115 Мутата

    5 3 Отговор
    Това ако се бе случило в САЩ щяха да я гръмнат без да се бавят

    21:51 22.10.2026

  • 116 Анонимен

    3 3 Отговор
    Всеки би вкарал подобен нахален боклук в болница.

    21:52 22.10.2026

  • 117 телеЗРИТЕЛ

    4 3 Отговор
    ОЧАКВАЙТЕ, утре вечер Сашо ДИКофф ще ореве орталъка, пяна ще му излезе от устата в защита на тази провокаторка и нагла .....

    21:52 22.10.2026

  • 118 КЕВИЙН КОСНАР БОДИГАРД

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Сатана Z":

    ЛЕ ЛЕЕ
    ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ
    СЪМ НА ТВОЯ СТРАНА!!!!!
    ИНТЕРЕСНО ТОЗ СЪС СПЛЕТЕНИТЕ
    ПРЪСТИ ДАЛИ ЩЕ СЕ ВЛЮБИ В
    ШЕФКАТА.. 💓....

    21:53 22.10.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Артист

    4 2 Отговор
    Голям театър

    21:54 22.10.2026

  • 121 Зеления

    6 5 Отговор
    Това е рефлекс на охранителя да избие ръката на човек, който държи нещо в нея и е отворил врата на автомобил с охранявано лице.
    Охранителя е възможно да е бил в гръб или отстрани на колтуклиева и изобщо да не я е поснал, че е тя, както и да не е видял, че държи телефон в ръка.
    Това е секунден рефлекс, защото ако вместо телефон беше пистолет, охраняваното лице щеше да е мъртво

    Коментиран от #133

    21:55 22.10.2026

  • 122 Абсолтно неправилни действия на НСО

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "запознат":

    Умишлено я оставиха да отвори вратата, за да имат основание да я бутнат.
    Можеха да спрат преди това, без дори да я докосват.
    Гардовете са абсолютни некадърници, но не защото не могат или не знаяът какво да правят, а защото изпълняват неправилни заповеди.
    Но - каквато ние държавата - такива избирателитем такъв премиера, такъв президента, такава и жирналистката.
    Всички сме виновни

    21:55 22.10.2026

  • 123 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Квиииииик, квииик":

    Поредната провокация на тая, "журналистка", която се взела много на сериозно..... Не харесвам НСО, но в случая са прави....

    21:56 22.10.2026

  • 124 Единство

    2 8 Отговор
    Каква драма....Соня Колтуклиева най-добрия журналист в Историята!!!!! Винаги независима и безпристрастна!!! И най-важното ЕТИЧНА!!!! С теб сме Соня, ти заслужава да е на БНТ шеф!!!!!!! Соня ти си леген да с теб сме!!!! Цяла България те обича!!!! Ти си пример съвременен будител на България!!!!!

    Коментиран от #145

    21:56 22.10.2026

  • 125 Пик

    3 1 Отговор
    Са жълта медия

    21:56 22.10.2026

  • 126 Обикновено

    5 3 Отговор
    Така е в живота - кой каквото търси,това намира!

    21:57 22.10.2026

  • 127 Бабатунде Адениджи

    4 1 Отговор
    Сончеееееееееееее защо отвори таз врата, Сончеееееееееее

    21:58 22.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Цани Минчев Анков - малката дамаджанка

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Чичо Митко":

    На Пеевски кога ще отвори вратата????

    22:01 22.10.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Говориш небивалици

    2 3 Отговор

    До коментар #121 от "Зеления":

    Колтуклиева снима поне няколко секунди преди да тръгне да отваря вратата на колата - ако гардовете не са я видяли - значи са толкова и гардове. Недопустима грешка е да я пуснат в охранявания периметър. И понеже това са професионалисти, то няма никакво съмнение, че не е грешка - нарочно го направиха, и то точно защото я познават. Ако ти отидеш да отваряш вратата - вероятно ще те свалят преди доближиш до колата изобщо.

    22:07 22.10.2026

  • 134 Просто човек

    2 3 Отговор
    Оставка на Доцова!!

    22:07 22.10.2026

  • 135 ужас

    1 2 Отговор
    Това е престъпение ! Военна прокуратура тряба да се произнесе. Извършитеят трябва да бъде установен.

    22:09 22.10.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Кой му пише правилата на НСО-то?

    3 1 Отговор
    След като охраняваното лице влезе в бронирания автомобил вратата се затваря и заключва отвътре. Докладва се, че лицето е обезопасено, и чак след това външната охрана отива във втория автомобил и потеглят заедно.

    При конкретния случай допуснаха две грешки - не обезопасиха охраняваното лице в автомобила и напуснаха обекта преди да чуят рапорта, че лицето е обезопасено. Последвалата реакция на охранителя си е негова персонална отговорност. Прилага се толкова сила колкото да се отстрани заплахата. НСО не наказва, а охранява.

    Коментиран от #147

    22:09 22.10.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 мдаа

    5 1 Отговор
    Ситуацията много прилича на провокация, а Колтуклиева обича провокациите. Като дългогодишен журналист, тя отлично знае, че не бива да си позволява да отваря вратата на автомобила, в който се вози охранявано лице. Но и реакцията на Доцова не е нормална. Видя какво се случи и дори не се опита да излезе от автомобила, за да се притече на помощ, което за всеки нормален човек е инстинктивна реакция. Провокация или не Доцова не издържа изпита за човечност. Обикновена кариеристка, която силно си е повярвала, че е велика. Толкова силно, че е забравила, че Цецка Цачева, Цвета Караянчева, Ива Митева и Рая Назарян също бяха се докарали до председатели на НС. Ако се беше сетила можеше и да достигне до извода, че няма с какво толкова да се гордее.

    22:11 22.10.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Тука си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Сатана Z":

    За първи път чета нещо смислено от теб

    22:11 22.10.2026

  • 142 ЗАЩО ВИКАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "ФАКТ":

    Да във всяка държава ,но тука е само територия

    22:13 22.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Да бе

    3 0 Отговор
    Мирно седяло - не би китюк видяло!

    22:18 22.10.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Добре си го обяснил - явно знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Кой му пише правилата на НСО-то?":

    А сега обясни как така професионалисти правят детински грешки когато се касае за най-важната персона в държавата. Аз ще ти кажа , за да не се пънеш - не беше грешка, защото колкото и да са продухани НСО - професионалисти такива грешки не правят.

    22:25 22.10.2026

  • 148 ВАР

    0 0 Отговор
    Червен картон за защитника (една година да не упражнява професия охранител) и червен картон за нападателя с телефон в ръка (една година да не приближава публични охраняеми личности).

    22:29 22.10.2026

  • 149 Йотова реагира адекватно

    0 0 Отговор
    Обади се на Колтуклиева, осъди действията на НСО, иска доклад.
    Доцова е във Военна прокуратура. Само Светия синод още не ѝ е поискал оставката.

    22:31 22.10.2026

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