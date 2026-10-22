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Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в ЕП за приетата резолюция за Черно море

Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в ЕП за приетата резолюция за Черно море

22 Октомври, 2026 21:34 1 386 88

  • румен радев-
  • политически групи-
  • европарламент-
  • обръщение-
  • резолюция-
  • черно море

Резолюцията на ЕП няма правна стойност и по думите на премиера е показателно и тъжно, че сред вносителите на текста на резолюцията фигурират имената на български депутати в Европейския парламент. Това са Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Емил Радев, Илия Лазаров, Радан Кънев, Илхан Кючук. 

Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в ЕП за приетата резолюция за Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в Европейския парламент (ЕП) чрез неговия председател Роберта Мецола. Поводът е приетата днес от ЕП резолюция, в която е изразена подкрепа и солидарност с действията на България за разследване на нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море и спасяването на бедстващите екипажи, но към нея в последния момент са добавени несъстоятелни и манипулативни внушения по отношение на българското правителство, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

В момент, когато всички усилия на правителството са насочени към решаване на критични за нашата сигурност въпроси, Европейският парламент се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена предизборна кампания на национално равнище, заявява Румен Радев в обръщението си до политическите групи в ЕП.

Резолюцията на ЕП няма правна стойност и по думите на премиера е показателно и тъжно, че сред вносителите на текста на резолюцията фигурират имената на български депутати в Европейския парламент. Това са Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Емил Радев, Илия Лазаров, Радан Кънев, Илхан Кючук.

От името на българското правителство изразявам категорично несъгласие и недоумение от включването в последния момент в проекта на резолюция на ЕП за Черно море под формата на т. 6 на формално предложение от партията на Зелените, предявяващо претенции за слаб дипломатически отговор и реакция спрямо Русия и липса на конкретни действия, казва в писмото си премиерът. Румен Радев подчертава, че позицията му произтича от факта, че положителната оценка и подкрепа за действията на България за бързо предприетите действия и провеждане на спасителни операции за бедстващите екипажи на поразените кораби, заложени в предходните текстове на резолюцията, на практика се отхвърлят в добавената в последния момент т.6. По този начин се отрича и смисъла на самия документ – да изрази солидарност и подкрепа на Европейския парламент с действията на двете черноморски страни.

„Нелепо е евродепутати да ни призовават за присъединяване към анти-дроновата инициатива на НАТО при положение, че българският министър на отбраната вече обяви решението за присъединяването на България към нея. Още повече, че тази инициатива е обявена през февруари 2025 г. и правителствата на българските евродепутати, които днес внасят подобни текстове, не са направили нищо за включването на страната ни в нея", посочва премиерът. Не приемаме и евродепутати да ни налагат с назидателен тон какви суверенни решения трябва да вземе българското правителство, отбелязва още Румен Радев.

Премиерът обръща внимание на евродепутатите от другите европейски държави, че в България се води разследване на тези инциденти и страната ни продължава всички усилия, съвместно със съюзниците си от НАТО и ЕС да стигне до извършителя на атаките. Винаги сме разглеждали Европейския парламент като уважавана институция, чиято цел е да укрепва проевропейския консенсус в нашите общества, а не да създава почва за манипулации и разделение, подчертава Румен Радев.

Към пропуските, които липсват в назидателния текст към българското правителство, министър-председателят посочва вече предприетите от България действия и мерки. Българското правителство държи отправянето на обвинения за извършените атаки срещу търговски кораби в нейната изключителна икономическа зона в Черно море да се базират на категорични факти, а не на хипотези, посочва още Радев.

Румен Радев коментира темата и по-рано днес пред журналисти пред централата на "Прогресивна България" след заседание на Изпълнителния съвет на партията. Той посочи, че българските евродепутати манипулират политическите семейства в ЕП, от които са част и които са далеч от България, поради собственото си невежество.

Европейският парламент прие с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 въздържали се резолюция срещу руските удари по плавателни съдове в Черно море. В текста е отправен призив ЕС да осигури финансиране за България и Румъния, така че да подпомогне подобряването на сигурността в региона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 7855678

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Верно ли ?

    21:40 22.10.2026

  • 8 Обръщение

    18 34 Отговор
    Радев удря Орбан в земята. Бута ни в русията бе! Чао Гърция, добро пожаловат в Коми.

    21:41 22.10.2026

  • 9 Сатана Z

    33 22 Отговор
    Смятах да не си губя времето да ходя на избори ,но вече се убедих,че си заслужава да отида да гласувам за Радев т.е.Йотова.

    Коментиран от #15

    21:41 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дзак

    11 5 Отговор
    Не всички са подкрепили декларацията!

    21:43 22.10.2026

  • 12 репчене

    18 15 Отговор
    Категорична реакция срещу потапяне на кораби чрез дронове няма, но пък има категорична реакция срещу декларацията за подкрепа на ЕП и критиката в нея за оглушките на правителството.

    Коментиран от #30

    21:43 22.10.2026

  • 13 Радев

    19 28 Отговор
    е целувал пръстена и се е клел във вярност на Дон Путоне

    21:44 22.10.2026

  • 14 Много Известен Съветски Актьор

    18 29 Отговор
    Мунчо Боташков- "Борецът срещу Мафията. Абсолютен палячо, клоун и шут. Новото Лице на Олигархията. Избран от гламавиат, безмозъчен русофилски електорат, съставен от прощляци и клошари, които ровят по кофите и обикалят сметищата. От тези кратунковци и чукундури, не става и чеп за зеле.

    Коментиран от #29

    21:44 22.10.2026

  • 15 ако я имаш

    6 14 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    По-добре иди за гъби, за да не те мъчи съвестта.

    21:45 22.10.2026

  • 16 Любимата песен на Радев е

    14 15 Отговор
    "Ние сме на всеки километър"

    Коментиран от #21

    21:45 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мунчо заплашва ЕС?

    18 20 Отговор
    Стига бе! Съвсем се е самозабравил.

    Коментиран от #46

    21:46 22.10.2026

  • 19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 20 Войникът

    13 15 Отговор
    учил да пуска бомби , и на юрист се прави ?! И поучава ли поучава ненужно и резилно .

    21:47 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Какво пищиш бре,му

    6 6 Отговор
    хъл,ако беше мъж,...но не си.

    21:49 22.10.2026

  • 24 Анализатор

    19 19 Отговор
    Браво Радев! Българския народ се гордее с Вас!
    Сглобката е позор за Бг!
    Рада Дълбоката+Асенка Широката+Тиквоний+ Магнитски са срам за Бг!!!

    Коментиран от #49

    21:49 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    11 9 Отговор
    Кажи им Бачи Румене! Еа и розовите!

    21:51 22.10.2026

  • 27 България му е мила

    18 13 Отговор
    Но Путин му е по-мил.

    21:52 22.10.2026

  • 28 3.14К

    7 8 Отговор
    Лелеее, елфите на Кап@тин са се развилнели в коментарите.

    21:52 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Слеващия ако го потопят с торпедо

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "репчене":

    ще има декларация срещу торпедата -)

    21:53 22.10.2026

  • 31 народа

    15 10 Отговор
    Сега поне знаем поименно хората които ни тикат към война

    Коментиран от #40, #48

    21:53 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анонимен

    8 14 Отговор
    РАДЕВ ЕВРОПА НЕ СА ТИ ТВОИТЕ БЪЛГАРСКИ МАЛОУМНИЦИ ТАМ НЯМА КАК ДА ГИ ИЗЛЪЖЕШ РАДЕВ ПОЗОР СИ ПОДАЙ СИ ОСТАВКАТА ПОСРЕД ЦЯЛ ДЕН БИЕШ РАБОТЕЩИ ХОРА

    21:56 22.10.2026

  • 35 Мунчо не желае

    6 11 Отговор
    да сме защитени от дроновете. Знаех си.
    Ами направо да кани Путин тука и да му подари страната ни. Какво се прави на защитник и шикалкави, за да взема еврозаеми. После ще ги подари на Путин.
    Само да ме предупреди по-рано, за да емигрирам. Да си седят тука с другите путинци и да се правят на крепостни.

    21:56 22.10.2026

  • 36 Цвете

    6 10 Отговор
    ТЕ ЗАТОВА СА ЕВРОДЕПУТАТИ И ДО ЕДИН СА СУПЕР ИНТЕЛЕКТ.А ТОВА, ЧЕ НЕ СЕ НРАВЯТ НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОСТАВА НЕГОВОТО МНЕНИЕ ЗА НЕГО САМИЯТ.УВАЖЕНИЕ И КЪМ ШЕСТИМАТА.🫶💯🇧🇬🇪🇺✨️👍🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬💯

    21:56 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Горски

    7 6 Отговор
    За разлика от 2-та мунчови трола тук които злорадстват за побоя над журналистка и са получили няколко служебни плюса ,бившия шеф на кабинета на мунчо в 1-ия му мандат е публикувал това и за 1 час 59 хил.човека са го подкрепили -
    НСО пребиха журналистката Соня Колтуклиева.
    Давал съм й изявления на крак. Дори, когато ме е притискала. Но това вече е държавна изрoдщина. Звeрски я блъснаха на паважа. Без сериозна причина или заплаха за живота на примадоната Доцова. Като не искаш да отговаряш на въпроси казваш: не искам да коментирам. И толкова. Не удряш жена и журналистка, за да я вкараш в болница с мозъчно сътресение и извадено рамо. Най-възмутителното е, че Доцова не се трогна. Никаква съпричастност, загриженост, женска солидарност поне. И тази бездушна лиглa е председател на Народното събрание! Затвори вратата на БМВ-то последен модел и си замина с включени лампи в насрещното на Христо Ботев. Пред офиса на прогресистите. Окичен с плакати "България в сигурни ръце".
    Тези тотално са се самозабравили. Арогантни, нагли, дoлни прогресисти.
    Доцова да си подава незабавно оставката. И целият екип на НСО, който няма професионализъм, психика и умения за подобна работа.

    21:57 22.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 !!!?

    8 8 Отговор
    Мистър Кеш до кога ще нарича "инцидент" кремълския държавен тероризъм в българските териториални води...!!!?

    21:57 22.10.2026

  • 42 Обаче путинчетата не ги трие

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Неоспорим факт":

    Смяаааатай!

    21:58 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руски чугун

    5 7 Отговор
    Търся потник, зелени чорапи и pyско знаме. За Хелоуин ще се маскирам на пpeмиер.🙄

    21:58 22.10.2026

  • 46 С какво

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мунчо заплашва ЕС?":

    заплашва ЕС? Много ти иска да заплашва Русия ли? Сигурно много ще я уплаши.

    21:58 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А в руски г

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "народа":

    З да те натикат е прекрасно,така ли,"народе"?

    21:59 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 .....

    7 6 Отговор
    РР е по -умен от 400 -те евродипутата????

    22:00 22.10.2026

  • 53 ТТТ

    5 7 Отговор
    Крадев е глупав и сега го разбра и цяла Европа.

    22:01 22.10.2026

  • 54 Цвете

    2 2 Отговор
    ПОПРАВКА. НОМЕР 17.🫶🎈🇪🇺🇧🇬💯

    22:01 22.10.2026

  • 55 Анонимен

    6 6 Отговор
    РАДЕВ ВЕЧЕ СЪВСЕМ СЕ Е САМОЗАБРАВИЛ МОЛЯ ПОДАЙ СИ ОСТАВКА ИЗЛАГАЦИЯ СИ НЕВИЖДАНА ЗАЩО БИЕШ РАБОТЕЩИ БЪЛГАРИ

    22:01 22.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ленин

    4 6 Отговор
    Как не се е сетил зеления чорап да заплаши ЕС с ядрено оръжие!

    22:01 22.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Страхливецо

    3 6 Отговор
    Очаквано беше след цялата клоуниада която изнесе пред камерите, ти и твоите мишки, тоест министри. Толкова жалко поведение, няма как да се подмине.

    22:02 22.10.2026

  • 60 БРАВО ГЕНЕРАЛЕЕЕ

    7 5 Отговор
    КОЛКО Е ТРУДНО ДА УБЕЖДАВАШ БЕЗМО ЗЗЪЧНИ...........!

    22:03 22.10.2026

  • 61 12345

    6 8 Отговор
    Неграмотният аматьор, явно не знае, че Сергей Лагодински един от главните инициатори на критическия текст срещу Радев е германски евродепутат, а не български.Радев да си ходи, тази работа не е за аматьори.

    Коментиран от #75

    22:03 22.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Радев

    4 6 Отговор
    Какво си описал имената на българските евродепутати? Нещо за владетел ли се смяташ? Да не са ти лично роби, диктатори? Затова ли в България никой корумпиран бандит не стига до затвора? Защото всички се обичкате?

    22:05 22.10.2026

  • 65 Да прочистим

    5 3 Отговор
    Жълтопаветните глисти веднъж за винаги!

    22:06 22.10.2026

  • 66 Рубла Процентова

    4 5 Отговор
    Според тоз калъф, няколко български евродепутати са подвели 432 евродепутати! Тъпо п@рче е тоя-съска, плюе, само обвинява и развращава народа.

    22:08 22.10.2026

  • 67 Помнете имената

    7 5 Отговор
    На тия предатели гласували срещу България и 24/7 ги благославяйте.

    22:08 22.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 И какво

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Всички":

    Лични роби ли са ви? Затова ли в България всички са обичкате и никой не стига до затвора. Защото се пипате тук и там по кръчмите и хотелите. Свикнали сте тихо, и да ви рушат по рамото. Модел.

    22:09 22.10.2026

  • 70 Господи! Какъв звучун шамар!

    6 3 Отговор
    Какъв звучен шамар за подлогата на кремълския злодей и ваксаджия на КГБ-ейските ботуши на злодея! Какъв звучен шамар по грозната мутра на националния предател - селяндурина от Славяново, с тлъстата брадавица, която всеки момент ще се пръсне и ще залее фатмашката му мутра с гной, със змийските очичики, които гледат страшно и коварно и с дългия нос, дето върви два метра пред него! То пък Бог дал нос бе, ама наистина нос - два метра! Е, все нещо дърго е харесала Деса, като нямало друго!

    22:10 22.10.2026

  • 71 Господин Премиер

    7 2 Отговор
    Ние не сме диктатура, ние не сме Русия!

    22:11 22.10.2026

  • 72 Твърдо нье !

    0 0 Отговор
    на ракетите Пършинг двье.

    22:13 22.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 08976

    3 0 Отговор
    Благодарим Ви г-н Путин ☦️

    22:14 22.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Матрьошки

    1 1 Отговор
    "Европа не ме обича, а аз съм Баксти ... фатмака"

    22:16 22.10.2026

  • 78 Ужас безкрай

    1 2 Отговор
    Да разправяш небивалици на европейските депутати не е като да да ги разправяш на собствения си народ. Там няма кой да ти вярва. Ставаме за посмешище.

    22:16 22.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ели

    1 1 Отговор
    Лелее, тия от герб, дпс, дб са гласували против България. Това какво ви говори?

    22:17 22.10.2026

  • 81 Смехурко

    3 1 Отговор
    Чичо Румен става смешен и жалък в очите на цяла Европа и се демаскира окончателно като руски агент на влияние!
    Трябваше да си замълчи, а не да се излага, а с това и България, пред Европа!
    Обаче, той, насъскван от Москва, обича де се репчи на Европа, но пред агресията на Кремъл се снишава! Срам и позор за такъв министър-председател!

    22:18 22.10.2026

  • 82 Коментар

    0 1 Отговор
    Как дронове (вероятно морски) са били насочени от три съвсем различни посоки едновременно, за да ударят така кораба?! Това по-скоро прилича на поставен взрив къде тайно или явно и взривен дистанционно. Така, че може и да е мушенгия...

    22:18 22.10.2026

  • 83 12345

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "678910":

    Сергей Лагодински е германски политик и юрист от руско-еврейски произход, роден в Астрахан, СССР. През 1993 г., в контекста на голямата емиграционна вълна след разпадането на Съветския съюз, семейството му емигрира в Германия. Те пристигат със статут на „бежанци по квота“, предназначен специално за лица с еврейски произход от бившите съветски републики.

    22:19 22.10.2026

  • 84 Смятам

    2 1 Отговор
    Хора, които тези мерзавци се опитват да очернят, смятам ги за герои! Това показва на колко ниско ниво са паднали режисьорите на Радев. Можете ли още по-ниско да паднете?

    22:19 22.10.2026

  • 85 Чувам отчаян

    1 2 Отговор
    Жълтопаветен вой и квичане!?

    22:19 22.10.2026

  • 86 12345

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "678910":

    Информацията относно българските представители обаче изисква важно уточнение – те не се присъединиха като официални вносители на самия документ (тъй като в групата на Зелените няма български евродепутати), а осем български евродепутати подкрепиха и гласуваха „за“ финалната резолюция в Европейския парламент.

    22:21 22.10.2026

  • 87 Боклука

    3 0 Отговор
    Радев.
    Спи народе, трай, скоро ще си като северния кореец и руснак. Ще тънеш в глад, мизерия и ще изчезнеш от картата на нациите.
    Язък че толкова възрожденци загинаха за да се наречете свободни, а вие сте си роби и най обичате господаря си в кремъл

    Коментиран от #88

    22:23 22.10.2026

  • 88 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Боклука":

    Комунягата какъвто и да го направят, където и да учи, и милионер да стане, винаги ще е за русия. ЕС да дава още пари на комунягите! Комунягата яде хубавите европейски субсидии и пари от различни европейски програми, и псува ЕС, и хвали руската агресия, и когато има възможност финансира с европейските пари своята партийна и руска пропаганда!

    22:24 22.10.2026

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