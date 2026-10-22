Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в ЕП за приетата резолюция за Черно море

Министър-председателят Румен Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в Европейския парламент (ЕП) чрез неговия председател Роберта Мецола. Поводът е приетата днес от ЕП резолюция, в която е изразена подкрепа и солидарност с действията на България за разследване на нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море и спасяването на бедстващите екипажи, но към нея в последния момент са добавени несъстоятелни и манипулативни внушения по отношение на българското правителство, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.
В момент, когато всички усилия на правителството са насочени към решаване на критични за нашата сигурност въпроси, Европейският парламент се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена предизборна кампания на национално равнище, заявява Румен Радев в обръщението си до политическите групи в ЕП.
Резолюцията на ЕП няма правна стойност и по думите на премиера е показателно и тъжно, че сред вносителите на текста на резолюцията фигурират имената на български депутати в Европейския парламент. Това са Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Емил Радев, Илия Лазаров, Радан Кънев, Илхан Кючук.
От името на българското правителство изразявам категорично несъгласие и недоумение от включването в последния момент в проекта на резолюция на ЕП за Черно море под формата на т. 6 на формално предложение от партията на Зелените, предявяващо претенции за слаб дипломатически отговор и реакция спрямо Русия и липса на конкретни действия, казва в писмото си премиерът. Румен Радев подчертава, че позицията му произтича от факта, че положителната оценка и подкрепа за действията на България за бързо предприетите действия и провеждане на спасителни операции за бедстващите екипажи на поразените кораби, заложени в предходните текстове на резолюцията, на практика се отхвърлят в добавената в последния момент т.6. По този начин се отрича и смисъла на самия документ – да изрази солидарност и подкрепа на Европейския парламент с действията на двете черноморски страни.
„Нелепо е евродепутати да ни призовават за присъединяване към анти-дроновата инициатива на НАТО при положение, че българският министър на отбраната вече обяви решението за присъединяването на България към нея. Още повече, че тази инициатива е обявена през февруари 2025 г. и правителствата на българските евродепутати, които днес внасят подобни текстове, не са направили нищо за включването на страната ни в нея", посочва премиерът. Не приемаме и евродепутати да ни налагат с назидателен тон какви суверенни решения трябва да вземе българското правителство, отбелязва още Румен Радев.
Премиерът обръща внимание на евродепутатите от другите европейски държави, че в България се води разследване на тези инциденти и страната ни продължава всички усилия, съвместно със съюзниците си от НАТО и ЕС да стигне до извършителя на атаките. Винаги сме разглеждали Европейския парламент като уважавана институция, чиято цел е да укрепва проевропейския консенсус в нашите общества, а не да създава почва за манипулации и разделение, подчертава Румен Радев.
Към пропуските, които липсват в назидателния текст към българското правителство, министър-председателят посочва вече предприетите от България действия и мерки. Българското правителство държи отправянето на обвинения за извършените атаки срещу търговски кораби в нейната изключителна икономическа зона в Черно море да се базират на категорични факти, а не на хипотези, посочва още Радев.
Румен Радев коментира темата и по-рано днес пред журналисти пред централата на "Прогресивна България" след заседание на Изпълнителния съвет на партията. Той посочи, че българските евродепутати манипулират политическите семейства в ЕП, от които са част и които са далеч от България, поради собственото си невежество.
Европейският парламент прие с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 въздържали се резолюция срещу руските удари по плавателни съдове в Черно море. В текста е отправен призив ЕС да осигури финансиране за България и Румъния, така че да подпомогне подобряването на сигурността в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 7855678
До коментар #1 от "14/88":Верно ли ?
21:40 22.10.2026
8 Обръщение
21:41 22.10.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #15
21:41 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дзак
21:43 22.10.2026
12 репчене
Коментиран от #30
21:43 22.10.2026
13 Радев
21:44 22.10.2026
14 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #29
21:44 22.10.2026
15 ако я имаш
До коментар #9 от "Сатана Z":По-добре иди за гъби, за да не те мъчи съвестта.
21:45 22.10.2026
16 Любимата песен на Радев е
Коментиран от #21
21:45 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мунчо заплашва ЕС?
Коментиран от #46
21:46 22.10.2026
19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
20 Войникът
21:47 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Какво пищиш бре,му
21:49 22.10.2026
24 Анализатор
Сглобката е позор за Бг!
Рада Дълбоката+Асенка Широката+Тиквоний+ Магнитски са срам за Бг!!!
Коментиран от #49
21:49 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
21:51 22.10.2026
27 България му е мила
21:52 22.10.2026
28 3.14К
21:52 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Слеващия ако го потопят с торпедо
До коментар #12 от "репчене":ще има декларация срещу торпедата -)
21:53 22.10.2026
31 народа
Коментиран от #40, #48
21:53 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
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34 Анонимен
21:56 22.10.2026
35 Мунчо не желае
Ами направо да кани Путин тука и да му подари страната ни. Какво се прави на защитник и шикалкави, за да взема еврозаеми. После ще ги подари на Путин.
Само да ме предупреди по-рано, за да емигрирам. Да си седят тука с другите путинци и да се правят на крепостни.
21:56 22.10.2026
36 Цвете
21:56 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Горски
НСО пребиха журналистката Соня Колтуклиева.
Давал съм й изявления на крак. Дори, когато ме е притискала. Но това вече е държавна изрoдщина. Звeрски я блъснаха на паважа. Без сериозна причина или заплаха за живота на примадоната Доцова. Като не искаш да отговаряш на въпроси казваш: не искам да коментирам. И толкова. Не удряш жена и журналистка, за да я вкараш в болница с мозъчно сътресение и извадено рамо. Най-възмутителното е, че Доцова не се трогна. Никаква съпричастност, загриженост, женска солидарност поне. И тази бездушна лиглa е председател на Народното събрание! Затвори вратата на БМВ-то последен модел и си замина с включени лампи в насрещното на Христо Ботев. Пред офиса на прогресистите. Окичен с плакати "България в сигурни ръце".
Тези тотално са се самозабравили. Арогантни, нагли, дoлни прогресисти.
Доцова да си подава незабавно оставката. И целият екип на НСО, който няма професионализъм, психика и умения за подобна работа.
21:57 22.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
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41 !!!?
21:57 22.10.2026
42 Обаче путинчетата не ги трие
До коментар #17 от "Неоспорим факт":Смяаааатай!
21:58 22.10.2026
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45 Руски чугун
21:58 22.10.2026
46 С какво
До коментар #18 от "Мунчо заплашва ЕС?":заплашва ЕС? Много ти иска да заплашва Русия ли? Сигурно много ще я уплаши.
21:58 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А в руски г
До коментар #31 от "народа":З да те натикат е прекрасно,така ли,"народе"?
21:59 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 .....
22:00 22.10.2026
53 ТТТ
22:01 22.10.2026
54 Цвете
22:01 22.10.2026
55 Анонимен
22:01 22.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ленин
22:01 22.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Страхливецо
22:02 22.10.2026
60 БРАВО ГЕНЕРАЛЕЕЕ
22:03 22.10.2026
61 12345
Коментиран от #75
22:03 22.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Радев
22:05 22.10.2026
65 Да прочистим
22:06 22.10.2026
66 Рубла Процентова
22:08 22.10.2026
67 Помнете имената
22:08 22.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 И какво
До коментар #62 от "Всички":Лични роби ли са ви? Затова ли в България всички са обичкате и никой не стига до затвора. Защото се пипате тук и там по кръчмите и хотелите. Свикнали сте тихо, и да ви рушат по рамото. Модел.
22:09 22.10.2026
70 Господи! Какъв звучун шамар!
22:10 22.10.2026
71 Господин Премиер
22:11 22.10.2026
72 Твърдо нье !
22:13 22.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 08976
22:14 22.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Матрьошки
22:16 22.10.2026
78 Ужас безкрай
22:16 22.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ели
22:17 22.10.2026
81 Смехурко
Трябваше да си замълчи, а не да се излага, а с това и България, пред Европа!
Обаче, той, насъскван от Москва, обича де се репчи на Европа, но пред агресията на Кремъл се снишава! Срам и позор за такъв министър-председател!
22:18 22.10.2026
82 Коментар
22:18 22.10.2026
83 12345
До коментар #75 от "678910":Сергей Лагодински е германски политик и юрист от руско-еврейски произход, роден в Астрахан, СССР. През 1993 г., в контекста на голямата емиграционна вълна след разпадането на Съветския съюз, семейството му емигрира в Германия. Те пристигат със статут на „бежанци по квота“, предназначен специално за лица с еврейски произход от бившите съветски републики.
22:19 22.10.2026
84 Смятам
22:19 22.10.2026
85 Чувам отчаян
22:19 22.10.2026
86 12345
До коментар #75 от "678910":Информацията относно българските представители обаче изисква важно уточнение – те не се присъединиха като официални вносители на самия документ (тъй като в групата на Зелените няма български евродепутати), а осем български евродепутати подкрепиха и гласуваха „за“ финалната резолюция в Европейския парламент.
22:21 22.10.2026
87 Боклука
Спи народе, трай, скоро ще си като северния кореец и руснак. Ще тънеш в глад, мизерия и ще изчезнеш от картата на нациите.
Язък че толкова възрожденци загинаха за да се наречете свободни, а вие сте си роби и най обичате господаря си в кремъл
Коментиран от #88
22:23 22.10.2026
88 Прав си
До коментар #87 от "Боклука":Комунягата какъвто и да го направят, където и да учи, и милионер да стане, винаги ще е за русия. ЕС да дава още пари на комунягите! Комунягата яде хубавите европейски субсидии и пари от различни европейски програми, и псува ЕС, и хвали руската агресия, и когато има възможност финансира с европейските пари своята партийна и руска пропаганда!
22:24 22.10.2026