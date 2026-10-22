Йотова осъди реакцията на НСО спрямо Соня Колтуклиева

Президентът Илияна Йотова осъди действията на служител на Националната служба за охрана спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Тя определи реакцията като „недопустима и прекомерна“ и заяви, че подобно поведение не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения.
Президентът призова също за отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите в условията на предизборна кампания, когато политическото напрежение е високо.
Как се стигна до инцидента
Случаят е станал пред централата на „Прогресивна България“ в София. На видеозапис, разпространен в публичното пространство, се вижда как служител на НСО блъска Соня Колтуклиева, след което тя пада на тротоара.
До намесата на охраната се е стигнало, след като журналистката е отворила вратата на служебен автомобил, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила незабавна и щателна проверка на действията на служителите си. Оттам посочиха, че при установяване на действия, които не съответстват на необходимото в конкретната ситуация, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и Военната прокуратура.
НСО заяви още, че трябва да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните лица и че опитите за нарушаването ѝ налагат действия на служителите по закон.
Проверката продължава
По информация на bTV Соня Колтуклиева е била отведена във Военната прокуратура за разпит. Към момента няма обявени резултати от проверката на НСО и не е посочено дали срещу служителя ще бъдат предприети дисциплинарни или други действия.
Илияна Йотова очаква докладът да изясни обстоятелствата около инцидента и да покаже дали са допуснати нарушения. От резултатите от проверката ще зависи и последващата институционална реакция.
Източници: btvnovinite.bg, lupa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ганю Балкански
22:10 22.10.2026
3 Овчар
22:10 22.10.2026
4 Много Известен Съветски Актьор
22:11 22.10.2026
5 прогресивна милиция
Трябвало е да даде показания, защо НСО служител я е блъскал, а тя не му се е извинила..
22:11 22.10.2026
6 Мазна Гана
22:12 22.10.2026
7 Човекот Народа
22:13 22.10.2026
8 Дзак
22:14 22.10.2026
9 атентат с микрофон
До коментар #1 от "батвесо":Те журналистите са неудобни заради дар словото си, с което разобличават гълъбовия камуфлаж на ястребите.
22:15 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Окооо
22:24 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ко са прайш ма!
22:25 22.10.2026
16 Европеец
Коментиран от #22
22:26 22.10.2026
17 Подкрепа за НСО
22:26 22.10.2026
18 Овчар
22:27 22.10.2026
19 Луд
Коментиран от #39
22:28 22.10.2026
20 АЙДЕ ГЪЧ
22:29 22.10.2026
21 И Слави Трифонов излезе с декларация
Гардът на НСО брутално блъска Соня Колтуклиева, тя пада на земята много лошо, удря си главата, получава сътресение на мозъка, вади си рамото и си чупи ключицата. А гардовете от НСО, заедно с Доцова, най-нагло си тръгват с луксозния автомобил, все едно нищо не се е случило.
Нямам думи. Не мога да намеря подходящите думи, за да обрисувам преторианците от НСО, Председателя на Парламента Доцова и цялата брутално отвратителна ситуация.
Затова директно!
Оставка Радев и на съд!
Тази случка е показателна и от нея трябва да има следствия. Защото, ако няма следствия, ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип. И следствията са следните: гардът от НСО трябва да бъде съден, НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага!
Доколкото познавам обаче българската действителност, самозабравилите се политици от управляващата партия ще се направят на луди и няма да предприемат абсолютно нищо. Но ние не трябва да оставяме нещата така. Не тр
Коментиран от #23, #26, #27
22:30 22.10.2026
22 не знам
До коментар #16 от "Европеец":дали охранителят е бил прав да реагира по този начин, но сценката изглеждаше изключително грозно - възрастна жена просната на тротоара, а колите на НСО бягат с мръсна газ. Нещо не е наред в тази история и май в нея няма невинни. От едната страна имаме агресивна и изключително нахална журналистка, а от другата страна имаме самозабравени нищожества. За нормалните зрители остава отвращението от гледката.
22:31 22.10.2026
23 Ха ха ха
До коментар #21 от "И Слави Трифонов излезе с декларация":Славуца е от същия пол като Култука затова я подкрепя.
22:32 22.10.2026
24 Напомнящ
22:32 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Прав е затова тоз славуца
До коментар #21 от "И Слави Трифонов излезе с декларация":С думите - "Управляващите ще се направят на луди тези от управляващата партия ПБ но ние няма да оставим нещата така да си знаят
22:33 22.10.2026
27 ВРЕМЕ Е ........
До коментар #21 от "И Слави Трифонов излезе с декларация":.........ВСЕКИ ОТ ПА ДЪК ДА СЕ ИЗ ХОДИ...... ТА Е ВРЕМЕ И ЗА КУЦОТО........!
Коментиран от #36
22:34 22.10.2026
28 Голям зор
22:35 22.10.2026
29 Национална таксиметрова компания
22:35 22.10.2026
30 Йотова се изложи
Коментиран от #45
22:35 22.10.2026
31 ДОЦА ЩО НЕ СЕ Е ЗАКЛЮЧИЛА?
22:36 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Слаби нерви
22:37 22.10.2026
34 Антон
Охраната на НСО са обучавани да действат именно в такива случаи. Ако го накажат/уволнят , защото си е изпълнил дълга, какъв ще бъде стимула на неговите колеги да си вършат работата? Мисирката трябва да се радва че не е застреляна!
Обективно като гешка виждам 2 неща. Вратата не е заключена. Външен човек има достъп до охраняваното лице. Това е проблема в случаяа. А това че мисиркаата е избутана, в резултат се спънала в бордюра, паднала и лежи като простреляна. Тя си е виновна. Но имайте уважение към НСО, това им е работата.
22:38 22.10.2026
35 Путин
22:38 22.10.2026
36 Славуца Фон Трифонезе
До коментар #27 от "ВРЕМЕ Е ........":Я съм само нежна жена...
22:39 22.10.2026
37 Сатана Z
22:39 22.10.2026
38 Хейт
22:40 22.10.2026
39 Ако, ако
До коментар #19 от "Луд":Цапа гащите, не ги ли виждаш какви жалки зверове са, бездушни, да я оставят на земята..., гнусотията е голяма. Само това остана, да убият някой, ооооо
22:41 22.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 факт
22:42 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 мислете за децата си на изборите
22:42 22.10.2026
44 3.14К
22:42 22.10.2026
45 За какво да ги защитава
До коментар #30 от "Йотова се изложи":НСО са и прислуга, дреме и.
22:43 22.10.2026
46 Гъбарко
22:44 22.10.2026
47 Този е кротрола
До коментар #40 от "Сатана Z":Този няма деца. Болен е от нелечим рак.
22:45 22.10.2026
48 В Китай тази от пик за това
22:47 22.10.2026
49 Този е укротрола
До коментар #40 от "Сатана Z":Този няма деца. Болен е от нелечим рак. Наказан е от Бог, защото плюе срещу Русия.Кисне в сайта 24/7.
22:47 22.10.2026
50 Нахален коня сюртуклиев
22:48 22.10.2026