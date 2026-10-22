Йотова осъди реакцията на НСО спрямо Соня Колтуклиева

Президентът Илияна Йотова осъди действията на служител на Националната служба за охрана спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Тя определи реакцията като „недопустима и прекомерна“ и заяви, че подобно поведение не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения.

„Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си. Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения“, заяви Илияна Йотова.

Президентът призова също за отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите в условията на предизборна кампания, когато политическото напрежение е високо.

Как се стигна до инцидента

Случаят е станал пред централата на „Прогресивна България“ в София. На видеозапис, разпространен в публичното пространство, се вижда как служител на НСО блъска Соня Колтуклиева, след което тя пада на тротоара.

До намесата на охраната се е стигнало, след като журналистката е отворила вратата на служебен автомобил, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила незабавна и щателна проверка на действията на служителите си. Оттам посочиха, че при установяване на действия, които не съответстват на необходимото в конкретната ситуация, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и Военната прокуратура.

НСО заяви още, че трябва да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните лица и че опитите за нарушаването ѝ налагат действия на служителите по закон.

Проверката продължава

По информация на bTV Соня Колтуклиева е била отведена във Военната прокуратура за разпит. Към момента няма обявени резултати от проверката на НСО и не е посочено дали срещу служителя ще бъдат предприети дисциплинарни или други действия.

Илияна Йотова очаква докладът да изясни обстоятелствата около инцидента и да покаже дали са допуснати нарушения. От резултатите от проверката ще зависи и последващата институционална реакция.

Източници: btvnovinite.bg, lupa.bg