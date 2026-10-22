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Йотова осъди реакцията на НСО спрямо Соня Колтуклиева

Йотова осъди реакцията на НСО спрямо Соня Колтуклиева

22 Октомври, 2026 22:05 1 285 50

  • илияна йотова-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • военна прокуратура-
  • свобода на словото

Президентът определи поведението на служителя като недопустимо и прекомерно и очаква спешен доклад от проверката

Йотова осъди реакцията на НСО спрямо Соня Колтуклиева - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова осъди действията на служител на Националната служба за охрана спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Тя определи реакцията като „недопустима и прекомерна“ и заяви, че подобно поведение не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения.

„Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си. Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения“, заяви Илияна Йотова.

Президентът призова също за отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите в условията на предизборна кампания, когато политическото напрежение е високо.

Как се стигна до инцидента

Случаят е станал пред централата на „Прогресивна България“ в София. На видеозапис, разпространен в публичното пространство, се вижда как служител на НСО блъска Соня Колтуклиева, след което тя пада на тротоара.

До намесата на охраната се е стигнало, след като журналистката е отворила вратата на служебен автомобил, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила незабавна и щателна проверка на действията на служителите си. Оттам посочиха, че при установяване на действия, които не съответстват на необходимото в конкретната ситуация, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и Военната прокуратура.

НСО заяви още, че трябва да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните лица и че опитите за нарушаването ѝ налагат действия на служителите по закон.

Проверката продължава

По информация на bTV Соня Колтуклиева е била отведена във Военната прокуратура за разпит. Към момента няма обявени резултати от проверката на НСО и не е посочено дали срещу служителя ще бъдат предприети дисциплинарни или други действия.

Илияна Йотова очаква докладът да изясни обстоятелствата около инцидента и да покаже дали са допуснати нарушения. От резултатите от проверката ще зависи и последващата институционална реакция.

Източници: btvnovinite.bg, lupa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганю Балкански

    33 21 Отговор
    Браво на гарда! Все някога мисирките трябва да се научат и знаят в кой курник как да крякат

    22:10 22.10.2026

  • 3 Овчар

    23 4 Отговор
    Защо Йотова не осъди ..кока кола..която превзе изворите в Банкя пълни водата и я продава на овцете под марката.. мин.вода.Банкя..?

    22:10 22.10.2026

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    25 15 Отговор
    Йотова, започваш да усещаш, как мястото ти "изстива". Не ставаш, лельо, за нищо. Ще си ходиш.

    22:11 22.10.2026

  • 5 прогресивна милиция

    22 8 Отговор
    ------По информация на bTV Соня Колтуклиева е била отведена във Военната прокуратура за разпит.-------
    Трябвало е да даде показания, защо НСО служител я е блъскал, а тя не му се е извинила..

    22:11 22.10.2026

  • 6 Мазна Гана

    15 10 Отговор
    Кирилица се казва на жена която коленичи пред руския патриарх Кирил.

    22:12 22.10.2026

  • 7 Човекот Народа

    28 10 Отговор
    "До намесата на охраната се е стигнало, след като журналистката е отворила вратата на служебен автомобил, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова." - Ами Сонито, какво очаква, човека просто си е вършил работата. Не я е удрял, а тя ако е била на две уискита е друг проблем.

    22:13 22.10.2026

  • 8 Дзак

    16 11 Отговор
    Употреба на прекомерна сила!

    22:14 22.10.2026

  • 9 атентат с микрофон

    13 16 Отговор

    До коментар #1 от "батвесо":

    Те журналистите са неудобни заради дар словото си, с което разобличават гълъбовия камуфлаж на ястребите.

    22:15 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Окооо

    24 10 Отговор
    Много си е добра реакцията на НСО! Тази псевдожурналистка на Пеевски, къде се вре навсякъде! Стига слугинаж на Шиши и Боко!

    22:24 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ко са прайш ма!

    8 2 Отговор
    Колтуклиева и ака на муцуната тя я защитава! Никога няма да гласувам за биволицата, тя е Сорос, костов, атанас и оня с челото!👎👎👎

    22:25 22.10.2026

  • 16 Европеец

    13 5 Отговор
    Съгласен съм с коментара ти ... Червената петроханка Йотова , да се замисли преди да говори солидарни простотии..... Не харесвам едничарите, но в случая бяха прави..... Актрисата журналистка а и падение в професията, не се струва дай коментираме.... За охранителя, постъпи правилно, дано да не го накажат...

    Коментиран от #22

    22:26 22.10.2026

  • 17 Подкрепа за НСО

    13 5 Отговор
    Оная омазнена хартия от баничка направи инсценировка.

    22:26 22.10.2026

  • 18 Овчар

    7 6 Отговор
    Преди месец на 21 септември Явор Дачков който е в инициативния комитет на Йотова публикува в профила си че имала 3 пъти повече подкрепа от Гюров ( 47% - на 16%) . Преди 2 седмици при първото проучване на соц.агенция "Мяра" резултата им беше 48% -Йотова и 24% - Гюров ( 24 % разлика). Днес е следващото проучване на същата агенция и резултата е 43% -Йотова и 29% -Гюров ( 14 % разлика). Значи за 2 седмици са стопени 10%. А и като знаем че сoц.агенциите са близки до ПБ, след 4 дни на изборите няма да е странно резултата да е обратен.

    22:27 22.10.2026

  • 19 Луд

    16 2 Отговор
    Защото не отвори вратата на лимузината на ПУТИН,ТРЪМП,ЙОТОВА,ЗЕЛЕНСКИ, Или който да е охранявано лице.Ако някои е стрелял след отварянето на вратата какво обяснение щеше да даде охранителя.Като гледам как се оправдават всички стигам до извода че има нещо малоумно от страна на отварящата вратата.

    Коментиран от #39

    22:28 22.10.2026

  • 20 АЙДЕ ГЪЧ

    11 2 Отговор
    ЗАБРАВЯТЕ ЛИ КАК ТАЗИ "ЖУРНАЛИСТКА" КЛЕЧЕШЕ ПРЕД КРЕ БВ АТА НА БАНКЯЛИ ЯТА БИ БИ НЕКОЙ ДА НЕ ГО ....ОБИДИ

    22:29 22.10.2026

  • 21 И Слави Трифонов излезе с декларация

    5 10 Отговор
    Случилото се днес със Соня Колтуклиева не е просто отвратително, то е толкова гнусно и е показателно за това какво означава да си се самозабравил, преял с власт и човек без капка състрадание. И това, че си Председател на Парламента, говоря за Доцова, не просто не те оправдава, а те задължава да бъдеш отговорен, морален и човек за пример. Доцова не е такъв човек. И днешната ситуация със Соня показа точно и ясно какъв Председател на Парламента си имаме в момента. И какъв премиер.

    Гардът на НСО брутално блъска Соня Колтуклиева, тя пада на земята много лошо, удря си главата, получава сътресение на мозъка, вади си рамото и си чупи ключицата. А гардовете от НСО, заедно с Доцова, най-нагло си тръгват с луксозния автомобил, все едно нищо не се е случило.

    Нямам думи. Не мога да намеря подходящите думи, за да обрисувам преторианците от НСО, Председателя на Парламента Доцова и цялата брутално отвратителна ситуация.

    Затова директно!
    Оставка Радев и на съд!
    Тази случка е показателна и от нея трябва да има следствия. Защото, ако няма следствия, ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип. И следствията са следните: гардът от НСО трябва да бъде съден, НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага!

    Доколкото познавам обаче българската действителност, самозабравилите се политици от управляващата партия ще се направят на луди и няма да предприемат абсолютно нищо. Но ние не трябва да оставяме нещата така. Не тр

    Коментиран от #23, #26, #27

    22:30 22.10.2026

  • 22 не знам

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    дали охранителят е бил прав да реагира по този начин, но сценката изглеждаше изключително грозно - възрастна жена просната на тротоара, а колите на НСО бягат с мръсна газ. Нещо не е наред в тази история и май в нея няма невинни. От едната страна имаме агресивна и изключително нахална журналистка, а от другата страна имаме самозабравени нищожества. За нормалните зрители остава отвращението от гледката.

    22:31 22.10.2026

  • 23 Ха ха ха

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "И Слави Трифонов излезе с декларация":

    Славуца е от същия пол като Култука затова я подкрепя.

    22:32 22.10.2026

  • 24 Напомнящ

    13 5 Отговор
    Това е едно напълно предизборно изказване на йотова! Ако не предстояха избори и тя щеше да бъде глуха и сляпа като другата случайница доцова!!!

    22:32 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Прав е затова тоз славуца

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "И Слави Трифонов излезе с декларация":

    С думите - "Управляващите ще се направят на луди тези от управляващата партия ПБ но ние няма да оставим нещата така да си знаят

    22:33 22.10.2026

  • 27 ВРЕМЕ Е ........

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "И Слави Трифонов излезе с декларация":

    .........ВСЕКИ ОТ ПА ДЪК ДА СЕ ИЗ ХОДИ...... ТА Е ВРЕМЕ И ЗА КУЦОТО........!

    Коментиран от #36

    22:34 22.10.2026

  • 28 Голям зор

    3 2 Отговор
    Материала е такъв

    22:35 22.10.2026

  • 29 Национална таксиметрова компания

    4 2 Отговор
    НСО трябва да се закрие. Таксиметрова компания и домашна прислуга за управляващите. Събират прости момчета да вършат тази работа, а те си мислят, че возят Господ и пречат на нормалното движение по пътищата, гледат тежко сякаш си им изял закуската и създават заплаха за обикновените граждани. Е трябва да признаем, че често имат по интелигентен вид от охранявания обект.

    22:35 22.10.2026

  • 30 Йотова се изложи

    6 1 Отговор
    Йотова трябваше да защити НСО на 100%. Все пак те охраняв и нея... Утре ако нещо подобно се случи с Йотова, тя после какво ще каже? Иначе това, което направи Култуклиева си беше чиста постановка.

    Коментиран от #45

    22:35 22.10.2026

  • 31 ДОЦА ЩО НЕ СЕ Е ЗАКЛЮЧИЛА?

    1 2 Отговор
    МИ НЕ ИМ Е ПРИЯТНО ДА ГИ ПИТАТ РАЗНИ РАБОТИ.

    22:36 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Слаби нерви

    1 6 Отговор
    За гард, да бушонира журналист, тая доцова и тя мишка бездушна, трябваше сама да се справи, да отговори, след случката бездушие и бяга, не ги интересува човешкия живот, същински русоПути. Какво са пощуряли, зверове, пък цялата влас е в тях, НЕ СТАВАТ, ъотал щета за държавата

    22:37 22.10.2026

  • 34 Антон

    6 3 Отговор
    Отвратен съм от реакцията на йотова и властимащите.
    Охраната на НСО са обучавани да действат именно в такива случаи. Ако го накажат/уволнят , защото си е изпълнил дълга, какъв ще бъде стимула на неговите колеги да си вършат работата? Мисирката трябва да се радва че не е застреляна!
    Обективно като гешка виждам 2 неща. Вратата не е заключена. Външен човек има достъп до охраняваното лице. Това е проблема в случаяа. А това че мисиркаата е избутана, в резултат се спънала в бордюра, паднала и лежи като простреляна. Тя си е виновна. Но имайте уважение към НСО, това им е работата.

    22:38 22.10.2026

  • 35 Путин

    6 3 Отговор
    В някоя друга държава щяха да я гръмнат!

    22:38 22.10.2026

  • 36 Славуца Фон Трифонезе

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "ВРЕМЕ Е ........":

    Я съм само нежна жена...

    22:39 22.10.2026

  • 37 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Ама,Йотова,само ти ли не разбра,че това е постановка преди изборите?Активно мероприятие като Буча.

    22:39 22.10.2026

  • 38 Хейт

    3 2 Отговор
    Отново грешка, мис Пиги! Човекът е изпълнявал дълга си.

    22:40 22.10.2026

  • 39 Ако, ако

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Луд":

    Цапа гащите, не ги ли виждаш какви жалки зверове са, бездушни, да я оставят на земята..., гнусотията е голяма. Само това остана, да убият някой, ооооо

    22:41 22.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 факт

    2 1 Отговор
    Феноменът отвръща на удара. Ще му арестуват кметовете-касички, а? И как пък НСО баш негова журналистка нацелиха? Случайност, няма как да не е. А Йотова побърза да се разграничи, защото и на нея акълът й е толкова. А днес е само четвъртък, какво ли ни очаква до неделя.

    22:42 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 мислете за децата си на изборите

    1 1 Отговор
    Оставка за Йоца милосърдната защитничка на наркодилърите. Един да пусне добре, ама пет, това е система. Ясно е, че се готвила за избори, а наркомани в България бол. Сега ще и върнат жеста освободените.

    22:42 22.10.2026

  • 44 3.14К

    0 0 Отговор
    Сорос я е научил да е толерантна към такива като Колтуклиева и Симон Милков, когото много уважава по нейни думи. Тя може да сложи в джоба си, всички най-значими петроханци

    22:42 22.10.2026

  • 45 За какво да ги защитава

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Йотова се изложи":

    НСО са и прислуга, дреме и.

    22:43 22.10.2026

  • 46 Гъбарко

    1 2 Отговор
    Качете се по тротоарите, за да минат колите на Ескобарите.

    22:44 22.10.2026

  • 47 Този е кротрола

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Сатана Z":

    Този няма деца. Болен е от нелечим рак.

    22:45 22.10.2026

  • 48 В Китай тази от пик за това

    2 0 Отговор
    Щяха да я застрелят без да им мигне окото защото има ред и правила които трябва да се спазват от всеки

    22:47 22.10.2026

  • 49 Този е укротрола

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Сатана Z":

    Този няма деца. Болен е от нелечим рак. Наказан е от Бог, защото плюе срещу Русия.Кисне в сайта 24/7.

    22:47 22.10.2026

  • 50 Нахален коня сюртуклиев

    1 0 Отговор
    Намери си го накрая-дамре

    22:48 22.10.2026

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