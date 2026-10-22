Борисов и Пеевски поискаха оставката на Михаела Доцова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски поискаха оставката или освобождаването на председателката на Народното събрание Михаела Доцова след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана.

На разпространено видео се вижда как Колтуклиева отваря задната врата на автомобила, в който се намира Доцова. След това служител на НСО я избутва и журналистката пада на земята. Според подадената информация тя е била откарана в болница.

„Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!“, написа Бойко Борисов във Facebook, където публикува и видеото от случилото се.

ГЕРБ-СДС поиска оставката на председателя на парламента

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС настоя Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. От формацията заявиха, че инцидентът изисква незабавна институционална реакция, а председателят на Народното събрание трябва да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

Според ГЕРБ-СДС липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Доцова е несъвместима с отговорността на поста. Партията поиска и незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО.

Пеевски поиска действия от президента

Делян Пеевски поиска Румен Радев да освободи Михаела Доцова от председателския пост. В изявлението си той определи случилото се като „най-грозното лице на властта“ и заяви, че журналистката е била оставена да лежи на тротоара, докато Доцова и нейният антураж са я подминали.

Пеевски поиска и освобождаването на началника на НСО Емил Тонев. В същото изявление той посочи Илияна Йотова като президента, който трябва да предприеме действия спрямо ръководителя на службата.

НСО започна проверка

Ръководството на Националната служба за охрана е разпоредило проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидента. От службата заявиха, че при установяване на действия, несъответстващи на необходимостта от ситуацията, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена Военната прокуратура.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg