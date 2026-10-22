Борисов и Пеевски поискаха оставката на Михаела Доцова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски поискаха оставката или освобождаването на председателката на Народното събрание Михаела Доцова след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана.
На разпространено видео се вижда как Колтуклиева отваря задната врата на автомобила, в който се намира Доцова. След това служител на НСО я избутва и журналистката пада на земята. Според подадената информация тя е била откарана в болница.
„Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!“, написа Бойко Борисов във Facebook, където публикува и видеото от случилото се.
ГЕРБ-СДС поиска оставката на председателя на парламента
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС настоя Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. От формацията заявиха, че инцидентът изисква незабавна институционална реакция, а председателят на Народното събрание трябва да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.
Според ГЕРБ-СДС липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Доцова е несъвместима с отговорността на поста. Партията поиска и незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО.
Пеевски поиска действия от президента
Делян Пеевски поиска Румен Радев да освободи Михаела Доцова от председателския пост. В изявлението си той определи случилото се като „най-грозното лице на властта“ и заяви, че журналистката е била оставена да лежи на тротоара, докато Доцова и нейният антураж са я подминали.
Пеевски поиска и освобождаването на началника на НСО Емил Тонев. В същото изявление той посочи Илияна Йотова като президента, който трябва да предприеме действия спрямо ръководителя на службата.
НСО започна проверка
Ръководството на Националната служба за охрана е разпоредило проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидента. От службата заявиха, че при установяване на действия, несъответстващи на необходимостта от ситуацията, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена Военната прокуратура.
Източници: bta.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жан клод
Коментиран от #2, #4
22:12 22.10.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "Жан клод":Е защо да искат оставката на доцова... Гледах оная псевдо журналистка., как отваря вратата и притеснява доцова като ѝ казва слез да говорим нещо такова..... Въобще тия псевдо журналисти се взеха много несериозно.... Не харесвам националната служба за охрана, но в случая се прави..... А тая артистка, журналистка де дали е учила във витис.....
Коментиран от #24
22:15 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ахааа
До коментар #1 от "Жан клод":Никога вече Пеевски- Борисов!!!
22:21 22.10.2026
5 Боруна Лом
22:21 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 здраво мислещ
Коментиран от #21, #22
22:21 22.10.2026
8 Гост
22:22 22.10.2026
9 Чудех се
Коментиран от #20
22:23 22.10.2026
10 РОС
22:24 22.10.2026
11 Е И НИЕ
Коментиран от #25
22:25 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
22:28 22.10.2026
14 от село
Коментиран от #18
22:30 22.10.2026
15 Този
22:32 22.10.2026
16 БокУ
22:34 22.10.2026
17 Верно ли
22:39 22.10.2026
18 Анонимен
До коментар #14 от "от село":ЧЕ ТЕЗИ СВИНЕ ДЕТО БИЯТ РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ЗАЩО НЕ ПОДБЕРАТ И ТЕБЕ А ДА ТЕ ВИДЯ ТОГАВА
22:43 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
До коментар #9 от "Чудех се":9 ЗАЩО ТЕБ ТОЗИ НЕ ТЕ ПРЕБИЕ ТАКА НЕ НА РАДЕВИТЕ БИЯЧИ А ТАЗИ ДОЦОВА ДА НЕ Е НАРКОБАРОН ОСТАВКА НЕЗАБАВНА НА РАДЕВИТЕ
22:44 22.10.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "здраво мислещ":Председателят на НС е с ранг на Министър председател и Президент
22:44 22.10.2026
22 Анонимен
До коментар #7 от "здраво мислещ":СТРОГО ОХРОНЯВАНА ОТ КОГО СЕ ПАЗИ С НАРОДНИТЕ ПАРИ ТАЗИ ТРЕТО ПОКО.ЕНИЕ ЧЕРВЕНА БАРОНЕСА ОСТАВКА
22:45 22.10.2026
23 ДВАТУ ЛУПА ТВ
22:46 22.10.2026
24 Анонимен
До коментар #2 от "Европеец":ДОЦОВА Е ПРИТЕСНЕНА ХАХАХА ДА НЕ Е НАРКОБАРОН БЕ ТАЗИ Е СЛУЖИТЕЛКА НА НАРОДА ЩЕ ОТГОВАРЯ ВСИЧКАТА ЛУКС ПАРИ ГИ ИМА ОТ НАРОДА ОСТАВКААА И РАДЕВИТЕ БИЯЧИ СЪД ЕГАТИ НАСИЛИЕТО
22:46 22.10.2026
25 Анонимен
До коментар #11 от "Е И НИЕ":11 А АЗ ИСКАМ ТЕБ В ЗАТВОРА И ТЕЗИ РАДЕВИТЕ БИЯЧИ И ОНЕЗИ ДОЦОВИ БАРОНЕСИ ЧЕРВЕНИ ДЕТО С НАРОДНИ ПАРИ ЖИВЕЯТ ОХОЛНО И БИЯТ СЪЩИТЕ ХОРА ОТ КОИТО ГРАБЯТ ПАРИТЕ И
22:48 22.10.2026
26 Анонимен
22:49 22.10.2026