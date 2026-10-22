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Борисов и Пеевски поискаха оставката на Михаела Доцова

Борисов и Пеевски поискаха оставката на Михаела Доцова

22 Октомври, 2026 22:06 1 118 26

  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • михаела доцова-
  • нсо

Реакциите са след инцидент, при който журналистката Соня Колтуклиева падна на земята след намеса на служител на НСО. Службата е разпоредила проверка на действията на охраната

Борисов и Пеевски поискаха оставката на Михаела Доцова - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски поискаха оставката или освобождаването на председателката на Народното събрание Михаела Доцова след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана.

На разпространено видео се вижда как Колтуклиева отваря задната врата на автомобила, в който се намира Доцова. След това служител на НСО я избутва и журналистката пада на земята. Според подадената информация тя е била откарана в болница.

„Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!“, написа Бойко Борисов във Facebook, където публикува и видеото от случилото се.

ГЕРБ-СДС поиска оставката на председателя на парламента

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС настоя Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. От формацията заявиха, че инцидентът изисква незабавна институционална реакция, а председателят на Народното събрание трябва да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

Според ГЕРБ-СДС липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Доцова е несъвместима с отговорността на поста. Партията поиска и незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО.

Пеевски поиска действия от президента

Делян Пеевски поиска Румен Радев да освободи Михаела Доцова от председателския пост. В изявлението си той определи случилото се като „най-грозното лице на властта“ и заяви, че журналистката е била оставена да лежи на тротоара, докато Доцова и нейният антураж са я подминали.

Пеевски поиска и освобождаването на началника на НСО Емил Тонев. В същото изявление той посочи Илияна Йотова като президента, който трябва да предприеме действия спрямо ръководителя на службата.

НСО започна проверка

Ръководството на Националната служба за охрана е разпоредило проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидента. От службата заявиха, че при установяване на действия, несъответстващи на необходимостта от ситуацията, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена Военната прокуратура.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жан клод

    27 3 Отговор
    И печена тиквата си остава тиква..!

    Коментиран от #2, #4

    22:12 22.10.2026

  • 2 Европеец

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "Жан клод":

    Е защо да искат оставката на доцова... Гледах оная псевдо журналистка., как отваря вратата и притеснява доцова като ѝ казва слез да говорим нещо такова..... Въобще тия псевдо журналисти се взеха много несериозно.... Не харесвам националната служба за охрана, но в случая се прави..... А тая артистка, журналистка де дали е учила във витис.....

    Коментиран от #24

    22:15 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ахааа

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Жан клод":

    Никога вече Пеевски- Борисов!!!

    22:21 22.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    26 2 Отговор
    ЛОШО ИЗИГРАНА ПОСТАНОВКА!БОКО И ШИШИ ЛОШИ СЦЕНАРИСТИ

    22:21 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 здраво мислещ

    25 3 Отговор
    Тия двамата забравиха с колко коли се движиха и с по колко охрана .С кой акъл журналистката отваря вратат на строго охранявано лице Председател на НС , абсолютна провокация от страна на журналистката .Какво трябваше на даправи охраната ? Това е НСО , не е охраната на Лидъл

    Коментиран от #21, #22

    22:21 22.10.2026

  • 8 Гост

    5 18 Отговор
    Цоцова вън!

    22:22 22.10.2026

  • 9 Чудех се

    20 4 Отговор
    До вчера се чудех, какво ще измислят Тиквата и Шопара, за да ударят Радев и Йотова предизборно. След инсценировката на Култуклиевата днес разбрах. Да видим какво са подготвили за петък, събота и неделя?

    Коментиран от #20

    22:23 22.10.2026

  • 10 РОС

    6 11 Отговор
    ДОЦА ВЪН ОТ НАРОДНИТЕ ДЕЛА!НЕПОДГОТВЕНА ПОРЪЧКОВА женица на Муня.Причина за посегателство на активен журналист

    22:24 22.10.2026

  • 11 Е И НИЕ

    13 3 Отговор
    ИСКАМЕ ДА СТЕ В ЗАТВОРА ТОЗ ДУЕТ,АМА ДЕ ТОЗ КЪСМЕТ,,,,

    Коментиран от #25

    22:25 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    8 2 Отговор
    Аз искам тиквата и прасето на Димитър Петков по точно в 10 то в приемната, крайно време е

    22:28 22.10.2026

  • 14 от село

    8 2 Отговор
    А аз искам двете свине да са в една килия !!!

    Коментиран от #18

    22:30 22.10.2026

  • 15 Този

    2 4 Отговор
    Резил ще има голям отзвук навсякъде ,пълна аматьорщина

    22:32 22.10.2026

  • 16 БокУ

    1 4 Отговор
    Връщам се на бял кон ,ехххеее ГЕРБ победа

    22:34 22.10.2026

  • 17 Верно ли

    4 1 Отговор
    Малеее, Колтука пАдна и зхвърчаха искания за оставки, а Кирцата като отнесе и уби човек, вместо оставка - преасфалтиране :))))

    22:39 22.10.2026

  • 18 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "от село":

    ЧЕ ТЕЗИ СВИНЕ ДЕТО БИЯТ РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ЗАЩО НЕ ПОДБЕРАТ И ТЕБЕ А ДА ТЕ ВИДЯ ТОГАВА

    22:43 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Чудех се":

    9 ЗАЩО ТЕБ ТОЗИ НЕ ТЕ ПРЕБИЕ ТАКА НЕ НА РАДЕВИТЕ БИЯЧИ А ТАЗИ ДОЦОВА ДА НЕ Е НАРКОБАРОН ОСТАВКА НЕЗАБАВНА НА РАДЕВИТЕ

    22:44 22.10.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "здраво мислещ":

    Председателят на НС е с ранг на Министър председател и Президент

    22:44 22.10.2026

  • 22 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "здраво мислещ":

    СТРОГО ОХРОНЯВАНА ОТ КОГО СЕ ПАЗИ С НАРОДНИТЕ ПАРИ ТАЗИ ТРЕТО ПОКО.ЕНИЕ ЧЕРВЕНА БАРОНЕСА ОСТАВКА

    22:45 22.10.2026

  • 23 ДВАТУ ЛУПА ТВ

    1 0 Отговор
    И СЦЕНАРИСТА , И РЕЖИСЬОРА , ПА И АРТИСТКАТА СА ЗЛЕ

    22:46 22.10.2026

  • 24 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    ДОЦОВА Е ПРИТЕСНЕНА ХАХАХА ДА НЕ Е НАРКОБАРОН БЕ ТАЗИ Е СЛУЖИТЕЛКА НА НАРОДА ЩЕ ОТГОВАРЯ ВСИЧКАТА ЛУКС ПАРИ ГИ ИМА ОТ НАРОДА ОСТАВКААА И РАДЕВИТЕ БИЯЧИ СЪД ЕГАТИ НАСИЛИЕТО

    22:46 22.10.2026

  • 25 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е И НИЕ":

    11 А АЗ ИСКАМ ТЕБ В ЗАТВОРА И ТЕЗИ РАДЕВИТЕ БИЯЧИ И ОНЕЗИ ДОЦОВИ БАРОНЕСИ ЧЕРВЕНИ ДЕТО С НАРОДНИ ПАРИ ЖИВЕЯТ ОХОЛНО И БИЯТ СЪЩИТЕ ХОРА ОТ КОИТО ГРАБЯТ ПАРИТЕ И

    22:48 22.10.2026

  • 26 Анонимен

    1 0 Отговор
    ДОЦАТА Е ЧЕТВЪРТО ПОКОРЕНИЕ ЧЕРВЕНА ЦАРОНЕСА СМЯТА СЕ ЗА НЕДОСЕГАЕМА ОСТАВКАААААА

    22:49 22.10.2026

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