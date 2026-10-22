"10 години съм бил в Европарламента и знам как се правят резолюциите. Всеки вкарва по нещо и накрая се получава нещо смесено. Евродепутатите на БСП не подкрепиха тази резолюция. Наред с полезните за България неща има една категоричност в тона, която не е приемлива", коментира пред Bulgaria ON AIR Сергей Станишев - бивш министър-председател, бивш председател на ПЕС и бивш лидер на БСП.

Правилно ли реагира кабинетът на резолюцията на ЕП

По-рано днес Европейският парламент разкритикува българското правителство за недостатъчната дипломатическа реакция спрямо Русия след атаките в Черно море и прие резолюция, с която категорично осъжда смъртоносните нападения.

В документа се настоява България официално да потвърди участието си в инициативата на НАТО за противодействие на дронове най-късно до 30 октомври.

По думите на Станишев българското правителство реагира адекватно, спокойно и отговорно на атаките с дронове в Черно море край България.

"САЩ, водещ съюзник в НАТО, прави опити да търси път към дипломатическо уреждане на конфликта. ЕС липсва въобще от усилията да се намери политическо решение на конфликта. Русия не успя в блицкрига, съпротивата на Украйна е героична. Но обективно във войната на изтощение Русия има много по-големи ресурси. Войната е на кръстопът - дипломация или ескалация. Най-големите губещи са хората от Украйна", каза гостът в предаването "Денят ON AIR".

Ако се тръгне към ескалация, България ще бъде потърпевша, предупреди той.

"Линията на премиера Радев е правилната и в интерес на България и Европа. България трябва да опитва да помогне да се намери политическо решение", подчерта Станишев.

Ударените кораби в Черно море

Той допусна, че последните два потънали кораба най-вероятно са ударени от руски дронове.

"През лятото Зеленски обяви кампания за принуждаване на Русия към мир и тогава започнаха да удрят кораби. Като отговорен държавник той не мислеше ли какво ще последва? Защо той предизвика този отговор? Двете неща са взаимносвързани. Искаме това да ескалира ли?", попита на свой ред гостът.

Станишев смята, че правителството трябва да активизира защита на въздушното ни пространство срещу дроновите удари.

"Правилна стъпка е да се включим в инициативата на НАТО. Трябва да се търси цялостна система за сигурност в Европа."

Русия печели войната на изтощение

Станишев отбеляза, че има две червени линии, от които Русия няма да отстъпи:

цялата територия на Донбас да премине към Русия

нечленството на Украйна в НАТО

Станишев попита откъде Европа ще вземе обещаните нова порция милиони за помощ към Украйна, след като всички страни имат големи дългове и икономически проблеми.

"Трябва да се разговаря с Украйна за реалностите. Ако не беше западната, особено европейската солидарност, днес войната вече щеше да е приключила. Ако така продължи, тя пак ще приключи зле. Трябва да се търси достоен изход за Украйна. Тя се намира в демографска криза, над 10 млн. са избягали в чужбина. 2/3 до 3/4 няма да се върнат. Трябва да се замислим как ще съществува Украйна след това. Руските атаки разрушават базова инфраструктура. ЕС по-добре да дава пари за възстановяване", обясни той.

ДПС заговори за втори Възродителен процес

"Никой не бива да се заиграва с етническата карта. Това е много опасно. Обективно няма никакви предпоставки за това. Тези неща се нагнетяват, те се създават от политици за сметка на хората", коментира Станишев.

"Що са касае за днешните акции, надявам се управляващите да имат достатъчно основания. Имам алергия към показни акции. Обществото очаква да се решава от съда дали някой е виновен. Нагледахме се на показни акции, надявам се управляващите да не тръгват по този път", каза още той.

Президентските избори

"Хората не са стадо, никой не е роб на своята партия. Надявам се повече българи да гласуват. Някак смятат изборите за предрешени. Всеки трябва да вземе отношение, това е правилният начин. За всеки вкус има кандидати", изтъкна бившият лидер на БСП.

Според него кампанията е станала прекалено агресивна и основната жертва е Илияна Йотова.

"Необосновани атаки, но няма да помогнат на тези, които ги водят".

"Един от големите проблеми на България е барикадното мислене на политиците. Трябва да се научим да се чуваме и да търсим полета на съгласие", призова Станишев.

Проблемът с овладяването на цените

Станишев е на мнение, че трябват законодателни мерки за сериозно овладяване на цените.

"Трябват нови мощни кооперации на базата на пазарни механизми. Без подкрепа на държавата няма да се постигне сериозна промяна в пазарната среда при хранителните стоки", анализира той.

"Цените на горивата на първо място са международни. Облагането на свръхпечалбата може да даде краткосрочен ефект. Търпението на хората вече е много изтъняло", заключи бившият премиер.