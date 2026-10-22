Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска незабавната оставка на президента заради инцидента със служители на Националната служба за охрана и представител на Информационна агенция ПИК.

„Потресен съм от поведението на НСО и искам незабавната оставка на президента“, заяви Костадинов във Facebook. По думите му службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността за действията ѝ е на държавния глава.

Костадинов настоя Илияна Йотова да се оттегли и от президентската надпревара. „Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара“, посочи той.

Политикът поиска и Михаела Доцова да даде обяснение за поведението си. Инцидентът е станал по време на мероприятие с присъствие на охранявани от НСО лица. По-рано от службата съобщиха, че е разпоредена проверка на действията на служителите по сигурността.

Повод за реакцията е случилото се с журналистката Соня Колтуклиева. Костадинов заяви, че дори журналист да задава неудобни въпроси или да отправя критични коментари, това не оправдава физическа сила.

„Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави“, коментира лидерът на „Възраждане“.

Той каза, че многократно е бил обект на думи и коментари от Колтуклиева, които не са му харесвали, но според него възпитанието изисква уважение независимо от личните отношения.

„Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение“, заяви Костадинов.

Той свърза случая и с политическата формация „Прогресивна България“, като заяви, че тя трябва да се съобрази с моралните стандарти. Проверката на НСО предстои да изясни действията на служителите по сигурността при инцидента.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg