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Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова
  Тема: Избори

Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова

22 Октомври, 2026 22:17 855 25

  • костадин костадинов-
  • илияна йотова-
  • нсо-
  • соня колтуклиева-
  • възраждане

Лидерът на „Възраждане“ настоя президентът да се оттегли заради инцидента със служители на НСО и журналист. Службата вече е разпоредила проверка

Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска незабавната оставка на президента заради инцидента със служители на Националната служба за охрана и представител на Информационна агенция ПИК.

„Потресен съм от поведението на НСО и искам незабавната оставка на президента“, заяви Костадинов във Facebook. По думите му службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността за действията ѝ е на държавния глава.

Костадинов настоя Илияна Йотова да се оттегли и от президентската надпревара. „Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара“, посочи той.

Политикът поиска и Михаела Доцова да даде обяснение за поведението си. Инцидентът е станал по време на мероприятие с присъствие на охранявани от НСО лица. По-рано от службата съобщиха, че е разпоредена проверка на действията на служителите по сигурността.

Повод за реакцията е случилото се с журналистката Соня Колтуклиева. Костадинов заяви, че дори журналист да задава неудобни въпроси или да отправя критични коментари, това не оправдава физическа сила.

„Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави“, коментира лидерът на „Възраждане“.

Той каза, че многократно е бил обект на думи и коментари от Колтуклиева, които не са му харесвали, но според него възпитанието изисква уважение независимо от личните отношения.

„Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение“, заяви Костадинов.

Той свърза случая и с политическата формация „Прогресивна България“, като заяви, че тя трябва да се съобрази с моралните стандарти. Проверката на НСО предстои да изясни действията на служителите по сигурността при инцидента.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    19 14 Отговор
    Как си личи, че костадин е от герб. Лелей...

    Коментиран от #20

    22:19 22.10.2026

  • 2 Овчар

    12 10 Отговор
    Не забравяйте че този индивид внесе закон за задължително вероучение в образованието...! Тумора търси контрол чрез бога..!

    22:20 22.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 12 Отговор
    Извикаха Доца във Военната прокуратура да дава обяснения.

    22:20 22.10.2026

  • 4 КОЦЕ

    15 9 Отговор
    ГЛЕДАЙ КЪЩИЧКАТА,В ШАБЛА ДА НЕ ПАДНЕ НЯКОЙ ДРОН,ЧЕ ТО ВЕЧЕ НЕЗНАЕМ КОИ СА НАШТЕ ,КОИ СА ВАШТЕ,,,,

    22:21 22.10.2026

  • 5 Европеец

    9 6 Отговор
    Коце, червената кариеристка с петрохански оттенък трябваше да се оттегли от кампанията заради това, че ползва държавата ресурс да прави предизборна кампания..... Трябваше да си вземе отпуска и като няма заместник да прехвърли временно правата на доцова като шеф на парламента.... А пък доцова има камара заместници.... В случая с псевдо журналистката и реакцията на не все още се политизира..... Не харесвам едничарите, но в случая бяха прави...

    22:21 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    14 7 Отговор
    А ти що не си подадеш оставката

    22:22 22.10.2026

  • 8 Дзак

    14 5 Отговор
    Все пак е можело по-цивилизовано да я накарат да пусне вратата!

    22:22 22.10.2026

  • 9 Трътлю

    8 13 Отговор
    Всички който симпатизират на Марин льо Пен във Франция и на AfD в Германия трябва да гласуват за Коцето. Всички останали са просто повече от същото.

    Коментиран от #12

    22:23 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НСО

    14 6 Отговор
    Излязоха големи аматьори ,да се подадеш на лесна провокация и да разлаеш всички партии

    22:27 22.10.2026

  • 12 Бойко

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Трътлю":

    Ама много си прав

    22:28 22.10.2026

  • 13 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА НА БГ...

    5 4 Отговор
    И ДОЦА СИ ОТИДЕ...

    22:30 22.10.2026

  • 14 Какво са се

    10 4 Отговор
    Разбесняли и озверяли, нали цялата власт е в тях

    22:30 22.10.2026

  • 15 Коце, и ти ли се нареди

    9 8 Отговор
    на опашката, бе човек ..

    22:30 22.10.2026

  • 16 Много Известен Съветски Актьор

    10 11 Отговор
    Копейката "разчиства терена". Йотова ще си ходи, това е абсолютно сигурно, независимо какво се опитват да внушават разните му там комунделски "Галъпи". Тя ще спечели на първият тур, но на вторият, хората масово ще гласуват против нея. Независимо дали за Костадинов-Волгин или Гюров-Кандев. Покрай Радев я намразиха и нея. А за "помилванията" на разни бандити, хората я намразиха лично нея.

    22:32 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    3 3 Отговор
    ЗАЩО ДА НЕ МОЖЕ ЗА РАДЕВ ЙОТОВА РЕГРЕСИЯ ВСИЧКО МОЖЕ ЕТО ВИЖТЕ РАДЕВАТА ДИКТАТУРА

    22:39 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Верно ли

    2 2 Отговор
    А, ей го и тоя! Браво, явно и Възраждане ще намазва при следващата сглобка!

    22:42 22.10.2026

  • 23 Много нагъл смешник

    1 2 Отговор
    И идиот

    22:43 22.10.2026

  • 24 Хмм

    1 1 Отговор
    Костадинов верен на себе си, през февруари гласува против свалянето охраната на пеевски и борисов, при това два пъти, защото имаше прегласуване, сега се втурна да защитава журналист на ПИК, аз се чудя защо така леко може да бъде отворена вратата на колата на охраняемо лице?

    22:46 22.10.2026

  • 25 Ззз

    0 0 Отговор
    На Костадинов редовно му пращат по една такава миcиpка от медиите на пpacето да го провокира, но той винаги ги затапва с по две думи и те млъкват. Но на рундювите слуги явно не им стига умствения капацитет за това и само могат да пращат гоpили.

    22:50 22.10.2026

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