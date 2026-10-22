Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска незабавната оставка на президента заради инцидента със служители на Националната служба за охрана и представител на Информационна агенция ПИК.
„Потресен съм от поведението на НСО и искам незабавната оставка на президента“, заяви Костадинов във Facebook. По думите му службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността за действията ѝ е на държавния глава.
Костадинов настоя Илияна Йотова да се оттегли и от президентската надпревара. „Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара“, посочи той.
Политикът поиска и Михаела Доцова да даде обяснение за поведението си. Инцидентът е станал по време на мероприятие с присъствие на охранявани от НСО лица. По-рано от службата съобщиха, че е разпоредена проверка на действията на служителите по сигурността.
Повод за реакцията е случилото се с журналистката Соня Колтуклиева. Костадинов заяви, че дори журналист да задава неудобни въпроси или да отправя критични коментари, това не оправдава физическа сила.„Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави“, коментира лидерът на „Възраждане“.
Той каза, че многократно е бил обект на думи и коментари от Колтуклиева, които не са му харесвали, но според него възпитанието изисква уважение независимо от личните отношения.
„Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение“, заяви Костадинов.
Той свърза случая и с политическата формация „Прогресивна България“, като заяви, че тя трябва да се съобрази с моралните стандарти. Проверката на НСО предстои да изясни действията на служителите по сигурността при инцидента.
Източници: bta.bg, btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
Коментиран от #20
22:19 22.10.2026
2 Овчар
22:20 22.10.2026
3 Последния Софиянец
22:20 22.10.2026
4 КОЦЕ
22:21 22.10.2026
5 Европеец
22:21 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван
22:22 22.10.2026
8 Дзак
22:22 22.10.2026
9 Трътлю
Коментиран от #12
22:23 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НСО
22:27 22.10.2026
12 Бойко
До коментар #9 от "Трътлю":Ама много си прав
22:28 22.10.2026
13 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА НА БГ...
22:30 22.10.2026
14 Какво са се
22:30 22.10.2026
15 Коце, и ти ли се нареди
22:30 22.10.2026
16 Много Известен Съветски Актьор
22:32 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
22:39 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Верно ли
22:42 22.10.2026
23 Много нагъл смешник
22:43 22.10.2026
24 Хмм
22:46 22.10.2026
25 Ззз
22:50 22.10.2026