"Тренд": Сигурен балотаж на предстоящите президентски избори между Йотова и Гюров

В заключителната фаза на предизборната кампания не регистрираме повишена мотивация за гласуване в сравнение с последното проучване на „Тренд“ от края на септември. Декларираната избирателна активност за президентските избори остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната.
В абсолютни стойности това са малко под 2.5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас. Следва да се има предвид, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната.
Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но регистрираме известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки.
Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията.
Двойката Йотова-Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори, следвана от двойката Гюров-Кандев с 27,8%.
Третото място остава за Костадинов-Волгин, които събират подкрепата на 10,9% от гласуващите. Двойката Василев- Манов заемат четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Христанов-Черкезова и Михайлов-Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите.
Фиш на изследването:
Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 14 и 20 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #48
07:59 23.10.2026
2 Соня
Коментиран от #50
08:00 23.10.2026
3 ........–
Коментиран от #7, #46
08:00 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мамул Агенция
Коментиран от #43, #45
08:01 23.10.2026
6 Керт
Коментиран от #41
08:03 23.10.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "........–":За да се сбъдне този сценарии, Костя трябва да извади някоя петроханска флашка. Но и с този AI е малко съмнително, дали ще мине.
08:03 23.10.2026
8 много
До коментар #4 от "ГанЧо":зсблуден народ, от край време
08:03 23.10.2026
9 Пич
Коментиран от #51
08:03 23.10.2026
10 Защо
Коментиран от #12
08:03 23.10.2026
11 Балотаж ще има
08:04 23.10.2026
12 Уточнение
До коментар #10 от "Защо":промивате !
08:04 23.10.2026
13 Изборът е ясен
08:05 23.10.2026
14 Доцова ликвидира Йоцова!
Коментиран от #15, #16, #19
08:05 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 честен ционист
До коментар #14 от "Доцова ликвидира Йоцова!":Знаеш ли как са им били фамилиите, преди руснаците да им сложат по едно -ов за благозвучие? Йоцооглу и Доцооглу.
08:11 23.10.2026
17 Ние българските простацци
Преди гласувахме за атака
Още по-преди гласувахме за Жорж Ганчев
08:11 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #14 от "Доцова ликвидира Йоцова!":Постановката с калпаваТА актьорКА😉 ли имаш предвид ❓
Коментиран от #20
08:21 23.10.2026
20 Главният артист е гардът...
До коментар #19 от "🦉🦉🦉🦉":Охраната направи цирка все пак....дали мисирката го е накарала?
Коментиран от #21, #25, #26
08:24 23.10.2026
21 честен ционист
До коментар #20 от "Главният артист е гардът...":Когато има водевил, обикновено всички замесени играят.
08:28 23.10.2026
22 Кирил
08:28 23.10.2026
23 Реално
08:30 23.10.2026
24 Чубака Йотова
08:30 23.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Главният артист е гардът...":Човекът си свърши работата за която е нает-
да не допусне външни лица в охранявания обект(автомобила) и в близост до охраняваното лице ( при това ВТОРИ в йерархията на властта в държавата)❗
Коментиран от #31, #33
08:31 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 В момента имаме 41 ,1 %...
А да ви е честита "свободата"!!!
Коментиран от #30, #35
08:39 23.10.2026
28 Хмм
08:45 23.10.2026
29 Перо
Коментиран от #34
08:46 23.10.2026
30 Разумихин
До коментар #27 от "В момента имаме 41 ,1 %...":Крайно време беше Путин да се появи и под тази статия.
08:46 23.10.2026
31 Ами
До коментар #25 от "🦉🦉🦉🦉":най-смешното е, че йотова не защити поведението на НСО, а на "журналистката"
Коментиран от #54
08:47 23.10.2026
32 Гюров или Йотова - това е въпросът!!
08:48 23.10.2026
33 Перо
До коментар #25 от "🦉🦉🦉🦉":И разстрела ли е оправдано поведение, заради охраняваното лице от Берковица!
Коментиран от #44, #47, #53
08:49 23.10.2026
34 Миро
До коментар #29 от "Перо":Това си е твое мнение. Аз не мисля така. Според мен Гюров е по-достойният избор и не смятам, че трябва да му се приписват користни мотиви без конкретни доказателства. Самият факт, че е назначен от Йотова, не означава, че е нечия марионетка или че всяко негово действие е продиктувано от политически сметки. А що се отнася до Радев, всеки политик трябва да носи отговорност за решенията си и да бъде оценяван според действията си, а не според това кой на кого си го е върнал. В крайна сметка времето и делата показват кой какъв е. Не е нужно да сме на едно мнение, но нека поне спорим с аргументи, а не само с предположения и народни поговорки.
08:50 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Избор
Коментиран от #42
08:51 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кой?
08:55 23.10.2026
40 даполис
08:56 23.10.2026
41 Ти не си "всички"! Ти си един!
До коментар #6 от "Керт":„Всички знаем“ не е аргумент, а лично предположение. А социологическите проучвания не показват това, което твърдиш — Гюров е втори, а Костадинов и Волгин са трети. На 25 октомври ще говорят избирателите, не коментарите във Facebook. 😉
08:57 23.10.2026
42 даполис
До коментар #37 от "Избор":Лъжец срещу лъжец е борбата. Искат много да ни накарат да си изберем пак лъжец и предател. Вече 37 г го правят.
08:57 23.10.2026
43 Грешиш, приятелю!
До коментар #5 от "Мамул Агенция":Не е вярно, има разлика и тя е в принципите, политическия път и действията им. Не можеш да слагаш всички под общ знаменател само защото не отговарят на твоите разбирания. Мислете трезво означава да сравнявате факти, позиции и дела, а не да повтаряте, че всички са еднакви. Разликата понякога е именно в това кой защитава принципите си и кой прави компромиси с тях!
08:58 23.10.2026
44 🦉🦉🦉🦉
До коментар #33 от "Перо":Смяташ ли , че гард в друга държава
от ШАШт до Раша би се поколебал❗
08:59 23.10.2026
45 Напротив
До коментар #5 от "Мамул Агенция":Не са две еднакви лица на една монета — имат различна биография, различни политически позиции и различна отговорност за решенията си. Затова нека ги оценяваме по конкретните им действия, а не да ги слагаме под общ знаменател!
08:59 23.10.2026
46 Възмутен
До коментар #3 от "........–":Стига го тикахте този неадекватен, агресивен и некомпетентен Костадинов бре! Нито опит има, нито престижно образование, нито ялементарна култура, нито дипломатшчност, нито представителност, нито нищо! Костадинов е един истеричен крясльо, популист, лъжец и въздухар!!
Коментиран от #52
09:01 23.10.2026
47 🦉🦉🦉🦉
До коментар #33 от "Перо":Няма значение откъде е охраняваното лице.
Значение има рангът му, а той е-
ВТОРИ В ДЪРЖАВАТА ❗
09:01 23.10.2026
48 Дрънкаш глупости!
До коментар #1 от "Трол":Христанов е един самозванец.
09:02 23.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Реалист
До коментар #2 от "Соня":Йотова е обикновена журналистка с комунистическо образование, връзкарка и безхарактерна марионетка на бившата ДС.
09:03 23.10.2026
51 Гробар
До коментар #9 от "Пич":Аз ще пусна за Копейката шот съм тъп и упорит.
09:04 23.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 🦉🦉🦉🦉
До коментар #33 от "Перо":Според мен грешката на охраната бе, че охранителят пред вратата се оттегли преди изтеглянето на автомобила❗
Предвид, че видя каква ситуация се разиграва пред очите му, това е пропускът довел до последващите действия ❗
09:05 23.10.2026
54 🦉🦉🦉🦉
До коментар #31 от "Ами":Страхува се за ИМИДЖА си, а не знаекак и къде е попаднала😉❗
09:13 23.10.2026
55 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
56 Първият човек в държавата
Вторият човек сключва далавери , като Боташ.
Третият човек дори не слезе от БМВ- то си, когато заради него бият журналисти.
За това ще гласуваме за единствените десни и свестни- Николай Ненчев и Цвета Кирилова!
09:20 23.10.2026
57 Дориана
За това повтарят като изоглави едно и също.
ЗАЩО Е ТАКА ?
Ами заради това:
" Аз ще гласувам убедено за Румен Радев- нашият президент!"- Андрей Гюров на предишните президентски избори.
КАКВА Е ЦЕЛТА?
Ако балотажът е между Йотова и Гюров, който и да спечели, все е наш човек.
Истината е, че въобще не е сигурно, че балотажът ще е между тях двамата.
Дори с мадуровките пак не е сигурно!
За това и Боко ви призовава да не гласувате! Това е приносът на Боко към Йотова- Гюров- НИСКАТА АКТИВНОСТ работи за двойката Йотова - Гюров.
ЗА ТОВА - ИЗЛЕЗТЕ МАСОВО И ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОПОЗИЦИЯТА - Костадинов - Волгин или Ненчев - Кирилова!
09:30 23.10.2026