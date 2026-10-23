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"Тренд": Сигурен балотаж на предстоящите президентски избори между Йотова и Гюров
  Тема: Избори

"Тренд": Сигурен балотаж на предстоящите президентски избори между Йотова и Гюров

23 Октомври, 2026 07:52, обновена 23 Октомври, 2026 07:59 1 232 57

  • тренд-
  • избори-
  • проучване-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Декларираната избирателна активност за президентските избори остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната

"Тренд": Сигурен балотаж на предстоящите президентски избори между Йотова и Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В заключителната фаза на предизборната кампания не регистрираме повишена мотивация за гласуване в сравнение с последното проучване на „Тренд“ от края на септември. Декларираната избирателна активност за президентските избори остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната.

В абсолютни стойности това са малко под 2.5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас. Следва да се има предвид, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната.

Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но регистрираме известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки.

Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията.

Двойката Йотова-Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори, следвана от двойката Гюров-Кандев с 27,8%.

Третото място остава за Костадинов-Волгин, които събират подкрепата на 10,9% от гласуващите. Двойката Василев- Манов заемат четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Христанов-Черкезова и Михайлов-Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите.

Фиш на изследването:

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 14 и 20 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 19 Отговор
    Сигурно е, че Христанов ще спечели от първи тур, всичко останало са спекулации.

    Коментиран от #48

    07:59 23.10.2026

  • 2 Соня

    16 12 Отговор
    Да се махат тия йотовици

    Коментиран от #50

    08:00 23.10.2026

  • 3 ........–

    25 9 Отговор
    Балотаж ще е ама ще е Йотова с Костадинов.

    Коментиран от #7, #46

    08:00 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мамул Агенция

    18 7 Отговор
    Двете лица на една и съща монета. Мислете трезво на изборите.

    Коментиран от #43, #45

    08:01 23.10.2026

  • 6 Керт

    19 4 Отговор
    Всички знаем че петроханците от ППдераска партия са се активизирали, но нямат шанс, дори Коцето с Вилфин ще ги бият а Йотова печели.

    Коментиран от #41

    08:03 23.10.2026

  • 7 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "........–":

    За да се сбъдне този сценарии, Костя трябва да извади някоя петроханска флашка. Но и с този AI е малко съмнително, дали ще мине.

    08:03 23.10.2026

  • 8 много

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГанЧо":

    зсблуден народ, от край време

    08:03 23.10.2026

  • 9 Пич

    12 6 Отговор
    Спокойно може да берете гъби, тези двамата ще са на балотаж дори и нито един българин да излезе да гласува!!!

    Коментиран от #51

    08:03 23.10.2026

  • 10 Защо

    16 0 Отговор
    ни промивайте мозъците ?

    Коментиран от #12

    08:03 23.10.2026

  • 11 Балотаж ще има

    16 4 Отговор
    Йотова-Костадинов. Не вярвайте на платени социолози.

    08:04 23.10.2026

  • 12 Уточнение

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Защо":

    промивате !

    08:04 23.10.2026

  • 13 Изборът е ясен

    17 8 Отговор
    Само Йотова може да гарантира дрогата за вашите деца и внуци.

    08:05 23.10.2026

  • 14 Доцова ликвидира Йоцова!

    10 6 Отговор
    Може балотажа да е гюро- констадинов. Деса с брадчеда от нсо успя да ликвидира йотовица.

    Коментиран от #15, #16, #19

    08:05 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 честен ционист

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Доцова ликвидира Йоцова!":

    Знаеш ли как са им били фамилиите, преди руснаците да им сложат по едно -ов за благозвучие? Йоцооглу и Доцооглу.

    08:11 23.10.2026

  • 17 Ние българските простацци

    5 14 Отговор
    Ще гласуваме за Константин и Чебурашкин от възраждането

    Преди гласувахме за атака

    Още по-преди гласувахме за Жорж Ганчев

    08:11 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Доцова ликвидира Йоцова!":

    Постановката с калпаваТА актьорКА😉 ли имаш предвид ❓

    Коментиран от #20

    08:21 23.10.2026

  • 20 Главният артист е гардът...

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "🦉🦉🦉🦉":

    Охраната направи цирка все пак....дали мисирката го е накарала?

    Коментиран от #21, #25, #26

    08:24 23.10.2026

  • 21 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Главният артист е гардът...":

    Когато има водевил, обикновено всички замесени играят.

    08:28 23.10.2026

  • 22 Кирил

    10 0 Отговор
    Нагаждачка и лъжкиня е снахата на Политбюро

    08:28 23.10.2026

  • 23 Реално

    8 2 Отговор
    Със сигурност или хората масово няма да гласуват ако това проучване е вярно или е фалшиво с цел манипулация на хората защото избора е между чума и едра шарка.Аз на социологически проучвания в България не вярвам!

    08:30 23.10.2026

  • 24 Чубака Йотова

    9 0 Отговор
    Е много подходяща за лелка на столова.Тя и толкова си може.Доста водка дърпа вечер.Тези торбички под очите не са от мохабеди пред камерите.

    08:30 23.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Главният артист е гардът...":

    Човекът си свърши работата за която е нает-
    да не допусне външни лица в охранявания обект(автомобила) и в близост до охраняваното лице ( при това ВТОРИ в йерархията на властта в държавата)❗

    Коментиран от #31, #33

    08:31 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В момента имаме 41 ,1 %...

    6 2 Отговор
    живи Путинисти в България!
    А да ви е честита "свободата"!!!

    Коментиран от #30, #35

    08:39 23.10.2026

  • 28 Хмм

    7 0 Отговор
    Йотова взе да става толкова досадна, че като нищо може да загуби балотажа

    08:45 23.10.2026

  • 29 Перо

    5 1 Отговор
    И двамата не стават за нищо! Йотова за да се подмаже на ПП за изборни гласове назначи Гюров за служебен Премиер, сега и стана главен конкурент! Радев се заигра с турския етнос за служебните кабинети, сега му го връщат тъпкано! Както е казал народа, хитрата сврака с двата крака!

    Коментиран от #34

    08:46 23.10.2026

  • 30 Разумихин

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "В момента имаме 41 ,1 %...":

    Крайно време беше Путин да се появи и под тази статия.

    08:46 23.10.2026

  • 31 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "🦉🦉🦉🦉":

    най-смешното е, че йотова не защити поведението на НСО, а на "журналистката"

    Коментиран от #54

    08:47 23.10.2026

  • 32 Гюров или Йотова - това е въпросът!!

    2 4 Отговор
    Гласуването за други кандидати за президент, освен Йотова и Гюров, е директна загуба на гласа!

    08:48 23.10.2026

  • 33 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "🦉🦉🦉🦉":

    И разстрела ли е оправдано поведение, заради охраняваното лице от Берковица!

    Коментиран от #44, #47, #53

    08:49 23.10.2026

  • 34 Миро

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Перо":

    Това си е твое мнение. Аз не мисля така. Според мен Гюров е по-достойният избор и не смятам, че трябва да му се приписват користни мотиви без конкретни доказателства. Самият факт, че е назначен от Йотова, не означава, че е нечия марионетка или че всяко негово действие е продиктувано от политически сметки. А що се отнася до Радев, всеки политик трябва да носи отговорност за решенията си и да бъде оценяван според действията си, а не според това кой на кого си го е върнал. В крайна сметка времето и делата показват кой какъв е. Не е нужно да сме на едно мнение, но нека поне спорим с аргументи, а не само с предположения и народни поговорки.

    08:50 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Избор

    4 1 Отговор
    Комунистка срещу Демократ.

    Коментиран от #42

    08:51 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кой?

    3 0 Отговор
    Помилвачката на наркобарони и наркоразпространители баба меца Йотова? Не!

    08:55 23.10.2026

  • 40 даполис

    0 0 Отговор
    Добре са платили на всичките си лъжци от мафията на Не коалицията и Не сглобката. Вчера изкараха да се отъркаля по тротоарите и другата си платена магарица Сони и си мислят че са излъгали пак българите. На всички "лози" и всички мисирки им е сипано още зоб и днес са по всички телевизии. Лъжат наволя. Нека в неделя да ги изритаме в слабините. С Ивелин Михайлов ще се чудят какво да лъжат че не са познали с лъжите. Нека им сипем и ние.

    08:56 23.10.2026

  • 41 Ти не си "всички"! Ти си един!

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Керт":

    „Всички знаем“ не е аргумент, а лично предположение. А социологическите проучвания не показват това, което твърдиш — Гюров е втори, а Костадинов и Волгин са трети. На 25 октомври ще говорят избирателите, не коментарите във Facebook. 😉

    08:57 23.10.2026

  • 42 даполис

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Избор":

    Лъжец срещу лъжец е борбата. Искат много да ни накарат да си изберем пак лъжец и предател. Вече 37 г го правят.

    08:57 23.10.2026

  • 43 Грешиш, приятелю!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мамул Агенция":

    Не е вярно, има разлика и тя е в принципите, политическия път и действията им. Не можеш да слагаш всички под общ знаменател само защото не отговарят на твоите разбирания. Мислете трезво означава да сравнявате факти, позиции и дела, а не да повтаряте, че всички са еднакви. Разликата понякога е именно в това кой защитава принципите си и кой прави компромиси с тях!

    08:58 23.10.2026

  • 44 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Перо":

    Смяташ ли , че гард в друга държава
    от ШАШт до Раша би се поколебал❗

    08:59 23.10.2026

  • 45 Напротив

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мамул Агенция":

    Не са две еднакви лица на една монета — имат различна биография, различни политически позиции и различна отговорност за решенията си. Затова нека ги оценяваме по конкретните им действия, а не да ги слагаме под общ знаменател!

    08:59 23.10.2026

  • 46 Възмутен

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "........–":

    Стига го тикахте този неадекватен, агресивен и некомпетентен Костадинов бре! Нито опит има, нито престижно образование, нито ялементарна култура, нито дипломатшчност, нито представителност, нито нищо! Костадинов е един истеричен крясльо, популист, лъжец и въздухар!!

    Коментиран от #52

    09:01 23.10.2026

  • 47 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Перо":

    Няма значение откъде е охраняваното лице.
    Значение има рангът му, а той е-
    ВТОРИ В ДЪРЖАВАТА ❗

    09:01 23.10.2026

  • 48 Дрънкаш глупости!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Христанов е един самозванец.

    09:02 23.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соня":

    Йотова е обикновена журналистка с комунистическо образование, връзкарка и безхарактерна марионетка на бившата ДС.

    09:03 23.10.2026

  • 51 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Аз ще пусна за Копейката шот съм тъп и упорит.

    09:04 23.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Перо":

    Според мен грешката на охраната бе, че охранителят пред вратата се оттегли преди изтеглянето на автомобила❗
    Предвид, че видя каква ситуация се разиграва пред очите му, това е пропускът довел до последващите действия ❗

    09:05 23.10.2026

  • 54 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    Страхува се за ИМИДЖА си, а не знаекак и къде е попаднала😉❗

    09:13 23.10.2026

  • 55 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 56 Първият човек в държавата

    1 1 Отговор
    помилва наркобарони .
    Вторият човек сключва далавери , като Боташ.
    Третият човек дори не слезе от БМВ- то си, когато заради него бият журналисти.

    За това ще гласуваме за единствените десни и свестни- Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    09:20 23.10.2026

  • 57 Дориана

    0 0 Отговор
    Истинската цел на тези социолози е да набият в масовото съзнание, че БАЛОТАЖЪТ ЙОТОВА- ГЮРОВ НЯМА АЛТЕРНАТИВА.
    За това повтарят като изоглави едно и също.

    ЗАЩО Е ТАКА ?
    Ами заради това:

    " Аз ще гласувам убедено за Румен Радев- нашият президент!"- Андрей Гюров на предишните президентски избори.

    КАКВА Е ЦЕЛТА?
    Ако балотажът е между Йотова и Гюров, който и да спечели, все е наш човек.

    Истината е, че въобще не е сигурно, че балотажът ще е между тях двамата.
    Дори с мадуровките пак не е сигурно!

    За това и Боко ви призовава да не гласувате! Това е приносът на Боко към Йотова- Гюров- НИСКАТА АКТИВНОСТ работи за двойката Йотова - Гюров.

    ЗА ТОВА - ИЗЛЕЗТЕ МАСОВО И ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОПОЗИЦИЯТА - Костадинов - Волгин или Ненчев - Кирилова!

    09:30 23.10.2026

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