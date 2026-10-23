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Парното в София може да поскъпне с близо 30% от януари

Парното в София може да поскъпне с близо 30% от януари

23 Октомври, 2026 08:53 505 12

  • парно-
  • топла вода-
  • природен газ-
  • топлофикация софия-
  • кевр

Еленко Божков свързва възможното увеличение с исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на природния газ с 34% от 1 ноември. Крайното решение ще бъде на КЕВР

Парното в София може да поскъпне с близо 30% от януари - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% от 1 януари, ако Комисията за енергийно и водно регулиране преразгледа тарифите. За това предупреди в предаването „Тази сутрин“ бившият заместник-председател на КЕВР и бивш заместник-министър на енергетиката Еленко Божков.

Прогнозата му идва след заявлението на „Булгаргаз“ за 34% увеличение на цената на природния газ от 1 ноември. За октомври регулаторът утвърди цена от 44,09 евро за мегаватчас, а предложението за ноември е за 59,08 евро за мегаватчас. КЕВР предстои да определи окончателната цена, като откритото обсъждане на заявлението е насрочено за 28 октомври.

„При такова увеличение на природния газ това е твърде възможно, защото няма резерви“, коментира Божков. По думите му природният газ формира над половината от цената на топлинната енергия, а при „Топлофикация София“ делът му достига около 70%.

Газът и въглеродните емисии са основните фактори

Към разходите за гориво се добавя и цената на въглеродните емисии. Божков посочи, че те представляват около 20% от себестойността на топлинната енергия. При определянето на тарифите КЕВР е използвала прогнозна стойност от 75 евро, докато според експерта емисиите вече струват около 82 евро.

При увеличение на природния газ с близо 34% цената на топлинната енергия в София може да се повиши с около 29%, изчислява Божков. Той допуска евентуалният ръст да бъде ограничен до около 20%, но изрази съмнение, че това ще бъде постигнато.

Промяната би засегнала както отоплението, така и битовото горещо водоснабдяване, тъй като и двете услуги използват топлинна енергия. На този етап няма решение за подобно увеличение, а посочените проценти са прогноза на Божков, свързана с движението на цената на природния газ.

Предупреждение и за цената на електроенергията

Божков предупреди, че поскъпването на природния газ в Европа оказва влияние и върху електроенергията. „Въпреки че цената на електрическата енергия в България не е толкова пряко свързана с природния газ, когато расте цената на газа в Европа, расте и цената на електрическата енергия“, обясни той.

Според него трябва да се прави разлика между битовите и небитовите потребители, сред които са предприятията, училищата, болниците и магазините. За домакинствата съществува възможност цената да бъде задържана чрез използване на по-евтина електроенергия от АЕЦ и държавните водноелектрически централи. Божков обаче предупреди, че така се ограничават средствата, с които тези производители разполагат за инвестиции.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Смазаха ни тия бо"кл"у"ци

    Коментиран от #4, #7

    09:06 23.10.2026

  • 2 Пешо

    6 1 Отговор
    Това е върху поскъпването от 20 процента заради смяната на уредите, за да се отчитат дистанционно. При мен цената за подмяната е малко повече от годишното ми потребление, като ми казаха, че лицензът за софтуера е 5 години. Т.е. след 5 години още пари. Годишна сметка делена на 5 години е 20 процента отгоре.

    Коментиран от #6

    09:06 23.10.2026

  • 3 Мнение

    5 0 Отговор
    Много хора и сега не могат да си позволят отопление, а при това увеличение вече и обществени сгради като болници, училища и др.подпбни няма да могат да се отопляват.

    Коментиран от #5

    09:08 23.10.2026

  • 4 Гробар

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Еврашистите смазват Ганю, а той умилен със сълзи на очи отново и отново гласува за тях.

    09:10 23.10.2026

  • 5 Гробар

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Бананите си имат цена.

    09:11 23.10.2026

  • 6 В цъфналата...

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    ... градина на Борел е така!

    09:14 23.10.2026

  • 7 А до кога

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Цяла България ще плаща топлото на бедните софиянци? Аз мига да имам бойлер и климатици, а те защо не могат?

    09:23 23.10.2026

  • 8 Анализ

    2 0 Отговор
    А какви ще са сметките на държавните учреждения, където се претоплят едни хрантутеници с хубави заплати ....????
    И тези пари откъде ще се вземат? От работещите в частния сектор естествено!!!

    Коментиран от #12

    09:27 23.10.2026

  • 9 Мафия-крадци,

    1 0 Отговор
    Народа да влезе да и потърси отговорност.

    09:28 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фактъ

    1 1 Отговор
    Защо триете бе ? Диктаторчето таваришч Радев ли така нареди ?

    09:33 23.10.2026

  • 12 Частния

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анализ":

    сектор, да почне да внася на нещо повече от минимална заплата, и тогава да мрънка.

    09:33 23.10.2026

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