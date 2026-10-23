Парното в София може да поскъпне с близо 30% от януари

Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% от 1 януари, ако Комисията за енергийно и водно регулиране преразгледа тарифите. За това предупреди в предаването „Тази сутрин“ бившият заместник-председател на КЕВР и бивш заместник-министър на енергетиката Еленко Божков.

Прогнозата му идва след заявлението на „Булгаргаз“ за 34% увеличение на цената на природния газ от 1 ноември. За октомври регулаторът утвърди цена от 44,09 евро за мегаватчас, а предложението за ноември е за 59,08 евро за мегаватчас. КЕВР предстои да определи окончателната цена, като откритото обсъждане на заявлението е насрочено за 28 октомври.

„При такова увеличение на природния газ това е твърде възможно, защото няма резерви“, коментира Божков. По думите му природният газ формира над половината от цената на топлинната енергия, а при „Топлофикация София“ делът му достига около 70%.

Газът и въглеродните емисии са основните фактори

Към разходите за гориво се добавя и цената на въглеродните емисии. Божков посочи, че те представляват около 20% от себестойността на топлинната енергия. При определянето на тарифите КЕВР е използвала прогнозна стойност от 75 евро, докато според експерта емисиите вече струват около 82 евро.

При увеличение на природния газ с близо 34% цената на топлинната енергия в София може да се повиши с около 29%, изчислява Божков. Той допуска евентуалният ръст да бъде ограничен до около 20%, но изрази съмнение, че това ще бъде постигнато.

Промяната би засегнала както отоплението, така и битовото горещо водоснабдяване, тъй като и двете услуги използват топлинна енергия. На този етап няма решение за подобно увеличение, а посочените проценти са прогноза на Божков, свързана с движението на цената на природния газ.

Предупреждение и за цената на електроенергията

Божков предупреди, че поскъпването на природния газ в Европа оказва влияние и върху електроенергията. „Въпреки че цената на електрическата енергия в България не е толкова пряко свързана с природния газ, когато расте цената на газа в Европа, расте и цената на електрическата енергия“, обясни той.

Според него трябва да се прави разлика между битовите и небитовите потребители, сред които са предприятията, училищата, болниците и магазините. За домакинствата съществува възможност цената да бъде задържана чрез използване на по-евтина електроенергия от АЕЦ и държавните водноелектрически централи. Божков обаче предупреди, че така се ограничават средствата, с които тези производители разполагат за инвестиции.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, nova.bg