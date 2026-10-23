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Слънчев изборен уикенд, но с мъгли сутрин

Слънчев изборен уикенд, но с мъгли сутрин

23 Октомври, 2026 08:57 387 3

  • времето-
  • изборен уикенд-
  • прогноза-
  • мъгли-
  • симеон матев

След дъждовния петък времето ще се подобри в събота и неделя. Максималните температури в изборния ден ще достигнат 15-20 градуса

Слънчев изборен уикенд, но с мъгли сутрин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Студен атмосферен фронт ще премине през България в петък, 23 октомври, с валежи и силен северозападен вятър. Дъждът ще започне още в ранните часове от планинските райони и Западна България, а по-късно ще обхване централните и източните части на страната.

На запад облачността постепенно ще намалява и ще има слънчеви периоди. Усилването на северозападния вятър ще доведе до нахлуване на по-хладен въздух.

Мъгли в събота сутрин

В събота, 24 октомври, когато е Денят за размисъл, времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове обаче на места ще се образуват мъгли и ще има намалена видимост, особено около водоемите, в низините и котловините.

До 20 градуса в изборния ден

В неделя, 25 октомври, времето ще остане сравнително спокойно. Сутринта отново ще има условия за мъгли, а следобед облачността ще бъде променлива, с чести слънчеви периоди.

Повече облаци се очакват по Черноморието и в Югозападна България. На отделни места там са възможни слаби превалявания и ръмежи. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса.

След сряда през следващата седмица температурите ще се понижат и ще бъдат под нормата за периода. „Максималните температури ще са 11-16 градуса, а минималните ще приближат нулата“, обясни климатологът Симеон Матев.

Източници: nova.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Гъбите се вадят най-добре из мъглата, защото можеш да хванеш някоя булка за глезените.

    08:59 23.10.2026

  • 2 Не ме

    1 1 Отговор
    Интересува!!!
    Щом направиха Мадуровките задължителни - няма да гласувам!!!
    Да гласуваш, значи да легитимираш изборна измама!!!
    Йотова вече е избрана, и гласа ви няма значение!
    Освен да идете да легитимирате измамата!

    09:01 23.10.2026

  • 3 Трол

    1 0 Отговор
    Много е важно в деня на изборите да е хубаво времето.

    09:02 23.10.2026

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