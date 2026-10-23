Йотова – Вълчев водят с 43,4% преди президентския вот

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 43,4% подкрепа преди президентските избори, показва проучване на социологическата агенция „Мяра“ за Българското национално радио. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 28,9%, а трети се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%.

Разликата между първата и втората кандидатпрезидентска двойка е 14,5 процентни пункта. Между втората и третата двойка дистанцията е 18,7 пункта.

39,4% заявяват готовност да гласуват

Данните показват и лек ръст на заявената избирателна активност. 39,4% от анкетираните казват, че възнамеряват да гласуват. Първан Симеонов коментира, че в началото на кампанията са били отчетени по-ниски нива на готовност за участие във вота.

„Активността бележи лек ръст – 39,4%.“

Според Симеонов очертаващата се поляризация между първите две кандидатпрезидентски двойки може да е допринесла за мобилизирането на интереса към президентската надпревара.

Сред останалите кандидати в изследването се открояват Ивелин Михайлов и Радостин Василев, докато Иван Христанов заема сходни позиции с тях. 2,5% от участниците заявяват, че биха гласували с „Не подкрепям никого“.

Как е проведено проучването

Изследването на „Мяра“ е представително за пълнолетното население на България. То е проведено между 8 и 19 октомври 2026 г. чрез интервюта лице в лице с таблети. В анкетата са участвали 1009 пълнолетни български граждани.

Източници: bntnews.bg