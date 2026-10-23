Йотова – Вълчев водят с 43,4% преди президентския вот

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 43,4% подкрепа преди президентските избори, показва проучване на социологическата агенция „Мяра“ за Българското национално радио. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 28,9%, а трети се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%.
Разликата между първата и втората кандидатпрезидентска двойка е 14,5 процентни пункта. Между втората и третата двойка дистанцията е 18,7 пункта.
39,4% заявяват готовност да гласуват
Данните показват и лек ръст на заявената избирателна активност. 39,4% от анкетираните казват, че възнамеряват да гласуват. Първан Симеонов коментира, че в началото на кампанията са били отчетени по-ниски нива на готовност за участие във вота.
Според Симеонов очертаващата се поляризация между първите две кандидатпрезидентски двойки може да е допринесла за мобилизирането на интереса към президентската надпревара.
Сред останалите кандидати в изследването се открояват Ивелин Михайлов и Радостин Василев, докато Иван Христанов заема сходни позиции с тях. 2,5% от участниците заявяват, че биха гласували с „Не подкрепям никого“.
Как е проведено проучването
Изследването на „Мяра“ е представително за пълнолетното население на България. То е проведено между 8 и 19 октомври 2026 г. чрез интервюта лице в лице с таблети. В анкетата са участвали 1009 пълнолетни български граждани.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Едва ли
Коментиран от #5
09:24 23.10.2026
2 Заради продажните спортисти-биячи
09:26 23.10.2026
3 Държава?
Коментиран от #4
09:27 23.10.2026
4 И руски БотУши
До коментар #3 от "Държава?":Народе???
09:28 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 дсика
09:29 23.10.2026
7 днес
09:30 23.10.2026
8 Иван Петров
09:32 23.10.2026
9 На Дедо.
09:33 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост
09:34 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами машинките са настроени
09:35 23.10.2026