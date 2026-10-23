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Йотова – Вълчев водят с 43,4% преди президентския вот
  Тема: Избори

Йотова – Вълчев водят с 43,4% преди президентския вот

23 Октомври, 2026 09:23 322 13

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • социологическо проучване-
  • мяра

Двойката на Андрей Гюров и Георги Кандев е втора с 28,9%, а Костадин Костадинов и Петър Волгин са трети с 10,2%

Йотова – Вълчев водят с 43,4% преди президентския вот - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 43,4% подкрепа преди президентските избори, показва проучване на социологическата агенция „Мяра“ за Българското национално радио. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 28,9%, а трети се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%.

Разликата между първата и втората кандидатпрезидентска двойка е 14,5 процентни пункта. Между втората и третата двойка дистанцията е 18,7 пункта.

39,4% заявяват готовност да гласуват

Данните показват и лек ръст на заявената избирателна активност. 39,4% от анкетираните казват, че възнамеряват да гласуват. Първан Симеонов коментира, че в началото на кампанията са били отчетени по-ниски нива на готовност за участие във вота.

„Активността бележи лек ръст – 39,4%.“

Според Симеонов очертаващата се поляризация между първите две кандидатпрезидентски двойки може да е допринесла за мобилизирането на интереса към президентската надпревара.

Сред останалите кандидати в изследването се открояват Ивелин Михайлов и Радостин Василев, докато Иван Христанов заема сходни позиции с тях. 2,5% от участниците заявяват, че биха гласували с „Не подкрепям никого“.

Как е проведено проучването

Изследването на „Мяра“ е представително за пълнолетното население на България. То е проведено между 8 и 19 октомври 2026 г. чрез интервюта лице в лице с таблети. В анкетата са участвали 1009 пълнолетни български граждани.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едва ли

    5 2 Отговор
    Рейтингът им пада не по дни, а по часове.

    Коментиран от #5

    09:24 23.10.2026

  • 2 Заради продажните спортисти-биячи

    3 1 Отговор
    Спрях да гледам спортовете им.

    09:26 23.10.2026

  • 3 Държава?

    4 3 Отговор
    Държавата на Радевите мутри и корумпираните Боташи

    Коментиран от #4

    09:27 23.10.2026

  • 4 И руски БотУши

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Държава?":

    Народе???

    09:28 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 дсика

    4 0 Отговор
    Нищо не водят и стига сте лъгали българите. Нито масонската маймуна нито Гюро лилавия предател на педофилите ще минат 1 тур. Цяла България ако скочи и лъжите ви ще отидат в канала. И тротинетката на ГЕРБ Коци дето се облизва и той също ще остане изненадан. Ивелин Михайлов го крихте и цензурирахте. В неделя ще ви гледаме какво ще лъжете.

    09:29 23.10.2026

  • 7 днес

    6 0 Отговор
    Спрете манипулацията - Първи са Коктадинов и Волгин , Гюро - бере боровинките от Петрохан...

    09:30 23.10.2026

  • 8 Иван Петров

    3 0 Отговор
    Йотова направо е загубила. Вижте само : на тях им трябват още 200 000 гласа до 50% , докато на Гюров само 500 000 гласа. Абе свършили са.

    09:32 23.10.2026

  • 9 На Дедо.

    2 1 Отговор
    За мис Пиги, ще гласувам!!! На Коледа.

    09:33 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    0 1 Отговор
    За щастие или не това ще са новите избирачи на служебни кабинети

    09:34 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами машинките са настроени

    1 0 Отговор
    Всичко е точно.

    09:35 23.10.2026

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