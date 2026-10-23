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ГЕРБ събира подписи за оставката на Михаела Доцова и за извънредно заседание на НС

ГЕРБ събира подписи за оставката на Михаела Доцова и за извънредно заседание на НС

23 Октомври, 2026 10:10 893 47

  • герб-
  • подписка-
  • оставка-
  • михаела доцова

"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента

ГЕРБ събира подписи за оставката на Михаела Доцова и за извънредно заседание на НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ събра 39 от необходимите 80 подписи на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова.

ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява. Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", пишат от ГЕРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо полезно

    13 22 Отговор
    от ГРОБ.

    Коментиран от #36

    10:12 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    10 10 Отговор
    Дано върнат арменчето, че ми е домъчняло. Доцова ми напомяше на тая де, чете разписанието на Ц. гара.

    10:13 23.10.2026

  • 4 Здравко Ахилесов

    28 6 Отговор
    Ама то и други журналисти има. Като тръгнат после да отварят редовно вратите на колите на депутатите от ГЕРБ - друга песен ще запеят тогава.

    10:13 23.10.2026

  • 5 МИСИРКАТА

    38 9 Отговор
    TТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕНА ЗА ОПИТ ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ЛИЦЕ,,ДА НЕ Е ПИКОЛО НА ХОТЕЛ ЧЕ ЩЕ ОТВАРЯ ВРАТАТА!!

    Коментиран от #7, #27

    10:13 23.10.2026

  • 6 ДоДо

    22 3 Отговор
    Старата сглобка се събра в опозиция, а какво стана с "Когато Па..." 🤣

    10:14 23.10.2026

  • 7 Всичките радевисти сте пъзльовци

    6 11 Отговор

    До коментар #5 от "МИСИРКАТА":

    Провери ли под кревата си за журналисти?

    Коментиран от #22

    10:14 23.10.2026

  • 8 Пич

    28 8 Отговор
    Всяка държава има охрана за ръководителите си!!! И тази охрана си свърши перфектно работата, за което трябва да бъде наградена!!!
    Оная жълта жаба на мутра ли ще се прави на шефа на НС...?! Трябваше да бъде И арестувана!!!
    А ние гледаме жалки хленчещи от страх държавници, които нямат смелост да защитят собствения си служител, защото ги е страх от една герберска патица!!!

    10:15 23.10.2026

  • 9 Ком

    32 6 Отговор
    Да сте видели журналист на нова тв или бнт да ходи да дърпа врати на коли?!

    10:15 23.10.2026

  • 10 !!!?

    10 22 Отговор
    Радевият режим връща репресиите от времето на "диктатурата на пролетариата"...!!!

    НАРОДЕ ????

    10:15 23.10.2026

  • 11 Няма нужда от подписи, нито от Боци

    8 18 Отговор
    Довечера протестърите ще я изметат.

    10:16 23.10.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    24 6 Отговор
    Напротив! Трябва да се събират подписи за дело срещу Котуклиева! Опит за атентат срещу длъжностно лице!

    10:17 23.10.2026

  • 13 Хасковски каунь

    21 6 Отговор
    В УСА любимата на либералите Колтуклиева нямаше да е жива.
    Не ми се вдява някой да отваря вратата на президент, шеф на парламент, премиер и да не получи подобаващ тупаник от гардовете му

    10:17 23.10.2026

  • 14 Честито на печелившите.

    6 11 Отговор
    Всъщност , подозренията , че българите си избраха диви селяни с претенции за величие да управляват държавата се оказаха неопровержим факт . Ако бяха само диви и с претенции - горе долу се понася , но същите се оказаха и безкрайно неможещи , безкрайно лъжещи , безкрайно властолюбиви и безкрайно крадливи , така че - Честито на печелившите /пак - българи/ !

    10:17 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 не на оставката

    17 7 Отговор
    Никаква оставка. Това е показване на слабост пред мутрите от ГЕРБ, които вече всеки ден ще правят такива номерца, закото с тези 8% повече никога няма да видят власт. Като минат изборите - подвеждане на тази журналистка по наказателния кодекс, така както е по закон. До пет години затвор за това, което прави - опит да влезе в колата на охранявано лице. Типично за ГЕРБ и ППДБ - Виновният да обвинява жертвата.

    Коментиран от #23, #26

    10:18 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    9 2 Отговор
    Няма хляб, на ти народе зрелища! Всяко нещо може да стане повод за гюрюлтия, както в случая! Връх в наглостта на политическите лешояди е възмущението на крушарския гений Мирчев срещу насилието. А некадърните служителите на НСО колко хора убиха? А защо замазаха случая с просто Киро в Аксаково?

    10:22 23.10.2026

  • 21 Има ни пак

    9 1 Отговор
    Сега ще разберем дали сглобката е още жива.

    10:23 23.10.2026

  • 22 АлоУуу

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "Всичките радевисти сте пъзльовци":

    В България най-охраняваните политически фигури по закон са президентът, председателят на Народното събрание и министър-председателят
    Тая баба за кВа се взе

    10:24 23.10.2026

  • 23 Пич

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "не на оставката":

    Бегай....... язък че военнио се правИ на мъж!!!
    А сега мъцат и заекват като ги насметоха гербажии, чалгари и депесари, и нямат смелост да защитят собствения си служител, който си свърши работата която трябва!!!
    Радев меца.....
    Йотова меца....
    Доцова меца......

    А жълтата гербаджийска жаба им се репчи и ги прави смешни!!!

    10:25 23.10.2026

  • 24 референдум

    8 2 Отговор
    Събирали подписи ! Какво от това ? Народа събра много подписи за един референдум , но му го забраниха .

    10:25 23.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Спомен от близкото минало:
    "Извеждането на шефката на парламентарната група на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова от БНТ се превърна в истински екшън снощи след участието й в предаването "Панорама" и се наложи десетки полицаи да се превърнат в гардове от НСО, за да опазят живота и здравето на педиатърката.

    До блокадата се стигна след като протестиращи обсадиха сградата на обществената медия и не пускаха участниците в публицистичното предаване да я напуснат повече от час и половина. След 22,30 часа самата Дариткова написа във фейсбук, че е блокирана ."

    Коментиран от #31

    10:26 23.10.2026

  • 26 преоблякал се Илия ..........

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "не на оставката":

    Какво има да и охраняват на тази селска пръчка , бе ?! Отвсякъде - селяния , простотия , лакомия , а самочуствие като за богиня !

    10:27 23.10.2026

  • 27 Добър

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "МИСИРКАТА":

    Не си губи времето да обясняваш на гербаджиите какъв е реда при охрана на държавно лице.

    10:27 23.10.2026

  • 28 Да бе

    7 3 Отговор
    Да защитаваме платените журналисти/мисирки на Боко и Шиши……Айде нема нужда

    10:28 23.10.2026

  • 29 Пешо

    7 3 Отговор
    Не го разбирам.Седиш си в колата и си виновен ,че някоя си се прави на пиколо.

    10:28 23.10.2026

  • 30 Прогресивна Калинка

    4 4 Отговор
    Оставка на новите мутри от ПБ!

    10:28 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На Дедо.

    4 4 Отговор
    Кака Доца,е второ поколение комунис. Първият от родата е, бащата. А те комунистите. С кръв вземат властта,и с народна кръв е дават.

    Коментиран от #40

    10:29 23.10.2026

  • 33 газо

    9 2 Отговор
    Това ако се беше случило в някоя бяла държава, Колтуклиева щеше вече да е изстинала!

    10:29 23.10.2026

  • 34 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "🦉🦉🦉🦉":

    И тогава ГЕ•П нямаха против, че НСЧ
    БЛЪСКАШЕ ХОРАТА за да правят път на колата ❗

    Коментиран от #35

    10:30 23.10.2026

  • 35 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "🦉🦉🦉🦉":

    ...НСО...

    10:30 23.10.2026

  • 36 пешо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо полезно":

    Абсольотни глупости . .. .
    какво е виновна тя ... пълна мизерна политическа атака и постановка .... арестувайте журналистката ....и я разпитвайте докто си признае ....

    10:32 23.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    Спомен който явно НЕ БИВА да се споменава-
    НСО извежда лидера на ГЕ•П в НС , г-жа Дариткова❗

    Коментиран от #47

    10:40 23.10.2026

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "На Дедо.":

    Сценката имаше добър оператор, който не трепна пред Омиращия лебеТ❗
    Като Мишо с прословутата касета
    "Да дойде Станко ( Тодоров)!"
    "Да дойдат с танковете!" 🤔

    Коментиран от #44

    10:44 23.10.2026

  • 41 Парадокс БГ

    3 2 Отговор
    Михаела Доцова действително е потърсила лично Соня Колтуклиева, отишла е първо във ВМА, после я е намерила пред Военно-апелативната прокуратура, изразила е съжаление и е поискала пълна проверка на действията на НСО. Ако е потърсила пострадалата лично, извинила се е и е настояла за отговорност, това трябва да се отчете. Не е честно да се игнорират тези действия и да се настоява за оставка, сякаш нищо не е направила.

    10:55 23.10.2026

  • 42 Опа

    2 0 Отговор
    Доцова е обикновена марионетка.

    10:57 23.10.2026

  • 43 батСали

    1 1 Отговор
    А подписка за оставката на Боко тиквата кога?
    Скоро и герП ще изпуши като дпс на Доган!
    Очаквам и от там да се пръкне охранен дебелак и да заяви че е светец!

    11:00 23.10.2026

  • 44 На Дедо.

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "🦉🦉🦉🦉":

    Това с танковете,ми харесва. Но нали знаеш, че танка за Руснаците. Е колата,за разходка в чужбина.

    11:01 23.10.2026

  • 45 ту-туу

    1 0 Отговор
    тая наглата колтукли не и е право да отваря вратата но и т-п-ка трябваше да стои до вратата,а не да я блъска да беше я арестувал

    11:04 23.10.2026

  • 46 Адвокат

    1 0 Отговор
    Има един най-важен и сериозен факт, който не се коментира- жената е оставена да лежи докарана до безпомощно състояние от така наречените охранители и спокойно подмината от председателя на българския парламент без никаква тревога- жива ли е, колко е пострадала, никакво действие за помощ и никаква бърза помощ. Това е безобразно и недопустимо безумие,което незабавно трябва да бъде наказано и отстраняване от длъжност на всички, са участвали. Начинът по който започнаха безсмислените оправдания доказва ниското ниво на най-важното качество на управляващите- човечността. В ръцете на такива бездушни и безсрамни хора е оставена съдбата на българския народ

    11:07 23.10.2026

  • 47 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "🦉🦉🦉🦉":

    И тогава ГЕ•П нямаха против, че НСО да
    БЛЪСКА ХОРАТА за да правят път на колата ❗
    А на сутринта НСО миеше колата от отделения АДРЕНАЛИН на задната седалка😉

    11:08 23.10.2026

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