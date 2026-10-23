ГЕРБ събира подписи за оставката на Михаела Доцова и за извънредно заседание на НС

ГЕРБ събра 39 от необходимите 80 подписи на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова.
ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.
"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява. Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", пишат от ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нещо полезно
Коментиран от #36
10:12 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
10:13 23.10.2026
4 Здравко Ахилесов
10:13 23.10.2026
5 МИСИРКАТА
Коментиран от #7, #27
10:13 23.10.2026
6 ДоДо
10:14 23.10.2026
7 Всичките радевисти сте пъзльовци
До коментар #5 от "МИСИРКАТА":Провери ли под кревата си за журналисти?
Коментиран от #22
10:14 23.10.2026
8 Пич
Оная жълта жаба на мутра ли ще се прави на шефа на НС...?! Трябваше да бъде И арестувана!!!
А ние гледаме жалки хленчещи от страх държавници, които нямат смелост да защитят собствения си служител, защото ги е страх от една герберска патица!!!
10:15 23.10.2026
9 Ком
10:15 23.10.2026
10 !!!?
НАРОДЕ ????
10:15 23.10.2026
11 Няма нужда от подписи, нито от Боци
10:16 23.10.2026
12 ДрайвингПлежър
10:17 23.10.2026
13 Хасковски каунь
Не ми се вдява някой да отваря вратата на президент, шеф на парламент, премиер и да не получи подобаващ тупаник от гардовете му
10:17 23.10.2026
14 Честито на печелившите.
10:17 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 не на оставката
Коментиран от #23, #26
10:18 23.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
10:22 23.10.2026
21 Има ни пак
10:23 23.10.2026
22 АлоУуу
До коментар #7 от "Всичките радевисти сте пъзльовци":В България най-охраняваните политически фигури по закон са президентът, председателят на Народното събрание и министър-председателят
Тая баба за кВа се взе
10:24 23.10.2026
23 Пич
До коментар #16 от "не на оставката":Бегай....... язък че военнио се правИ на мъж!!!
А сега мъцат и заекват като ги насметоха гербажии, чалгари и депесари, и нямат смелост да защитят собствения си служител, който си свърши работата която трябва!!!
Радев меца.....
Йотова меца....
Доцова меца......
А жълтата гербаджийска жаба им се репчи и ги прави смешни!!!
10:25 23.10.2026
24 референдум
10:25 23.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
"Извеждането на шефката на парламентарната група на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова от БНТ се превърна в истински екшън снощи след участието й в предаването "Панорама" и се наложи десетки полицаи да се превърнат в гардове от НСО, за да опазят живота и здравето на педиатърката.
До блокадата се стигна след като протестиращи обсадиха сградата на обществената медия и не пускаха участниците в публицистичното предаване да я напуснат повече от час и половина. След 22,30 часа самата Дариткова написа във фейсбук, че е блокирана ."
Коментиран от #31
10:26 23.10.2026
26 преоблякал се Илия ..........
До коментар #16 от "не на оставката":Какво има да и охраняват на тази селска пръчка , бе ?! Отвсякъде - селяния , простотия , лакомия , а самочуствие като за богиня !
10:27 23.10.2026
27 Добър
До коментар #5 от "МИСИРКАТА":Не си губи времето да обясняваш на гербаджиите какъв е реда при охрана на държавно лице.
10:27 23.10.2026
28 Да бе
10:28 23.10.2026
29 Пешо
10:28 23.10.2026
30 Прогресивна Калинка
10:28 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 На Дедо.
Коментиран от #40
10:29 23.10.2026
33 газо
10:29 23.10.2026
34 🦉🦉🦉🦉
До коментар #31 от "🦉🦉🦉🦉":И тогава ГЕ•П нямаха против, че НСЧ
БЛЪСКАШЕ ХОРАТА за да правят път на колата ❗
Коментиран от #35
10:30 23.10.2026
35 🦉🦉🦉🦉
До коментар #34 от "🦉🦉🦉🦉":...НСО...
10:30 23.10.2026
36 пешо
До коментар #1 от "Нещо полезно":Абсольотни глупости . .. .
какво е виновна тя ... пълна мизерна политическа атака и постановка .... арестувайте журналистката ....и я разпитвайте докто си признае ....
10:32 23.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 🦉🦉🦉🦉
НСО извежда лидера на ГЕ•П в НС , г-жа Дариткова❗
Коментиран от #47
10:40 23.10.2026
40 🦉🦉🦉🦉
До коментар #32 от "На Дедо.":Сценката имаше добър оператор, който не трепна пред Омиращия лебеТ❗
Като Мишо с прословутата касета
"Да дойде Станко ( Тодоров)!"
"Да дойдат с танковете!" 🤔
Коментиран от #44
10:44 23.10.2026
41 Парадокс БГ
10:55 23.10.2026
42 Опа
10:57 23.10.2026
43 батСали
Скоро и герП ще изпуши като дпс на Доган!
Очаквам и от там да се пръкне охранен дебелак и да заяви че е светец!
11:00 23.10.2026
44 На Дедо.
До коментар #40 от "🦉🦉🦉🦉":Това с танковете,ми харесва. Но нали знаеш, че танка за Руснаците. Е колата,за разходка в чужбина.
11:01 23.10.2026
45 ту-туу
11:04 23.10.2026
46 Адвокат
11:07 23.10.2026
47 🦉🦉🦉🦉
До коментар #39 от "🦉🦉🦉🦉":И тогава ГЕ•П нямаха против, че НСО да
БЛЪСКА ХОРАТА за да правят път на колата ❗
А на сутринта НСО миеше колата от отделения АДРЕНАЛИН на задната седалка😉
11:08 23.10.2026