Йотова иска оставката на шефа на НСО

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал Емил Тонев заради инцидента в София, при който гард на председателя на Народното събрание Михаела Доцова изблъска на земята журналистката Соня Колтуклиева.
Държавният глава съобщи, че още в нощта на инцидента е започнала вътрешна проверка в службата, която обхваща тактическите действия на охраната и отношението към пострадалата репортерка. Самият служител на НСО, участвал в сблъсъка, вече е задържан, а по случая е уведомена и Военната прокуратура. Още в първата си реакция Йотова остро осъди поведението на охранителя и настоя за бързо изясняване на обстоятелствата и носене на лична отговорност.
Инцидентът се случи пред централата на „Прогресивна България“, когато Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния ѝ автомобил, след което бе грубо избутана от държавния гард. Журналистката бе откарана във Военномедицинската академия с травми на главата и рамото, като по-късно се наложи да се върне в болницата поради влошаване на състоянието и опасност от операция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хдгххфгбб
11:50 23.10.2026
2 Правилно решение
Коментиран от #11
11:51 23.10.2026
3 Хммм
11:52 23.10.2026
4 Пенчо
Коментиран от #8
11:52 23.10.2026
5 Чубака
11:52 23.10.2026
6 Ама догодина...
11:52 23.10.2026
7 Боруна Лом
11:52 23.10.2026
8 По-скоро защото...
До коментар #4 от "Пенчо":За пореден път се забъркват в скандал.
11:53 23.10.2026
9 Мата Космата
11:54 23.10.2026
10 Мъпет шоу
Коментиран от #67
11:54 23.10.2026
11 Европеец
До коментар #2 от "Правилно решение":Прави каквото искаш но това е поредното лицемерие от страна на червената петруханка... Може би иска тия няколко хранители ,които са я на обиколили да пасуват и някой да е скубе по рижата и коса....
Коментиран от #15, #18
11:54 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Що не го
11:56 23.10.2026
14 Желая ти всичко най хубаво
11:56 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да така
11:56 23.10.2026
17 Сила
Сам ли си го е поръчал , няма ли устав ...?!?
Коментиран от #52
11:57 23.10.2026
18 наблюдател
До коментар #11 от "Европеец":По-скоро не иска да и отварят вратата агресивни баби...
11:57 23.10.2026
19 ежко
11:57 23.10.2026
20 Хмм
11:57 23.10.2026
21 Павел Пенев
Коментиран от #29, #54
11:58 23.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Предварително режисирана
Водете ли колко сме безкомпромисни
Постановки от мвр
Коментиран от #58
11:58 23.10.2026
25 Илиана
11:58 23.10.2026
26 Пламен
11:58 23.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Келеш
Коментиран от #34, #35, #73
11:59 23.10.2026
29 Напротив
До коментар #21 от "Павел Пенев":Много е точна!
11:59 23.10.2026
30 Оттегли се Йотова,
Коментиран от #44
11:59 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Прав беше Слави
Коментиран от #39
12:00 23.10.2026
33 Чакай сега
И Симон Милков да ти е толко близък направо ме отвращаваш!
Не те искам за президент.
12:01 23.10.2026
34 Именно
До коментар #28 от "Келеш":терорист щеше да ликвидира Доцова и ,какво ,като я блъснат,или задърелят?
12:02 23.10.2026
35 Сила
До коментар #28 от "Келеш":"Охранителя " е пернишка мутра с криминално досие за побоища и рекет ....какво прави в НСО на Държавна службица и заплатка е истинска загадка .....?!?
12:02 23.10.2026
36 не може да бъде
Коментиран от #87
12:03 23.10.2026
37 Копейката запазена
Лидерът на „Възраждане“ коментира инцидента със служители на НСО и журналистката Колтуклиева
-;-
Защо не може да се коментират статиите на/за копейката?!?!?!?!
12:03 23.10.2026
38 Хайванчо
12:03 23.10.2026
39 1.4 милиона зад Боташа!
До коментар #32 от "Прав беше Слави":32 Прав беше Слави
11ОТГОВОР
Нема такава държава...
-;-
Обаче пък има какъв само народ
1.4 милиона да дадат надеждата си за Мунчото!
12:03 23.10.2026
40 Нема да се измъкнеш
И не само!
Ходила ли си в магазина?Сметки плащала ли си?
Коментиран от #88
12:04 23.10.2026
41 Националист
12:04 23.10.2026
42 Квадрат 13
Коментиран от #80
12:05 23.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 1.4 милиона зад Боташа!
До коментар #30 от "Оттегли се Йотова,":30 Оттегли се Йотова,
41ОТГОВОР
Йотова, оттегли се от кампанията. Това е достойното . А не всички да лъжете като... И защо клупоухия мунчо пак не се изпери да каже , че всичко го е направила олигархията, а не красивата доцовица.
-;-
Преиброих 9 оставки са нужни
2х3-та сержантите от екипите на НСО-то
Шефа на НСО-то
Доцова
Наркойотова
12:05 23.10.2026
45 По очите ще ги познаете
12:06 23.10.2026
46 Бай Араб
12:06 23.10.2026
47 Ей червени неможачи
Циркаджийска мечка.
12:06 23.10.2026
48 МИСИРКА
12:06 23.10.2026
49 Дика
12:07 23.10.2026
50 Милчо Лаков
12:07 23.10.2026
51 дядо Петър
Коментиран от #91
12:07 23.10.2026
52 Пак ,
До коментар #17 от "Сила":че не беше с анцуг въпросния пернишки бияч на НСО и бивш футболен съдия ! И настоящ потенциален убиец .
12:07 23.10.2026
53 Бай Араб
12:07 23.10.2026
54 А БЮДЖЕТ 2027
До коментар #21 от "Павел Пенев":21 Павел Пенев
34ОТГОВОР
Виждам,че и Йотова се шашна от цирковите номера на ГЕРБ с автор Боко кратуната и главен изпълнител мисирката Соня.
-;
Виждам че и герберастите не знаят какво да правят
Не знам дали Колтуклиева участва в театро на Джипко Бибитков и Свинята за политическа криза при неприет Бюджет -2027
12:07 23.10.2026
55 Джурналиската
Коментиран от #60
12:07 23.10.2026
56 КокаЙотова хуманист
12:09 23.10.2026
57 !!!?
12:09 23.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Стоимен Каменов
12:09 23.10.2026
60 оффф
До коментар #55 от "Джурналиската":Нищо нямаше да и се случи в Сащ , ти наясно ли си пък точно в Сащ някой гард ако повали журналист с Кунг Фу удар на земята какъв отзвук ще има и какви последствия :)
12:09 23.10.2026
61 Затова
12:10 23.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Румен Копринков Златев
12:11 23.10.2026
65 Нормално
12:11 23.10.2026
66 Оня без коня
12:11 23.10.2026
67 русофили експерти по инсценировките
До коментар #10 от "Мъпет шоу":10 Мъпет шоу
... Даже и в Северна Корея няма изритване на журналист.
-;-
Русофили с познания къкво става в Северната Корея и Куба
12:11 23.10.2026
68 Стига сте се впрягали
12:11 23.10.2026
69 Наглост
12:12 23.10.2026
70 Пуснете гарда
Йотоеа, твоето си е жив популизъм, породен от действията на скандалната "журналистка"!
Коментиран от #93
12:12 23.10.2026
71 Казвай за кирилицата ма
12:12 23.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 дядо Петър
До коментар #28 от "Келеш":Поздравления, дедовото! Страхотен коментар! И честен!
12:12 23.10.2026
74 така, така
Журналист, обикновен човек или партиен лидер, па бил той и ББ, нямат право да отварят вратата на колата, в която се намира охраняваното лице.
Колтуклиева е получила, каквото се очаква и никой не я е карал да се набутва между шамарите, И грам не вярвам на глупстите, които изговори и страдалческата й поза.Да си го кажем - охраната е могла и да не я бута, а да я хване и дръпне, но всъщност са си вършили работата, защото няма разписани точни правила как да елеминират нарушителя.
Още по нелепи са воят, които партиите надигат в момента - репресия към свободата на словото и куп подобни истерии. Преди изборите всички искат да употребят този случай на макс.
Коментиран от #116
12:13 23.10.2026
75 Да подава
Коментиран от #82, #89
12:13 23.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Боди гарда си е вършил работата
Тия от НСО с председателя на народното събрание какво правят по софийските улици по време на работно време
12:14 23.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 между другото
До коментар #42 от "Квадрат 13":Този скандал целеше да смъкне нейния рейтинг.
Коментиран от #99
12:14 23.10.2026
81 Дедо
12:15 23.10.2026
82 Чичко
До коментар #75 от "Да подава":След 15 години, драги, имай търпение!
12:15 23.10.2026
83 Мими Кучева
Коментиран от #86
12:15 23.10.2026
84 Казуар
Коментиран от #104
12:17 23.10.2026
85 прогресистите
Коментиран от #92
12:17 23.10.2026
86 кьопек
До коментар #83 от "Мими Кучева":за колтук ли ривеш
12:18 23.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 отегчен
До коментар #40 от "Нема да се измъкнеш":Къса памет.Кой прие еврото?Радев ли?
Коментиран от #98, #123
12:18 23.10.2026
89 да бе
До коментар #75 от "Да подава":айде стига с това петроханско риване.
Вички заеми ги изработи Асенчо, който отвори куттията на Пандора, а сега други се мъчат да я затворят без да повишават данъци и замръзяват заплати, Еми няма как да стане, ако не се теглят заеми за погасяване на лухвите, които се дължат по делата на умнокрасивите
12:18 23.10.2026
90 скарлет
12:18 23.10.2026
91 Напротив
До коментар #51 от "дядо Петър":Не е грешен ход, защото тази интрига постигна целта си и не трябва да остава без последствия. Може би сте забравили, но такива неща и преди са се случвали преди избори. Грешка ще е да позволят това да се повтаря...
12:19 23.10.2026
92 Чичко
До коментар #85 от "прогресистите":Най-малко 200 броя са вече.
12:19 23.10.2026
93 Опа
До коментар #70 от "Пуснете гарда":В САЩ бодигарда щеше да стой до врата и нямаше да допусне никой да се доближи. А бодигарда от НСО тръгна да се качва в другата кола преди колата на Доцова да е тръгнала.
12:19 23.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Перо
12:21 23.10.2026
96 Сатана Z
12:21 23.10.2026
97 Прогресивните са в паника
12:21 23.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Квадрат 13
До коментар #80 от "между другото":Определено. Примитивно но шумно. Най вероятно исканата оставка може да бъде изтълкувана, като слабост от опонентите.
Коментиран от #106
12:25 23.10.2026
100 Единствената
Коментиран от #103
12:25 23.10.2026
101 Стрезов
12:28 23.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 8852
До коментар #100 от "Единствената":Това завист ли е? България е свободна държава и всеки може да се кандидатира за президент ако няма някакви забележки в биографията си?
Кандидатирай се, спечели и ти ще имаш това!
12:28 23.10.2026
104 Единствената
До коментар #84 от "Казуар":Те така просто си плюват по навик. Забравиха Киро и Цицко какви ги свършиха.
12:28 23.10.2026
105 1388
Коментиран от #127
12:28 23.10.2026
106 хмм
До коментар #99 от "Квадрат 13":Не е важно как ще го тълкуват опонентите. По-важно е слабостите в охраната да бъдат преодоляни.
12:28 23.10.2026
107 оставка искат некомпетентни като йотовза
Коментиран от #120
12:29 23.10.2026
108 Кочо
12:31 23.10.2026
109 Горан Петев
Някои посочват, че охранителят е "напуснал твърде рано" поста си. Ами той няма друг избор - трябва да го напусне преди да тръгне колата на Доцова, защото колата на НСО, която го вози него, трябва да тръгне преди колата на Доцова и да мине пред нея. Това е очевиден ИДИОТИЗЪМ, за който следва да отговаря вече не служителят или началникът на екипа, а шефа на НСО генерал Тонев.
Коментиран от #122
12:31 23.10.2026
110 Гюров
Че вчера не беше, според него.
12:33 23.10.2026
111 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Затова БРАВО НА ОХРАНИТЕЛЯ.
12:33 23.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Здравко Ахилесов
12:34 23.10.2026
114 В Панорама Наркойотова да си даде оставк
23 Октомври, 2026 11:491 436109
илияна йотова-оставка-шеф-нсо-соня колтуклиева
Държавният глава съобщи, че още в нощта на инцидента е започнала вътрешна проверка в службата, която обхваща тактическите действия на охраната и отношението към пострадалата репортерка
-;-
Довечера в Панорама Другарката Наркойотова да си подаде оставката пред камерите както си издигна кандидатурата!
12:34 23.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Горан Петев
До коментар #74 от "така, така":Проблемът е, че НСО НЕ си е свършило работата. Непрофесионализмът на тези хора е потресаващ.
12:35 23.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Тоя Тонев
12:35 23.10.2026
119 Цънцарката
12:36 23.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Радев
12:38 23.10.2026
122 Как репортажи
До коментар #109 от "Горан Петев":От друхи държава показват, че гарда съои до вратата докато колата потегли, тоя го няма, после тича да боксира, ооо. Защо не я хвана за ръката, да хлопне вратата и да остане с нея докато замине колата, ааа не селския бек се хвърля като овен, малеее трагедията е пълна
12:39 23.10.2026
123 да бе, да
До коментар #88 от "отегчен":А кога беше приет Закона за въвеждане на еврото в България. Подсказвам - през август 2024 г. Да си спомняш Радев да е налагал вето на този закон или да е поискал провеждане на референдум? Радев си направи предизборната кампания след като мачът беше свирен и нямаше никакво време за референдум, иначе тихо ратифицира закона. Радев е лицемер, Йотова е същата. Трупат политически активи чрез лъжи и измами. Проблемът е, че всички български политици са абсолютно същите, очевидно никой отвън няма да разреши на власт да дойдат читави и родолюбиви българи.
12:40 23.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Кое е измислено, че
До коментар #105 от "1388":Е с комоцио и не се знае какво ще излезе/главата помни всеки удар/, счупено рамо и вътрешно не се знае? Липсата на човечност е очевадна
12:41 23.10.2026
128 А случайно
12:42 23.10.2026
129 Оставка
12:43 23.10.2026
130 Идва Видов ден
12:44 23.10.2026