Йотова иска оставката на шефа на НСО

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал Емил Тонев заради инцидента в София, при който гард на председателя на Народното събрание Михаела Доцова изблъска на земята журналистката Соня Колтуклиева.

Държавният глава съобщи, че още в нощта на инцидента е започнала вътрешна проверка в службата, която обхваща тактическите действия на охраната и отношението към пострадалата репортерка. Самият служител на НСО, участвал в сблъсъка, вече е задържан, а по случая е уведомена и Военната прокуратура. Още в първата си реакция Йотова остро осъди поведението на охранителя и настоя за бързо изясняване на обстоятелствата и носене на лична отговорност.

Инцидентът се случи пред централата на „Прогресивна България“, когато Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния ѝ автомобил, след което бе грубо избутана от държавния гард. Журналистката бе откарана във Военномедицинската академия с травми на главата и рамото, като по-късно се наложи да се върне в болницата поради влошаване на състоянието и опасност от операция.