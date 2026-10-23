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Йотова иска оставката на шефа на НСО

Йотова иска оставката на шефа на НСО

23 Октомври, 2026 11:49 1 677 130

  • илияна йотова-
  • оставка-
  • шеф-
  • нсо-
  • соня колтуклиева

Държавният глава съобщи, че още в нощта на инцидента е започнала вътрешна проверка в службата, която обхваща тактическите действия на охраната и отношението към пострадалата репортерка

Йотова иска оставката на шефа на НСО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал Емил Тонев заради инцидента в София, при който гард на председателя на Народното събрание Михаела Доцова изблъска на земята журналистката Соня Колтуклиева.

Държавният глава съобщи, че още в нощта на инцидента е започнала вътрешна проверка в службата, която обхваща тактическите действия на охраната и отношението към пострадалата репортерка. Самият служител на НСО, участвал в сблъсъка, вече е задържан, а по случая е уведомена и Военната прокуратура. Още в първата си реакция Йотова остро осъди поведението на охранителя и настоя за бързо изясняване на обстоятелствата и носене на лична отговорност.

Инцидентът се случи пред централата на „Прогресивна България“, когато Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния ѝ автомобил, след което бе грубо избутана от държавния гард. Журналистката бе откарана във Военномедицинската академия с травми на главата и рамото, като по-късно се наложи да се върне в болницата поради влошаване на състоянието и опасност от операция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хдгххфгбб

    45 20 Отговор
    А твоята в деня след избори я чакаме

    11:50 23.10.2026

  • 2 Правилно решение

    15 33 Отговор
    И аз това щях да направя!

    Коментиран от #11

    11:51 23.10.2026

  • 3 Хммм

    16 29 Отговор
    Браво! Разумно.

    11:52 23.10.2026

  • 4 Пенчо

    60 16 Отговор
    Защо бе йотова, защото си върши работата ли!?

    Коментиран от #8

    11:52 23.10.2026

  • 5 Чубака

    39 14 Отговор
    пак се появи с торбичките под очите от много водка.

    11:52 23.10.2026

  • 6 Ама догодина...

    33 10 Отговор
    Ще я иска, ама след проверката. А проверката е точна- олигархията бутна Колтуклиева! До тук с честните мунета.

    11:52 23.10.2026

  • 7 Боруна Лом

    57 18 Отговор
    ЗАЩО МА? ГАРДА СИ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА! ВСИЧКО Е ПОСТАНОВКА НА БОКО И ШИШИ,НО ЛОШО Е ИЗПЪЛНЕНИЕТО

    11:52 23.10.2026

  • 8 По-скоро защото...

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пенчо":

    За пореден път се забъркват в скандал.

    11:53 23.10.2026

  • 9 Мата Космата

    16 11 Отговор
    Мата Космата и Чубака в едно. Но Чубака имаше някакъв мозък все пак, управляваше космически кораб.

    11:54 23.10.2026

  • 10 Мъпет шоу

    16 17 Отговор
    Абе как едно хотелче с едно джакузи свали баба Йоца. 100 процента авера Радев я цака. Тонев е негов човек и грешките са повече от умишлени. Даже и в Северна Корея няма изритване на журналист.

    Коментиран от #67

    11:54 23.10.2026

  • 11 Европеец

    19 15 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно решение":

    Прави каквото искаш но това е поредното лицемерие от страна на червената петруханка... Може би иска тия няколко хранители ,които са я на обиколили да пасуват и някой да е скубе по рижата и коса....

    Коментиран от #15, #18

    11:54 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Що не го

    9 4 Отговор
    уволни?

    11:56 23.10.2026

  • 14 Желая ти всичко най хубаво

    38 11 Отговор
    Соня, здраво стиска включен телефон за 2500 евро.

    11:56 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да така

    15 7 Отговор
    Се замазва гафа. И без това “Всяко чудо е за три дни” Изборите чукат на врата. Ден години храни. Хитра лисица е кандидатката.

    11:56 23.10.2026

  • 17 Сила

    11 5 Отговор
    Тоя "генерал " с каква униформа се подвизава ...???!!!??? В България няма такава военна униформа на генерал , прилича на ушит по поръчка костюм за Хелоуин !!!
    Сам ли си го е поръчал , няма ли устав ...?!?

    Коментиран от #52

    11:57 23.10.2026

  • 18 наблюдател

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    По-скоро не иска да и отварят вратата агресивни баби...

    11:57 23.10.2026

  • 19 ежко

    24 5 Отговор
    Всъщност, Емил Тонев когато да го изгониш,все е късно.Но точно пък за този инцидент е доста пресилено да му се иска оставка.Йотова тук го играе предизборно.Ако я преизберат ще забрави за оставката.

    11:57 23.10.2026

  • 20 Хмм

    18 10 Отговор
    Г-н Радев, йотова вече тръгна срещу вас, за да отърве кожата, медкомисията виновна, надежда йорданова виновна, сега шефът на НСО виновен, вън йотова и доцова, само ви вредят, сега пикаджийката ще получи такива усложнения, че свят ще ви се завие

    11:57 23.10.2026

  • 21 Павел Пенев

    35 16 Отговор
    Виждам,че и Йотова се шашна от цирковите номера на ГЕРБ с автор Боко кратуната и главен изпълнител мисирката Соня.

    Коментиран от #29, #54

    11:58 23.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Предварително режисирана

    18 9 Отговор
    Инсценировка
    Водете ли колко сме безкомпромисни
    Постановки от мвр

    Коментиран от #58

    11:58 23.10.2026

  • 25 Илиана

    9 8 Отговор
    След изборите ще го помилвам!

    11:58 23.10.2026

  • 26 Пламен

    17 4 Отговор
    Интересува се единствено да я изберат

    11:58 23.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Келеш

    25 13 Отговор
    Госпожо Президент, всеки и невинен до доказване на вина!Това не е ли нападение?! Пак добре , че не е стрелял охранителя!Гледах клипа! Журналистката не само отваря !, а и Държи вратата на колата да не я затворят! Охранителят пази председателя на Народното събрание и преди всички останали! И кой казва зад кадър:„Стой, стой!“! (след като е паднала журналистката). Прилича на постановка, но и с нараняване! Няма да гласувам за Вас!!!

    Коментиран от #34, #35, #73

    11:59 23.10.2026

  • 29 Напротив

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "Павел Пенев":

    Много е точна!

    11:59 23.10.2026

  • 30 Оттегли се Йотова,

    19 10 Отговор
    Йотова, оттегли се от кампанията. Това е достойното . А не всички да лъжете като... И защо клупоухия мунчо пак не се изпери да каже , че всичко го е направила олигархията, а не красивата доцовица.

    Коментиран от #44

    11:59 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Прав беше Слави

    15 5 Отговор
    Нема такава държава...

    Коментиран от #39

    12:00 23.10.2026

  • 33 Чакай сега

    21 4 Отговор
    Помилваме дилари а сме съвестни хора със морал и чест ли?
    И Симон Милков да ти е толко близък направо ме отвращаваш!
    Не те искам за президент.

    12:01 23.10.2026

  • 34 Именно

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Келеш":

    терорист щеше да ликвидира Доцова и ,какво ,като я блъснат,или задърелят?

    12:02 23.10.2026

  • 35 Сила

    19 3 Отговор

    До коментар #28 от "Келеш":

    "Охранителя " е пернишка мутра с криминално досие за побоища и рекет ....какво прави в НСО на Държавна службица и заплатка е истинска загадка .....?!?

    12:02 23.10.2026

  • 36 не може да бъде

    11 12 Отговор
    Йотова вместо да прави такива идЙотски предложения по-добре да помисли не трябва ли да бъдат наградени и шефът на НСО и охранителят които са си изпълнили безупречно задълженията !?Това което е направила Колтуклива по същество е атентат - атакуване опит за агресивно поведение спрямо охраняемо лице!?Ако охранителят счете че има опасност за живота на охраняемото лице може да предприеме и много по-сериозни мерки -като американските охранители -стрелят на месо!? Ами ако не беше Колтуклимена а неидентифицирано лице което прави опит да отвори колата на НС -какво да направи охранителят -да чака да убият председателят на НС напр. !?Излиза че искат да наказват защото охранителите на познавали тази мисирка Колтуклиева!?

    Коментиран от #87

    12:03 23.10.2026

  • 37 Копейката запазена

    11 4 Отговор
    Костадинов: Оставка на Йотова и да се оттегли от надпреварата
    Лидерът на „Възраждане“ коментира инцидента със служители на НСО и журналистката Колтуклиева
    -;-
    Защо не може да се коментират статиите на/за копейката?!?!?!?!

    12:03 23.10.2026

  • 38 Хайванчо

    9 0 Отговор
    Структури, служби и службички особено ДЪРЖВНИ ! ще дойдат чавдарчетата и пионерчетата и > до БЕЛЕНЕ. НЕ ЗАБРАВЕНОТО СТАРО!

    12:03 23.10.2026

  • 39 1.4 милиона зад Боташа!

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Прав беше Слави":

    32 Прав беше Слави
    11ОТГОВОР
    Нема такава държава...
    -;-
    Обаче пък има какъв само народ
    1.4 милиона да дадат надеждата си за Мунчото!

    12:03 23.10.2026

  • 40 Нема да се измъкнеш

    10 5 Отговор
    Ако не сега до края на зимата цялата пасмина радевисти сте АУТ!!!!
    И не само!
    Ходила ли си в магазина?Сметки плащала ли си?

    Коментиран от #88

    12:04 23.10.2026

  • 41 Националист

    8 5 Отговор
    Оставка на Цоцова стига е цоцала държавни пари

    12:04 23.10.2026

  • 42 Квадрат 13

    5 6 Отговор
    Исканата оставка ще донесе на Йотова повече пасиви отколкото активи. В същност за това са бушоните.

    Коментиран от #80

    12:05 23.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 1.4 милиона зад Боташа!

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Оттегли се Йотова,":

    30 Оттегли се Йотова,
    41ОТГОВОР
    Йотова, оттегли се от кампанията. Това е достойното . А не всички да лъжете като... И защо клупоухия мунчо пак не се изпери да каже , че всичко го е направила олигархията, а не красивата доцовица.
    -;-
    Преиброих 9 оставки са нужни
    2х3-та сержантите от екипите на НСО-то
    Шефа на НСО-то
    Доцова
    Наркойотова

    12:05 23.10.2026

  • 45 По очите ще ги познаете

    9 4 Отговор
    По очите на Доцова в интервюто личи, че е ревала цяла нощ. Не от гузна съвест, а от яд, че губи топлата службица.

    12:06 23.10.2026

  • 46 Бай Араб

    7 3 Отговор
    Искала оставката , просто да отиде на изслушване в НС за помилванията на петимата нарко разпространители .

    12:06 23.10.2026

  • 47 Ей червени неможачи

    6 3 Отговор
    Ако знаете как на плебса му е прекипяло.
    Циркаджийска мечка.

    12:06 23.10.2026

  • 48 МИСИРКА

    7 2 Отговор
    Гавазите на Тонев го издъниха. Така е когато назначаваш твой хора а не хора които умеят да си вършат работата.

    12:06 23.10.2026

  • 49 Дика

    9 5 Отговор
    А ние искаме оставката и пенсия на Йотова.

    12:07 23.10.2026

  • 50 Милчо Лаков

    6 1 Отговор
    Миме,стига с тия оставки....ОСТАВКА се иска за ИЗБОРНА длъжност.Генералът е назначен и може да бъде помолен да напусне,за което се пуска РАПОРТ.Военните и полицаите подават рапорти,а цивилните - молба за напускане Успех!!

    12:07 23.10.2026

  • 51 дядо Петър

    10 5 Отговор
    Грешен ход, дедовото! И престараване. За какво искаш оставката му?Толкова ли ти е трудно да видиш, че въпросната "журналистка" е далеч от обективната журналистика и сценката си е чисто режисирана провокация в навечерието на изборите?! Ама ние понеже сме от село, доматите с коловете ги ядем.

    Коментиран от #91

    12:07 23.10.2026

  • 52 Пак ,

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    че не беше с анцуг въпросния пернишки бияч на НСО и бивш футболен съдия ! И настоящ потенциален убиец .

    12:07 23.10.2026

  • 53 Бай Араб

    10 4 Отговор
    Йотова прекомерно употребява алкохол.

    12:07 23.10.2026

  • 54 А БЮДЖЕТ 2027

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Павел Пенев":

    21 Павел Пенев
    34ОТГОВОР
    Виждам,че и Йотова се шашна от цирковите номера на ГЕРБ с автор Боко кратуната и главен изпълнител мисирката Соня.
    -;
    Виждам че и герберастите не знаят какво да правят
    Не знам дали Колтуклиева участва в театро на Джипко Бибитков и Свинята за политическа криза при неприет Бюджет -2027

    12:07 23.10.2026

  • 55 Джурналиската

    7 6 Отговор
    Е имала късмет че е в България , ако неше направила това в САЩ поп щеше да в опява

    Коментиран от #60

    12:07 23.10.2026

  • 56 КокаЙотова хуманист

    6 5 Отговор
    Прогресивната НСО се издъни!

    12:09 23.10.2026

  • 57 !!!?

    7 4 Отговор
    Наркойтовица се опитва да печели точки в последната минута от случая с гавазина от нейната служба НСО...!!!?

    12:09 23.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Стоимен Каменов

    7 5 Отговор
    Трябва всички да си подадат оставката. И йотова, и радев, и доцова. Това управление е дискредитирано и трябва да бъде занулено.

    12:09 23.10.2026

  • 60 оффф

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "Джурналиската":

    Нищо нямаше да и се случи в Сащ , ти наясно ли си пък точно в Сащ някой гард ако повали журналист с Кунг Фу удар на земята какъв отзвук ще има и какви последствия :)

    12:09 23.10.2026

  • 61 Затова

    6 4 Отговор
    Кар...лов..ска община застава зад Йото..ва,....защото вече Рум...бата ще ми пълни джоба с милио...ни......ГЕПИ вече нямат достъп до ......евро..фондове и пар.и под масата.......да живее Ко.ПРИ...НКАта -новият бос.

    12:10 23.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Румен Копринков Златев

    6 3 Отговор
    Ради Фатмака още не е коментирал инцидента

    12:11 23.10.2026

  • 65 Нормално

    8 4 Отговор
    Мис Пиги нямаше друг полезен ход. Ще го отнесат Тончев, Доцова и бодигарда от НСО.

    12:11 23.10.2026

  • 66 Оня без коня

    8 2 Отговор
    Но служителят, който видя какво направи, той беше просто длъжен да остане там, той има такава подготовка за оказване на първа долекарска помощ, да я окаже, ако има нужда от такава. Ако това надхвърля неговите способности, да извика веднага 112 и да изчака Спешната помощ. Това е безспорен факт, това е част от професията

    12:11 23.10.2026

  • 67 русофили експерти по инсценировките

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мъпет шоу":

    10 Мъпет шоу
    ... Даже и в Северна Корея няма изритване на журналист.
    -;-
    Русофили с познания къкво става в Северната Корея и Куба

    12:11 23.10.2026

  • 68 Стига сте се впрягали

    6 2 Отговор
    Това грозилище Доцовата няма никаква нужда от НСО охрана. Няма нормален или ненормален, който да иска да се приближи до нея.

    12:11 23.10.2026

  • 69 Наглост

    7 2 Отговор
    Тази некомпетентна, нагла, уяла се жена Йотова трябва първо да подаде своята оставка(след като НСО е на нейно подчинение) и после да си измива ръцете с други оставки.

    12:12 23.10.2026

  • 70 Пуснете гарда

    6 6 Отговор
    САЩ подобна "журналистка" щеше да бъде застреляна на минутата! Това е НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА !!!
    Йотоеа, твоето си е жив популизъм, породен от действията на скандалната "журналистка"!

    Коментиран от #93

    12:12 23.10.2026

  • 71 Казвай за кирилицата ма

    5 0 Отговор
    Взеха ли ти кирилицата?

    12:12 23.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 дядо Петър

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Келеш":

    Поздравления, дедовото! Страхотен коментар! И честен!

    12:12 23.10.2026

  • 74 така, така

    8 4 Отговор
    Не мисля, че Йотова постъпва адекватно. НСО си е свършило работата.
    Журналист, обикновен човек или партиен лидер, па бил той и ББ, нямат право да отварят вратата на колата, в която се намира охраняваното лице.
    Колтуклиева е получила, каквото се очаква и никой не я е карал да се набутва между шамарите, И грам не вярвам на глупстите, които изговори и страдалческата й поза.Да си го кажем - охраната е могла и да не я бута, а да я хване и дръпне, но всъщност са си вършили работата, защото няма разписани точни правила как да елеминират нарушителя.
    Още по нелепи са воят, които партиите надигат в момента - репресия към свободата на словото и куп подобни истерии. Преди изборите всички искат да употребят този случай на макс.

    Коментиран от #116

    12:13 23.10.2026

  • 75 Да подава

    9 5 Отговор
    и тя незабавно оставката си и да се пръждосва топтан с фатмаците , милиционерите , на ДС разклоненията и цялата червена сбирщина ! За няколко седмици милиардни борчове , далавери , резили , мръсни ходове и всичко в ущърб на държавата и на българските граждани !

    Коментиран от #82, #89

    12:13 23.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Боди гарда си е вършил работата

    7 3 Отговор
    Ама това ако беше терорист с бомба щеше да има много жертви
    Тия от НСО с председателя на народното събрание какво правят по софийските улици по време на работно време

    12:14 23.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 между другото

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Квадрат 13":

    Този скандал целеше да смъкне нейния рейтинг.

    Коментиран от #99

    12:14 23.10.2026

  • 81 Дедо

    3 6 Отговор
    Това беше по сценарий с участието на охранителя от НСО и журналистката.

    12:15 23.10.2026

  • 82 Чичко

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от "Да подава":

    След 15 години, драги, имай търпение!

    12:15 23.10.2026

  • 83 Мими Кучева

    7 2 Отговор
    Колтук Соня!💋🧅👍

    Коментиран от #86

    12:15 23.10.2026

  • 84 Казуар

    4 4 Отговор
    Заради наглата Кютуклиева сега ще уволняват хора, а пък ПП-ДБ я подкрепят въпреки, че постоянно ги ругаеше.

    Коментиран от #104

    12:17 23.10.2026

  • 85 прогресистите

    6 0 Отговор
    бият и уби ват българи!

    Коментиран от #92

    12:17 23.10.2026

  • 86 кьопек

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Мими Кучева":

    за колтук ли ривеш

    12:18 23.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 отегчен

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Нема да се измъкнеш":

    Къса памет.Кой прие еврото?Радев ли?

    Коментиран от #98, #123

    12:18 23.10.2026

  • 89 да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Да подава":

    айде стига с това петроханско риване.
    Вички заеми ги изработи Асенчо, който отвори куттията на Пандора, а сега други се мъчат да я затворят без да повишават данъци и замръзяват заплати, Еми няма как да стане, ако не се теглят заеми за погасяване на лухвите, които се дължат по делата на умнокрасивите

    12:18 23.10.2026

  • 90 скарлет

    2 3 Отговор
    силен удар в областта на раменната става , може временно да извади от строя атакуващата ръка на противника!!! Това всъщност е направил гарда !!! эатова и там се е сочил - респект

    12:18 23.10.2026

  • 91 Напротив

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "дядо Петър":

    Не е грешен ход, защото тази интрига постигна целта си и не трябва да остава без последствия. Може би сте забравили, но такива неща и преди са се случвали преди избори. Грешка ще е да позволят това да се повтаря...

    12:19 23.10.2026

  • 92 Чичко

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "прогресистите":

    Най-малко 200 броя са вече.

    12:19 23.10.2026

  • 93 Опа

    7 2 Отговор

    До коментар #70 от "Пуснете гарда":

    В САЩ бодигарда щеше да стой до врата и нямаше да допусне никой да се доближи. А бодигарда от НСО тръгна да се качва в другата кола преди колата на Доцова да е тръгнала.

    12:19 23.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Перо

    5 1 Отговор
    Тази служба /НСО/ е паразитна и трябва да се закрие! Ако я оставят, нужно е незабавно да се преразгледа структурата и обема от работа. После да последват критерийте за кадрова служба: възраст, образование, опит, физическа подготовка, огнева подготовка, психологична пригодност, безпартийност, съдебно свидетелство и проучване! Наложително е службата да си подбира кандидатите, а не всеки да може да кандидатства! Недопускане на партийно вмешателство! Близо €100 млн. е бреме за бюджета!

    12:21 23.10.2026

  • 96 Сатана Z

    3 4 Отговор
    НСО трябва да остави Йотовица без охана да я видим колко и стиска,или да си наеме частна за нейна сметка.И без това е милионерка.

    12:21 23.10.2026

  • 97 Прогресивните са в паника

    6 2 Отговор
    Кризисни мерки за някакво овладяване на пораженията, чрез жертвоприношение !!!

    12:21 23.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Квадрат 13

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "между другото":

    Определено. Примитивно но шумно. Най вероятно исканата оставка може да бъде изтълкувана, като слабост от опонентите.

    Коментиран от #106

    12:25 23.10.2026

  • 100 Единствената

    6 2 Отговор
    загуба на тоя папагал, ще е че няма да може да се пъчи, като паун с измисленяшката си генералска униформа. Иначе го чакат 200к заплати при пенсиониране + 100к заплати неползван отпуск + пенсия на май + експертна длъжност в някоя мафиотска структура.

    Коментиран от #103

    12:25 23.10.2026

  • 101 Стрезов

    2 1 Отговор
    От кого ще я иска?Над нея-небе.Нали президента го назначава и уволнява.Пак се туткат.Пак се снишават.Надеждата е,че покрай изборите този голям гаф ще отшуми.Однес трябваше да го уволни без право на заплати и другите там екстри.Затова умуват.Мъчно им е.Наш другар.

    12:28 23.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 8852

    0 2 Отговор

    До коментар #100 от "Единствената":

    Това завист ли е? България е свободна държава и всеки може да се кандидатира за президент ако няма някакви забележки в биографията си?
    Кандидатирай се, спечели и ти ще имаш това!

    12:28 23.10.2026

  • 104 Единствената

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Казуар":

    Те така просто си плюват по навик. Забравиха Киро и Цицко какви ги свършиха.

    12:28 23.10.2026

  • 105 1388

    2 1 Отговор
    как па един в коментарите не се сети че всичко е измислено или от идващата нова сглобка (герб, дпс, ппдб, пуврьшане) или от самата идйотова за да спечели повече гласове неделя

    Коментиран от #127

    12:28 23.10.2026

  • 106 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Квадрат 13":

    Не е важно как ще го тълкуват опонентите. По-важно е слабостите в охраната да бъдат преодоляни.

    12:28 23.10.2026

  • 107 оставка искат некомпетентни като йотовза

    4 1 Отговор
    За това,че момчето от НСО си е свършило работата при нападение сега ще му очернят живота.Затова НСО да не пазят никого както трябва а да стояят само декоративно и да им тече заплатата.Същите да не ги охраняват при развила се ситуация за да не ги тормозят после политиците.

    Коментиран от #120

    12:29 23.10.2026

  • 108 Кочо

    2 1 Отговор
    Ти вече не си нашия президент! Фурнаджийска лопата, покръстена с тамплиерски меч на бивш началник в УБО (НСО).

    12:31 23.10.2026

  • 109 Горан Петев

    2 1 Отговор
    Екипът на НСО работи по изцяло грешен алгоритъм.
    Някои посочват, че охранителят е "напуснал твърде рано" поста си. Ами той няма друг избор - трябва да го напусне преди да тръгне колата на Доцова, защото колата на НСО, която го вози него, трябва да тръгне преди колата на Доцова и да мине пред нея. Това е очевиден ИДИОТИЗЪМ, за който следва да отговаря вече не служителят или началникът на екипа, а шефа на НСО генерал Тонев.

    Коментиран от #122

    12:31 23.10.2026

  • 110 Гюров

    1 0 Отговор
    Питайте сега България в по-сигурни ръце ли е? А? А? А? 😀😀😀
    Че вчера не беше, според него.

    12:33 23.10.2026

  • 111 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    4 0 Отговор
    Не сте права г-жо президент. Тези момчета Ви пазят от всякакви хора и са на пътя на нападението. Ако тази госпожа беше направила това в САЩ, Германия, Франция или други държави сега щеше да бъде в моргата.
    Затова БРАВО НА ОХРАНИТЕЛЯ.

    12:33 23.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Здравко Ахилесов

    1 0 Отговор
    Клякайте още на ГЕРБ! Утре пак някой ще отвори вратата на президенството щото е журналист, а гвардейците ще го гледат!

    12:34 23.10.2026

  • 114 В Панорама Наркойотова да си даде оставк

    3 0 Отговор
    Йотова иска оставката на шефа на НСО
    23 Октомври, 2026 11:491 436109
    илияна йотова-оставка-шеф-нсо-соня колтуклиева
    Държавният глава съобщи, че още в нощта на инцидента е започнала вътрешна проверка в службата, която обхваща тактическите действия на охраната и отношението към пострадалата репортерка
    -;-
    Довечера в Панорама Другарката Наркойотова да си подаде оставката пред камерите както си издигна кандидатурата!

    12:34 23.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Горан Петев

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "така, така":

    Проблемът е, че НСО НЕ си е свършило работата. Непрофесионализмът на тези хора е потресаващ.

    12:35 23.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Тоя Тонев

    2 1 Отговор
    Да подава оставка, хич да не се чуди. Той беше и когато Кирил Петков с кола на НСО уби човек край Аксаково и замазаха следите с пресен асфалт. Доказано тоя не става, превърнал нсо в криминална структура, айде вече не се търпи.

    12:35 23.10.2026

  • 119 Цънцарката

    1 1 Отговор
    Йотова е първо "журналист" а после Прецедент.Моля гласувайте за колежката-за да не иде да работи в БТВ ако Костадинов я бие на изборите.

    12:36 23.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Радев

    2 2 Отговор
    Йотова щях за тебе да гласувам, но с тези си действия ме отказа, не може да не защитиш един държавен служител, който има за цел протекцията да предпази друга държавна фигура. Отново ли щеше да искаш оставката ако някой терорист се намъкне при тебе в колата? Осъзнах се мари.

    12:38 23.10.2026

  • 122 Как репортажи

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Горан Петев":

    От друхи държава показват, че гарда съои до вратата докато колата потегли, тоя го няма, после тича да боксира, ооо. Защо не я хвана за ръката, да хлопне вратата и да остане с нея докато замине колата, ааа не селския бек се хвърля като овен, малеее трагедията е пълна

    12:39 23.10.2026

  • 123 да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "отегчен":

    А кога беше приет Закона за въвеждане на еврото в България. Подсказвам - през август 2024 г. Да си спомняш Радев да е налагал вето на този закон или да е поискал провеждане на референдум? Радев си направи предизборната кампания след като мачът беше свирен и нямаше никакво време за референдум, иначе тихо ратифицира закона. Радев е лицемер, Йотова е същата. Трупат политически активи чрез лъжи и измами. Проблемът е, че всички български политици са абсолютно същите, очевидно никой отвън няма да разреши на власт да дойдат читави и родолюбиви българи.

    12:40 23.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Кое е измислено, че

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "1388":

    Е с комоцио и не се знае какво ще излезе/главата помни всеки удар/, счупено рамо и вътрешно не се знае? Липсата на човечност е очевадна

    12:41 23.10.2026

  • 128 А случайно

    2 0 Отговор
    Йотова не иска ли и да си оправи малко зъбите и фейса, че на човек не прилича и просто ни излага. Гледам и снимката горе и съм в потрес направо

    12:42 23.10.2026

  • 129 Оставка

    0 0 Отговор
    Тонев, Доцова и гарда съден и навън

    12:43 23.10.2026

  • 130 Идва Видов ден

    1 0 Отговор
    От Йотова става Президент-колкото от Кутулклиева журналист!

    12:44 23.10.2026

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