Във връзка с вчерашния инцидент пред офиса на политическата партия в София, от „Прогресивна България“ разпространиха в социалните мрежи следната позиция:
„Прогресивна България“ е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите. Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели.
Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее.
ПБ: Няма да допуснем случая с Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката
23 Октомври, 2026 13:43 1 011 47
Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели, казват още от формацията на Румен Радев
Във връзка с вчерашния инцидент пред офиса на политическата партия в София, от „Прогресивна България“ разпространиха в социалните мрежи следната позиция:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня под Коня
13:51 23.10.2026
2 Сила
13:53 23.10.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #20
13:55 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 съдията Дред
Коментиран от #15
13:55 23.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
13:56 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ти си
Непрехвърляйте проблема от болната глава на здравата .....
Коментиран от #44
13:58 23.10.2026
9 мнение
Коментиран от #47
13:59 23.10.2026
10 оня с коня
14:00 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пенчо
14:00 23.10.2026
13 Суха съчка
14:01 23.10.2026
14 Аман
14:02 23.10.2026
15 Про стачка
До коментар #5 от "съдията Дред":Пак ли да арестуват журналисти задаващи въпроси на членове на ПБ? Май призовават към репресии върху неудобни журналисти.
14:03 23.10.2026
16 Софиянец
14:03 23.10.2026
17 Анонимен
14:03 23.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "лом боруна":Знаеш ли КОЙ е внукът на Ангел Кръстев — бивш офицер от Държавна сигурност❓
А знаеш ли , че Бо.Бо. беше комунист при това в... "МВР- биещото сърце на партията!"❓
Май доста неща НЕ знаеш❗
14:05 23.10.2026
19 Стойко
14:05 23.10.2026
20 Анонимен
До коментар #3 от "Боруна Лом":ЖЕНАТА Е В БОЛНИЦАТА А РАДЕВИТЕ МУТРИ ВЪН ОСТАВКА ЗАЩО БИЕТЕ БЪЛГАРИТЕ ПО УЛИЦАТА МУТРИ РАДЕВИ ВЪН
Коментиран от #29, #34
14:06 23.10.2026
21 Бай
Коментиран от #33, #38, #40
14:07 23.10.2026
22 Перо
14:07 23.10.2026
23 Халико
14:08 23.10.2026
24 Търновец
14:09 23.10.2026
25 история бг
14:09 23.10.2026
26 Али Гатор
До коментар #11 от "Мислех да не гласувам":Колега , журналистите трябва да са такива , нахални , агресивни и досадни задавайки неудобни въпроси на управляващите а не да стоят мирно и да чакат Слави Василев да посочва кой да задава правилни въпроси на които той иска да отговаря ! Или искаш да са като мисирките дресирани от тиквата ?
Коментиран от #43
14:09 23.10.2026
27 Едно си баба знае...
14:11 23.10.2026
28 Да и всеки го знае
14:12 23.10.2026
29 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Анонимен":Коя болница те пуска след няма 20 минути,
когато имаш счупване и комоцио🤔❓
И сега понеже се разсмърдя, влязла пак❗
Помниш ли оня полица, май в Русе беше, дето едни келеши го биха🤔❓
И той така , влезе в болница после излезе, после му призляло....🤔❗
Театър, опера и балет....
14:13 23.10.2026
30 Властта Е Наша !
Не ни !
Интересуват !
14:14 23.10.2026
31 Хммм,
14:15 23.10.2026
32 Ще понесете отговорност хоро ще играете!
14:15 23.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Анонимен":Ти какво ще направиш, ако видиш някой да отваря вратата на колата ти или дома ти🤔❓
А и няма БОЙ, а само блъсване❗
14:17 23.10.2026
35 Впечатление
14:17 23.10.2026
36 Павел Пенев
14:18 23.10.2026
37 хргйргж
14:19 23.10.2026
38 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "Бай":Тов.а е и.зрастък от раз.клонение,
кой.то сто.паните пре.махват за да мо.же да да.де пл.од расте.нието❗
14:19 23.10.2026
39 Голямо театро, беше този инцидент вчера!
Журналиста има право да интервюира и да задава неудобни преки или реторични въпроси, както и право на интервюирания е да не иска да се спре да отговори и просто да подмине без да отговори!!!!
Всичко си има граници и те се състоят във това, че журналиста не трябва да изавява агресивно поведение ако интервюирания не се е спрял да отговори!!!!
Служителя на НСО трябва да затвори вратата след като охраняваното лице се е качило във автомобила на НСО и да стои с гръб към вратата докато автомобила с охраняваното лице потегли, за да предотврати инциденти от този тип, а не да се отстрани и да се върне с неадекватна реакция да блъска и да бута интерпиращия като махленски ганкстер!!!!
Пълна аматьорщина!!!!
14:20 23.10.2026
40 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "Бай":Пр.оцесът е из.вестен к.ато КОЛ.ТУ.ЧЕ.НЕ
и най- често се из.вършва при до.матите❗
14:20 23.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Вова
Жалки сте!!!!!
14:21 23.10.2026
43 🦉🦉🦉🦉
До коментар #26 от "Али Гатор":Колега, посочи ми ЖИВ журналист който е посегнал да отвори вратата на автомобила на иSSраелския премиер❗
Благодаря предварително 😉
14:24 23.10.2026
44 Вале-каро
До коментар #8 от "Ти си":Според теб "зравата глава" е тази която нарушава закона,демек журналистката.
14:28 23.10.2026
45 Какво прави председателя на народното
Като председател на народното събрание Гжа Доцова си има кабинет и приемно втеме
Такива работи се случват защото няма електронно правителство с български електронен форум на правителството където да се задават въпроси към управляващите а се използва фейсбук
14:30 23.10.2026
46 Точно
14:30 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.