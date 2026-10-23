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ПБ: Няма да допуснем случая с Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката

ПБ: Няма да допуснем случая с Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката

23 Октомври, 2026 13:43 1 011 47

  • прогресивна българия-
  • соня колтуклиева-
  • случай-
  • реабилитация-
  • сглобка

Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели, казват още от формацията на Румен Радев

ПБ: Няма да допуснем случая с Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във връзка с вчерашния инцидент пред офиса на политическата партия в София, от „Прогресивна България“ разпространиха в социалните мрежи следната позиция:
„Прогресивна България“ е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите. Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели.
Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня под Коня

    3 32 Отговор
    Даже при нови избори, пак ще подкрепим ПБ. Но трябват реформи. Освен Това ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ ДЕЛЯН ПЕЕФСКИ

    13:51 23.10.2026

  • 2 Сила

    8 4 Отговор
    Изявление на пресцентъра на хотел " Ане(а)л"...✊

    13:53 23.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    27 24 Отговор
    ТАЗИ СЕ ОКАЗА НЕ ДОБРА АРТИСТКА И ПОСРЕДСТВЕНА ЖУРНАЛИСТКА! ЛОША ПОСТАНОВКА НА БОКО И ШИШИ!

    Коментиран от #20

    13:55 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 съдията Дред

    27 23 Отговор
    Тази набедена журналистка трябваше да и са сложени белизници , и три дена да в ареста ,за това ,че е нападнала ВИП личност !!

    Коментиран от #15

    13:55 23.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    14 3 Отговор
    Довечера гледайте Сашо ДикОF, май ще е доста интересно🤔❗

    13:56 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти си

    22 5 Отговор
    Да уточним ако служителите на НСО беше истински професионалист щеше да стои до колата и да прикрива вратата докато не потегли безопасно !
    Непрехвърляйте проблема от болната глава на здравата .....

    Коментиран от #44

    13:58 23.10.2026

  • 9 мнение

    20 7 Отговор
    От цялата бъркотия е ясно. Доцова няма качества за заеманата висока длъжност. Жалко е че не го е разбрала. То преди години имаше тежък случай и с един бивш премиер. Има една мнооого ценна сентенция " ВСЕКИ ЧОВЕК СТАВА ЗА НЕЩО, НО НЕ ВСЕКИ ИМА ШАНС ДА ПОПАДНЕ НА МЯСТОТО ЗА КОЕТО СТАВА".

    Коментиран от #47

    13:59 23.10.2026

  • 10 оня с коня

    17 8 Отговор
    Естествено е устремилите се към ТОТАЛНА ВЛАСТ в БГ Радеви Олигархични Кръгове да не искат да допуснат каквото и да е ,развалящо им Сглобката Премиер- Президент,въпросът е дали ще им се позволи от Н.В. ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ!

    14:00 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пенчо

    10 6 Отговор
    Да припомня, че имаше подобен такъв случай с един търновски "журналист",! Търкаляше се пред един склад ! Скри се за известно време но сега пак е на екран! Реабилитация майка, кво да прайш!

    14:00 23.10.2026

  • 13 Суха съчка

    13 8 Отговор
    Това със сглобката пб ми звучи като нацизма с който воюва Русия.

    14:01 23.10.2026

  • 14 Аман

    16 7 Отговор
    Какъв е проблема на вилидж пръчките с НСО?!? Тази боток-сова лейка колко е касирала за спектакъла🥴

    14:02 23.10.2026

  • 15 Про стачка

    10 16 Отговор

    До коментар #5 от "съдията Дред":

    Пак ли да арестуват журналисти задаващи въпроси на членове на ПБ? Май призовават към репресии върху неудобни журналисти.

    14:03 23.10.2026

  • 16 Софиянец

    15 9 Отговор
    Много ясно! То това са си беше активно мероприятие сътворено от сглобкаджиите, подобно на жалките им протести, на които присъстват 50 чивека! С такива евтини постановки искат да печелят избори!

    14:03 23.10.2026

  • 17 Анонимен

    13 9 Отговор
    УЗУРПАТОРИТЕ ХАХАХА САМОЗАБРАВИЛИТЕ СЕ РАДЕВИТЕ ВЪН

    14:03 23.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "лом боруна":

    Знаеш ли КОЙ е внукът на Ангел Кръстев — бивш офицер от Държавна сигурност❓
    А знаеш ли , че Бо.Бо. беше комунист при това в... "МВР- биещото сърце на партията!"❓
    Май доста неща НЕ знаеш❗

    14:05 23.10.2026

  • 19 Стойко

    18 7 Отговор
    Уж е нокаутирана от НСО, ама колегата й я снима 5 минути как лежи, вместо да й помагне 😂 а пък тя си стиска айфона, който най-вероятно е получила за тая евтина постановка 😂😂😂

    14:05 23.10.2026

  • 20 Анонимен

    13 13 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    ЖЕНАТА Е В БОЛНИЦАТА А РАДЕВИТЕ МУТРИ ВЪН ОСТАВКА ЗАЩО БИЕТЕ БЪЛГАРИТЕ ПО УЛИЦАТА МУТРИ РАДЕВИ ВЪН

    Коментиран от #29, #34

    14:06 23.10.2026

  • 21 Бай

    7 5 Отговор
    Някой знае ли значението на думата "колтук " ?!

    Коментиран от #33, #38, #40

    14:07 23.10.2026

  • 22 Перо

    6 0 Отговор
    До сега има само стани да седна! Няма никаква промяна, има учене в движение по системата проба-грешка и пускане на някоя партенка и ослушване как реагират хората, на чиято база се взимат решения!

    14:07 23.10.2026

  • 23 Халико

    10 5 Отговор
    Уважаеми " прогресисти" новата сглобка вие сами ще и сдадете властта поради качеството и не премерените изказвания на ваши депутати . Ами вижте си и по места партийните си секретари в общините в областите - случайни хора качили се на гребена на вълната по различни причини, те сега " колят и бесат" те назначават и уволняват, не признават конкурси. Ами това го нямаше и по времето на СДС и ГЕРБ.Кай и защо му препоръчаха на г-н Радев подобни хора? Вървиме към нови извънаредни избори.

    14:08 23.10.2026

  • 24 Търновец

    10 12 Отговор
    Смятам че гражданка Колтуклиева се държала провокативно - да отвориш вратата на служебна кола на една от първите личности в държавата е все едно да отвориш входната врата на частно жилище - някои в САЩ могат да го тълкуват като опит за грабеж или нападение а тук е още по лошо. Някой виждал ли е някои журналист в САЩ или в нормална държава от ЕС без разрешение да отваря вратата на служебна кола на държавен човек? В САЩ охраната сигурно ще използува сила срещу такава постъпка а може и оръжие. Посочете моля в Германия Англия Франция журналист да извършва такава постъпка?

    14:09 23.10.2026

  • 25 история бг

    9 3 Отговор
    метастазите на алчните и тъпи кумундрели,създали мутрите/по образец на кгб/,след 1989г,,разграбили българия през последните 36г и продължавайки да са на власт с политически проекти и трикове!

    14:09 23.10.2026

  • 26 Али Гатор

    12 7 Отговор

    До коментар #11 от "Мислех да не гласувам":

    Колега , журналистите трябва да са такива , нахални , агресивни и досадни задавайки неудобни въпроси на управляващите а не да стоят мирно и да чакат Слави Василев да посочва кой да задава правилни въпроси на които той иска да отговаря ! Или искаш да са като мисирките дресирани от тиквата ?

    Коментиран от #43

    14:09 23.10.2026

  • 27 Едно си баба знае...

    9 3 Отговор
    Тия са като латерни бе - за собствените им провали, все някой друг им е виновен...направо да пишат, че Костов е виновен и да закриват държавата...

    14:11 23.10.2026

  • 28 Да и всеки го знае

    5 2 Отговор
    Колтука е полезен, винаги можеш да разчиташ на него, за да подновиш основната част, особенно в случаи, когато тя е непродуктивна и компрометирана.

    14:12 23.10.2026

  • 29 🦉🦉🦉🦉

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Коя болница те пуска след няма 20 минути,
    когато имаш счупване и комоцио🤔❓
    И сега понеже се разсмърдя, влязла пак❗
    Помниш ли оня полица, май в Русе беше, дето едни келеши го биха🤔❓
    И той така , влезе в болница после излезе, после му призляло....🤔❗
    Театър, опера и балет....

    14:13 23.10.2026

  • 30 Властта Е Наша !

    2 3 Отговор
    И хората !

    Не ни !

    Интересуват !

    14:14 23.10.2026

  • 31 Хммм,

    6 4 Отговор
    Значи ще демонстрираме инати за да замажем полжението и да покажем, че не ни пука кой какво мисли за нас. И тези искат да бъдат управляващи още три одини и половина.

    14:15 23.10.2026

  • 32 Ще понесете отговорност хоро ще играете!

    4 3 Отговор
    Боклуци!

    14:15 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 🦉🦉🦉🦉

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Ти какво ще направиш, ако видиш някой да отваря вратата на колата ти или дома ти🤔❓
    А и няма БОЙ, а само блъсване❗

    14:17 23.10.2026

  • 35 Впечатление

    5 4 Отговор
    Тези от ПБ го подкараха на гола пропаганда. Партиите от ППДБ влязоха в така наречената сглобка с неохота и с единствената цел да обновят държавата и институциите. Сглобката всъщност беше саботирана отвътре от Бойко и Пеевски и отвън от техните хора в институциите. ППДБ спасиха Радев от Гешев през юни 2020 и ще бъде проява на почтеност от негова страна да не забравя този факт.

    14:17 23.10.2026

  • 36 Павел Пенев

    5 3 Отговор
    Етиката и морала на Колтуклиева са известни. Защо допущате Доцова да влиза в режим на обяснение,след като тя е нападната вътре в колата. Защо Йотова се намесва и да иска оставката на шефа на НСО,чиито подчинени си вършат работата безупречно. Как може да се връзвате на жалките и тъпи милиционерски оперативни комбинации на Боко тиквата? А платените журналисти от свободните тв национални медии единодушно застанаха на страната на провокатора Колтуклиева. Така ли не намериха един, който да заклейми действията на нападателя на служебния автомобил на Председателя на НС, а всички грачеха против Дацова,Йотова,Радев и охранителя от НСО?

    14:18 23.10.2026

  • 37 хргйргж

    4 1 Отговор
    То и без тоз случай сте за Оставка за цялостно творчество.

    14:19 23.10.2026

  • 38 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бай":

    Тов.а е и.зрастък от раз.клонение,
    кой.то сто.паните пре.махват за да мо.же да да.де пл.од расте.нието❗

    14:19 23.10.2026

  • 39 Голямо театро, беше този инцидент вчера!

    4 2 Отговор
    Всичко беше много нелепо!!!!
    Журналиста има право да интервюира и да задава неудобни преки или реторични въпроси, както и право на интервюирания е да не иска да се спре да отговори и просто да подмине без да отговори!!!!
    Всичко си има граници и те се състоят във това, че журналиста не трябва да изавява агресивно поведение ако интервюирания не се е спрял да отговори!!!!
    Служителя на НСО трябва да затвори вратата след като охраняваното лице се е качило във автомобила на НСО и да стои с гръб към вратата докато автомобила с охраняваното лице потегли, за да предотврати инциденти от този тип, а не да се отстрани и да се върне с неадекватна реакция да блъска и да бута интерпиращия като махленски ганкстер!!!!
    Пълна аматьорщина!!!!

    14:20 23.10.2026

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бай":

    Пр.оцесът е из.вестен к.ато КОЛ.ТУ.ЧЕ.НЕ
    и най- често се из.вършва при до.матите❗

    14:20 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вова

    1 2 Отговор
    Явно това ще ви е мотото...
    Жалки сте!!!!!

    14:21 23.10.2026

  • 43 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Али Гатор":

    Колега, посочи ми ЖИВ журналист който е посегнал да отвори вратата на автомобила на иSSраелския премиер❗
    Благодаря предварително 😉

    14:24 23.10.2026

  • 44 Вале-каро

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти си":

    Според теб "зравата глава" е тази която нарушава закона,демек журналистката.

    14:28 23.10.2026

  • 45 Какво прави председателя на народното

    1 0 Отговор
    Събрание пред централата на ПБ през работно време на народното събрание
    Като председател на народното събрание Гжа Доцова си има кабинет и приемно втеме
    Такива работи се случват защото няма електронно правителство с български електронен форум на правителството където да се задават въпроси към управляващите а се използва фейсбук

    14:30 23.10.2026

  • 46 Точно

    1 0 Отговор
    Колтуклиева си заработи поръчката и завежда дело за 200 000 евро за обезщететение да си довърши козметичните операции по джуките и увисналана кожа.

    14:30 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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