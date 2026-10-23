Йотова води с 43,2% в прогнозата на „Галъп“

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев води с 43,2% подкрепа в края на предизборната кампания, показва проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“. Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 29,7%, а трети – Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%.
Разликата между първите две двойки е 13,5 процентни пункта. „Дистанцията между водещите кандидатпрезидентски двойки се скъсява, но остава значителна“, посочват от „Галъп Интернешънъл Болкан“.
Останалите кандидати
На четвърто място са Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 3,4%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 2,5%, следвани от Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,9%.
Николай Ненчев и Цвета Кирилова са с 1,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – с 1,3% от подкрепата на гласуващите.
Прогноза за активността
Декларираната избирателна активност е около 2,6 милиона гласоподаватели, или приблизително 39% от имащите право на глас.
Проучването показва преобладаващо негативно отношение към предизборната кампания. Най-големият дял от анкетираните – 41,1%, избират неутралната позиция „Нито едно от двете“, когато оценяват дали кампанията е интересна или скучна. Други 38,7% я определят директно като скучна и безинтересна.
Според данните 79,8% от хората не намират положителен импулс в кампанията. Едва 16,6% я оценяват като „интересна и динамична“. Делът на анкетираните без мнение е 3,6%.
Как е проведено изследването
Проучването е проведено между 14 и 22 октомври 2026 г. сред 1001 пълнолетни граждани на България. Интервютата са преки, стандартизирани и са проведени с таблети по метода „лице в лице“.
Използвана е квотна извадка, съобразена с възрастта, пола, образованието и типа населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната. Максималната статистическа грешка е ±3,1% при 50% дял и 95% гаранционна вероятност. Проучването е финансирано със собствени средства на „Галъп Интернешънъл Болкан“.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Софето
Коментиран от #14, #27, #45
14:20 23.10.2026
3 честен ционист
14:24 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
14:24 23.10.2026
6 бесен
Час през час ни атакуват със измислена социология, за да спасят рейтинга на женицата... Или е подготовка да оправдаят резултати, които е много вероятно да са изфабрикувани, ако тя спечели.
14:25 23.10.2026
7 Лустрация
Коментиран от #30
14:26 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да,бе
14:29 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Добре
Коментиран от #13
14:31 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
До коментар #11 от "Добре":Не е така,защото едно негласуване на първи тур ще даде възможност упоритите Гласоподаватели на Йотова да демонстрират смазваща преднина,което пък ще Демотивира поддръжниците на Гюров да гласуват на Втория тур.
14:37 23.10.2026
14 Споко
До коментар #2 от "Софето":Всеки разумно мислещ българин знае че не трябва да се лови на комични постановки от посредствени актьор...ки. ако кръстил Сарафово беше жив никога нямаше да вземе тази жалка превземка на обучение
14:37 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И прашец ще има
14:40 23.10.2026
18 Анонимен
14:43 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Не знам
Някой да е доволен от статуквото, в лицето на двамата кандидати?
Не знам с каква храброст се дават тези проценти, вероятно са твърди ядра.
И двамата "водещи" лидери са натрупали достатъчно негативни оценки, включително и последен случай с НСО.
И двамата са в пенсионна възраст, дълго време са били на държавни постове и е време да си починат от държавните дела.
14:47 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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28 Перо
14:50 23.10.2026
29 ;миш
14:51 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Братовчеда
“Какво детство, бе, когато вие сте били деца, Сергей не е бил роден!”
“Точно за това и благодарим!”
14:57 23.10.2026
32 1488
гласувайте за нормален президент
като костадин костадинов
или ивайло мирчев
Коментиран от #34
14:58 23.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Десислава
До коментар #32 от "1488":С такива поддръжници „Възраждане“ няма нужда от политически опоненти — фен клубът им върши перфектна работа по дестабилизирането на каузата. Как изобщо да хванеш бюлетината, след като виждаш какви „светли умове“ я държат от другата страна?
15:03 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мамул Агенция
Коментиран от #43, #47
15:13 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Трябва да си върнем лева
15:24 23.10.2026
41 Трябва да си върнем лева
До коментар #38 от "То туй е ясно,":Обаче и под статиите за фаворитите също няма коментари, но за тях не протестираш нали двойни стандарти.
Коментиран от #42
15:25 23.10.2026
42 Колко лева
До коментар #41 от "Трябва да си върнем лева":имаш?
15:26 23.10.2026
43 Водят
До коментар #37 от "Мамул Агенция":хорото в Максуда!
15:28 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мнение
До коментар #2 от "Софето":Абсолютно ТОЧНО ТАКА Е!
ЙОТОВА, КОЯТО ИЗБРА ГЮРОВ, КОЙТО СКЛЮЧИ ДОГОВОР СЪС ЗЕЛЕНСКИ (ПРОТИВ НАШИЯТ НАРОД), ВСЕКИ ДЕН Е С РАЗЛИЧНО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛУЧВАЩОТО СЕ ПО СВЕТА И У НАС!
ПОСТОЯННО ГЛЕДА ДА УГОДИ НА ГОСПОДАРИТЕ СИ И НАКРАЯ СЕ ПОЛУЧАВА, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ГОВОРИ ЕДНО, А В БРЮКСЕЛ СЪВСЕМ ДРУГО (ТОЧНО КАТО Р. РАДЕВ)!
ГЛАСУВАМ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
ЕДИНСТВЕНИТЕ КОИТО ГОВОРЯТ ЗА ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ!
ПИСНА МИ ОТ УРСУЛИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДОБНИ МАРИОНЕТКИ НА ГЛОБАЛЯГИТЕ!
15:29 23.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Питане
До коментар #37 от "Мамул Агенция":Къде - в Маскуда ли ??? 🤣🤣🤣
15:39 23.10.2026
48 Емо
15:44 23.10.2026