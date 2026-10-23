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Йотова води с 43,2% в прогнозата на „Галъп“
  Тема: Избори

Йотова води с 43,2% в прогнозата на „Галъп“

23 Октомври, 2026 14:17 1 273 48

  • президентски избори-
  • галъп интернешънъл болкан-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • избирателна активност

Двойката Йотова-Вълчев е пред Гюров-Кандев с 13,5 процентни пункта. Очакваната активност е около 39%

Йотова води с 43,2% в прогнозата на „Галъп“ - 1
Графика: Галъп
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев води с 43,2% подкрепа в края на предизборната кампания, показва проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“. Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 29,7%, а трети – Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%.

Разликата между първите две двойки е 13,5 процентни пункта. „Дистанцията между водещите кандидатпрезидентски двойки се скъсява, но остава значителна“, посочват от „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Останалите кандидати

На четвърто място са Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 3,4%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 2,5%, следвани от Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,9%.

Николай Ненчев и Цвета Кирилова са с 1,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – с 1,3% от подкрепата на гласуващите.

Прогноза за активността

Декларираната избирателна активност е около 2,6 милиона гласоподаватели, или приблизително 39% от имащите право на глас.

Проучването показва преобладаващо негативно отношение към предизборната кампания. Най-големият дял от анкетираните – 41,1%, избират неутралната позиция „Нито едно от двете“, когато оценяват дали кампанията е интересна или скучна. Други 38,7% я определят директно като скучна и безинтересна.

Според данните 79,8% от хората не намират положителен импулс в кампанията. Едва 16,6% я оценяват като „интересна и динамична“. Делът на анкетираните без мнение е 3,6%.

Как е проведено изследването

Проучването е проведено между 14 и 22 октомври 2026 г. сред 1001 пълнолетни граждани на България. Интервютата са преки, стандартизирани и са проведени с таблети по метода „лице в лице“.

Използвана е квотна извадка, съобразена с възрастта, пола, образованието и типа населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната. Максималната статистическа грешка е ±3,1% при 50% дял и 95% гаранционна вероятност. Проучването е финансирано със собствени средства на „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Софето

    23 13 Отговор
    Тази изгуби изборите

    Коментиран от #14, #27, #45

    14:20 23.10.2026

  • 3 честен ционист

    9 2 Отговор
    Добре де, как на парламентарните избори 2022 "не подкрепям никога" удари 4% сега 0,4%? А пък "не съм решил" възлизаше на 21.7%?

    14:24 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    13 2 Отговор
    Що не направят такова допитване и за бодигарда на НСО срещу журналистката? Да видим кой кого ще подкрепи? Може и на анкета в сайта!

    14:24 23.10.2026

  • 6 бесен

    26 12 Отговор
    Не, Йотова не води. Това е чиста проба манипулация, но хубавото е, че днес ще е за последно това облъчване с процентите - утре е ден за размисъл и ще си починем от тия отчаяни стъкмистики.
    Час през час ни атакуват със измислена социология, за да спасят рейтинга на женицата... Или е подготовка да оправдаят резултати, които е много вероятно да са изфабрикувани, ако тя спечели.

    14:25 23.10.2026

  • 7 Лустрация

    30 14 Отговор
    Никога няма да гласувам за жената помилвала наркобосове

    Коментиран от #30

    14:26 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да,бе

    18 9 Отговор
    Нещо много бързо се забравиха други случаи на НСО с Караянчева до шумен и с Кирил Петков в Аксаково...Избирателна памет,но това изобщо не помага на петроханските кандидати.

    14:29 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Добре

    5 7 Отговор
    Като ще има втори тур, кой е луд да си губи времето в неделя?

    Коментиран от #13

    14:31 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Добре":

    Не е така,защото едно негласуване на първи тур ще даде възможност упоритите Гласоподаватели на Йотова да демонстрират смазваща преднина,което пък ще Демотивира поддръжниците на Гюров да гласуват на Втория тур.

    14:37 23.10.2026

  • 14 Споко

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софето":

    Всеки разумно мислещ българин знае че не трябва да се лови на комични постановки от посредствени актьор...ки. ако кръстил Сарафово беше жив никога нямаше да вземе тази жалка превземка на обучение

    14:37 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И прашец ще има

    7 6 Отговор
    Бял прашец ще има за всеки от вас. Тогава няма да делят млади, стари. Всеки да плаща здраво.

    14:40 23.10.2026

  • 18 Анонимен

    13 11 Отговор
    Айде пак с машинациите, че гюрето имал шанс. От 20 на 30% даже го дигнали.

    14:43 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не знам

    11 5 Отговор
    след бюджетът за 2027 и минал кабинет на бивш премиер, продължаващото повишение цени в качеството му на служебен премиер, вклч. СИ с 30% увеличена парно.
    Някой да е доволен от статуквото, в лицето на двамата кандидати?
    Не знам с каква храброст се дават тези проценти, вероятно са твърди ядра.
    И двамата "водещи" лидери са натрупали достатъчно негативни оценки, включително и последен случай с НСО.
    И двамата са в пенсионна възраст, дълго време са били на държавни постове и е време да си починат от държавните дела.

    14:47 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Перо

    13 6 Отговор
    Аман от манипулации на мисирките!

    14:50 23.10.2026

  • 29 ;миш

    1 10 Отговор
    За колко българи има значение кой,ще е президент?

    14:51 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Братовчеда

    11 2 Отговор
    Помня през 2006 г., Станишев беше премиер, група пенсионери, явно сини реститути, се бяха събрали пред МС и скандираха: “Благодарим ти, Сергей, за щастливото детство.” Излязла Илияна Йотова и ги навикала:
    “Какво детство, бе, когато вие сте били деца, Сергей не е бил роден!”
    “Точно за това и благодарим!”

    14:57 23.10.2026

  • 32 1488

    3 13 Отговор
    идйотова и шефа й бият журналисти
    гласувайте за нормален президент
    като костадин костадинов
    или ивайло мирчев

    Коментиран от #34

    14:58 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Десислава

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "1488":

    С такива поддръжници „Възраждане“ няма нужда от политически опоненти — фен клубът им върши перфектна работа по дестабилизирането на каузата. Как изобщо да хванеш бюлетината, след като виждаш какви „светли умове“ я държат от другата страна?

    15:03 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мамул Агенция

    3 2 Отговор
    Брей голямо "водене" цял ден. Според моята агенция Костадинов-Волгин водят.

    Коментиран от #43, #47

    15:13 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Трябва да си върнем лева

    4 2 Отговор
    Всичко друго е без значение за народа.

    15:24 23.10.2026

  • 41 Трябва да си върнем лева

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "То туй е ясно,":

    Обаче и под статиите за фаворитите също няма коментари, но за тях не протестираш нали двойни стандарти.

    Коментиран от #42

    15:25 23.10.2026

  • 42 Колко лева

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Трябва да си върнем лева":

    имаш?

    15:26 23.10.2026

  • 43 Водят

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Мамул Агенция":

    хорото в Максуда!

    15:28 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софето":

    Абсолютно ТОЧНО ТАКА Е!

    ЙОТОВА, КОЯТО ИЗБРА ГЮРОВ, КОЙТО СКЛЮЧИ ДОГОВОР СЪС ЗЕЛЕНСКИ (ПРОТИВ НАШИЯТ НАРОД), ВСЕКИ ДЕН Е С РАЗЛИЧНО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛУЧВАЩОТО СЕ ПО СВЕТА И У НАС!
    ПОСТОЯННО ГЛЕДА ДА УГОДИ НА ГОСПОДАРИТЕ СИ И НАКРАЯ СЕ ПОЛУЧАВА, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ГОВОРИ ЕДНО, А В БРЮКСЕЛ СЪВСЕМ ДРУГО (ТОЧНО КАТО Р. РАДЕВ)!

    ГЛАСУВАМ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
    ЕДИНСТВЕНИТЕ КОИТО ГОВОРЯТ ЗА ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ!
    ПИСНА МИ ОТ УРСУЛИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДОБНИ МАРИОНЕТКИ НА ГЛОБАЛЯГИТЕ!

    15:29 23.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мамул Агенция":

    Къде - в Маскуда ли ??? 🤣🤣🤣

    15:39 23.10.2026

  • 48 Емо

    0 0 Отговор
    Нещо гледам, че разликата постепенно се стопява, до довечера да не стигне 32 / 37 %, което си е в границата на грешката.

    15:44 23.10.2026

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