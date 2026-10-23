Йотова води с 43,2% в прогнозата на „Галъп“

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев води с 43,2% подкрепа в края на предизборната кампания, показва проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“. Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 29,7%, а трети – Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%.

Разликата между първите две двойки е 13,5 процентни пункта. „Дистанцията между водещите кандидатпрезидентски двойки се скъсява, но остава значителна“, посочват от „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Останалите кандидати

На четвърто място са Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 3,4%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 2,5%, следвани от Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,9%.

Николай Ненчев и Цвета Кирилова са с 1,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – с 1,3% от подкрепата на гласуващите.

Прогноза за активността

Декларираната избирателна активност е около 2,6 милиона гласоподаватели, или приблизително 39% от имащите право на глас.

Проучването показва преобладаващо негативно отношение към предизборната кампания. Най-големият дял от анкетираните – 41,1%, избират неутралната позиция „Нито едно от двете“, когато оценяват дали кампанията е интересна или скучна. Други 38,7% я определят директно като скучна и безинтересна.

Според данните 79,8% от хората не намират положителен импулс в кампанията. Едва 16,6% я оценяват като „интересна и динамична“. Делът на анкетираните без мнение е 3,6%.

Как е проведено изследването

Проучването е проведено между 14 и 22 октомври 2026 г. сред 1001 пълнолетни граждани на България. Интервютата са преки, стандартизирани и са проведени с таблети по метода „лице в лице“.

Използвана е квотна извадка, съобразена с възрастта, пола, образованието и типа населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната. Максималната статистическа грешка е ±3,1% при 50% дял и 95% гаранционна вероятност. Проучването е финансирано със собствени средства на „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Източници: nova.bg