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Андрей Ковачев към премиера Радев: Това, че позицията на ЕП Ви е неудобна, не я прави нелегитимна

Андрей Ковачев към премиера Радев: Това, че позицията на ЕП Ви е неудобна, не я прави нелегитимна

23 Октомври, 2026 15:47 423 17

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  • румен радев-
  • европейски парламент-
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  • нелегитимна

Ковачев оспорва обвиненията на премиера към български представители в ЕП в невежество, манипулации и „ограничена политическа легитимност“. Коментира и обръщението му към председателя на Европарламента Роберта Мецола с думите: „Сякаш казвате: „Моля, другарко, те не ме харесват“.“

Андрей Ковачев към премиера Радев: Това, че позицията на ЕП Ви е неудобна, не я прави нелегитимна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът Андрей Ковачев отправи критики към премиера Румен Радев за реакцията му срещу резолюцията на Европейския парламент за руските атаки срещу търговски кораби в Черно море. В публикация във фейсбук евродепутатът определи документа като знак на солидарност с България и Румъния, и призив за общи действия за сигурността, съобщават от novini.bg

Ковачев посочва, че резолюцията е приета с 432 гласа „за“ и е подкрепена от пет политически групи.

„Това не е намеса във вътрешните работи на суверенна държава. България е част от ЕС, а Европейският парламент не е чужда институция“, заявява евродепутатът.

Той оспорва обвиненията на премиера към български представители в ЕП в невежество, манипулации и „ограничена политическа легитимност“. Коментира и обръщението му към председателя на Европарламента Роберта Мецола с думите: „Сякаш казвате: „Моля, другарко, те не ме харесват“.“
Според Ковачев съвместната резолюция е резултат от преговори и компромис между различни политически групи, а сходни позиции в дебата са изразили представители на различни държави, включително от групата на социалистите и демократите.

„Ласкаете ни, като предполагате, че няколко български представители са успели да манипулират стотици европейски депутати. Но кое точно в резолюцията смятате за манипулация?“, пита той.

Ковачев отхвърля и определението „военнолюбци“ по отношение на подкрепящите Украйна. По думите му подобна реторика отслабва общата европейска позиция.

„Ние не сме военнолюбци. Искаме мир – но справедлив мир, не руски мир“, пише евродепутатът и отправя въпрос към Радев дали иска Украйна да се предаде и да спре да се отбранява.
В публикацията си той критикува и позиции на премиера по отношение на санкциите срещу руския патриарх Кирил, когото назовава със светското му име Гундяев, и руски олигарси. Ковачев поставя въпрос и за посланието към европейските партньори от общуването с руския посланик на фона на атаките срещу търговски кораби.

По отношение на антидроновата инициатива на НАТО евродепутатът подчертава, че ЕП „призовава“, а не „разпорежда“ България официално да потвърди участието си до 30 октомври.

„Щом, както сам заявявате, решението за присъединяване вече е обявено, защо е проблем то да бъде потвърдено?“, пита Ковачев.
Той отбелязва, че разследванията трябва да установят фактите около всяка атака, но според него това не отнема правото на Европарламента да оценява риска за европейската сигурност и да призовава за общи действия.

"Правителството от своя страна има отговорност да отговаря на критиките с аргументи и действия", допълва той.

„Европейската сигурност не свършва на българската граница. Когато търговски кораби са атакувани край България и Румъния, това е въпрос и на българската, и на европейската сигурност“, заявява евродепутатът.

В заключение Ковачев посочва, че липсата на правнообвързваща сила на резолюцията не обезсилва политическата позиция на пряко избраните европейски представители.

„Ако тази позиция Ви е неудобна, това не я прави нелегитимна“, завършва той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напротив евродепутатът !

    8 3 Отговор
    Европейският парламент Е чужда институция и дори в клетвата ви е видно това ! Вие сте продажни мизерници и винаги такива сте били

    Коментиран от #16

    15:51 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор
    За комунистическите водачи единствено тяхното е легитимно и удобно !
    "Кои сте вие, КОЙ СЪМ АЗ" ???
    Знаете ли, че общата сега е при
    МЕН ???

    Коментиран от #12

    15:54 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Митрофан

    2 2 Отговор
    Румбата е велик!

    15:55 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И.П

    0 0 Отговор
    Браво!

    15:56 23.10.2026

  • 10 Последни изяви

    4 1 Отговор
    на слугинажа на Боко Тиквата.

    15:57 23.10.2026

  • 11 Не е работа на

    3 1 Отговор
    Европарламента да оценява риска за европейската сигурност и да призовава за общи действия. Друга му е функцията и тези хора там въобще не са в час

    15:58 23.10.2026

  • 12 Това

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Боко от Банкя ли ти го продиктува?

    Той на 18 години е станал член на БКП.

    16:00 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 То и Орбан

    0 2 Отговор
    се правИ на мъж....

    16:02 23.10.2026

  • 15 Челюсти-3

    0 0 Отговор
    Още не може да ,,изчистим " останките!

    16:03 23.10.2026

  • 16 Всички военолюбци

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Напротив евродепутатът !":

    наливат в мелничката на Костадинов в другиден на изборите. Дръж така синко !

    16:04 23.10.2026

  • 17 ту-туу

    1 0 Отговор
    заминавай да цуниш банкянската мутра продажници набихте не леврото б-к--ци

    16:04 23.10.2026

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