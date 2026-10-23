Андрей Ковачев към премиера Радев: Това, че позицията на ЕП Ви е неудобна, не я прави нелегитимна

Евродепутатът Андрей Ковачев отправи критики към премиера Румен Радев за реакцията му срещу резолюцията на Европейския парламент за руските атаки срещу търговски кораби в Черно море. В публикация във фейсбук евродепутатът определи документа като знак на солидарност с България и Румъния, и призив за общи действия за сигурността, съобщават от novini.bg

Ковачев посочва, че резолюцията е приета с 432 гласа „за“ и е подкрепена от пет политически групи.

„Това не е намеса във вътрешните работи на суверенна държава. България е част от ЕС, а Европейският парламент не е чужда институция“, заявява евродепутатът.

Той оспорва обвиненията на премиера към български представители в ЕП в невежество, манипулации и „ограничена политическа легитимност“. Коментира и обръщението му към председателя на Европарламента Роберта Мецола с думите: „Сякаш казвате: „Моля, другарко, те не ме харесват“.“

Според Ковачев съвместната резолюция е резултат от преговори и компромис между различни политически групи, а сходни позиции в дебата са изразили представители на различни държави, включително от групата на социалистите и демократите.

„Ласкаете ни, като предполагате, че няколко български представители са успели да манипулират стотици европейски депутати. Но кое точно в резолюцията смятате за манипулация?“, пита той.

Ковачев отхвърля и определението „военнолюбци“ по отношение на подкрепящите Украйна. По думите му подобна реторика отслабва общата европейска позиция.

„Ние не сме военнолюбци. Искаме мир – но справедлив мир, не руски мир“, пише евродепутатът и отправя въпрос към Радев дали иска Украйна да се предаде и да спре да се отбранява.

В публикацията си той критикува и позиции на премиера по отношение на санкциите срещу руския патриарх Кирил, когото назовава със светското му име Гундяев, и руски олигарси. Ковачев поставя въпрос и за посланието към европейските партньори от общуването с руския посланик на фона на атаките срещу търговски кораби.

По отношение на антидроновата инициатива на НАТО евродепутатът подчертава, че ЕП „призовава“, а не „разпорежда“ България официално да потвърди участието си до 30 октомври.

„Щом, както сам заявявате, решението за присъединяване вече е обявено, защо е проблем то да бъде потвърдено?“, пита Ковачев.

Той отбелязва, че разследванията трябва да установят фактите около всяка атака, но според него това не отнема правото на Европарламента да оценява риска за европейската сигурност и да призовава за общи действия.

"Правителството от своя страна има отговорност да отговаря на критиките с аргументи и действия", допълва той.

„Европейската сигурност не свършва на българската граница. Когато търговски кораби са атакувани край България и Румъния, това е въпрос и на българската, и на европейската сигурност“, заявява евродепутатът.

В заключение Ковачев посочва, че липсата на правнообвързваща сила на резолюцията не обезсилва политическата позиция на пряко избраните европейски представители.

„Ако тази позиция Ви е неудобна, това не я прави нелегитимна“, завършва той.