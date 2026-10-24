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Времето днес, прогноза за събота, 24 октомври: Слънце и температури до 22°

Времето днес, прогноза за събота, 24 октомври: Слънце и температури до 22°

24 Октомври, 2026 03:00 609 4

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Облачността ще намалява над страната, но сутринта ще бъде студена, а в низините и котловините са възможни мъгли

Времето днес, прогноза за събота, 24 октомври: Слънце и температури до 22° - 1
Снимка: БГНЕС
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Облачността ще намалява над цялата страна в събота, 24 октомври, и в повечето райони ще има повече слънчеви часове. Най-късно разкъсване на облаците се очаква в Североизточна България. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология предвижда минимални температури между 1 и 6 градуса, а в Източна България – до 10-12 градуса. В низините и котловините са възможни мъгли.

През деня вятърът ще отслабне, а температурите постепенно ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 17 и 22 градуса. Така съботата ще започне със студено утро, но ще предложи по-меко време през светлата част на деня.

Захлаждането идва след дъждовен петък

Прогнозата за събота е свързана с преминаването на студен фронт през страната в петък. Тогава се очакват значителни валежи в отделни райони на Централна и Източна България, а в Югоизточна България са възможни гръмотевични бури. За областите Хасково и Кърджали е обявен оранжев код, а за Смолян, Ямбол и Бургас – жълт код за опасно време.

След дъждовете и усилването на северозападния вятър в петък, в събота вятърът ще отслабне, а облачността ще се оттегля от запад на изток. Климатологът проф. Георги Рачев също очаква през почивните дни „редуване на слънце и облаци“.

Източници: meteora.bg, btvnovinite.bg


България
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    2 2 Отговор
    Хубав ден!

    03:51 24.10.2026

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