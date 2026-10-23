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„Булгаргаз“ иска спешна среща с Васил Терзиев за дълга на „Топлофикация“

„Булгаргаз“ иска спешна среща с Васил Терзиев за дълга на „Топлофикация“

23 Октомври, 2026 16:50 619 15

  • булгаргаз-
  • топлофикация софия-
  • васил терзиев-
  • природен газ

Задълженията на столичното дружество са надхвърлили 900 млн. евро

„Булгаргаз“ иска спешна среща с Васил Терзиев за дълга на „Топлофикация“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Булгаргаз“ поиска спешна среща с кмета на София Васил Терзиев през следващата седмица заради задълженията на „Топлофикация София“, които вече надхвърлят 900 млн. евро. Искането е отправено в момент, когато се водят преговори за нов договор за доставка на природен газ за 2027 г.

Според обществения газов доставчик столичното топлофикационно дружество поддържа трайно ниски нива на разплащане и системно не спазва договорения график за погасяване на натрупаните задължения. Ситуацията се развива в началото на отоплителния сезон, когато „Топлофикация София“ има нужда от текущи доставки на природен газ.

За да оцени възможностите на дружеството да плаща за текущите доставки и да обслужва дълга си, „Булгаргаз“ е поискал пълна и актуална финансова справка. Крайният срок за предоставянето ѝ е бил 22 октомври.

Сред изисканите данни са приходите от продажба на електрическа енергия чрез Българската независима енергийна борса, актуализиран график за плащанията до края на ценовия период 2026/2027 г. и 13-седмична прогноза за паричните потоци.

Към публикуването на информацията от „Булгаргаз“ заявяват, че ръководството на „Топлофикация София“ все още не е предоставило поисканите данни.

„Това поставя под сериозно съмнение готовността на дружеството да предприеме реални действия“, заявяват от „Булгаргаз“.

Искането за среща с Васил Терзиев е свързано както с размера на натрупания дълг, така и с необходимостта да се изясни как столичното дружество ще плаща за бъдещите доставки на природен газ. От „Булгаргаз“ посочват, че липсата на базова информация за финансовото състояние на „Топлофикация София“ затруднява оценката на реалните ѝ възможности.

На този етап не е съобщена конкретна дата за срещата между ръководството на „Булгаргаз“ и столичния кмет. Не е публикувана и позиция на „Топлофикация София“ по отправеното искане и по твърденията за непредоставената финансова справка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Горски

    8 4 Отговор
    Не разбирам как всички плащат сметки за парно и топла вода, а задълженията на Топлофикация са нараснали? Столичната Топлофикация е едно долнопробно сборище на комунисти. На всичко отгоре над тях стоят ченгета от ДС на БКП, а сега и Васко -детето на комунистите и новото правителство на РР. Та как да се оправят? Тези всичките са научени още от майчината си кърма само да крадат. Крайно време е това недоразумение да бъде нарязано за вторични суровини. Не трябва цяла България да плаща за топлото на шопите. В много български градове ТЕЦ-овете бяха закрити и унищожени. Време и в София да ги последват.

    17:00 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    2 3 Отговор
    Дълг и робство ще има докато политиката не бъде обезглавена и заменена от науката..! Тази промяна обаче в България е невъзможна защото маймуните са повече от човеците..!

    Коментиран от #8

    17:08 23.10.2026

  • 5 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Топлофикация винаги е била партийна каса за източване

    Коментиран от #9

    17:08 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СПИРАЙ КРАНЧЕТО

    4 2 Отговор
    ТИЯ ЩО НЕ СИ ПЛАЩАТ СМЕТКИТЕ ОТ СОФЕТО ?
    ТЕРЗИЕВ НЕРЕЗИЕВ СПИРАЙ ИЛИ ФВОЙНИ СМЕТКИ ДО ИЗДЪЛЖАВАНИ НА ДЛЪЖНИЦИТЕ.

    17:12 23.10.2026

  • 8 Не е верно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Роботите са повече от човеците, а зомбитата са повече от роботите.

    17:16 23.10.2026

  • 9 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Само във София. В провинцията всички сме на частни топлофикации и там проблеми няма

    17:20 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    АШКОЛСУМ БРЕ СОФИЙСКИ БЕЗСРАМНИ КРАДЦИ
    .....
    ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ВИ ПЛАЩА ТОПЛОТО

    17:21 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тези славни и ненужни админи

    1 1 Отговор
    Защо драги мунчовци не разбрахте едно, че тава не е за вас!

    17:24 23.10.2026

  • 14 Васко ще им каже

    1 0 Отговор
    Пари няма, ...действайте

    17:25 23.10.2026

  • 15 Сега !

    3 0 Отговор
    Ке Започнат !

    Да Си Късат !

    Гащите !

    17:28 23.10.2026

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