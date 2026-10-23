„Булгаргаз“ иска спешна среща с Васил Терзиев за дълга на „Топлофикация“

„Булгаргаз“ поиска спешна среща с кмета на София Васил Терзиев през следващата седмица заради задълженията на „Топлофикация София“, които вече надхвърлят 900 млн. евро. Искането е отправено в момент, когато се водят преговори за нов договор за доставка на природен газ за 2027 г.

Според обществения газов доставчик столичното топлофикационно дружество поддържа трайно ниски нива на разплащане и системно не спазва договорения график за погасяване на натрупаните задължения. Ситуацията се развива в началото на отоплителния сезон, когато „Топлофикация София“ има нужда от текущи доставки на природен газ.

За да оцени възможностите на дружеството да плаща за текущите доставки и да обслужва дълга си, „Булгаргаз“ е поискал пълна и актуална финансова справка. Крайният срок за предоставянето ѝ е бил 22 октомври.

Сред изисканите данни са приходите от продажба на електрическа енергия чрез Българската независима енергийна борса, актуализиран график за плащанията до края на ценовия период 2026/2027 г. и 13-седмична прогноза за паричните потоци.

Към публикуването на информацията от „Булгаргаз“ заявяват, че ръководството на „Топлофикация София“ все още не е предоставило поисканите данни.

„Това поставя под сериозно съмнение готовността на дружеството да предприеме реални действия“, заявяват от „Булгаргаз“.

Искането за среща с Васил Терзиев е свързано както с размера на натрупания дълг, така и с необходимостта да се изясни как столичното дружество ще плаща за бъдещите доставки на природен газ. От „Булгаргаз“ посочват, че липсата на базова информация за финансовото състояние на „Топлофикация София“ затруднява оценката на реалните ѝ възможности.

На този етап не е съобщена конкретна дата за срещата между ръководството на „Булгаргаз“ и столичния кмет. Не е публикувана и позиция на „Топлофикация София“ по отправеното искане и по твърденията за непредоставената финансова справка.