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Началникът на НСО Емил Тонев е депозирал оставка

Началникът на НСО Емил Тонев е депозирал оставка

23 Октомври, 2026 17:30 378 14

  • илияна йотова-
  • емил тонев-
  • нсо-
  • соня колтуклиева-
  • оставка

Илияна Йотова свърза решението с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. В НСО продължава служебната проверка на действията на охранителите

Началникът на НСО Емил Тонев е депозирал оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев е депозирал оставката си. Това съобщи президентът Илияна Йотова в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.

По думите ѝ решението е свързано с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, станал вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София.

„Лично аз виждам пропуски и очаквам резултати“, заяви по-рано Илияна Йотова.

Проверката в НСО продължава

След случая в Националната служба за охрана е започнала служебна проверка на действията на служителите по сигурността по време на мероприятието с участието на охранявано от НСО лице.

От службата съобщиха, че част от служителите от екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката. При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност.

Служителят на НСО, свързан с инцидента, е дал показания във Военната прокуратура, след което е бил задържан, съобщи bTV.

Инцидентът с журналистката

Соня Колтуклиева е пострадала при действията на служител на НСО пред партийния офис. След инцидента тя е била откарана във Военномедицинската академия, където е прегледана и освободена за домашно лечение. По-късно състоянието ѝ се е влошило и тя отново е постъпила в болница.

Преди депозирането на оставката Йотова обяви, че ще поиска отстраняването на началника на НСО. Тя заяви, че очаква доклад за действията както на охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с журналистката.

Предстои да бъде изяснено кога и по какъв ред ще бъде освободен генерал-майор Емил Тонев и кой ще поеме ръководството на Националната служба за охрана.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    10 3 Отговор
    ще почнат номерата да не му я приемат !

    17:34 23.10.2026

  • 2 Гост

    4 4 Отговор
    Мекотело! Пълно желе! Да си сваля пагоните и на нивата!

    17:35 23.10.2026

  • 3 Аз, мунчо

    5 0 Отговор
    Няма да приема никаква оставка! Продължавайте все така бойно!

    17:36 23.10.2026

  • 4 Тимофей Сапронов

    7 0 Отговор
    Днес е хубав ден за българската демагогия. Сега ще се почнат едни пинизи, че няма да му я приемат. Спомнете си за пияндето Боби Михайлов - подаде оставка, не я приеха година и половина и накрая той я оттегли. Естествено заплатката си вървеше.

    17:36 23.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ЖУРНАЛИСТКАТА ИЛИЯНА .ЙОТОВА ДА ОБЯСНИ
    ЗАЩО ГЕОРГИ ГЕРГОВ ОТ БСП ПРАВИ ФИРМА
    С АХМЕД ДОГАН
    2 СЕДМИЦИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ КАБИНЕТА БОРИСОВ 1 ... И ИЗЛИЗА ОТ ФИРМАТА 4 СЕДМИЦИ СЛЕД КАТО БОЙКО ПАДНА
    .....
    И ПАРИТЕ СА ДОШЛИ ОТ МАДЖО И ВАСКО ЧЕРЕПА
    ......
    ...... КОРНЕЛИЯ СИ ЗАМЪЛЧА ЗА ИСТИНСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗАЩО МАХНА ГЕРГОВ И ЛЕЧЕВА ОТ БСП :)

    17:36 23.10.2026

  • 6 ЗРИТЕЛ

    4 2 Отговор
    Къкмо изключих Цвеатанката...
    Добре, ако това беше теророст, както ги наричаме, и сместо интервю я застреля...
    Тогава, пак той щеше да е виновен, нали
    Тззи служба е за охрана , а не да ги 1чеспи с кафе и да вика ООх, какво стана

    Коментиран от #11

    17:37 23.10.2026

  • 7 Дапитам

    5 1 Отговор
    Този ли ще е изкупителната жертва?

    17:37 23.10.2026

  • 8 Тая Циганка !

    1 2 Отговор
    Вън От Държавата !

    17:38 23.10.2026

  • 9 Ако съм на мястото

    2 1 Отговор
    На охранителите от НСО, сега ще оставя всеки прошляк да се разправя както си иска с властимащите - да ги дърпа, да им отваря вратите и да им бие задвратници дори - те вкупом заявиха, че така искат и така е редно!!!

    17:39 23.10.2026

  • 10 Ехааааааа

    1 1 Отговор
    Заради цирка на журналистката на Прасето , пострада невинен човек ! ПОЗОР !

    17:39 23.10.2026

  • 11 бай Данью

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЗРИТЕЛ":

    Много правдиво... службата е за охрана. Това, че някаква самозвана мисирка се прави на важна, не я оправдава
    За мен, службите са действали правилно

    17:39 23.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПРЕЗ ВСИЧКИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В САЩ
    НИКОГА НЕ МИ Е МИНАВАЛО НА УМА ДА ОТВОРЯ ВРАТАТА НА НЯКОЯ КОЛА
    И ДА КАЖА НА ХОРАТА ВЪТРЕ " ИЗЛЕЗТЕ ДА СИ ГОВОРИ БЕ "
    .......
    ЗАЩО ? АМИ ШОФЬОРА МОЖЕ ДА ПРАВИ С МЕН КАКВОТО СИ ПОИСКА .. И НЯМА СЪД В САЩ КОЙТО ДА ГО ОСЪДИ

    17:40 23.10.2026

  • 13 хаджи Генчо

    1 0 Отговор
    Оставка може и да има, но ходът на Йотова е панически. Защо го отстранява? Защо сложиха белезници на гарда от НСО? Защото си върши работата ли? Правилно са постъпили от НСО и шеф и служител.

    17:40 23.10.2026

  • 14 КУРкутлиева да я приемат в народния

    1 0 Отговор
    Театър , готова е за главна роля на ГОЛЕМИЯ ИЗМАМНИК и ЛАКЕЙ !

    17:41 23.10.2026

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