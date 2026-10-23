Началникът на НСО Емил Тонев е депозирал оставка

Началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев е депозирал оставката си. Това съобщи президентът Илияна Йотова в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.

По думите ѝ решението е свързано с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, станал вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София.

Проверката в НСО продължава

„Лично аз виждам пропуски и очаквам резултати“, заяви по-рано Илияна Йотова.

След случая в Националната служба за охрана е започнала служебна проверка на действията на служителите по сигурността по време на мероприятието с участието на охранявано от НСО лице.

От службата съобщиха, че част от служителите от екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката. При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност.

Служителят на НСО, свързан с инцидента, е дал показания във Военната прокуратура, след което е бил задържан, съобщи bTV.

Инцидентът с журналистката

Соня Колтуклиева е пострадала при действията на служител на НСО пред партийния офис. След инцидента тя е била откарана във Военномедицинската академия, където е прегледана и освободена за домашно лечение. По-късно състоянието ѝ се е влошило и тя отново е постъпила в болница.

Преди депозирането на оставката Йотова обяви, че ще поиска отстраняването на началника на НСО. Тя заяви, че очаква доклад за действията както на охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с журналистката.

Предстои да бъде изяснено кога и по какъв ред ще бъде освободен генерал-майор Емил Тонев и кой ще поеме ръководството на Националната служба за охрана.