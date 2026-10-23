Началникът на НСО Емил Тонев е депозирал оставка

Началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев е депозирал оставката си. Това съобщи президентът Илияна Йотова в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.
По думите ѝ решението е свързано с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, станал вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София.„Лично аз виждам пропуски и очаквам резултати“, заяви по-рано Илияна Йотова.
Проверката в НСО продължава
След случая в Националната служба за охрана е започнала служебна проверка на действията на служителите по сигурността по време на мероприятието с участието на охранявано от НСО лице.
От службата съобщиха, че част от служителите от екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката. При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност.
Служителят на НСО, свързан с инцидента, е дал показания във Военната прокуратура, след което е бил задържан, съобщи bTV.
Инцидентът с журналистката
Соня Колтуклиева е пострадала при действията на служител на НСО пред партийния офис. След инцидента тя е била откарана във Военномедицинската академия, където е прегледана и освободена за домашно лечение. По-късно състоянието ѝ се е влошило и тя отново е постъпила в болница.
Преди депозирането на оставката Йотова обяви, че ще поиска отстраняването на началника на НСО. Тя заяви, че очаква доклад за действията както на охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с журналистката.
Предстои да бъде изяснено кога и по какъв ред ще бъде освободен генерал-майор Емил Тонев и кой ще поеме ръководството на Националната служба за охрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега
17:34 23.10.2026
2 Гост
17:35 23.10.2026
3 Аз, мунчо
17:36 23.10.2026
4 Тимофей Сапронов
17:36 23.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩО ГЕОРГИ ГЕРГОВ ОТ БСП ПРАВИ ФИРМА
С АХМЕД ДОГАН
2 СЕДМИЦИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ КАБИНЕТА БОРИСОВ 1 ... И ИЗЛИЗА ОТ ФИРМАТА 4 СЕДМИЦИ СЛЕД КАТО БОЙКО ПАДНА
.....
И ПАРИТЕ СА ДОШЛИ ОТ МАДЖО И ВАСКО ЧЕРЕПА
......
...... КОРНЕЛИЯ СИ ЗАМЪЛЧА ЗА ИСТИНСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗАЩО МАХНА ГЕРГОВ И ЛЕЧЕВА ОТ БСП :)
17:36 23.10.2026
6 ЗРИТЕЛ
Добре, ако това беше теророст, както ги наричаме, и сместо интервю я застреля...
Тогава, пак той щеше да е виновен, нали
Тззи служба е за охрана , а не да ги 1чеспи с кафе и да вика ООх, какво стана
Коментиран от #11
17:37 23.10.2026
7 Дапитам
17:37 23.10.2026
8 Тая Циганка !
17:38 23.10.2026
9 Ако съм на мястото
17:39 23.10.2026
10 Ехааааааа
17:39 23.10.2026
11 бай Данью
До коментар #6 от "ЗРИТЕЛ":Много правдиво... службата е за охрана. Това, че някаква самозвана мисирка се прави на важна, не я оправдава
За мен, службите са действали правилно
17:39 23.10.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НИКОГА НЕ МИ Е МИНАВАЛО НА УМА ДА ОТВОРЯ ВРАТАТА НА НЯКОЯ КОЛА
И ДА КАЖА НА ХОРАТА ВЪТРЕ " ИЗЛЕЗТЕ ДА СИ ГОВОРИ БЕ "
.......
ЗАЩО ? АМИ ШОФЬОРА МОЖЕ ДА ПРАВИ С МЕН КАКВОТО СИ ПОИСКА .. И НЯМА СЪД В САЩ КОЙТО ДА ГО ОСЪДИ
17:40 23.10.2026
13 хаджи Генчо
17:40 23.10.2026
14 КУРкутлиева да я приемат в народния
17:41 23.10.2026