Държавата затяга контрола над концесията на летище „Васил Левски“

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министър Христина Велинова проведоха среща с екип на Международната финансова корпорация, ангажиран от предходното правителство с извършването на анализ на изпълнението на договора за концесия на летище „Васил Левски“ София от страна на концесионера относно възстановяването на икономическия баланс на концесията и възобновяването на заплащанията на концесионно възнаграждение.

„Най-големият въпрос не е само дали концесионерът ще започне да плаща годишната концесионна такса. Много по-важно е дали се изпълняват своевременно необходимите инвестиции и дали инфраструктурата на летището се поддържа и развива на нивото, което изискват безопасността и нарастващият трафик“, заяви министър Георги Пеев.

Особено внимание по време на срещата беше обърнато на състоянието на пероните, пистата и пътеките за рулиране. Това са инфраструктурни елементи от ключово значение както за безопасността на полетите, така и за капацитета и бъдещото развитие на летището.

Министър Пеев и заместник-министър Велинова настояха да бъде създаден механизъм за съгласуване на общ оперативен сценарий за развитието на концесията и за текущ мониторинг на изпълнението на концесията, който да позволява на държавата да следи както оперативните и финансовите показатели, така и изпълнението на инвестиционната програма.

Сред поставените задачи е и ясното дефиниране на формулата и параметрите за определяне на икономическия баланс на концесията. Това е необходимо условие, за да може да се прави обективна оценка на настъпилите промени и тяхното отражение върху правата и задълженията на страните по договора.

Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи работата по изясняване на всички спорни параметри, като основен приоритет остава защитата на обществения интерес, безопасността, изпълнението на инвестиционните ангажименти по концесионния договор и концесионните плащания към държавата.

Работата с Международната финансова корпорация и Концесионера по тези въпроси продължава.