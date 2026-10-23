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Радев: Свързаността ще бъде във фокуса на първата по рода си Среща на върха в България

Радев: Свързаността ще бъде във фокуса на първата по рода си Среща на върха в България

23 Октомври, 2026 18:55 721 18

  • румен радев-
  • урсула фон дер лайен-
  • инфраструктура

На работна среща бяха обсъдени подходи за ускоряване на изграждането на инфраструктурни проекти в България

Радев: Свързаността ще бъде във фокуса на първата по рода си Среща на върха в България - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Свързаността ще бъде във фокуса на първата по рода си Среща на върха, която ще се проведе догодина в България под съвместното домакинство на премиера Румен Радев и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Темата е ключова както за страната ни, така и за цяла Европа с оглед на развитието на транспортните коридори, особено по оста Север – Юг“, заяви министър-председателят Румен Радев по време на работна среща, в рамките на която беше обсъден приоритетът на правителството за бързо и качествено изграждане на транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура.

В разговора участваха членове на правителството, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Българския енергиен холдинг, Националната електрическа компания, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, както и директорът на регионалния офис на Европейската банка за възстановяване и развитие в България Мануела Несл.

Бързото и качествено изграждане на инфраструктура отключват икономическия ръст, посочи премиерът Радев, като отбеляза, че именно това са очакванията на българските граждани и правителството ще работи целенасочено в тази посока. Премиерът акцентира върху редица инфраструктурни проекти, формиращи стратегическото портфолио на държавата, които следва да бъдат приоритетно реализирани. Министър-председателят изтъкна, че наред с досегашния подход, при който строителството, особено на пътища, се реализира единствено с публични средства, следва да се търсят и възможности частен капитал също да бъде инвестиран и да работи за България. Премиерът Радев посочи, че е необходимо да бъде добре проучен чуждия опит, както даде пример със съседна Гърция, където от години успешно се прилагат такива модели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредната

    3 1 Отговор
    умност!

    18:59 23.10.2026

  • 2 Тошо

    4 1 Отговор
    Кога издават ,,Тезисите на другаря Радев"?

    19:00 23.10.2026

  • 3 гражданин

    0 6 Отговор
    Радев е истински водач и българин,а не крадец и бандит като тикви и свини .

    19:03 23.10.2026

  • 4 К.О.Т.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    Радев колко книжки е прочел според вас? щот тиквата само Винету и всички гласуваха за него...аре тоз може да е чел бонус,,повест за истинския човек,,

    Коментиран от #6, #16

    19:03 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    7 1 Отговор
    идйотова и фатмака бият журналисти
    гласувайте за нормален президент
    като костадин костадинов
    или ивайло мирчев

    19:08 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Свързването

    3 0 Отговор
    с Путин!

    19:11 23.10.2026

  • 10 Възмутен

    2 2 Отговор
    Как може да няма самолет и влак София-Москва?

    19:20 23.10.2026

  • 11 Факти

    2 0 Отговор
    забраняват руски език!

    19:21 23.10.2026

  • 12 транспортният коридор, особено по оста

    2 0 Отговор
    "Север – Юг“, не е в полза на България !

    19:22 23.10.2026

  • 13 Докога България

    5 0 Отговор
    за всичко ще разчита на "чуждия опит". Най-тъпата комунистическа дестинация!

    19:30 23.10.2026

  • 14 Хи хи

    3 0 Отговор
    Каква свързаност бе , малоумници ! От днес пускат тирове през Петрохан , петък . Вече съм сигурен , че Радев освен страхлив е и глупав !

    19:48 23.10.2026

  • 15 Радево-фашизъм

    3 0 Отговор
    Грабиха и биха народа радево-фашистите така, както и турчин не е грабил и бил.

    19:50 23.10.2026

  • 16 Ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    Радев е чел "партийната си книжка".

    19:54 23.10.2026

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    РАДЕВ ОСТАВКА ЦЯЛАТА ТИ ЧЕРВЕНА СЛУГИНСКА СЛУЖЕБНИЦА Е ОСТАВКА НЕ ВИ ЖЕЛАЯ ПРЕДАТЕЛСТВАТА МУТРЕНСКИТЕ ВИЛНЕЕНИЯ ЛЪЖИТЕ САБОТАЖИТЕ ГРАБЕЖИТЕ

    20:03 23.10.2026

  • 18 Анонимен

    1 0 Отговор
    РАДЕВ ЗАЩО САБОТИРАТЕ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА ГОДИНИ И САМО КРАДЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ НЕВИЖДАНИ КЛЕВЕТИ ЛЪЖИ ЗАПЛАХИ ЗАЩО НЕ ОТГОВАРЯТЕ ПРЕД ЗАКОНИТЕ НИ ВИЕ

    20:06 23.10.2026

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