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Радев: България предприема всички възможни мерки да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море

Радев: България предприема всички възможни мерки да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море

23 Октомври, 2026 19:29 530 36

  • румен радев-
  • пламен абровски-
  • корабоплаване

От Националната асоциация на зърнопроизводителите благодариха за предприетите от България действия в тази насока

Радев: България предприема всички възможни мерки да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България прави всичко възможно да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море. Правителството полага последователни усилия за защита на националния интерес и за осигуряване на безопасни условия за корабоплаване и безпрепятствен достъп до международните пазари. Това заяви премиерът Румен Радев по време на днешната си среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, която се състоя в Министерския съвет. В нея участваха министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

По време на разговора бяха обсъдени актуални проблеми пред сектора и възможностите за намиране на работещи решения, които да улеснят дейността на земеделските производители и да осигуряват по-ефективното транспортиране на земеделска продукция до пазарите.

На срещата бе обсъдена и възможността износът на зърно от Северозападна България да се транспортира с влакове на БДЖ до черноморските ни пристанища. В момента заради ниското ниво на река Дунав корабоплаването е затруднено и се налага продукцията да стига до пристанищата с камиони. Това води до допълнителни разходи за производителите и натоварва пътната инфраструктура.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев увери земеделските производители, че „БДЖ – Товарни превози“ разполага с необходимия капацитет да осигури транспорт на зърнената продукция до черноморските пристанища. Пеев запозна представителите на бранша и с проектите на правителството за мащабно развитие на транспортния сектор и изграждането на по-ефективни транспортни коридори, особено по оста Север – Юг.

По време на срещата бяха обсъдени и предстоящи законодателни промени, свързани с реформата в поземлените отношения, развитието на напояването и насърчаването на кооперирането между земеделските производители. Министър Абровски бе категоричен, че правителството и законодателната власт работят в синхрон, за да бъдат намерени законови решения на проблеми в сектора, натрупвани с години.

Министър Абровски посочи още, че в бюджета за следващата година са предвидени средства за дигитализация на всички язовири, което ще позволи нивата им да бъдат проследявани в реално време.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите благодариха на премиера Радев за позицията му относно сигурността на корабоплаването в Черно море. Представителите на бранша подкрепиха и необходимостта от запазване на средствата за Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. „Продоволствената сигурност е от изключително значение за България. Правим всичко възможно, за да защитим интересите на българските земеделски производители и да осигурим условия за устойчивото развитие на сектора“, подчерта още по време на срещата министър-председателят Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦄🌈🍭

    11 3 Отговор
    Мунчо и главорезите му не могат да опазят и Доцова 👎🏿

    19:31 23.10.2026

  • 2 Включително

    8 3 Отговор
    шамандури по линията на териториалните води!

    19:32 23.10.2026

  • 3 Мерки

    9 3 Отговор
    Радев предпиема всичко да ни набута ни в русията бе! Чао Гърция, добро пожаловат в Коми.

    19:34 23.10.2026

  • 4 Всички възможни мерки,

    9 3 Отговор
    които не пречат на Кремъл, нъл тъй?

    19:35 23.10.2026

  • 5 Гост

    8 1 Отговор
    Колко струват тия бронирани БМВ-та дето са си накупили прогресистите и от кого се страхуват от народа ?!?

    19:35 23.10.2026

  • 6 Никой

    7 1 Отговор
    Веднага хотелиерите да благодарят , зеленчукопроизводителите също . Забравих овцевъдите и козарите . Помагайте да не пропусна някой .

    19:36 23.10.2026

  • 7 Резултата

    5 2 Отговор
    ще е в полза на РФ!

    19:37 23.10.2026

  • 8 Зърнено профи

    3 1 Отговор
    Аз ще му благодаря след като ги видя не само на лаф. Да не слагаме каруцата през коня.

    19:37 23.10.2026

  • 9 Без майтап

    5 1 Отговор
    Новата сглабка е между парламентарното мнозинство, министерският съвет и президентството. Всички в скута на Радев.

    19:38 23.10.2026

  • 10 гражданин

    1 7 Отговор
    Добре , че е Радев , защото ако беше боко ,щеше да е без гащи до сега !

    Коментиран от #16

    19:39 23.10.2026

  • 11 Един

    9 1 Отговор
    човек , в случая журналист ( не че е от значение кой и професията ) не могат да опазят от варврщината на собствените си гавази , Черно море ще пазели ? И чайките се смеят.

    19:40 23.10.2026

  • 12 асаната

    4 0 Отговор
    пак лъже

    19:43 23.10.2026

  • 13 Констатация

    2 1 Отговор
    Кът засеем Черну Море с Водорасли, шъ видят те тогава..., нема наши, нема ваши, ейй...., не кораб, лодка нема да може да плава!!!! -))))

    19:43 23.10.2026

  • 14 765Радев

    8 1 Отговор
    Започна да говори объркано, показва несигурност и прилича скоро да му се напукат устните до кръв от големия ежедневен стрес. "Всеки се стреми да достигне своето ниво на некомпетентност"-Принципът на Питер. Има всички рпизнаци, че Радев вече е в своето ниво на пълна некомпетентност.

    Коментиран от #18, #21

    19:45 23.10.2026

  • 15 ШЕФА

    7 2 Отговор
    За сигурността в Ч.Море сме мобилизирали 32 редника и 90 офицера ,Генерала и Адмирала !!! Спете спокойно,Русия нищо не може да я спре,но ние сме на терен с надуваемите лодки и пазим България от врага който го освободи от 500 г Турско робство ! Румен Безродников Боташоглу

    Коментиран от #19

    19:46 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 В Япония отговорни политици

    9 1 Отговор
    си правят сепуко след издънки като на Доцова.
    В миналото наши момчета даде жертвали в името на България.

    Днес всички "народни избраници" жертват народа си за своя комфорт, забравяйки, че именно народът е техният шеф, а те са слугите му.

    19:51 23.10.2026

  • 18 Винаги предъвква и пелтечи

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "765Радев":

    Сега ли забеляза. Особен, когато Йотова няма време да му напише речите, които да наизусти.

    19:53 23.10.2026

  • 19 Ефче,

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "ШЕФА":

    след като Русия ни освободи от 5-вековно турско робство и ни създаде държавата, в която живеем, какъв е твоят страх от Русия.

    Или искаш още 500 години турско робство?

    19:53 23.10.2026

  • 20 222Борисов

    5 2 Отговор
    Борисов отново пръв усети, че Радев скоро ще бъди "гроги" и не се бори, а просто върви след него като ловец след ранен дивеч и чака да се изтощи и падне сам. За песовете, които подскачат и лаят наоколо, готови да ръфат дивеча ще трябва друг подход за да ги отстрани. Това е нещо, за което трябва да почакаме и разберем как ще стане. Може и той да не знае за сега.

    20:05 23.10.2026

  • 21 Кубинска вуду бабушка

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "765Радев":

    Имам дежавю. Когато през 1975 г. Тодор Живков ни посети в Куба, след два рома говореше по същия начин. Аз тогава бях "момиче на късмета" на масата на ВИПовете и помня всичко като днес. И външната прилика между двамата е поразителна.
    Вярвам, че духът на Живков се е вселил в Радев, но нещо се е прецакало в по-несъвършена версия.

    Коментиран от #31, #33

    20:06 23.10.2026

  • 22 Анонимен

    9 1 Отговор
    РАДЕВ ОТКАЗВАТЕ НА НАТО ЗАДРОН СИСТЕМАТА ОТКРИТО ЗАЩИТАВАТЕ ПУТИН РАДЕВ ПРЕДАВАШ БЪЛГАРИЯ ОСТАВКА И РАЗСЛЕДВАНЕ

    20:07 23.10.2026

  • 23 Пламен

    8 0 Отговор
    Зърнарите бяха спонцори на Мунчо.
    Сега ще му търсят сметката, защото не могат да изнасят.

    Връщай парите бе , каун!

    Коментиран от #28

    20:09 23.10.2026

  • 24 Гражданин

    7 1 Отговор
    Радев си бърка в носа и вика "не знам чии са дроновете" , а сега щял да взима мерки!? А как да ги вземе, като не знае откъде идват!?

    Коментиран от #30

    20:14 23.10.2026

  • 25 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Въздух под налягане!

    20:20 23.10.2026

  • 26 Ако на пРезидента на Решетников

    4 1 Отговор
    се изземе властта,информацията и ресурсите, сигурността в региона ще се повиши значително

    20:22 23.10.2026

  • 27 Гробар

    0 3 Отговор
    Чорапа вкара вълка в кошарата. България е вече на натовските фашисти. Гответе мешките и лъскайте кубинките, окопите ви чакат.

    20:23 23.10.2026

  • 28 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    РАДЕВ И РАЗДАДЕ СЪВСЕВ НАСКОРО 100 МИЛИОНА ОТ БЮДЖЕТА А ЗА МРЗ НЯМА ДА ИМА ЗА ОЛИГАРСИТЕ МУ ОСТАВКА И СЪД ЗА РАДЕВИТИ

    20:24 23.10.2026

  • 29 кремък

    0 0 Отговор
    "Не се гаси туй, що не гасне", бомбовозите.

    20:24 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 765Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Кубинска вуду бабушка":

    С удоволствие прочетох коментара, вероятно от "дете на моите години". Много точно и вярно. Чудесни спомени. Благодаря! Моят латиноамерикански опит е от 1988-1990, инженер, командирован във Венецуела.

    20:25 23.10.2026

  • 32 Гробар

    2 0 Отговор
    Чорапа дърпа мечката за кожуха, Нефтохим, пристанищата и Дунав мост първи ще го отнесат.

    20:26 23.10.2026

  • 33 Помните ли

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кубинска вуду бабушка":

    първите години на Бойковото управление? Тогава ходеха слухове, че е отроче на Бай Тошо.
    Та искам да кажа, че в БГ-то това е като орисия. С каскет или без каскет - все тая.

    20:27 23.10.2026

  • 34 Пламен

    2 0 Отговор
    Представителният духов оркестър на Военноморските сили във Варна е в пълна бойна готовнст !

    20:27 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да,бе,да

    1 0 Отговор
    Вие не можете да осигурите охраната на Доца,та на Черно море.

    20:34 23.10.2026

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