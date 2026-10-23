Радев: България предприема всички възможни мерки да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море

България прави всичко възможно да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море. Правителството полага последователни усилия за защита на националния интерес и за осигуряване на безопасни условия за корабоплаване и безпрепятствен достъп до международните пазари. Това заяви премиерът Румен Радев по време на днешната си среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, която се състоя в Министерския съвет. В нея участваха министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.
По време на разговора бяха обсъдени актуални проблеми пред сектора и възможностите за намиране на работещи решения, които да улеснят дейността на земеделските производители и да осигуряват по-ефективното транспортиране на земеделска продукция до пазарите.
На срещата бе обсъдена и възможността износът на зърно от Северозападна България да се транспортира с влакове на БДЖ до черноморските ни пристанища. В момента заради ниското ниво на река Дунав корабоплаването е затруднено и се налага продукцията да стига до пристанищата с камиони. Това води до допълнителни разходи за производителите и натоварва пътната инфраструктура.
Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев увери земеделските производители, че „БДЖ – Товарни превози“ разполага с необходимия капацитет да осигури транспорт на зърнената продукция до черноморските пристанища. Пеев запозна представителите на бранша и с проектите на правителството за мащабно развитие на транспортния сектор и изграждането на по-ефективни транспортни коридори, особено по оста Север – Юг.
По време на срещата бяха обсъдени и предстоящи законодателни промени, свързани с реформата в поземлените отношения, развитието на напояването и насърчаването на кооперирането между земеделските производители. Министър Абровски бе категоричен, че правителството и законодателната власт работят в синхрон, за да бъдат намерени законови решения на проблеми в сектора, натрупвани с години.
Министър Абровски посочи още, че в бюджета за следващата година са предвидени средства за дигитализация на всички язовири, което ще позволи нивата им да бъдат проследявани в реално време.
От Националната асоциация на зърнопроизводителите благодариха на премиера Радев за позицията му относно сигурността на корабоплаването в Черно море. Представителите на бранша подкрепиха и необходимостта от запазване на средствата за Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. „Продоволствената сигурност е от изключително значение за България. Правим всичко възможно, за да защитим интересите на българските земеделски производители и да осигурим условия за устойчивото развитие на сектора“, подчерта още по време на срещата министър-председателят Румен Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦄🌈🍭
19:31 23.10.2026
2 Включително
19:32 23.10.2026
3 Мерки
19:34 23.10.2026
4 Всички възможни мерки,
19:35 23.10.2026
5 Гост
19:35 23.10.2026
6 Никой
19:36 23.10.2026
7 Резултата
19:37 23.10.2026
8 Зърнено профи
19:37 23.10.2026
9 Без майтап
19:38 23.10.2026
10 гражданин
Коментиран от #16
19:39 23.10.2026
11 Един
19:40 23.10.2026
12 асаната
19:43 23.10.2026
13 Констатация
19:43 23.10.2026
14 765Радев
Коментиран от #18, #21
19:45 23.10.2026
15 ШЕФА
Коментиран от #19
19:46 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 В Япония отговорни политици
В миналото наши момчета даде жертвали в името на България.
Днес всички "народни избраници" жертват народа си за своя комфорт, забравяйки, че именно народът е техният шеф, а те са слугите му.
19:51 23.10.2026
18 Винаги предъвква и пелтечи
До коментар #14 от "765Радев":Сега ли забеляза. Особен, когато Йотова няма време да му напише речите, които да наизусти.
19:53 23.10.2026
19 Ефче,
До коментар #15 от "ШЕФА":след като Русия ни освободи от 5-вековно турско робство и ни създаде държавата, в която живеем, какъв е твоят страх от Русия.
Или искаш още 500 години турско робство?
19:53 23.10.2026
20 222Борисов
20:05 23.10.2026
21 Кубинска вуду бабушка
До коментар #14 от "765Радев":Имам дежавю. Когато през 1975 г. Тодор Живков ни посети в Куба, след два рома говореше по същия начин. Аз тогава бях "момиче на късмета" на масата на ВИПовете и помня всичко като днес. И външната прилика между двамата е поразителна.
Вярвам, че духът на Живков се е вселил в Радев, но нещо се е прецакало в по-несъвършена версия.
Коментиран от #31, #33
20:06 23.10.2026
22 Анонимен
20:07 23.10.2026
23 Пламен
Сега ще му търсят сметката, защото не могат да изнасят.
Връщай парите бе , каун!
Коментиран от #28
20:09 23.10.2026
24 Гражданин
Коментиран от #30
20:14 23.10.2026
25 Абсурдистан
20:20 23.10.2026
26 Ако на пРезидента на Решетников
20:22 23.10.2026
27 Гробар
20:23 23.10.2026
28 Анонимен
До коментар #23 от "Пламен":РАДЕВ И РАЗДАДЕ СЪВСЕВ НАСКОРО 100 МИЛИОНА ОТ БЮДЖЕТА А ЗА МРЗ НЯМА ДА ИМА ЗА ОЛИГАРСИТЕ МУ ОСТАВКА И СЪД ЗА РАДЕВИТИ
20:24 23.10.2026
29 кремък
20:24 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 765Радев
До коментар #21 от "Кубинска вуду бабушка":С удоволствие прочетох коментара, вероятно от "дете на моите години". Много точно и вярно. Чудесни спомени. Благодаря! Моят латиноамерикански опит е от 1988-1990, инженер, командирован във Венецуела.
20:25 23.10.2026
32 Гробар
20:26 23.10.2026
33 Помните ли
До коментар #21 от "Кубинска вуду бабушка":първите години на Бойковото управление? Тогава ходеха слухове, че е отроче на Бай Тошо.
Та искам да кажа, че в БГ-то това е като орисия. С каскет или без каскет - все тая.
20:27 23.10.2026
34 Пламен
20:27 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да,бе,да
20:34 23.10.2026