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Промени за трамвай №8 заради ремонт към „Люлин“
  Тема: Градски транспорт

Промени за трамвай №8 заради ремонт към „Люлин“

24 Октомври, 2026 07:10, обновена 24 Октомври, 2026 07:12 591 0

  • трамвай №8-
  • люлин-
  • столичен градски транспорт-
  • ремонт на релсов път-
  • автобус №8тм

На 24 и 31 октомври трамваите ще се движат между пл. „Журналист“ и „Западен парк“. Пътниците ще могат да ползват временна автобусна линия №8ТМ

Промени за трамвай №8 заради ремонт към „Люлин“ - 1
Снимка: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Трамвай №8 ще се движи по съкратен маршрут на 24 и 31 октомври заради ремонт на релсовия път към ж.к. „Люлин“. От 4:30 до 18:00 ч. мотрисите ще пътуват между пл. „Журналист“ и ж.к. „Западен парк“, съобщиха от Столичната община. След 18:00 ч. движението ще бъде възстановено по постоянния маршрут.

„На 24 и 31 октомври 2026 г. от 04:30 до 18:00 ч. се въвежда временна организация на движение на обществения транспорт във връзка с дейности по трамвайния релсов път по маршрута на линия №8“, посочва Столичната община.

Как ще се извършва ремонтът

Ремонтните дейности ще бъдат между 8:00 и 18:00 ч. в участъка от кръстовището на бул. „Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“ до трамвайното обръщателно колело в ж.к. „Люлин 5“. Работата ще обхване и двата коловоза.

За пътниците ще бъде разкрита временна автобусна линия №8ТМ. Тя ще тръгва от обръщателното колело на трамвай №8 в „Люлин 5“ и ще преминава по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Царица Йоана“, ул. „Булина ливада“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Вардар“, след което ще се връща по бул. „Царица Йоана“ към „Люлин“.

Спирки на временния автобус

Автобусите ще обслужват началната спирка с код 0655 „Ж.к. Люлин 5“ и крайната спирка с код 0656 „Ж.к. Люлин 5“ в трамвайното обръщателно колело, както и всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.

Ще се спира и на трамвайните спирки по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, на двупосочната спирка „Бул. Луи Пастьор“ на линия N1 при кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и ул. „Луи Пастьор“, както и на спирката „Бул. Д-р Петър Дертлиев“ на линия N1 преди едноименния булевард.

Допълнително ще бъдат обособени две временни спирки. Едната ще бъде на бул. „Панчо Владигеров“, на 40 метра след бул. „Захари Стоянов“ в посока обръщателното колело „Люлин“. Другата ще се намира на ул. „Булина ливада“, на 40 метра след входа на метростанция „Вардар“.

Източници: novini.bg


София / България
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