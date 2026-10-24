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26 октомври ще е неучебен, но присъствен ден
  Тема: Избори

26 октомври ще е неучебен, но присъствен ден

24 Октомври, 2026 07:16 969 9

  • училища-
  • ученици-
  • президентски избори-
  • мон

Учениците ще бъдат в училище без редовни часове в понеделника след президентските избори

26 октомври ще е неучебен, но присъствен ден - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

26 октомври 2026 г. ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в страната. В понеделника след изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври в училищата няма да се провеждат редовни учебни часове, но ще бъде организирано присъствие и занимания за децата.

Решението е записано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Причината е необходимото технологично време за почистване и подготовка на класните стаи, в които в изборния ден ще бъдат разположени секции.

„26 октомври (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици“, съобщи Министерството на образованието и науката.

В училищата трябва да бъде създадена организация за занимания с учениците. Така родителите ще могат да оставят децата си в учебните заведения и няма да се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативна грижа за тях.

Учебното съдържание по предметите, предвидени за този ден, ще бъде преструктурирано от учителите. Според МОН това няма да се отрази на цялостния обучителен процес.

Президентските избори са насрочени от Народното събрание за 25 октомври 2026 г., неделя. Следващият ден е определен като неучебен, но присъствен именно заради нуждата училищата да бъдат приведени отново в нормален вид след вота.

Източници: nova.bg, 24chasa.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Родител

    5 6 Отговор
    В допълнение, учителите веднага казаха - няма да пишем остъствия, демек не идвайте, деца! Мързи ги та ги боли!

    Коментиран от #4

    07:26 24.10.2026

  • 3 Чао

    4 1 Отговор
    Супер да им е честито на децата 3 почивни дни.

    07:42 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Директора

    3 1 Отговор
    Поредната тъпотия!
    Изборите свършват в 19 часа предния ден, следващия обаче е неучебен.

    08:11 24.10.2026

  • 6 Факти

    4 1 Отговор
    26 октомври ще е неучебен, но присъствена на броенето ден

    08:26 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 у лево

    2 2 Отговор
    Айде още един от безкрайните неучебни дни, ваканции, празници и последния да затвори врата, а после дайте ни високи заплати, за какво?! За 4 месеца ваканция /с неучебните и ваканциите през годината/ и половин ден работа, при това с ниски резултати.

    08:47 24.10.2026

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