26 октомври ще е неучебен, но присъствен ден

26 октомври 2026 г. ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в страната. В понеделника след изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври в училищата няма да се провеждат редовни учебни часове, но ще бъде организирано присъствие и занимания за децата.

Решението е записано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Причината е необходимото технологично време за почистване и подготовка на класните стаи, в които в изборния ден ще бъдат разположени секции.

„26 октомври (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици“, съобщи Министерството на образованието и науката.

В училищата трябва да бъде създадена организация за занимания с учениците. Така родителите ще могат да оставят децата си в учебните заведения и няма да се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативна грижа за тях.

Учебното съдържание по предметите, предвидени за този ден, ще бъде преструктурирано от учителите. Според МОН това няма да се отрази на цялостния обучителен процес.

Президентските избори са насрочени от Народното събрание за 25 октомври 2026 г., неделя. Следващият ден е определен като неучебен, но присъствен именно заради нуждата училищата да бъдат приведени отново в нормален вид след вота.

Източници: nova.bg, 24chasa.bg, bta.bg