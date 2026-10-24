Дроновете вече са част от ежедневието на армията

Дроновете вече са част от ежедневната подготовка на военнослужещите във Втора механизирана бригада в Стара Загора. Българската армия използва безпилотни летателни апарати за разузнаване, корекция на артилерийския огън, охрана на границите и намаляване на риска за военнослужещите.

„Имаме достатъчно откъм дронове за подготовката и задачите, които са поставени пред бригадата“, заявява пред bTV бригаден генерал Мирослав Костадинов, командир на Втора механизирана бригада. По думите му няма недостиг и на оператори, а интересът към длъжностите, свързани с новата техника, е значителен.

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От разузнаване до баражиращи боеприпаси

Опитът от войната в Украйна показва ролята на безпилотните системи в съвременните бойни действия. В арсенала, представен в репортажа, влизат леки тактически разузнавателни дронове, индустриални платформени системи DJI Matrice, маневрени FPV дронове и баражиращи боеприпаси.

Капитан Димо Димов, командир на 3-та батарея във военно формирование 36540 в Асеновград, посочва, че баражиращият боеприпас може да достига цели в дълбочина без пряк риск за екипажа. Екипът му включва оператор на наземната станция, оператор на полезния товар и механик.

Симулатор преди реалния полет

„Армия без способности за използване на безпилотни летателни системи е абсолютно неефективна“, казва капитан Димо Димов.

Подготовката започва със занятия на симулатор. Причината е, че FPV дроновете нямат стабилизираща система и всяка неточност може да доведе до загуба на апарата. Лейтенант Радомир Юлиянов, командир на взвод БЛА, подчертава необходимостта от много тренировки, увереност и прецизност.

Операторите следят новите модели и постоянно усъвършенстват уменията си. Младши сержант Пеньо Христозов от разузнавателен взвод на 31-ви механизиран батальон описва симулатора като средство за придобиване на увереност преди реалния полет.

Редник Недялко Георгиев, младши оператор в същия батальон, посочва, че опитът с видеоигри помага, но не може да замени условията на терен. Сред най-важните фактори той откроява метеорологичните условия.

Технологията не заменя военнослужещия

Според бригаден генерал Мирослав Костадинов дроновете дават по-големи възможности за изпълнение на задачите, но човекът остава незаменим. Капитан Божик Шкуртов, началник на отделение КИС в 20-и моторизиран артилерийски дивизион, разказва, че сам сглобява, запоява и програмира дронове според необходимите маневри.

Навлизането на безпилотните системи променя подготовката, но и изисква постоянна адаптация. За военнослужещите това означава работа с техника, която се развива бързо, а за командирите - поддържане на достатъчно оператори, обучение и дронове за реалистични задачи.