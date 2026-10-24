Дроновете вече са част от ежедневието на армията

Дроновете вече са част от ежедневната подготовка на военнослужещите във Втора механизирана бригада в Стара Загора. Българската армия използва безпилотни летателни апарати за разузнаване, корекция на артилерийския огън, охрана на границите и намаляване на риска за военнослужещите.
„Имаме достатъчно откъм дронове за подготовката и задачите, които са поставени пред бригадата“, заявява пред bTV бригаден генерал Мирослав Костадинов, командир на Втора механизирана бригада. По думите му няма недостиг и на оператори, а интересът към длъжностите, свързани с новата техника, е значителен.
От разузнаване до баражиращи боеприпаси
Опитът от войната в Украйна показва ролята на безпилотните системи в съвременните бойни действия. В арсенала, представен в репортажа, влизат леки тактически разузнавателни дронове, индустриални платформени системи DJI Matrice, маневрени FPV дронове и баражиращи боеприпаси.
Капитан Димо Димов, командир на 3-та батарея във военно формирование 36540 в Асеновград, посочва, че баражиращият боеприпас може да достига цели в дълбочина без пряк риск за екипажа. Екипът му включва оператор на наземната станция, оператор на полезния товар и механик.„Армия без способности за използване на безпилотни летателни системи е абсолютно неефективна“, казва капитан Димо Димов.
Симулатор преди реалния полет
Подготовката започва със занятия на симулатор. Причината е, че FPV дроновете нямат стабилизираща система и всяка неточност може да доведе до загуба на апарата. Лейтенант Радомир Юлиянов, командир на взвод БЛА, подчертава необходимостта от много тренировки, увереност и прецизност.
Операторите следят новите модели и постоянно усъвършенстват уменията си. Младши сержант Пеньо Христозов от разузнавателен взвод на 31-ви механизиран батальон описва симулатора като средство за придобиване на увереност преди реалния полет.
Редник Недялко Георгиев, младши оператор в същия батальон, посочва, че опитът с видеоигри помага, но не може да замени условията на терен. Сред най-важните фактори той откроява метеорологичните условия.
Технологията не заменя военнослужещия
Според бригаден генерал Мирослав Костадинов дроновете дават по-големи възможности за изпълнение на задачите, но човекът остава незаменим. Капитан Божик Шкуртов, началник на отделение КИС в 20-и моторизиран артилерийски дивизион, разказва, че сам сглобява, запоява и програмира дронове според необходимите маневри.
Навлизането на безпилотните системи променя подготовката, но и изисква постоянна адаптация. За военнослужещите това означава работа с техника, която се развива бързо, а за командирите - поддържане на достатъчно оператори, обучение и дронове за реалистични задачи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Война
08:27 24.10.2026
2 Зеленски
Коментиран от #3, #4
08:28 24.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Спокойно...
До коментар #2 от "Зеленски":Руснаците така или иначе ще маршируват на Майдана, докато украинците свеждат знамената...
Коментиран от #5
08:31 24.10.2026
5 Бригадир
До коментар #4 от "Спокойно...":Гласовете ли ти казаха? Какво друго предвиждаш и кога си познавал?
Коментиран от #6
08:37 24.10.2026
6 Зеленчукар
До коментар #5 от "Бригадир":Че ти наврем фуражната царевица отзад.
Коментиран от #7
08:40 24.10.2026
7 Руска у рус пи йо
До коментар #6 от "Зеленчукар":Руснаците гледат укр.дронове отблизо и остават да лежат по полята.Крияр се по дупки и мазета но и от там ги вадят.Да те питам скоро да са превзели някое село Не.Мапротив украинците си върнаха 300кв.км чоследния месец.За 5 г на 80 кю от Донбас с 1,5 милиона жертви.Браво.
08:54 24.10.2026