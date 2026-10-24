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Дроновете вече са част от ежедневието на армията
  Тема: Украйна

Дроновете вече са част от ежедневието на армията

24 Октомври, 2026 08:21 380 7

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  • fpv дронове-
  • войната в украйна-
  • военна подготовка

Българската армия използва разузнавателни, FPV дронове и баражиращи боеприпаси. Военнослужещите се обучават на симулатори, преди да преминат към реални полети

Дроновете вече са част от ежедневието на армията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дроновете вече са част от ежедневната подготовка на военнослужещите във Втора механизирана бригада в Стара Загора. Българската армия използва безпилотни летателни апарати за разузнаване, корекция на артилерийския огън, охрана на границите и намаляване на риска за военнослужещите.

„Имаме достатъчно откъм дронове за подготовката и задачите, които са поставени пред бригадата“, заявява пред bTV бригаден генерал Мирослав Костадинов, командир на Втора механизирана бригада. По думите му няма недостиг и на оператори, а интересът към длъжностите, свързани с новата техника, е значителен.

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От разузнаване до баражиращи боеприпаси

Опитът от войната в Украйна показва ролята на безпилотните системи в съвременните бойни действия. В арсенала, представен в репортажа, влизат леки тактически разузнавателни дронове, индустриални платформени системи DJI Matrice, маневрени FPV дронове и баражиращи боеприпаси.

Капитан Димо Димов, командир на 3-та батарея във военно формирование 36540 в Асеновград, посочва, че баражиращият боеприпас може да достига цели в дълбочина без пряк риск за екипажа. Екипът му включва оператор на наземната станция, оператор на полезния товар и механик.

„Армия без способности за използване на безпилотни летателни системи е абсолютно неефективна“, казва капитан Димо Димов.

Симулатор преди реалния полет

Подготовката започва със занятия на симулатор. Причината е, че FPV дроновете нямат стабилизираща система и всяка неточност може да доведе до загуба на апарата. Лейтенант Радомир Юлиянов, командир на взвод БЛА, подчертава необходимостта от много тренировки, увереност и прецизност.

Операторите следят новите модели и постоянно усъвършенстват уменията си. Младши сержант Пеньо Христозов от разузнавателен взвод на 31-ви механизиран батальон описва симулатора като средство за придобиване на увереност преди реалния полет.

Редник Недялко Георгиев, младши оператор в същия батальон, посочва, че опитът с видеоигри помага, но не може да замени условията на терен. Сред най-важните фактори той откроява метеорологичните условия.

Технологията не заменя военнослужещия

Според бригаден генерал Мирослав Костадинов дроновете дават по-големи възможности за изпълнение на задачите, но човекът остава незаменим. Капитан Божик Шкуртов, началник на отделение КИС в 20-и моторизиран артилерийски дивизион, разказва, че сам сглобява, запоява и програмира дронове според необходимите маневри.

Навлизането на безпилотните системи променя подготовката, но и изисква постоянна адаптация. За военнослужещите това означава работа с техника, която се развива бързо, а за командирите - поддържане на достатъчно оператори, обучение и дронове за реалистични задачи.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Война

    0 0 Отговор
    като война ! Дано по - скоро да приключи това напрежение , този ад на Земята и военщината .

    08:27 24.10.2026

  • 2 Зеленски

    2 2 Отговор
    "- Руснаците имаха парадни униформи в колите си с които да маршируват на Майдана след края на 3 дневната операция" муахахах

    Коментиран от #3, #4

    08:28 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спокойно...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    Руснаците така или иначе ще маршируват на Майдана, докато украинците свеждат знамената...

    Коментиран от #5

    08:31 24.10.2026

  • 5 Бригадир

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спокойно...":

    Гласовете ли ти казаха? Какво друго предвиждаш и кога си познавал?

    Коментиран от #6

    08:37 24.10.2026

  • 6 Зеленчукар

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бригадир":

    Че ти наврем фуражната царевица отзад.

    Коментиран от #7

    08:40 24.10.2026

  • 7 Руска у рус пи йо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленчукар":

    Руснаците гледат укр.дронове отблизо и остават да лежат по полята.Крияр се по дупки и мазета но и от там ги вадят.Да те питам скоро да са превзели някое село Не.Мапротив украинците си върнаха 300кв.км чоследния месец.За 5 г на 80 кю от Донбас с 1,5 милиона жертви.Браво.

    08:54 24.10.2026

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