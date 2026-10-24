Прокурорите избират четирима членове на ВСС

Прокурорите започнаха избора на четирима свои представители във Висшия съдебен съвет. Гласуването започна в 8:00 ч. и продължава до 18:00 ч., като право на участие имат 1567 прокурори, разпределени в 29 избирателни секции в страната. До изборите са допуснати 25 кандидати.

Секциите са определени според органа на съдебната власт, в който са назначени прокурорите, и съобразно правилата за провеждане на изборите за членове на ВСС от професионалните квоти. Вотът ще определи четиримата представители на прокурорите в съвета.

Наблюдатели и застъпници

За наблюдение на изборния процес са регистрирани упълномощени представители на Асоциация „Форум“, Българския институт за правни инициативи, Сдружение „Будни хора“ и Сдружение „Правосъдие за всеки“.

Регистрирани са и застъпници на петима кандидати. Това са Красимира Филипова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Десислава Петрова, заместник-административен ръководител на Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас, Ивайло Илиев, прокурор в Окръжната прокуратура в Кюстендил, и Пламен Петков, прокурор в Софийската районна прокуратура.

Преброяването ще се излъчва публично

След приключването на гласуването във всяка секция ще бъде организирано публично видеонаблюдение в реално време. Ще бъде заснето отварянето на избирателните кутии, преброяването на бюлетините и установяването на тяхната действителност.

Видеозаснемането ще обхване още броя на гласовете за всеки кандидат, съставянето, прочитането и публичното обявяване на протоколите, както и опаковането и запечатването на изборните книжа и материали. Излъчването ще бъде достъпно чрез интернет страницата на ВСС. Резултатите ще бъдат установени след приключването на изборния ден и преброяването във всички секции.