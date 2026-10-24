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Прокурорите избират четирима членове на ВСС
  Тема: Избори

Прокурорите избират четирима членове на ВСС

24 Октомври, 2026 08:45 772 13

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  • съдебна власт-
  • избори-
  • прокуратура

Гласуването започна в 29 секции и ще продължи до 18:00 ч. Право на глас имат 1567 прокурори, а кандидатите са 25

Прокурорите избират четирима членове на ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокурорите започнаха избора на четирима свои представители във Висшия съдебен съвет. Гласуването започна в 8:00 ч. и продължава до 18:00 ч., като право на участие имат 1567 прокурори, разпределени в 29 избирателни секции в страната. До изборите са допуснати 25 кандидати.

Секциите са определени според органа на съдебната власт, в който са назначени прокурорите, и съобразно правилата за провеждане на изборите за членове на ВСС от професионалните квоти. Вотът ще определи четиримата представители на прокурорите в съвета.

Наблюдатели и застъпници

За наблюдение на изборния процес са регистрирани упълномощени представители на Асоциация „Форум“, Българския институт за правни инициативи, Сдружение „Будни хора“ и Сдружение „Правосъдие за всеки“.

Регистрирани са и застъпници на петима кандидати. Това са Красимира Филипова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Десислава Петрова, заместник-административен ръководител на Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас, Ивайло Илиев, прокурор в Окръжната прокуратура в Кюстендил, и Пламен Петков, прокурор в Софийската районна прокуратура.

Преброяването ще се излъчва публично

След приключването на гласуването във всяка секция ще бъде организирано публично видеонаблюдение в реално време. Ще бъде заснето отварянето на избирателните кутии, преброяването на бюлетините и установяването на тяхната действителност.

Видеозаснемането ще обхване още броя на гласовете за всеки кандидат, съставянето, прочитането и публичното обявяване на протоколите, както и опаковането и запечатването на изборните книжа и материали. Излъчването ще бъде достъпно чрез интернет страницата на ВСС. Резултатите ще бъдат установени след приключването на изборния ден и преброяването във всички секции.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 задължително

    3 0 Отговор
    А тези които освобождават местата във ВСС , да престоят 9 години в килии с южно изложение !!

    09:07 24.10.2026

  • 2 И Кво От Това ?

    4 0 Отговор
    Цялата Пасмина !

    Е Пропита !

    От Корупция !

    09:28 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    4 0 Отговор
    Прокурорите, тия безлични слуги, нищо не избират....

    09:37 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Прокурори във ВСС не трябва да има според мен.

    10:06 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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