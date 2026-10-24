753 машини за гласуване са доставени във Варненско

Общо 753 машини за гласуване са транспортирани във Варненска област за предстоящия вот. Устройствата са пристигнали късно вечерта със специализиран транспорт и под охрана, а днес е започнало разтоварването им от тировете.

Броят на машините е с 201 повече в сравнение с предишните избори. Причината е правилото в секциите с повече от 500 избиратели да бъдат поставяни по две устройства вместо едно. В секциите с над 300 избиратели гласуването ще се извършва с машина.

„Общо машините за гласуване в област Варна са 753 – с 201 повече от предните избори“, заяви комисар Димитър Луков, началник на „Охранителна полиция“ във Варна.

Хартиени бюлетини са осигурени за всички секции. Ако машина се повреди, трябва да се премине към гласуване с хартиена бюлетина, посочи Луков.

В секциите с под 300 избиратели машини няма да има и вотът ще бъде изцяло на хартия. Доставената техника е предназначена за изборите на 25 октомври.