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753 машини за гласуване са доставени във Варненско
  Тема: Избори

753 машини за гласуване са доставени във Варненско

24 Октомври, 2026 09:08 485 2

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  • президентски избори-
  • избори 2026

Устройствата са транспортирани със специализиран транспорт и под охрана. В секциите с повече от 500 избиратели ще има по две машини

753 машини за гласуване са доставени във Варненско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 753 машини за гласуване са транспортирани във Варненска област за предстоящия вот. Устройствата са пристигнали късно вечерта със специализиран транспорт и под охрана, а днес е започнало разтоварването им от тировете.

Броят на машините е с 201 повече в сравнение с предишните избори. Причината е правилото в секциите с повече от 500 избиратели да бъдат поставяни по две устройства вместо едно. В секциите с над 300 избиратели гласуването ще се извършва с машина.

„Общо машините за гласуване в област Варна са 753 – с 201 повече от предните избори“, заяви комисар Димитър Луков, началник на „Охранителна полиция“ във Варна.

Хартиени бюлетини са осигурени за всички секции. Ако машина се повреди, трябва да се премине към гласуване с хартиена бюлетина, посочи Луков.

В секциите с под 300 избиратели машини няма да има и вотът ще бъде изцяло на хартия. Доставената техника е предназначена за изборите на 25 октомври.


Варна / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всъщност

    0 0 Отговор
    Повечето секции дали имат по триста избиратели. Едва ли. Най вероятно доста хора все пак ще гласуват с хартия.

    09:40 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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