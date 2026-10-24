ИПБ иска проверка на договора за 2,7 км от „Струма“

Институтът за пътна безопасност настоява за спиране и преразглеждане на договора за изграждането на 2,7-километровия участък от АМ „Струма“ край Симитли. Според организацията стойността от 107 889 340,04 евро с ДДС е рекордно висока, а изборът на процедура е ограничил реалната конкуренция.

Договорът за проектиране и строителство е подписан на 6 октомври 2026 г. с ДЗЗД „АМ Струма 3.1“. Строителната му стойност е 89 907 783 евро без ДДС, или 107,9 млн. евро с включен данък. Отделно АПИ е възложила консултантски услуги и строителен надзор за над 3,1 млн. евро без ДДС.

Участъкът е между км 373+300 и км 376+000. Той трябва да изведе транзитния трафик за Банско и Разлог извън границите на Симитли и да осигури връзката към следващия участък на магистралата.

ИПБ: Цената достига близо 40 млн. евро на километър

Институтът изчислява, че договорената сума се равнява на около 39,96 млн. евро с ДДС за километър. Ако се отчете само новото ляво платно с дължина 2,57 км, стойността според ИПБ достига приблизително 42 млн. евро на километър.

За сравнение организацията посочва прогнозна цена от 38,64 млн. евро на километър за най-сложния участък от бъдещата магистрала между Велико Търново и Бяла, както и договорените през 2023 г. цени за участъците в Кресненското дефиле, които са между 23,28 млн. и 28,08 млн. евро на километър с ДДС.

ИПБ твърди, че в договора са включени 80 316 395,64 евро без ДДС за строително-монтажни работи и 8 031 639,56 евро без ДДС за допълнителни разходи. Според института това допълнително перо представлява 10-процентов резерв, който не е присъствал в подадените по време на пазарните консултации ценови предложения.

Поръчката е възложена без предварително обявление

Процедурата е проведена чрез договаряне без предварително обявление с един поканен участник – ДЗЗД „АМ Струма 3.1“. Преди това АПИ е провела пазарни консултации, в които са участвали 13 компании и обединения.

По данни на Economic.bg индикативните предложения са били в широк диапазон – от 51,38 млн. евро без ДДС до 97,4 млн. евро без ДДС. Въпреки това АПИ е избрала директно договаряне с досегашния изпълнител. Агенцията е мотивирала решението с техническата обвързаност на новия участък с вече изградената част, както и с необходимостта да се избегнат спорове за технологичната последователност и гаранционната отговорност.

ИПБ оспорва тези мотиви. Организацията посочва, че същите 13 компании са дали предложения за обхват от 142 позиции и че АПИ е възложила идейното решение на конкретния изпълнител, а впоследствие е използвала авторството му като основание за ограничаване на конкуренцията.

Институтът твърди още, че в становище от 14 септември 2026 г. Агенцията по обществени поръчки е поставила под съмнение избора на процедура заради липса на независима техническа експертиза. Според ИПБ договорът е подписан въпреки тези резерви.

Искат проверки и международна експертиза

ИПБ настоява изпълнението на договор № C268811 / РД-37-79 да бъде спряно до изясняване на начина на ценообразуване и законосъобразността на процедурата.

Организацията иска още Сметната палата, Комисията за противодействие на корупцията и Европейската прокуратура да проверят действията на длъжностните лица от АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Настоява се и за независима международна техническа експертиза, която да определи реалната стойност на строителството спрямо пазарните цени.

„Безопасността и модернизацията на българските пътища не могат да служат за параван за източване на публичен и европейски ресурс през непрозрачни схеми“, заявява Институтът за пътна безопасност.