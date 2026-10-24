ИПБ иска проверка на договора за 2,7 км от „Струма“

Институтът за пътна безопасност настоява за спиране и преразглеждане на договора за изграждането на 2,7-километровия участък от АМ „Струма“ край Симитли. Според организацията стойността от 107 889 340,04 евро с ДДС е рекордно висока, а изборът на процедура е ограничил реалната конкуренция.
Договорът за проектиране и строителство е подписан на 6 октомври 2026 г. с ДЗЗД „АМ Струма 3.1“. Строителната му стойност е 89 907 783 евро без ДДС, или 107,9 млн. евро с включен данък. Отделно АПИ е възложила консултантски услуги и строителен надзор за над 3,1 млн. евро без ДДС.
Участъкът е между км 373+300 и км 376+000. Той трябва да изведе транзитния трафик за Банско и Разлог извън границите на Симитли и да осигури връзката към следващия участък на магистралата.
ИПБ: Цената достига близо 40 млн. евро на километър
Институтът изчислява, че договорената сума се равнява на около 39,96 млн. евро с ДДС за километър. Ако се отчете само новото ляво платно с дължина 2,57 км, стойността според ИПБ достига приблизително 42 млн. евро на километър.
За сравнение организацията посочва прогнозна цена от 38,64 млн. евро на километър за най-сложния участък от бъдещата магистрала между Велико Търново и Бяла, както и договорените през 2023 г. цени за участъците в Кресненското дефиле, които са между 23,28 млн. и 28,08 млн. евро на километър с ДДС.
ИПБ твърди, че в договора са включени 80 316 395,64 евро без ДДС за строително-монтажни работи и 8 031 639,56 евро без ДДС за допълнителни разходи. Според института това допълнително перо представлява 10-процентов резерв, който не е присъствал в подадените по време на пазарните консултации ценови предложения.
Поръчката е възложена без предварително обявление
Процедурата е проведена чрез договаряне без предварително обявление с един поканен участник – ДЗЗД „АМ Струма 3.1“. Преди това АПИ е провела пазарни консултации, в които са участвали 13 компании и обединения.
По данни на Economic.bg индикативните предложения са били в широк диапазон – от 51,38 млн. евро без ДДС до 97,4 млн. евро без ДДС. Въпреки това АПИ е избрала директно договаряне с досегашния изпълнител. Агенцията е мотивирала решението с техническата обвързаност на новия участък с вече изградената част, както и с необходимостта да се избегнат спорове за технологичната последователност и гаранционната отговорност.
ИПБ оспорва тези мотиви. Организацията посочва, че същите 13 компании са дали предложения за обхват от 142 позиции и че АПИ е възложила идейното решение на конкретния изпълнител, а впоследствие е използвала авторството му като основание за ограничаване на конкуренцията.
Институтът твърди още, че в становище от 14 септември 2026 г. Агенцията по обществени поръчки е поставила под съмнение избора на процедура заради липса на независима техническа експертиза. Според ИПБ договорът е подписан въпреки тези резерви.
Искат проверки и международна експертиза
ИПБ настоява изпълнението на договор № C268811 / РД-37-79 да бъде спряно до изясняване на начина на ценообразуване и законосъобразността на процедурата.
Организацията иска още Сметната палата, Комисията за противодействие на корупцията и Европейската прокуратура да проверят действията на длъжностните лица от АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Настоява се и за независима международна техническа експертиза, която да определи реалната стойност на строителството спрямо пазарните цени.„Безопасността и модернизацията на българските пътища не могат да служат за параван за източване на публичен и европейски ресурс през непрозрачни схеми“, заявява Институтът за пътна безопасност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пред -Изборен "кьорфишек" ...
100 изминаха а ние ревем кой краде и днес??????
Шишков,... обърка себе си , но не и комисионите които прибира!!!
11:18 24.10.2026
2 Интересно
11:28 24.10.2026
3 Ася
Коментиран от #5
11:31 24.10.2026
4 по две по старому
За това (за осребряване на управленския чек) е такъв наплива от кандидати за управляващи.
11:56 24.10.2026
5 как да се докаже
До коментар #3 от "Ася":Доказателствата не са доказателства в овладяно правосъдие.
11:59 24.10.2026
6 Корупцията при Радев
12:09 24.10.2026
7 Малки обяви
търси спешно
председателка на парламента.
Изисквания:
1. Да владее руски език.
2. Да има черен колан по карате.
3. Руса, само руса, винаги РУСА. Русо гладно няма. Ако е от Русе, още по-добре.
4. Да няма тоалети с деколте и поли над коляното.
5. Предимство на кандидатката: да е била гадже на В. Божков или поне да е от Хасковския регион.
6. Минимум 3 години стаж в БСП.
7. Специализация по психология на тема "Овладяване на стреса във високорискова среда при натискане на звънци от трибуна".
Документи се приемат в деловодството на НС (може и в НСО) до деня на балотажа.
Подпис: /не се чете/
12:19 24.10.2026