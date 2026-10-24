Правят хъб за сигурността на Черно море във Варна и Констанца

Общ черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца. За инициативата съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова при посещението си във Висшето военноморско училище във Варна заедно с френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро.
Хъбът е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море. Партньорството между България и Румъния е договорено на равни начала и ще бъде насочено към хибридните и киберзаплахите, както и към опазването на околната среда.
Варна ще бъде техническата база на инициативата
„Сега се фокусираме върху техническата част, как да бъде обособен този хъб във Военноморското училище във Варна, като е видно, че техническата основа я има, както и нужният опит“, каза Петрова.
По думите ѝ базата трябва да бъде разширена инфраструктурно. Предстои да бъде определен и начинът, по който ще се използва информацията, събирана в рамките на инициативата.
Висшето военноморско училище ще има ключова роля при реализацията на проекта на местно ниво. Петрова посочи Франция и европейското ниво като важни фактори за осигуряването на необходимото финансиране.
Не е посочен срок за изграждането
Конкретен срок за приключване на техническото обособяване и за започване на работата на хъба не е обявен. Предстои България и Румъния да уточнят практическата организация на двата центъра във Варна и Констанца, включително инфраструктурата и обмена на информация.
Посещението на Петрова и Баро във Варна е част от разговорите за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Франция и за европейската сигурност с акцент върху Черно море.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #26
13:44 24.10.2026
2 Обем
Всички искаме .стабилен мир, А той е немислим без осигуряване на безопасност на и на самата Русия. Сигурността й е нарушена през последните 36 г. с приближаване на НАТО на изток т.е. причината за войната.
За това на Русия са нужни още Одеса, Николаев и Приднестровие.
Коментиран от #6, #12, #15
13:48 24.10.2026
3 Гениално !
13:50 24.10.2026
4 Вече става гнусно
Коментиран от #27
13:52 24.10.2026
5 Радев не разрешава
13:52 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Че то да не е на България и Румъния
Нашите платени антибългарски политици може да съжаляват за последиците.
Явно имат имоти надалеч от нашата Родина и не им пука.
13:53 24.10.2026
8 Овчар
13:53 24.10.2026
9 От какъв зор?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Путинът ти да се спасява сам.
13:54 24.10.2026
10 "черноморски хъб за сигурност"
13:54 24.10.2026
11 Защо
Варна не трябва да става мишена, само защото лудите евро фашисти решили така.
13:55 24.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кратко питане
Чакам обяснение
Коментиран от #18
13:57 24.10.2026
14 Едва ли
13:58 24.10.2026
15 Горката Раша!
До коментар #2 от "Обем":Не съм подозирал как страда (по думите ти).
Ами защо не и помагаш, ами я ореваваш от разстояние?
13:58 24.10.2026
16 Е как
14:00 24.10.2026
17 Трябва
14:01 24.10.2026
18 Аз го възприемам
До коментар #13 от "Кратко питане":като сборен пункт,пресечна точка,нещо си!
14:02 24.10.2026
19 "черноморски хъб за сигурност" ?
14:04 24.10.2026
20 Джералд Форд
14:05 24.10.2026
21 Луд умора няма
14:05 24.10.2026
22 мда
14:08 24.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Луд умора няма
Най-новото предложение на колективния запад е остатъчна Украйна да не влиза в НАТО, за да не се разваля рахатлъка на САЩ, а удара от Русия да се поеме от НовоВавилонската империя ЕС, която да се разшири в остатъчна Украйна.
А ние, като безгласни български овце, да бъдем издоени отново и отново, и да ни свалят по две-три кожи от гърба, за да възстановим остатъка на Украйна.
А при нужда - да бъдем вкарани в месорубката на украинската гражданска война.
14:14 24.10.2026
26 Абе, това хъб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":нещо като хамбар ли е или като сортиривъчна, ще събираме сигурност и ще раздаваме на народа. на който му требе?
Аз, щото за бурканите в избата се притеснявам, ако може, кило, кило и двеста сигурност, па да си защитя зимнината..
14:14 24.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.