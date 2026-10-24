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Правят хъб за сигурността на Черно море във Варна и Констанца

Правят хъб за сигурността на Черно море във Варна и Констанца

24 Октомври, 2026 13:41 568 27

  • черноморски хъб-
  • сигурност-
  • варна-
  • констанца-
  • киберзаплахи

Инициативата на България и Румъния ще се фокусира върху хибридните и киберзаплахите, както и върху опазването на околната среда

Правят хъб за сигурността на Черно море във Варна и Констанца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общ черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца. За инициативата съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова при посещението си във Висшето военноморско училище във Варна заедно с френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро.

Хъбът е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море. Партньорството между България и Румъния е договорено на равни начала и ще бъде насочено към хибридните и киберзаплахите, както и към опазването на околната среда.

Варна ще бъде техническата база на инициативата

„Сега се фокусираме върху техническата част, как да бъде обособен този хъб във Военноморското училище във Варна, като е видно, че техническата основа я има, както и нужният опит“, каза Петрова.

По думите ѝ базата трябва да бъде разширена инфраструктурно. Предстои да бъде определен и начинът, по който ще се използва информацията, събирана в рамките на инициативата.

Висшето военноморско училище ще има ключова роля при реализацията на проекта на местно ниво. Петрова посочи Франция и европейското ниво като важни фактори за осигуряването на необходимото финансиране.

Не е посочен срок за изграждането

Конкретен срок за приключване на техническото обособяване и за започване на работата на хъба не е обявен. Предстои България и Румъния да уточнят практическата организация на двата центъра във Варна и Констанца, включително инфраструктурата и обмена на информация.

Посещението на Петрова и Баро във Варна е част от разговорите за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Франция и за европейската сигурност с акцент върху Черно море.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Стягайте мешките за Източният фронт.

    Коментиран от #9, #26

    13:44 24.10.2026

  • 2 Обем

    9 3 Отговор
    Създаването на подобни обекти/институции, не премахва причината на войната, напротив усилват напрежението. Не вярвам Русия да е доволна от създаването им.
    Всички искаме .стабилен мир, А той е немислим без осигуряване на безопасност на и на самата Русия. Сигурността й е нарушена през последните 36 г. с приближаване на НАТО на изток т.е. причината за войната.

    За това на Русия са нужни още Одеса, Николаев и Приднестровие.

    Коментиран от #6, #12, #15

    13:48 24.10.2026

  • 3 Гениално !

    6 2 Отговор
    Що не направите и в Одеса за по-сигурно?

    13:50 24.10.2026

  • 4 Вече става гнусно

    7 1 Отговор
    Всичко свързано със НАТО и дивотиите му. Относно пък посещението на Баро във Варна точно в този момент е направо смехотворно на фона на случващото се във Франция. Всяко едно "задълбочаване на стратегическото партньорство" между България и Франция с акцент върху Черно море е направо бутафорно и по никакъв начин не подобрява сигурността ни. .. Никакви чужди военни поделения в България не са ни нужни

    Коментиран от #27

    13:52 24.10.2026

  • 5 Радев не разрешава

    2 2 Отговор
    Питахте ли го?

    13:52 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Че то да не е на България и Румъния

    5 2 Отговор
    Това Черно море.Пък най-малко на бивши колониални държави които се вземат насериозно.
    Нашите платени антибългарски политици може да съжаляват за последиците.
    Явно имат имоти надалеч от нашата Родина и не им пука.

    13:53 24.10.2026

  • 8 Овчар

    5 2 Отговор
    Няма смисъл през зимата като замръзнат полетата руските танкове ще приключат този зелен наркомански филм на ужасите..! Някои индивиди видяха руската стратегия която вече е заела позиции..!

    13:53 24.10.2026

  • 9 От какъв зор?

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путинът ти да се спасява сам.

    13:54 24.10.2026

  • 10 "черноморски хъб за сигурност"

    6 1 Отговор
    Хъба на смърта и ескалацията. Радев вие сте позор! ..

    13:54 24.10.2026

  • 11 Защо

    1 2 Отговор
    във Варна. Да го правят в Бургас или Мичурин.
    Варна не трябва да става мишена, само защото лудите евро фашисти решили така.

    13:55 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кратко питане

    3 2 Отговор
    Ко значи туййй ХЪБ ,каква му е алтернативата Българска
    Чакам обяснение

    Коментиран от #18

    13:57 24.10.2026

  • 14 Едва ли

    2 3 Отговор
    варненци ще одобрят тази фашистка инициатива. Все пак живеят там, имат имоти. Никой не желае да бъде мишена, освен откровените откачалки ....но те са предимно в София

    13:58 24.10.2026

  • 15 Горката Раша!

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Обем":

    Не съм подозирал как страда (по думите ти).
    Ами защо не и помагаш, ами я ореваваш от разстояние?

    13:58 24.10.2026

  • 16 Е как

    2 2 Отговор
    от някакво училище ще усигорят безопасност в Черно Море???Пак лапане на средства!

    14:00 24.10.2026

  • 17 Трябва

    2 3 Отговор
    да са луди да допуснат подобна глупост. Добре, че няма краен срок за изграждане. Варна не бива да се милитаризира. Който го е страх от руснаци да заминава в Брюксел. Ние българите не се страхуваме от нашите духовни братя славяни.

    14:01 24.10.2026

  • 18 Аз го възприемам

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кратко питане":

    като сборен пункт,пресечна точка,нещо си!

    14:02 24.10.2026

  • 19 "черноморски хъб за сигурност" ?

    2 1 Отговор
    Висшето военноморско училище щяло да има видиш ли "ключова роля" при реализацията на "проекта" на местно ниво.... аре бре, не думай пуйко? По отношение на военните курсанти които получават офицерско звание „лейтенант“ бройката в отделните випуски обикновено е между 25 и 35 души на випуск и желаещи за военният профил няма, но нека да продължават да си вярват че ще има и да си дрънкат глупостите .. Впрочем цялото училище е излишно , нерентабилно и е смехотворно самото му съществуване в България. Твърдя го като бивш капитан първи ранг от БМФ и прекрасно знам какво пиша за разлика от това същество Велислава Петрова

    14:04 24.10.2026

  • 20 Джералд Форд

    1 0 Отговор
    само може да усигори безопасност!

    14:05 24.10.2026

  • 21 Луд умора няма

    6 1 Отговор
    Бавно, но упорито навлизаме в блатото на войната.

    14:05 24.10.2026

  • 22 мда

    3 1 Отговор
    Отпиши го летния сезон , гладен ще е

    14:08 24.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Луд умора няма

    0 0 Отговор
    Брюкселската НовоВалилонска империя ЕС вече замества НАТО от остатъчна Украйна.

    Най-новото предложение на колективния запад е остатъчна Украйна да не влиза в НАТО, за да не се разваля рахатлъка на САЩ, а удара от Русия да се поеме от НовоВавилонската империя ЕС, която да се разшири в остатъчна Украйна.

    А ние, като безгласни български овце, да бъдем издоени отново и отново, и да ни свалят по две-три кожи от гърба, за да възстановим остатъка на Украйна.

    А при нужда - да бъдем вкарани в месорубката на украинската гражданска война.

    14:14 24.10.2026

  • 26 Абе, това хъб

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    нещо като хамбар ли е или като сортиривъчна, ще събираме сигурност и ще раздаваме на народа. на който му требе?
    Аз, щото за бурканите в избата се притеснявам, ако може, кило, кило и двеста сигурност, па да си защитя зимнината..

    14:14 24.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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