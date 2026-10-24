Правят хъб за сигурността на Черно море във Варна и Констанца

Общ черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца. За инициативата съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова при посещението си във Висшето военноморско училище във Варна заедно с френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро.

Хъбът е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море. Партньорството между България и Румъния е договорено на равни начала и ще бъде насочено към хибридните и киберзаплахите, както и към опазването на околната среда.

Варна ще бъде техническата база на инициативата

„Сега се фокусираме върху техническата част, как да бъде обособен този хъб във Военноморското училище във Варна, като е видно, че техническата основа я има, както и нужният опит“, каза Петрова.

По думите ѝ базата трябва да бъде разширена инфраструктурно. Предстои да бъде определен и начинът, по който ще се използва информацията, събирана в рамките на инициативата.

Висшето военноморско училище ще има ключова роля при реализацията на проекта на местно ниво. Петрова посочи Франция и европейското ниво като важни фактори за осигуряването на необходимото финансиране.

Не е посочен срок за изграждането

Конкретен срок за приключване на техническото обособяване и за започване на работата на хъба не е обявен. Предстои България и Румъния да уточнят практическата организация на двата центъра във Варна и Констанца, включително инфраструктурата и обмена на информация.

Посещението на Петрова и Баро във Варна е част от разговорите за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Франция и за европейската сигурност с акцент върху Черно море.