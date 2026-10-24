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Спря движението на влаковете през Централна гара София
  Тема: Градски транспорт

Спря движението на влаковете през Централна гара София

24 Октомври, 2026 15:21 881 5

  • централна гара софия-
  • бдж-
  • влакове-
  • нкжи-
  • закъснения

Причината е счупен токоснемател и липса на напрежение в контактната мрежа. Отменени са крайградски влакове към Перник и Костенец

Спря движението на влаковете през Централна гара София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Движението на влаковете през Централна гара София е преустановено от 11:55 ч. заради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на „Пътнически превози“. Повредата е довела до липса на напрежение в контактната мрежа.

Аварийни екипи на НКЖИ са на място за отстраняване на проблема. Въведена е временна организация на влаковото движение, а за придвижването на композициите до съседни гари са ангажирани маневрени дизелови локомотиви.

„Поради повреда и липса на напрежение в контактната мрежа се очаква закъснение на влаковете, движещи се от и за гара София“, съобщава БДЖ.

Отменени са крайградските пътнически влакове по направленията София – Перник – София и София – Костенец – София.

Проблемът вече се отразява и на други композиции. Бърз влак №3622 по маршрута Бургас – София престоява в гара Столник, а бърз влак №8610 по същото направление е в престой на гара Искър. Бърз влак №8611 от София за Бургас е натрупал 165 минути закъснение, а влак №5613 от София за Петрич се движи с 50 минути закъснение.

Пътниците трябва да се съобразят с промените в разписанието и да проверяват актуалната информация за отменени влакове, престои и закъснения в БДЖ.

Източници: nova.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙЕВ ДРЕМЕВ

    3 1 Отговор
    СЕГА ЖРПЕЙЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА ПОВЕЧЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ ЕЛЕ В ПЛЕВЕНСКО СА МАЙ НАЙ МНОГО .БДЖ НЯМА КАК ДА НЕ Е НА ЗАГУБА С ТОЛКОВА МНОГО ХРАНТУТНИЦИ.

    15:36 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Причината е копейдашки саботаж

    1 4 Отговор
    Справка: преди избори.

    15:41 24.10.2026

  • 5 Колкото

    3 0 Отговор
    И да се напъват не могат да достигнат нивото на превозите още от времето на Тодор Живков. Демократичен провал

    16:03 24.10.2026

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