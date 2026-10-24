Спря движението на влаковете през Централна гара София

Движението на влаковете през Централна гара София е преустановено от 11:55 ч. заради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на „Пътнически превози“. Повредата е довела до липса на напрежение в контактната мрежа.

Аварийни екипи на НКЖИ са на място за отстраняване на проблема. Въведена е временна организация на влаковото движение, а за придвижването на композициите до съседни гари са ангажирани маневрени дизелови локомотиви.

„Поради повреда и липса на напрежение в контактната мрежа се очаква закъснение на влаковете, движещи се от и за гара София“, съобщава БДЖ.

Отменени са крайградските пътнически влакове по направленията София – Перник – София и София – Костенец – София.

Проблемът вече се отразява и на други композиции. Бърз влак №3622 по маршрута Бургас – София престоява в гара Столник, а бърз влак №8610 по същото направление е в престой на гара Искър. Бърз влак №8611 от София за Бургас е натрупал 165 минути закъснение, а влак №5613 от София за Петрич се движи с 50 минути закъснение.

Пътниците трябва да се съобразят с промените в разписанието и да проверяват актуалната информация за отменени влакове, престои и закъснения в БДЖ.

Източници: nova.bg