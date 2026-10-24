Висока избирателна активност на прокурорите при избора на 4 за ВСС

Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на прокурорите протича нормално и спокойно. Вотът се провежда с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции, а в списъците са включени общо 1567 прокурори.

„Изборният ден протича нормално и в спокойна обстановка“, съобщи Висшият съдебен съвет. Всеки прокурор може да гласува за четирима от общо 25 кандидати за изборни членове на съвета.

Наблюдатели и застъпници следят вота

За проследяване на изборния процес са регистрирани упълномощени представители на Асоциация „Форум“, Българския институт за правни инициативи, Сдружение „Будни хора“ и Сдружение „Правосъдие за всеки“.

Регистрирани са и застъпници на петима кандидати за членове на ВСС. Това са Красимира Филипова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Десислава Петрова, заместник-административен ръководител на Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас, Ивайло Илиев, прокурор в Окръжната прокуратура в Кюстендил, и Пламен Петков, прокурор в Софийската районна прокуратура.

Броенето ще се излъчва публично

Изборният ден продължава до 18:00 часа. Ако пред някоя секция има прокурори, които още не са гласували, председателят установява броя и самоличността им, след което те се допускат до гласуване.

След приключването на вота ВСС ще организира във всяка секция публично видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия, преброяването на бюлетините и установяването на тяхната действителност. Ще бъдат заснети още броят на гласовете за всеки кандидат, съставянето и публичното обявяване на протокола, както и опаковането и запечатването на изборните книжа.

Излъчването ще бъде достъпно в раздел „Онлайн“ на интернет сайта на ВСС. За всяка секция ще бъдат публикувани номерът ѝ и електронният адрес за достъп до видеонаблюдението.