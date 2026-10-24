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Висока избирателна активност на прокурорите при избора на 4 за ВСС
  Тема: Избори

Висока избирателна активност на прокурорите при избора на 4 за ВСС

24 Октомври, 2026 17:07 576 3

  • висш съдебен съвет-
  • прокурори-
  • избор на всс-
  • съдебна власт-
  • гласуване

Вотът се провежда с хартиени бюлетини в 29 секции, а в списъците са включени 1567 прокурори. След края на изборния ден ще има публично видеонаблюдение на броенето

Висока избирателна активност на прокурорите при избора на 4 за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на прокурорите протича нормално и спокойно. Вотът се провежда с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции, а в списъците са включени общо 1567 прокурори.

„Изборният ден протича нормално и в спокойна обстановка“, съобщи Висшият съдебен съвет. Всеки прокурор може да гласува за четирима от общо 25 кандидати за изборни членове на съвета.

Наблюдатели и застъпници следят вота

За проследяване на изборния процес са регистрирани упълномощени представители на Асоциация „Форум“, Българския институт за правни инициативи, Сдружение „Будни хора“ и Сдружение „Правосъдие за всеки“.

Регистрирани са и застъпници на петима кандидати за членове на ВСС. Това са Красимира Филипова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Десислава Петрова, заместник-административен ръководител на Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас, Ивайло Илиев, прокурор в Окръжната прокуратура в Кюстендил, и Пламен Петков, прокурор в Софийската районна прокуратура.

Броенето ще се излъчва публично

Изборният ден продължава до 18:00 часа. Ако пред някоя секция има прокурори, които още не са гласували, председателят установява броя и самоличността им, след което те се допускат до гласуване.

След приключването на вота ВСС ще организира във всяка секция публично видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия, преброяването на бюлетините и установяването на тяхната действителност. Ще бъдат заснети още броят на гласовете за всеки кандидат, съставянето и публичното обявяване на протокола, както и опаковането и запечатването на изборните книжа.

Излъчването ще бъде достъпно в раздел „Онлайн“ на интернет сайта на ВСС. За всяка секция ще бъдат публикувани номерът ѝ и електронният адрес за достъп до видеонаблюдението.


София / България
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