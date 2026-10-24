Възстановиха влаковете през Централна гара София

Движението на влаковете през Централната жп гара в София е възстановено в 17:35 ч. след близо четири часа прекъсване, съобщи Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

„Движението на влаковете през Централната жп гара в София е възстановено в 17:35 ч.“

Причината за спирането е счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически влак. Повредата е прекъснала захранването на контактната мрежа и е наложила временно ограничаване на движението.

Докато е отстранявана повредата, е била въведена временна организация на влаковото движение. Отменени са четири крайградски пътнически влака.

№ 50283 и № 50280 по направлението София – Перник – София;

№ 10221 и № 10224 по маршрута София – Костенец – София.

След възстановяването на електрозахранването движението през Централна гара София отново се извършва по железопътната мрежа.

Източници: btvnovinite.bg